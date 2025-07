Curiosità: esibizione Thiem – Haas ad Amburgo il 20 luglio

“Due rovesci ad una mano, grandi emozioni tra due artisti del tennis”. Così recita lo slogan di lancio di una curiosa partita di esibizione che vedrà opposti Tommy Haas a Dominic Thiem. L’incontro tra i due ex top 3 del mondo avverrà il prossimo 20 luglio ad Amburgo, evento collaterale al torneo WTA 250 “MSC Ladies Hamburg Open” che si svolgerà nella città del nord della Germania dal 13 al 20 luglio 2025. Il biglietto consentirà di vedere tutte le finali e ragazzi sotto i 15 anni avranno ingresso gratuito.

Exhibition at Rothenbaum: Tommy Haas returns to Hamburg and faces Dominic Thiem on July 20 at the MSC Hamburg Ladies Open. One-handed backhands, big emotions & tennis artistry. Tickets incl. all finals: https://t.co/HLFDkAbeHN | Kids < 15 free!

— MSC Ladies Hamburg Open 〽️ (@hamburgopen) July 4, 2025