Luciano Darderi lotta ma si arrende a Fritz al Masters 1000 di Madrid. L’azzurro esce sconfitto per 7-6 6-4 contro un solidissimo americano

Si ferma al secondo turno l’avventura di Luciano Darderi al Masters 1000 di Madrid. Dopo la convincente vittoria all’esordio contro Gael Monfils, il tennista italiano, attualmente numero 60 del ranking ATP, si è dovuto arrendere al cospetto di un Taylor Fritz in grande spolvero. L’americano, numero 13 al mondo, ha infatti sfoderato una delle sue migliori prestazioni sulla terra battuta, imponendosi con il punteggio di 7-6 6-4 in un’ora e venticinque minuti di gioco.

A fare la differenza, alla fine, è stata la solidità del gioco di Fritz. L’americano ha messo a referto ben 33 vincenti a fronte di soli 7 errori non forzati, a testimonianza di una prestazione pressoché perfetta. Impressionante anche la percentuale di punti vinti con la prima di servizio: l’87%. Darderi, dal canto suo, può comunque essere soddisfatto per aver tenuto testa a lungo a uno dei migliori giocatori del circuito, come dimostrano i suoi 22 vincenti e gli 11 errori non forzati.

Darderi ha provato a tenere testa al suo avversario, soprattutto nella prima parte dell’incontro, ma alla lunga ha dovuto cedere il passo. Nel primo set, l’azzurro ha rischiato grosso nel sesto gioco, quando si è trovato a fronteggiare tre palle break, riuscendo però a salvarsi grazie anche a un pizzico di fortuna. Si è così arrivati al tie-break, dominato però da Fritz che, grazie a due mini-break, si è portato sul 5-0, chiudendo poi per 7-1.

Nel secondo parziale, Darderi ha pagato le fatiche del set precedente e Fritz ne ha approfittato, strappando subito il servizio all’italiano. L’azzurro ha provato a reagire, sfruttando un momento di calo dell’americano per riprendersi il break, ma la reazione è durata poco. Darderi, infatti, ha commesso qualche errore di troppo, forse per la frenesia di voler chiudere rapidamente gli scambi, e Fritz ne ha approfittato per breakkare nuovamente e chiudere poi il match senza particolari patemi.

Per Fritz si aprono ora le porte del terzo turno, dove se la vedrà con l’argentino Sebastian Baez. Darderi, invece, saluta Madrid con la consapevolezza di aver espresso un buon tennis e di poter competere ad alti livelli. L’esperienza maturata su questi campi sarà senza dubbio preziosa per il prosieguo della sua stagione sulla terra rossa.

ATP Madrid Luciano Darderi Luciano Darderi 6 4 Taylor Fritz [12] Taylor Fritz [12] 7 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* ace 6-6 → 6-7 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Darderi 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

🇮🇹 Luciano Darderi vs 🇺🇸 Taylor Fritz

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇺🇸 Fritz |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 271 | **312** |

| Aces | 1 | **9** |

| Double Faults | 0 | 0 |

| First Serve % | 62% (43/69) | **67% (38/57)** |

| 1st Serve Points Won % | 72% (31/43) | **87% (33/38)** |

| 2nd Serve Points Won % | 54% (14/26) | **63% (12/19)** |

| Break Points Saved % | **67% (4/6)** | 50% (1/2) |

| Service Games Played | 11 | 11 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇺🇸 Fritz |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 109 | **126** |

| 1st Serve Return Points Won %| 13% (5/38) | **28% (12/43)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 37% (7/19) | **46% (12/26)** |

| Break Points Converted % | **50% (1/2)** | 33% (2/6) |

| Return Games Played | 11 | 11 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇺🇸 Fritz |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 62% (13/21) | **71% (15/21)** |

| Winners | 18 | **25** |

| Unforced Errors | 13 | **7** |

| Service Points Won % | 65% (45/69) | **79% (45/57)** |

| Return Points Won % | 21% (12/57) | **35% (24/69)** |

| Total Points Won % | 45% (57/126) | **55% (69/126)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Darderi | 🇺🇸 Fritz |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | 220km/h (136mph)| **225km/h (139mph)** |

| 1st Serve Average Speed | 190km/h (118mph)| **206km/h (128mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | **162km/h (100mph)** | 161km/h (100mph) |

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Fritz rispetto a Darderi. L’americano ha servito in maniera eccellente, con una percentuale più alta di prime di servizio (67% vs 62%) e di punti vinti sia sulla prima (87% vs 72%) che sulla seconda di servizio (63% vs 54%), mettendo a segno anche 9 ace. In risposta, Fritz è stato molto più efficace, vincendo il 35% dei punti totali, in particolare sulla prima di servizio di Darderi (28%), e convertendo il 33% delle palle break. Darderi, invece, ha faticato sia al servizio che in risposta, vincendo rispettivamente il 65% e il 21% dei punti, nonostante abbia salvato una percentuale leggermente più alta di palle break (67% vs 50%). Fritz ha anche messo a segno più vincenti (25 vs 18) e commesso meno errori non forzati (7 vs 13). Nel complesso, Fritz si è aggiudicato il 55% dei punti totali contro il 45% di Darderi.





Francesco Paolo Villarico