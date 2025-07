Ivanisevic pungola Tsitsipas: “Dice voglio farcela, ma alla mia età e col mio ginocchio malandato ho una forma tre volte migliore della sua”

Forse una scossa elettrica violenta può rappresentare quello shock estremo necessario a provocare una reazione e così far far ripartire una carriera a dir poco eclissata. Non c’è altra spiegazione alle durissime parole che Goran Ivanisevic ha rivolto al suo nuovo assistito Stefanos Tsitsipas. Il greco ha scelto il ruvido ma vincente coach croato per riannodare i fili spezzati di un tennis depotenziato e poco incisivo da molto tempo, ma i primissimi tornei disputati sono stati assai deludenti (Halle e Wimbledon). Interpellato dal media slavo SportKlub, Ivanisevic come si dice in gergo “va di mannaia”, affermando che Tsitsipas si trova in condizioni mentali precarie e una forma fisica addirittura peggiore.

“La situazione di Tsitsipas è semplice e difficile allo stesso tempo. Ho parlato con lui molte volte. Se risolverà qualche problema al di fuori del tennis, avrà una possibilità e tornerà dove deve essere, perché è un giocatore troppo bravo per essere fuori dalla top 10.” sentenzia Goran, che poi attacca. “Dice di volerlo fortemente, ma non fa nulla. Dice solo ‘Voglio, voglio’, ma non vedo quel movimento necessario a farcela. Sono rimasto scioccato: non ho mai visto un giocatore in condizioni peggiori in vita mia. Alla mia età e con questo ginocchio che mi ritrovo, sono tre volte più in forma di lui. È davvero grave.” Parole di una durezza inimmaginabili per un coach verso il suo giocatore. Chissà se arriverà una risposta di Stefanos, che intanto è pure sulle pagine dei rotocalchi “rosa”, visto che si vocifera di una rottura con Paula Badosa (ne ha parlato in Spagna la rivista Hola).

Ivanisevic appena prima di Wimbledon era entrato nel vivo della collaborazione con l’ex n.3 del mondo greco. “È un rapporto nuovo, anche se lo conosco da molti anni, so come gioca, mi sono seduto davanti al box molte volte. Si sta abituando a me, io mi sto abituando a lui” racconta al medio greco SDNA. “Deve ricominciare tutto da capo. Anche quando era al suo meglio, non ha mai giocato molto bene su questa superficie e in questo torneo. Gli ho detto di rilassarsi, di provarci, e che quello che è fatto è fatto. Non è il torneo in cui arrivi e trovi il tuo ritmo, perché sull’erba è difficile. È il processo, non puoi arrivare e iniziare a giocare bene subito, non funziona così”.

Wimbledon è andato a dir poco male, ritiro e parole post partita molto pesanti, con la necessità di fare qualcosa per ritrovarsi. Vedremo i prossimi passi di Stefanos, se il pesante attacco di Ivanisevic sortirà qualche effetto o meno.

