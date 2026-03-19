Combined Miami ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fonseca batte Marozsan e sfida Alcaraz: Miami sogna il primo capitolo di una nuova rivalità? In campo nella notte Mattia Bellucci

19/03/2026 23:00 29 commenti
Joao Fonseca BRA, 21.08.2006 - Foto Getty Images
Joao Fonseca BRA, 21.08.2006 - Foto Getty Images

Il Miami Open 2026 si prepara a vivere uno dei match più attesi di questo avvio di torneo: Joao Fonseca sfiderà Carlos Alcaraz al secondo turno in una partita che promette spettacolo puro. Il brasiliano si è guadagnato il confronto con lo spagnolo superando Fabian Marozsan con il punteggio di 6-4 3-6 6-2, al termine di una sfida intensa e di alto livello. Dopo aver ceduto il secondo set, il talento di Rio ha rialzato subito il ritmo nel parziale decisivo, mostrando tutto il suo repertorio di colpi e trovando grande sostegno anche da una calorosa presenza brasiliana sugli spalti. Ora per Fonseca arriva il test più affascinante: il primo confronto in carriera contro Alcaraz, in quello che molti sperano possa essere soltanto il primo capitolo di una rivalità destinata a lasciare il segno.

USA Combined Miami – 1° Turno – hard

Stadium – ore 17:00
Alexandra Eala PHI vs Laura Siegemund GER
WTA Miami
Alexandra Eala [31]
6
6
6
Laura Siegemund
7
3
3
Vincitore: Eala
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Fabian Marozsan HUN vs Joao Fonseca BRA (Non prima 18:00)

ATP Miami
Fabian Marozsan
4
6
2
Joao Fonseca
6
3
6
Vincitore: Fonseca
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Magda Linette POL vs Iga Swiatek POL

WTA Miami
Magda Linette
0
1
7
1
Iga Swiatek [2]
30
6
5
1
Mostra dettagli

Alex Michelsen USA vs Mattia Bellucci ITA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva RUS vs McCartney Kessler USA (Non prima 01:30)

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 16:00
Alycia Parks USA vs Sinja Kraus AUT Inizio 16:00
WTA Miami
Alycia Parks
7
7
Sinja Kraus
5
6
Vincitore: A. Parks
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Francesca Jones GBR vs Venus Williams USA Non prima 17:00

WTA Miami
Francesca Jones
0
7
7
0
Venus Williams
0
5
5
0
Vincitore: Jones
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Raphael Collignon BEL vs Grigor Dimitrov BUL

ATP Miami
Raphael Collignon
7
4
7
Grigor Dimitrov
6
6
6
Vincitore: Collignon
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Alejandro Tabilo CHI vs Francisco Comesana ARG

ATP Miami
Alejandro Tabilo
6
6
Francisco Comesana
4
2
Vincitore: Tabilo
Mostra dettagli

Jennifer Brady USA vs Sloane Stephens USA Non prima 00:00

WTA Miami
Jennifer Brady
0
0
Sloane Stephens
0
0
Mostra dettagli




Butch Buchholz – ore 16:00
Tereza Valentova CZE vs Katie Volynets USA Inizio 16:00
WTA Miami
Tereza Valentova
6
6
Katie Volynets
2
4
Vincitore: T. Valentova
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Ethan Quinn USA vs Hubert Hurkacz POL

ATP Miami
Ethan Quinn
6
6
Hubert Hurkacz
2
4
Vincitore: Quinn
Mostra dettagli

Alexandre Muller FRA vs Matteo Berrettini ITA

ATP Miami
Alexandre Muller
4
2
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
Mostra dettagli

Marin Cilic CRO vs Alexei Popyrin AUS

ATP Miami
Marin Cilic
6
6
Alexei Popyrin
4
4
Vincitore: Cilic
Mostra dettagli

Emilio Nava USA vs Tomas Machac CZE

ATP Miami
Emilio Nava
6
4
1
Tomas Machac
2
6
6
Vincitore: Machac
Mostra dettagli




Court 1 – ore 16:00
Zizou Bergs BEL vs Jenson Brooksby USA
ATP Miami
Zizou Bergs
7
6
Jenson Brooksby
5
2
Vincitore: Bergs
Mostra dettagli

Marcos Giron USA vs Martin Landaluce ESP

ATP Miami
Marcos Giron
3
6
Martin Landaluce
6
7
Vincitore: Landaluce
Mostra dettagli

Stefanos Tsitsipas GRE vs Arthur Fery GBR

ATP Miami
Stefanos Tsitsipas
6
7
Arthur Fery
1
6
Vincitore: Tsitsipas
Mostra dettagli

Hailey Baptiste USA vs Tatjana Maria GER

WTA Miami
Hailey Baptiste
0
7
6
0
Tatjana Maria
0
5
2
0
Vincitore: Baptiste
Mostra dettagli

Lulu Sun NZL vs Taylor Townsend USA

WTA Miami
Lulu Sun
40
6
2
Taylor Townsend
0
7
5
Mostra dettagli




Court 7 – ore 15:00
Moise Kouame FRA vs Zachary Svajda USA
ATP Miami
Moise Kouame
5
6
6
Zachary Svajda
7
4
4
Vincitore: Kouame
Mostra dettagli

Darwin Blanch USA vs Jan-Lennard Struff GER

ATP Miami
Darwin Blanch
6
3
6
Jan-Lennard Struff
3
6
3
Vincitore: Blanch
Mostra dettagli

Reilly Opelka USA vs Nuno Borges POR

ATP Miami
Reilly Opelka
6
6
7
Nuno Borges
7
2
6
Vincitore: Opelka
Mostra dettagli

Martin Damm USA vs Jacob Fearnley GBR

ATP Miami
Martin Damm
0
6
0
Jacob Fearnley
0
0
0
Vincitore: Damm
Mostra dettagli

Kamil Majchrzak POL vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Miami
Kamil Majchrzak
40
4
6
4
Miomir Kecmanovic
40
6
3
1
Mostra dettagli




Court 5 – ore 15:00
Paula Badosa ESP vs Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 15:00
WTA Miami
Paula Badosa
7
6
Aliaksandra Sasnovich
5
3
Vincitore: P. Badosa
Mostra dettagli

Eva Lys GER vs Yuliia Starodubtseva UKR Non prima 16:00

WTA Miami
Eva Lys
0
1
4
0
Yuliia Starodubtseva
0
6
6
0
Vincitore: Starodubtseva
Mostra dettagli

Viktorija Golubic SUI vs Peyton Stearns USA

WTA Miami
Viktorija Golubic
0
6
4
0
Peyton Stearns
0
7
6
0
Vincitore: Stearns
Mostra dettagli

Ann Li USA vs Kimberly Birrell AUS

WTA Miami
Ann Li
6
2
6
Kimberly Birrell
2
6
3
Vincitore: Li
Mostra dettagli

Dayana Yastremska UKR vs Ashlyn Krueger USA

WTA Miami
Dayana Yastremska
0
2
6
4
Ashlyn Krueger
0
6
4
5
Mostra dettagli




Court 2 – ore 15:00
Sara Bejlek CZE vs Talia Gibson AUS Inizio 15:00
WTA Miami
Sara Bejlek
1
0
Talia Gibson
6
6
Vincitore: T. Gibson
Mostra dettagli

Dalma Galfi HUN vs Elvina Kalieva USA Non prima 16:00

WTA Miami
Dalma Galfi
3
7
6
Elvina Kalieva
6
6
7
Vincitore: Kalieva
Mostra dettagli

Emiliana Arango COL vs Oksana Selekhmeteva RUS

WTA Miami
Emiliana Arango
3
6
3
Oksana Selekhmeteva
6
4
6
Vincitore: Selekhmeteva
Mostra dettagli

Caty McNally USA vs Rebeka Masarova SUI

WTA Miami
Caty McNally
0
6
7
0
Rebeka Masarova
0
2
5
0
Vincitore: McNally
Mostra dettagli

Elena-Gabriela Ruse ROU vs Antonia Ruzic CRO

WTA Miami
Elena-Gabriela Ruse
30
1
Antonia Ruzic
15
3
Mostra dettagli




Court 3 – ore 15:00
James Duckworth AUS vs Roberto Bautista Agut ESP
ATP Miami
James Duckworth
6
6
Roberto Bautista Agut
7
7
Vincitore: Bautista Agut
Mostra dettagli

Zhizhen Zhang CHN vs Adrian Mannarino FRA

ATP Miami
Zhizhen Zhang
3
2
Adrian Mannarino
6
6
Vincitore: Mannarino
Mostra dettagli

Denis Shapovalov CAN vs Botic van de Zandschulp NED

ATP Miami
Denis Shapovalov
5
3
Botic van de Zandschulp
7
6
Vincitore: van de Zandschulp
Mostra dettagli

Ignacio Buse PER vs Damir Dzumhur BIH

ATP Miami
Ignacio Buse
7
6
1
Damir Dzumhur
6
7
6
Vincitore: Dzumhur
Mostra dettagli

Quentin Halys FRA vs Liam Draxl CAN

ATP Miami
Quentin Halys
30
6
0
Liam Draxl
40
7
0
Mostra dettagli




Court 6 – ore 15:00
Rafael Jodar ESP vs Yannick Hanfmann GER
ATP Miami
Rafael Jodar
6
4
6
Yannick Hanfmann
4
6
1
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

Darja Semenistaja LAT vs Elisabetta Cocciaretto ITA Non prima 16:00

WTA Miami
Darja Semenistaja
0
4
1
0
Elisabetta Cocciaretto
0
6
6
0
Vincitore: Cocciaretto
Mostra dettagli

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Camilo Ugo Carabelli ARG

ATP Miami
Giovanni Mpetshi Perricard
6
3
6
Camilo Ugo Carabelli
2
6
7
Vincitore: Ugo Carabelli
Mostra dettagli

Janice Tjen INA vs Yulia Putintseva KAZ

WTA Miami
Janice Tjen
6
3
4
Yulia Putintseva
3
6
6
Vincitore: Putintseva
Mostra dettagli

Elsa Jacquemot FRA vs (32) Marie Bouzkova CZE

WTA Miami
Elsa Jacquemot
A
2
2
Marie Bouzkova [32]
40
6
4
Mostra dettagli




Court 4 – ore 15:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Mariano Navone ARG
ATP Miami
Nikoloz Basilashvili
6
3
Mariano Navone
7
6
Vincitore: Navone
Mostra dettagli

Anastasia Zakharova RUS vs Anna Bondar HUN Non prima 16:00

WTA Miami
Anastasia Zakharova
5
6
6
Anna Bondar
7
3
1
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

Lilli Tagger AUT vs Ella Seidel GER

WTA Miami
Lilli Tagger
6
6
7
Ella Seidel
7
4
5
Vincitore: Tagger
Mostra dettagli

Solana Sierra ARG vs Kamilla Rakhimova UZB

WTA Miami
Solana Sierra
0
1
3
0
Kamilla Rakhimova
0
6
6
0
Vincitore: Rakhimova
Mostra dettagli

Emerson Jones AUS vs Linda Fruhvirtova CZE

WTA Miami
Emerson Jones
0
0
Linda Fruhvirtova
0
0
Mostra dettagli

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29 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

pablito 20-03-2026 00:23

Accanimento “Venereo”… 😉

 29
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tinapica 20-03-2026 00:20

Scritto da tinapica
Torno dal cinema e vedo che Lilli vinse: stanotte dormirò con l* angiolett* (che, per definizione, non hanno sesso).

…ma prima: Forza Olonese!

 28
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+1: piper
tinapica 20-03-2026 00:19

Scritto da Giampi
Visto il livello di “sportività” della torcida (che significa proprio che i tifosi possono “torcere” il risultato con il loro tifo) domani sarà derby con i “latinos”. Si rischia la rissa sugli spalti o una invasione di campo..

Gli Spagnoli sarebbero i “Latinos”?
Allora anche noi…semo Latini!

 27
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piper 20-03-2026 00:01

@ walden (#4577143)

Al muride non lo so ma a me (almeno, che non penso di esserlo) fai bene a spiegarle perché non sono avvezzo a queste cose.

 26
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Giampi 19-03-2026 23:55

Visto il livello di “sportività” della torcida (che significa proprio che i tifosi possono “torcere” il risultato con il loro tifo) domani sarà derby con i “latinos”. Si rischia la rissa sugli spalti o una invasione di campo..

 25
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tinapica 19-03-2026 23:39

Torno dal cinema e vedo che Lilli vinse: stanotte dormirò con l* angiolett* (che, per definizione, non hanno sesso).

 24
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walden 19-03-2026 23:27

Scritto da Matteo

Scritto da Giampi

Scritto da Mirko
Qualcuno sa che giocatore è Busè se dovesse essere l’avversario di Sinner?Dalle percentuali di prime e la resa mi sembra un big server.A Sinner da fastidio affrontare nei primi turni big server che non gli danno ritmo

Terraiolo…

Lo so che è terraiolo,ma anche i terraioli possono essere big server,sono andato a vedere le partite che ha giocato e sono principalmente sulla terra,ma dalle statistiche ho visto che serve spesso sopra il 70% di prime e spesso con molti ace

Si ma bisogna vedere quanti punti fa con la prima: da anni quello con la percentuale più alta di prime in campo e Sebastian Baez, che proprio non definirei un big server….ma cosa sto a perdere tempo a spiegare al solito muride….

 23
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walden 19-03-2026 23:24

Scritto da Giampi

Scritto da Mirko
Qualcuno sa che giocatore è Busè se dovesse essere l’avversario di Sinner?Dalle percentuali di prime e la resa mi sembra un big server.A Sinner da fastidio affrontare nei primi turni big server che non gli danno ritmo

Terraiolo…

Comunque sembra stia emergendo Dzhumur….che è tutto dire…

 22
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Pier no guest 19-03-2026 23:20

Breve messaggio del Presidente brasiliano Lula
-con tutti i problemi del mondo meno male che il nostro Joao oggi non ci ha deluso.Domani ci sarà il fortissimo Alcaraz ma Brasile e Spagna sono molto amici e si rispettano soprattutto se si gioca in casa del ciuffone biondo e di quello là…Rubio “Rubiocondo”.

 21
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+1: Marco M.
piper 19-03-2026 23:04

Ci vorrebbe un double bagel di Iga per far si che Mattia inizi in orario.

 20
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Matteo (Guest) 19-03-2026 22:54

Scritto da Giampi

Scritto da Mirko
Qualcuno sa che giocatore è Busè se dovesse essere l’avversario di Sinner?Dalle percentuali di prime e la resa mi sembra un big server.A Sinner da fastidio affrontare nei primi turni big server che non gli danno ritmo

Terraiolo…

Lo so che è terraiolo,ma anche i terraioli possono essere big server,sono andato a vedere le partite che ha giocato e sono principalmente sulla terra,ma dalle statistiche ho visto che serve spesso sopra il 70% di prime e spesso con molti ace

 19
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piper 19-03-2026 22:47

Harakiri Fabian!

 18
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JannikUberAlles 19-03-2026 22:38

Oggi una serie notevole di SORPRESE, come Bautista l’inossidabile, Jodar il predestinato, Kouamè la rivelazione, Struff il bollito, Hurkacz la delusione, Landaluce illuminante, Perricard spento, Shupo confermato, Berretto ritrovato e Tsitsi passante.

E non è ancora finita! 😉

 17
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+1: piper, Marco M.
piper 19-03-2026 22:27

@ Onurb (#4577110)

Sto guardando dal 4-1 2° set (con volume audio a 10) ma non saprei quanto fastidio potrebbe dare ad Alcaraz (e perché non potrebbe essere Marozsan a dargliene).

 16
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Giampi 19-03-2026 22:19

Scritto da Mirko
Qualcuno sa che giocatore è Busè se dovesse essere l’avversario di Sinner?Dalle percentuali di prime e la resa mi sembra un big server.A Sinner da fastidio affrontare nei primi turni big server che non gli danno ritmo

Terraiolo…

 15
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Mirko (Guest) 19-03-2026 22:15

Qualcuno sa che giocatore è Busè se dovesse essere l’avversario di Sinner?Dalle percentuali di prime e la resa mi sembra un big server.A Sinner da fastidio affrontare nei primi turni big server che non gli danno ritmo

 14
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Onurb (Guest) 19-03-2026 21:11

A ogni 15 di Fonseca sembra un gol del Brasile……torcida molto calda e rumorosa….spero che vinca perché sono proprio curioso di vederlo contro alcaraz

 13
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+1: il capitano, Marco M.
Dr Ivo (Guest) 19-03-2026 20:53

Berrettini oggi è apparso molto a suo agio sul veloce di Miami, a volte gli ho rivisto il drittone imprendibile dei bei tempi.
Ora con Bublik verrà il difficile, il kazako sarà ben più capace di muoverlo di Muller. Non essendo un mostro di intelligenza tattica, la speranza è che non pensi troppo a farlo e che intanto Matteo si mantenga come oggi al servizio

 12
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etberit 19-03-2026 20:51

Noto un 4 su 4 per i cugini spagnoli, sarà contento il nostro MAURO!

 11
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antoniov 19-03-2026 20:47

Finalmente Matteo ha chiuso il match … Bravo !

Ha giocato e vinto un penultimo game spaziale, soprattutto il suo primo punto 😮

Bene anche Elisabetta Cocciaretto.

 10
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., il capitano, Marco Tullio Cicerone
Marco M. 19-03-2026 20:45

Scritto da Pier no guest
E Berretto va in recupero di rovescio,gioca uno slice lungolinea che sembra uscire ed invece sta dentro e poi tira una sberla piatta sulla riga che filava come una freccia.
E diciamo che da fermo è ancora uno dei migliori del mondo.
Dai chiudila adesso…

E l’ha chiusa 🙂
Non sarà quello di prima, ma l’importante è che arrivi sano a Parigi e, soprattutto, Londra.
Intanto ha una WC per Montecarlo, quindi qualifiche evitate.

 9
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+1: antoniov, etberit, Detuqueridapresencia, Pier no guest, il capitano, Marco Tullio Cicerone
Pier no guest 19-03-2026 20:40

E Berretto va in recupero di rovescio,gioca uno slice lungolinea che sembra uscire ed invece sta dentro e poi tira una sberla piatta sulla riga che filava come una freccia.
E diciamo che da fermo è ancora uno dei migliori del mondo.
Dai chiudila adesso…

 8
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+1: Inox, Marco M., Marco Tullio Cicerone, etberit, Detuqueridapresencia
Krik Kroc 19-03-2026 20:38

Cosa tiri ancora quelli slices di rovescio. Quasi tutti in rete. Basta! Fai un rovescio come si deve

 7
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Gaz (Guest) 19-03-2026 20:21

Bisogna prendere atto della nona sconfitta consecutiva.
Una Venus che finisce SINFONICAMENTE nel sacco.

Io però sono stufo di riportare quei commenti fatti sotto la notizia della vittoria ottenuta al suo ri-rientro, contro Stearns.

-Con tutto il rispetto per l’impresa di Venus questa è l’ennesima conferma del basso livello della wta oggi.
-Non so se è più la grandezza di Venus o la piccolezza dell’attuale wta.
-Esatto! con tutto il bene che si possa volere alla Venus,la sua vittoria è l’emblema di quanto sia in crisi ormai da anni il tennis in gonnella, è una sconfitta per tutti quelli che continuano a negare la crisi.
-Il livello WTA si commenta da solo
-Questo dovrebbe dare la misura del tennis femminile
-Wta allo sbando e Venus lo ha certificato,il circuito cambi nome in RSA.
-Dimostrazione che dopo le prime 4 o 5 c’è il nulla.

Ma qualcuno, almeno uno, sì e mai riconosciuto tra questi commenti in questi mesi,uno almeno che si domandi: (a nome anche degli altri)ma perché abbiamo il bisogno repellente di dire questa fesseria?

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tinapica 19-03-2026 19:39

Devo capire se fu la Semenstaia a crollare o la Coccia a lievitare perché tra la prima e la seconda partita c’era differenza come tra il giorno e la notte.
Grande Coccia.
Alè, avanti così finché possibile (mi par di ricordare che abbia Gauff al secondo turno… stiamo a vedere).

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Ozzastru (Guest) 19-03-2026 18:34

Brava Elisabetta, oggi di fretta!

 4
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+1: il capitano, Marco M.
zedarioz 19-03-2026 18:02

Navone on fire sul veloce. Incredibile.

 3
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+1: Marco M.
Gaz (Guest) 19-03-2026 17:17

Prima o poi Venus tornerà a vincerne una,se fosse proprio non competitiva si sarebbe già fatta da parte,o sarebbe stata sicuramente consigliata a lasciar perdere,per questo la sua quota molto alta è il pesciolino rosso di giornata messo in paglio dai bookmakers.

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Gaz (Guest) 19-03-2026 16:24

Spero non abbiano almeno scommesso troppo sulla Bejlek, visto che qualcuno lo fa, giocando l’opposto del pronostico di Gaz.
L’ultimo match in programma ieri è stato il primo a concludersi oggi.

 1
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