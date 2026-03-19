Kouamé si presenta al grande tennis: “Il mio obiettivo è diventare numero uno del mondo”

Il Miami Open 2026 non è solo il torneo delle grandi stelle, ma anche il palcoscenico ideale per scoprire nuovi volti destinati a far parlare di sé. Tra questi c’è sicuramente Moise Kouamé, uno dei nomi più intriganti emersi in questa prima parte di stagione. A soli 17 anni, il francese si prepara a vivere una delle esperienze più importanti della sua giovanissima carriera, grazie alla wild card che gli permetterà di giocare il tabellone principale del Masters 1000 della Florida.

Attualmente numero 385 del mondo, Kouamé è considerato una delle perle più interessanti del tennis francese e, ascoltando le sue parole, si capisce subito come il talento non sia accompagnato soltanto dalla qualità tecnica, ma anche da una mentalità molto chiara. Le sue ambizioni, infatti, non sono affatto banali.

“Il mio obiettivo è essere il numero uno del mondo e vincere molti titoli del Grande Slam. È per questo che mi alleno. Ora è un sogno, e spero che più avanti smetta di esserlo e diventi realtà”.

Da promessa del circuito ITF al palcoscenico di Miami

Il 2026 di Kouamé sta già segnando una forte accelerazione nel suo percorso. Dopo aver conquistato i suoi primi tornei a livello ITF, il francese ha cominciato rapidamente a bruciare le tappe, arrivando anche a qualificarsi per il suo primo evento ATP 250 a Montpellier. Ora, però, il salto è ancora più grande: il Masters 1000 di Miami rappresenta un’occasione speciale per mettersi in mostra davanti al grande pubblico internazionale.

Il francese lo vive con entusiasmo evidente, quasi con stupore, ma senza perdere lucidità.

“Ho vinto i miei primi tornei nel circuito, ed è stato molto divertente, poi mi sono qualificato per il mio primo ATP 250 a Montpellier. Ora giocare a Miami è semplicemente incredibile. Miami è Miami, capisci? Non c’è un altro posto come Miami. È un posto davvero fantastico. Sarà una grande esperienza per me giocare contro questi ragazzi, quindi proverò a dare tutto”.

Parole semplici, ma molto efficaci. Kouamé sembra perfettamente consapevole della grandezza del momento che sta vivendo, ma allo stesso tempo trasmette la sensazione di non volerlo subire. Anzi, vuole usarlo per misurarsi subito con il livello più alto.

Sfida a Svajda e occasione per farsi conoscere

Nel primo turno del Miami Open, Kouamé affronterà Zachary Svajda, in quella che può già diventare la partita più importante della sua carriera fin qui. È il classico match che può valere molto più del risultato in sé: una vetrina, un test di maturità e una possibilità concreta di presentarsi ufficialmente a chi ancora non conosce il suo nome.

Per un giocatore così giovane, la vera notizia non è soltanto essere arrivato fin qui, ma il modo in cui sembra voler affrontare tutto questo. Non con timore, ma con naturalezza e convinzione. E in un contesto come Miami, questo aspetto pesa.

Idee chiare e ambizione vera

La cosa che colpisce di più, ascoltando Kouamé, è probabilmente proprio la chiarezza con cui parla del proprio futuro. Non usa giri di parole, non si nasconde dietro frasi prudenti: il suo obiettivo dichiarato è arrivare in cima al tennis mondiale.

Una dichiarazione del genere, a 17 anni, può sembrare enorme. Ma nel suo caso non suona come arroganza. Piuttosto, restituisce l’immagine di un ragazzo che sa dove vuole arrivare e che sembra avere già compreso quanto lavoro serva per trasformare un sogno in qualcosa di concreto.

Nel tennis moderno, avere ambizione non basta. Servono struttura mentale, pazienza, squadra giusta e capacità di assorbire ogni passaggio. Ma Kouamé sembra avere già diversi di questi ingredienti, oltre a un gioco che nelle ultime settimane, soprattutto nei tornei disputati in Francia, ha già mostrato sprazzi capaci di infiammare il pubblico.

Djokovic come modello

Nel raccontare i suoi inizi, Kouamé ha spiegato di essersi avvicinato al tennis quasi naturalmente, osservando il fratello giocare e sentendo nascere il desiderio di provarci a sua volta.

“Vedendo giocare mio fratello, mi è venuta voglia di giocare anche io, così ho preso una racchetta”.

Da lì è iniziato un percorso che lo ha portato a guardare da vicino i più grandi campioni del tennis mondiale. E tra tutti, il riferimento più forte è sempre stato uno.

“Da bambino, il mio idolo era Novak Djokovic. Rimanevo impressionato guardandolo giocare; il suo stile e la sua resistenza erano semplicemente incredibili”.

Non è difficile capire perché un ragazzo ambizioso come Kouamé si riconosca in un modello del genere. Djokovic rappresenta da anni il simbolo della completezza, della solidità e della fame competitiva. E citarlo come idolo dice già qualcosa del tipo di mentalità che il giovane francese vuole costruire.

Talento, personalità e un primo banco di prova

Naturalmente è ancora molto presto per immaginare quale sarà davvero il futuro di Kouamé. Il passaggio da promessa a giocatore affermato è sempre lungo, complesso e pieno di ostacoli. Ma è altrettanto evidente che il francese abbia già diversi elementi che fanno pensare a un profilo speciale.

Ha carisma, ha idee chiare, ha una mentalità importante e sembra avere alle spalle un contesto solido. Soprattutto, ha quel tipo di tennis che sa farsi notare e che, quando funziona, riesce a coinvolgere il pubblico.

Miami, ora, rappresenta il suo primo vero banco di prova su un grande palcoscenico. Non sarà ancora il momento delle sentenze, ma può essere l’inizio di un percorso da seguire con molta attenzione.

E se davvero il suo obiettivo è diventare numero uno del mondo, allora ogni grande storia ha bisogno di un primo capitolo. Per Kouamé, quel capitolo potrebbe iniziare proprio qui.





Francesco Paolo Villarico