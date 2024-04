WTA 1000 Roma: Entry list Md. Tre le tenniste azzurre già certe di un posto nel main draw, guidate dalla n°14 al mondo Jasmine Paolini

Ci saranno la campionessa in carica Elena Rybakina e la numero 1 del mondo Iga Swiatek, la potenza della regina della prima prova Slam dell’anno Aryna Sabalenka e il carisma della statunitense Coco Gauff, lo stile raffinato di Ons Jabeur e la personalità della mattatrice delle ultime settimane Danielle Collins. E, soprattutto, ci saranno tutte le tenniste azzurre, vicecampionesse del mondo, guidate dalla numero 14 del ranking Jasmine Paolini.

A meno di un mese dai primi match ufficiali, la WTA ha reso noto l’entry list femminile del 1000 romano, in programma al Foro Italico dal 6 al 19 maggio 2024.

Al via le migliori 70 giocatrici del mondo, con le uniche eccezioni Karolina Muchova, ancora alle prese con l’infortunio al polso, e Petra Kvitova, ferma da qualche mese per il più dolce dei motivi. Inoltre, torneranno in azione al Foro anche le ex numero 1 del mondo Naomi Osaka e Angelique Kerber, oltre alle passate vincitrici Elina Svitolina (2017 e 2018) e Karolina Pliskova (2019).

Sono tre le azzurre già certe di un posto nel main draw: alle spalle della regina di Dubai Jasmine Paolini, ci sono Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. Tra le alternates al momento figurano le altre due protagoniste della finale mondiale di Siviglia in Billie Jean King Cup Martina Trevisan e Lucrezia Stefanini e l’ex Top 5 Sara Errani.

IL PROGRAMMA

– L’ampio e gustoso programma degli Internazionali BNL d’Italia, che per il secondo anno consecutivo si svolgeranno in ‘versione upgrade’, prenderà il via con le prequalificazioni che si giocheranno dal 30 aprile al 3 maggio. Come già accaduto negli anni passati, la Federazione Italiana Tennis e Padel dà la possibilità ai tesserati di ogni livello e categoria di poter inseguire il più grande sogno che un tennista italiano possa coltivare: giocare sui prestigiosi campi in terra rossa del Foro Italico. Il 6 e 7 maggio si inizierà a fare sul serio, con i match validi per le qualificazioni e i primi dieci incontri del main draw femminile; dall’8 maggio spazio a tutti i match dei tabelloni principali dell’ATP Masters 1000 e del WTA 1000, e con il gran finale fissato per domenica 19 maggio. Per rendere ancor più accattivante la seconda settimana del torneo è in programma il Torneo Internazionale Under 16, che darà la possibilità al pubblico di vedere all’opera le migliori promesse del tennis giovanile, e gli Internazionali BNL d’Italia di wheelchair.

VERSO IL SOLD OUT

– Per assicurarsi il loro posto sulle tribune del Foro Italico, per vedere in azione i campioni di oggi e i campioni di domani, e non perdere neanche una delle grandi sorprese che arricchiranno il programma delle due settimane romane, gli appassionati devono affrettarsi. E’ possibile acquistare i biglietti del torneo romano utilizzando il seguente link https://ticketing.internazionalibnlditalia.com/. Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto uno sconto del 20% sull’acquisto del singolo biglietto e una riduzione del 10% sull’acquisto degli abbonamenti.

Ecco l’entry list del torneo WTA 1000 di Roma

1. 🇵🇱 Iga Swiatek

2. 🇧🇾 Aryna Sabalenka

3. 🇺🇸 Coco Gauff

4. 🇰🇿 Elena Rybakina

5. 🇺🇸 Jessica Pegula

6. 🇬🇷 Maria Sakkari

7. 🇨🇳 Qinwen Zheng

8. 🇨🇿 Marketa Vondrousova

9. 🇹🇳 Ons Jabeur

10. 🇱🇻 Jelena Ostapenko

11. 🇷🇺 Daria Kasatkina

12. 🇧🇷 Beatriz Haddad Maia

13. 🇮🇹 Jasmine Paolini

14. 🇺🇸 Danielle Collins

15. 🇷🇺 Ekaterina Alexandrova

16. 🇷🇺 Liudmila Samsonova

17. 🇺🇦 Elina Svitolina

18. 🇷🇺 Veronika Kudermetova

19. 🇺🇸 Madison Keys

20. 🇺🇸 Emma Navarro

21. 🇷🇺 Anastasia Pavlyuchenkova

22. 🇫🇷 Caroline Garcia

23. 🇨🇿 Barbora Krejcikova

24. 🇧🇾 Victoria Azarenka

25. 🇷🇺 Anna Kalinskaya

26. 🇺🇦 Marta Kostyuk

27. 🇬🇧 Katie Boulter

28. 🇷🇴 Sorana Cirstea

29. 🇧🇪 Elise Mertens

30. 🇨🇿 Linda Noskova

31. 🇩🇪 Angelique Kerber

32. 🇺🇦 Anhelina Kalinina

33. 🇺🇦 Dayana Yastremska

34. 🇨🇦 Leylah Fernandez

35. 🇪🇸 Paula Badosa

36. 🇨🇿 Marie Bouzkova

37. 🇷🇺 Anastasia Potapova

38. 🇭🇷 Donna Vekic

39. 🇨🇳 Yue Yuan

40. 🇷🇺 Mirra Andreeva

41. 🇺🇸 Sloane Stephens

42. 🇨🇿 Katerina Siniakova

43. 🇺🇦 Lesia Tsurenko

44. 🇨🇳 Xinyu Wang

45. 🇫🇷 Clara Burel

46. 🇷🇺 Anna Blinkova

47. 🇮🇹 Lucia Bronzetti

48. 🇯🇵 Naomi Osaka

49. 🇨🇿 Karolina Pliskova

50. 🇺🇸 Caroline Dolehide

51. 🇫🇷 Diane Parry

52. 🇷🇴 Irina-Camelia Begu

53. 🇰🇿 Yulia Putintseva

54. 🇪🇸 Sara Sorribes Tormo

55. 🇺🇸 Shelby Rogers

56. 🇵🇱 Magdalena Frech

57. 🇳🇱 Arantxa Rus

58. 🇨🇳 Xiyu Wang

59. 🇦🇺 Daria Saville

60. 🇮🇹 Elisabetta Cocciaretto

61. 🇨🇳 Lin Zhu

62. 🇺🇸 Taylor Townsend

63. 🇭🇷 Petra Martic

64. 🇺🇸 Lauren Davis

65. 🇵🇱 Magda Linette

66. 🇺🇸 Sofia Kenin

67. 🇺🇸 Amanda Anisimova

68. 🇷🇺 Diana Shnaider

69. 🇨🇴 Camila Osorio

70. 🇷🇴 Ana Bogdan

71. 🇦🇷 Nadia Podoroska

72. 🇩🇪 Tatjana Maria

73. 🇷🇺 Elina Avanesyan

74. 🇸🇰 Anna Karolina Schmiedlova

75. 🇺🇸 Ashlyn Krueger

Alternates:

1. 🇧🇪 Greet Minnen

2. 🇨🇳 Yafan Wang

3. 🇪🇬 Mayar Sherif

4. 🇪🇸 Cristina Bucsa

5. 🇧🇬 Viktoriya Tomova

6. 🇷🇴 Jaqueline Cristian

7. 🇩🇪 Tamara Korpatsch

8. 🇫🇷 Oceane Dodin

9. 🇨🇭 Viktorija Golubic

10. 🇯🇵 Nao Hibino

11. 🇺🇸 Peyton Stearns

12. 🇮🇹 Martina Trevisan

13. 🇺🇸 Bernarda Pera

14. 🇪🇸 Rebeka Masarova

15. 🇦🇷 Maria Lourdes Carle

16. 🇩🇪 Laura Siegemund

17. 🇺🇸 Kayla Day

18. 🇩🇰 Clara Tauson

19. 🇬🇧 Harriet Dart

20. 🇧🇪 Yanina Wickmayer

21. 🇨🇳 Zhuoxuan Bai

22. 🇫🇷 Varvara Gracheva

23. 🇷🇺 Maria Timofeeva

24. 🇷🇺 Kamilla Rakhimova

25. 🇷🇺 Erika Andreeva

26. 🇷🇸 Aleksandra Krunic

27. 🇲🇽 Renata Zarazua

28. 🇮🇹 Sara Errani

29. 🇪🇸 Jessica Bouzas Maneiro

30. 🇬🇧 Emma Raducanu

31. 🇺🇸 Katie Volynets

32. 🇨🇿 Brenda Fruhvirtova

33. 🇫🇷 Alizé Cornet

34. 🇺🇸 Hailey Baptiste

35. 🇩🇪 Jule Niemeier

36. 🇧🇾 Aliaksandra Sasnovich

37. 🇱🇻 Darja Semenistaja

38. 🇪🇸 Marina Bassols Ribera

39. 🇦🇷 Julia Riera

40. 🇭🇺 Anna Bondar

41. 🇺🇸 Claire Liu

42. 🇦🇺 Storm Hunter

43. 🇸🇰 Rebecca Sramkova

44. 🇷🇸 Olga Danilovic

45. 🇺🇸 McCartney Kessler

46. 🇨🇴 Emiliana Arango

47. 🇺🇸 Alycia Parks

48. 🇺🇸 Elizabeth Mandlik

49. 🇧🇷 Laura Pigossi

50. 🇦🇺 Astra Sharma

51. 🇪🇸 Nuria Parrizas Diaz

52. 🇦🇹 Julia Grabher

53. 🇸🇮 Tamara Zidansek

54. 🇺🇸 Sachia Vickery

55. 🇭🇺 Dalma Galfi

56. 🇦🇺 Taylah Preston

57. 🇨🇿 Sara Bejlek

58. 🇺🇦 Yuliia Starodubtseva

59. 🇫🇷 Leolia Jeanjean

60. 🇬🇧 Yuriko Lily Miyazaki

61. 🇫🇷 Jessika Ponchet

62. 🇬🇧 Heather Watson

63. 🇨🇿 Linda Fruhvirtova

64. 🇸🇪 Mirjam Bjorklund

65. 🇭🇷 Jana Fett

66. 🇨🇭 Celine Naef

67. 🇮🇹 Lucrezia Stefanini

68. 🇩🇪 Ella Seidel

69. 🇷🇺 Anastasia Zakharova

70. 🇹🇷 Zeynep Sonmez

71. 🇷🇺 Valeria Savinykh

72. 🇷🇴 Elena-Gabriela Ruse

73. 🇷🇺 Ekaterina Makarova

74. 🇳🇱 Suzan Lamens

75. 🇭🇺 Timea Babos

76. 🇨🇿 Tereza Martincova

77. 🇦🇷 Martina Capurro Taborda

78. 🇨🇭 Lulu Sun

79. 🇦🇺 Olivia Gadecki

80. 🇷🇺 Anastasia Tikhonova

81. 🇭🇷 Tara Wurth

82. 🇵🇱 Katarzyna Kawa

83. 🇷🇺 Polina Kudermetova

84. 🇦🇺 Priscilla Hon

85. 🇩🇪 Anna-Lena Friedsam

86. 🇫🇷 Carole Monnet

87. 🇯🇵 Himeno Sakatsume

88. 🇨🇳 Ye-Xin Ma

89. 🇨🇦 Marina Stakusic

90. 🇸🇮 Veronika Erjavec

91. 🇭🇷 Tena Lukas

92. 🇨🇳 Xiaodi You

93. 🇹🇼 Ya Yi Yang

94. 🇫🇷 Harmony Tan

95. 🇷🇴 Cristina Dinu

96. 🇨🇦 Carol Zhao

97. 🇫🇷 Selena Janicijevic

98. 🇬🇧 Amarni Banks

99. 🇺🇦 Valeriya Strakhova

100. 🇫🇷 Kristina Mladenovic

101. 🇮🇳 Ankita Raina

102. 🇨🇦 Stacey Fung

103. 🇧🇬 Isabella Shinikova

104. 🇷🇺 Vera Zvonareva

105. 🇮🇹 Giorgia Pedone

106. 🇸🇪 Rebecca Peterson

107. 🇷🇴 Gabriela Lee

108. 🇫🇷 Amandine Hesse

109. 🇷🇺 Veronika Miroshnichenko

110. 🇮🇹 Camilla Rosatello

111. 🇮🇹 Dalila Spiteri

112. 🇮🇹 Lisa Pigato

113. 🇺🇦 Oleksandra Oliynykova

114. 🇺🇸 Sophie Chang

115. 🇺🇸 Dalayna Hewitt

116. 🇪🇸 Lucia Cortez Llorca

117. 🇺🇸 Alana Smith

118. 🇪🇸 Andrea Lazaro Garcia

119. 🇬🇷 Dimitra Pavlou

120. 🇺🇸 Katrina Scott

121. 🇮🇹 Sofia Rocchetti