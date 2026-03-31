Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 31 Marzo 2026

31/03/2026 09:19 1 commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

MAR ATP 250 Marrakech – terra
R32 Cina ITA – Muller FRA Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Bellucci ITA – Bennani MAR 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Buse PER – Berrettini ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ROU ATP 250 Bucharest – terra
R32 Maestrelli ITA – van de Zandschulp NED 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Qualifier it – Arnaldi ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 100 Menorca – terra
R32 Moro Canas ESP – Agamenone ITA 2° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Brancaccio ITA – Ofner AUT 3° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Arnaboldi ITA – Paulson CZE Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Molchanov UKR/Watanabe JPN – Coccioli ITA/Virgili ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Barletta – terra
R32 Fatic BIH – Bondioli ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Ribecai ITA – J Berrettini ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Lokoli FRA – Giustino ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Dalla Valle ITA – Chazal FRA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Forti ITA – Sachko UKR 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Guerrieri ITA – Kasnikowski POL 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Giallo Naso (Guest) 31-03-2026 09:48

Per berrettini arnaldi e Maestrelli servono punti importanti per Roma. Speriamo che possano ottenere il main draw diretto. Giornata importante anche per pallino

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