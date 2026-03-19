Guerri Napoli Tennis Cup, Wawrinka lancia la sfida: “Sono qui per vincere il torneo, è il mio ultimo anno da professionista e gioco solo nelle città che più amo”. Wild card a Jacopo Vasami

Stan Wawrinka illumina la Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger ATP 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Il fuoriclasse svizzero è il primo tennista del torneo che ha iniziato gli allenamenti al Tennis Club Napoli e lancia subito la sfida ai suoi avversari: “Sono qui per vincere il torneo, sono all’ultima stagione nel circuito professionistico e voglio divertirmi a scegliere le gare in cui giocare, nelle città che più amo. Napoli è tra queste”. A quasi 41 anni il vincitore di tre tornei del Grande Slam ed ex numero 3 del mondo è tornato brillantemente nei top 100 del mondo e sarà tra i favoriti della Guerri Napoli Tennis Cup che inizia domenica prossima, 22 marzo, per concludersi domenica 29 marzo con la finale.

“Ho scelto Napoli e il suo torneo perché qui mi sento a casa, c’è una accoglienza magnifica – ha aggiunto Wawrinka – e poi è la gara che apre la grande stagione su terra battuta in Europa. Per me sarà un ottimo inizio in vista degli altri grandi appuntamenti che verranno”.

Sabato 21 marzo, alle ore 18,30, sorteggio del tabellone principale della Guerri Napoli Tennis Cup al Tennis Club Napoli, domenica 22 marzo via alle gare. Il direttore del torneo, Alessandro Motti, ha reso noto che la prima wild card per il main draw è stata assegnata al giovane talento italiano Jacopo Vasamì, diciotto anni compiuti nello scorso dicembre, che nel 2025 è stato numero 2 del mondo tra gli Under 18.