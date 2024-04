Roland Garros 2024: Nuove modifiche per un torneo sempre più all’avanguardia

Questa mattina si è svolta la presentazione della nuova edizione del Roland Garros 2024, che si terrà dal 20 maggio al 9 giugno. Manca meno di un mese all’apertura delle porte del Philippe Chatrier e all’inizio del torneo, così come su tutti gli altri campi in terra rossa. La direttrice del torneo, Amelie Mauresmo, ha preso parte alla presentazione, durante la quale sono state menzionate le novità che possiamo aspettarci quest’anno e quali altri aspetti rimarranno invariati.

Il Roland Garros è più che pronto a dare il via il prossimo maggio e promette di essere un’edizione difficile da dimenticare, soprattutto per i giocatori e i tifosi francesi. Infatti, i partecipanti potranno godere di una Walk of Fame che renderà omaggio ai tennisti locali.

Ecco i cambiamenti più importanti e significativi che riguardano il campo Suzanne-Lenglen e il montepremi da distribuire tra i giocatori.

Il campo Suzanne-Lenglen avrà un nuovo tetto retrattile

Sapevamo già che il campo centrale, il Philippe Chatrier, poteva essere coperto in caso di maltempo, ma ora anche il secondo campo più importante del Roland Garros avrà un nuovo tetto retrattile che potrà essere chiuso in soli 15 minuti. Inoltre, sarà dotato di illuminazione a LED lungo tutto il perimetro. Questo campo sarà anche il palcoscenico delle migliori partite delle qualificazioni durante l’Opening Week.

La sessione serale non cambia

Come nelle precedenti edizioni, il torneo parigino avrà una sola sessione serale che inizierà alle 20:30, ora locale. Ci saranno quindi 11 sessioni serali, da domenica 26 maggio a mercoledì 5 giugno. In questo modo, non si giocherà più di una partita a sera e l’orario della sessione non sarà anticipato come era stato ipotizzato in passato.

Montepremi in aumento

Un aspetto molto interessante per i giocatori è che quest’anno il montepremi del torneo aumenta del 7,82% rispetto all’anno scorso. Il Roland Garros distribuirà un totale di 53,478 milioni di euro, con un aumento molto significativo per le qualificazioni e per i primi tre turni del tabellone principale.

Nuovi arredi

Inoltre, i quattro campi principali avranno nuovi arredi per dare spazio alla modernità: le panchine dei giocatori e le sedie per arbitri e giudici di linea. La nuova estetica si concentrerà sull’armonia e sull’integrazione con la terra rossa dei campi, combinando il colore ocra e il legno.

Cambiamenti nel tennis in carrozzina

Uno dei cambiamenti più significativi riguarderà la competizione in carrozzina. Il torneo includerà otto partite aggiuntive e la creazione di quattro eventi giovanili (singolare juniores femminile, singolare juniores maschile, doppio juniores femminile e doppio juniores maschile) che si svolgeranno il 6 e 7 giugno.

Biglietti in formato digitale

La digitalizzazione arriva al Roland Garros e quest’anno sarà il primo in cui gli spettatori dovranno mostrare il loro biglietto attraverso un’app precedentemente scaricata sul proprio telefono. In questo modo, si cercherà di risparmiare tempo nelle code e di avere tutto a portata di mano per gli spettatori.





Francesco Paolo Villarico