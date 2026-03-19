Brillano i giovani al Masters 1000 Miami: Kouame scrive una pagina di storia, Jodar avanza

Finalmente sotto al sole della Florida, il Masters 1000 di Miami è scattato con due importanti vittorie di due giovani promesse: Moise Kouame e Rafael Jodar. Il 17enne francese, entrato nel main draw del secondo “mille” della stagione con una wild card, ha sfruttato a pieno la chance concessa dagli organizzatori vincendo in rimonta il match contro lo statunitense Svajda, 5-7 6-4 6-4 lo score peri parigino che così diventa il tennista più giovane a vincere un match a livello Masters 1000 da Rafa Nadal nel 2003 (al torneo di Amburgo), quando il fenomenale campione di Manacor non aveva ancora compiuto 17 anni! Moise ha spento le 17 candeline solo 13 giorni fa e in campo ha fatto vedere un gran potenziale ma anche i normalissimi difetti della sua età e poca esperienza. Kouame ha colpito con potenza ma anche un certo acume, non sparacchiando via i colpi e gestendo con pazienza varie fasi dell’incontro, sfruttando i troppi errori di uno Svajda talentoso ma anche a tratti inconsistente. Il momento chiave del match è stato nel secondo set: servendo sotto 4-3, Kouame si è trovato 0-40 e proprio nel momento di massima pressione avendo perso il primo parziale non si è affatto irrigidito ma anzi ha tirato fuori il suo meglio, vincendo ben 14 dei successivi 16 punti, prendendo il controllo del match e forzando l’incontro al set decisivo, vinto per 6-4. Kouame ha annullato 10 delle 12 palle break concesse, altro dato assai significativo della sua forza mentale e agonismo.

Moise ha chiuso il match con la coscia sinistra visibilmente dolorante, tanto che dopo la stretta di mano ha ricevuto un lungo trattamento con ghiaccio sulla panchina, ed era addirittura arrivata una sedia a rotelle che per fortuna non è stata necessaria. Un esordio da ricordare per Kouame, che al prossimo turno avrà una sfida assai impegnativa contro Jiri Lehecka.

Intanto il francese segna diversi primati: è il primo classe 2009 a vincere un match a livello Masters 1000; diventa il quarto più giovane in assoluto a vincere un incontro in un torneo di questa categoria, il più giovane resta Richard Gasquet, a soli 15 anni nel 2002. Moise ha anche battuto per la prima volta in carriera un top 100, e con i suoi 17 anni e 13 giorni, non c’è alcun tennista in attività ad aver vinto un match a questo livello più giovane di lui. La precocità non è affatto garanzia di successo, ma è impressionante andare rileggere i primi tennisti capaci di vincere un match livello 1000 nella propria classe di età in epoca recente: 2000 – Felix Auger-Aliassime; 2001 – Jannik Sinner; 2002 – Lorenzo Musetti; 2003 – Carlos Alcaraz; 2004 – Arthur Fils. Nella classe 2007 è riuscito a Federico Cinà, e ora Kouame tra i 2009.

Magique 17-year-old Moise Kouame defeats Zachary Svajda 5-7 6-4 6-4 to become the youngest player to EVER win a match in Miami! pic.twitter.com/zXSngEiXCO — Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2026

Altrettanto significativa la vittoria di Rafael Jodar, bravo a superare un tennista esperto come Yannick Hanfmann per 6-4 4-6 6-1. È la prima vittoria a livello Masters 1000 per il 19enne spagnolo, che con questo risultato entra virtualmente nella top 100 ATP (n.93 nel ranking Live). L’ascesa di Jodar è dirompente: negli ultimi due mesi e mezzo ha scalato ben 75 posizioni nel ranking ATP, ma ancor più impressionante il fatto che solo 12 mesi fa fosse fuori dalla Top 900. Ha vinto tre titoli ATP Challenger alla fine della scorsa stagione, guadagnandosi un posto alle Next Gen ATP Finals. Da quando è diventato ufficialmente professionista lo scorso gennaio, dopo un anno passato all’Università della Virginia, Jodar è stato protagonista di una scalata davvero impressionate. Si è qualificato per il suo primo main draw agli Australian Open, raggiungendo il secondo turno, prima di aggiungere altre tre vittorie ATP a Dallas, Acapulco e Delray Beach, dove ha dato filo da torcere alla testa di serie numero uno Taylor Fritz in una partita assai combattuta. Adesso a Miami Rafael ha una bella chance per continuare la corsa del torneo: infatti visto il ritiro di Lorenzo Musetti, al secondo turno ha pescato il lucky loser Vukic, un match sulla carta assolutamente “giocabile”.

Marco Mazzoni