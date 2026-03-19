Miami Open 2026, buona la prima per Cocciaretto: battuta Semenistaja, ora c’è la sfida a Gauff

Esordio positivo per Elisabetta Cocciaretto al Miami Open 2026, quarto WTA 1000 stagionale, combined con il secondo ATP Masters 1000 dell’anno, in corso sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium in Florida.

La 25enne di Fermo, numero 44 del ranking WTA, è tornata in campo dopo circa un mese di stop per un problema alla coscia sinistra e ha subito trovato buone risposte. All’esordio, infatti, ha superato la lettone Darja Semenistaja, numero 103 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4 6-1 in poco meno di un’ora e un quarto di gioco.

Per Cocciaretto si tratta di un successo importante non solo per il risultato, ma anche perché rappresenta la prima vittoria in carriera nel main draw di Miami alla sua quinta partecipazione.

Un match con qualche passaggio complicato, poi il controllo totale

Elisabetta partiva con due precedenti favorevoli contro la 23enne di Riga, entrambi vinti in due set: il più recente era arrivato nel turno decisivo delle qualificazioni di Hobart lo scorso gennaio, torneo che poi l’azzurra avrebbe conquistato, mentre l’altro risaliva al secondo turno del WTA 125 di Limoges nel 2023.

Nel primo set, condizionato anche da un po’ di vento, Cocciaretto è partita bene pur complicandosi subito la vita nel game inaugurale, quando dal 40-0 si è fatta rimontare prima di riuscire comunque a tenere il servizio. Da lì, però, l’azzurra ha preso in mano il match, trovando il primo break per il 2-0 grazie a una risposta di diritto molto angolata, e poi allungando fino al 4-0 con un secondo break.

Quando sembrava in pieno controllo, Cocciaretto ha però lasciato rientrare Semenistaja, restituendo progressivamente i due break di vantaggio fino al 5-4. Nel momento più delicato, però, l’azzurra ha reagito con qualità, strappando di nuovo il servizio alla lettone con una strettissima risposta incrociata di rovescio e chiudendo il parziale 6-4.

Nel secondo set il match è cambiato in modo netto. Cocciaretto ha alzato il livello, ha ridotto gli errori gratuiti e ha preso definitivamente il controllo degli scambi. Il break del 3-1 è arrivato con un bel diritto lungolinea in contropiede, poi l’azzurra ha confermato il vantaggio pur dovendo annullare qualche complicazione nel game successivo. Da lì in avanti non c’è stata più partita: un nuovo break per il 5-1 e poi la chiusura sul 6-1, sigillata dal terzo ace dell’incontro.

Adesso la grande sfida con Coco Gauff

Grazie a questo successo, sarà dunque Elisabetta Cocciaretto la prima avversaria di Coco Gauff, numero 4 del mondo e quarta testa di serie del torneo. La statunitense, inserita nella parte bassa del tabellone, quella presieduta da Iga Swiatek e dalla stessa Gauff, farà così il suo esordio contro l’azzurra.

Nel bilancio dei precedenti, la 22enne americana di Delray Beach è avanti 3-1, ma il dato più interessante per Cocciaretto è che l’ultimo confronto è stato vinto proprio dalla marchigiana, che si è imposta lo scorso mese al secondo turno di Doha sul cemento.

Un dettaglio che può dare fiducia a Elisabetta, chiamata ora a un test di altissimo livello contro una delle giocatrici più attese del torneo. Dopo un rientro convincente e una vittoria che le mancava da tempo a Miami, la sfida contro Gauff rappresenta una grande occasione per capire subito a che punto sia la sua condizione.

Un esordio che dà fiducia

Al di là del prossimo ostacolo, il debutto di Cocciaretto lascia indicazioni incoraggianti. Tornare dopo uno stop e vincere con autorità non era scontato, soprattutto in un torneo importante come Miami. La marchigiana ha mostrato buone soluzioni, ha saputo reagire a un momento di difficoltà nel primo set e ha poi chiuso in crescendo.

Adesso il livello si alzerà sensibilmente, ma l’azzurra arriva alla sfida con Gauff con una vittoria solida alle spalle e con il ricordo fresco del successo ottenuto a Doha. E questo, nel tennis, può fare tutta la differenza.

WTA Miami Darja Semenistaja Darja Semenistaja 0 4 1 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-40 3-5 → 4-5 Darja Semenistaja 15-0 40-0 df 40-15 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 df ace 2-4 → 2-5 Darja Semenistaja 15-15 40-15 1-4 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 df 30-40 0-4 → 1-4 Darja Semenistaja 0-30 15-30 0-3 → 0-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 0-2 → 0-3 Darja Semenistaja 15-15 30-15 40-30 40-A 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi