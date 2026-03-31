Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 31 Marzo 2026
ATP 250 Marrakech – terra
R32 Cina – Muller Inizio 12:00
R32 Bellucci – Bennani 2° inc. ore 12:00
R32 Buse – Berrettini 3° inc. ore 12:00
ATP 250 Bucharest – terra
R32 Maestrelli – van de Zandschulp 3° inc. ore 10:00
R32 Qualifier – Arnaldi 4° inc. ore 10:00
CH 100 Menorca – terra
R32 Moro Canas – Agamenone 2° inc. ore 13:00
R32 Brancaccio – Ofner 3° inc. ore 13:00
Q2 Arnaboldi – Paulson Inizio 10:00
R16 Molchanov /Watanabe – Coccioli /Virgili Non prima 14:00
CH 75 Barletta – terra
R32 Fatic – Bondioli 2° inc. ore 11:00
R32 Ribecai – J Berrettini 3° inc. ore 11:00
R32 Lokoli – Giustino 4° inc. ore 11:00
R32 Dalla Valle – Chazal 2° inc. ore 11:00
R32 Forti – Sachko 3° inc. ore 11:00
R32 Guerrieri – Kasnikowski 3° inc. ore 11:00
TAG: Italiani in campo
1 commento
Per berrettini arnaldi e Maestrelli servono punti importanti per Roma. Speriamo che possano ottenere il main draw diretto. Giornata importante anche per pallino