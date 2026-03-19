Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fonseca batte Marozsan e sfida Alcaraz: Miami sogna il primo capitolo di una nuova rivalità? In campo nella notte Mattia Bellucci

Joao Fonseca BRA, 21.08.2006 - Foto Getty Images
Il Miami Open 2026 si prepara a vivere uno dei match più attesi di questo avvio di torneo: Joao Fonseca sfiderà Carlos Alcaraz al secondo turno in una partita che promette spettacolo puro. Il brasiliano si è guadagnato il confronto con lo spagnolo superando Fabian Marozsan con il punteggio di 6-4 3-6 6-2, al termine di una sfida intensa e di alto livello. Dopo aver ceduto il secondo set, il talento di Rio ha rialzato subito il ritmo nel parziale decisivo, mostrando tutto il suo repertorio di colpi e trovando grande sostegno anche da una calorosa presenza brasiliana sugli spalti. Ora per Fonseca arriva il test più affascinante: il primo confronto in carriera contro Alcaraz, in quello che molti sperano possa essere soltanto il primo capitolo di una rivalità destinata a lasciare il segno.
Combined Miami – 1° Turno – hard
Stadium – ore 17:00
Alexandra Eala
vs Laura Siegemund
WTA Miami
Alexandra Eala [31]
6
6
6
Laura Siegemund
7
3
3
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Laura Siegemund
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Laura Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
4*-5
5-5*
6-5*
6*-6
6*-7
6-6 → 6-7
Laura Siegemund
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Laura Siegemund
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Laura Siegemund
15-0
df
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Alexandra Eala
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Alexandra Eala
15-0
30-0
df
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Laura Siegemund
15-0
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
3-0 → 3-1
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Fabian Marozsan vs Joao Fonseca (Non prima 18:00)
ATP Miami
Fabian Marozsan
4
6
2
Joao Fonseca
6
3
6
Vincitore: Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
2-5 → 2-6
F. Marozsan
15-0
15-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Fonseca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
J. Fonseca
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
4-1 → 4-2
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
J. Fonseca
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Marozsan
0-15
0-30
df
0-40
15-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
4-5 → 4-6
J. Fonseca
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-4 → 3-5
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-4 → 3-4
F. Marozsan
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-3 → 2-3
F. Marozsan
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
1-0 → 1-1
Magda Linette vs Iga Swiatek
WTA Miami
Magda Linette•
0
1
7
1
Iga Swiatek [2]
30
6
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Magda Linette
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Magda Linette
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Iga Swiatek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iga Swiatek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Magda Linette
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Magda Linette
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Alex Michelsen vs Mattia Bellucci (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Mirra Andreeva vs McCartney Kessler (Non prima 01:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 16:00
Alycia Parks
vs Sinja Kraus Inizio 16:00
WTA Miami
Alycia Parks
7
7
Sinja Kraus
5
6
Vincitore: A. Parks
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
df
4-1*
5-1*
5*-2
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-4 → 2-4
Alycia Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Alycia Parks
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-5 → 6-5
Alycia Parks
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
Francesca Jones vs Venus Williams Non prima 17:00
WTA Miami
Francesca Jones•
0
7
7
0
Venus Williams
0
5
5
0
Vincitore: Jones
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Venus Williams
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Venus Williams
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Francesca Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Venus Williams
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Francesca Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Venus Williams
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Francesca Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Venus Williams
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Francesca Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Venus Williams
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Venus Williams
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Francesca Jones
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
Venus Williams
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Francesca Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Venus Williams
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Francesca Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov
ATP Miami
Raphael Collignon
7
4
7
Grigor Dimitrov
6
6
6
Vincitore: Collignon
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
df
3*-4
ace
4*-4
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
G. Dimitrov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
6-5 → 6-6
G. Dimitrov
0-15
df
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
ace
4-5 → 5-5
R. Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
R. Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
G. Dimitrov
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
R. Collignon
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dimitrov
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-5 → 4-6
G. Dimitrov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
R. Collignon
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
df
30-40
df
3-3 → 3-4
G. Dimitrov
15-0
15-15
30-15
ace
40-30
df
3-2 → 3-3
R. Collignon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
G. Dimitrov
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
2-1 → 2-2
G. Dimitrov
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
df
4*-1
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
R. Collignon
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
5-6 → 6-6
G. Dimitrov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Collignon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
R. Collignon
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
G. Dimitrov
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 2-3
R. Collignon
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
G. Dimitrov
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
1-1 → 1-2
Alejandro Tabilo vs Francisco Comesana
ATP Miami
Alejandro Tabilo
6
6
Francisco Comesana
4
2
Vincitore: Tabilo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Tabilo
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
F. Comesana
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
ace
5-1 → 5-2
A. Tabilo
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-1 → 5-1
F. Comesana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
A. Tabilo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
F. Comesana
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tabilo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
F. Comesana
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
A. Tabilo
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Comesana
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
A. Tabilo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
F. Comesana
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Jennifer Brady vs Sloane Stephens Non prima 00:00
WTA Miami
Jennifer Brady
0
0
Sloane Stephens
0
0
Butch Buchholz – ore 16:00
Tereza Valentova
vs Katie Volynets Inizio 16:00
WTA Miami
Tereza Valentova
6
6
Katie Volynets
2
4
Vincitore: T. Valentova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tereza Valentova
15-0
df
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Tereza Valentova
4-3 → 4-4
Tereza Valentova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Katie Volynets
0-15
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Tereza Valentova
15-0
30-0
df
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Katie Volynets
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Tereza Valentova
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tereza Valentova
5-2 → 6-2
Katie Volynets
15-0
15-15
30-15
df
40-30
5-1 → 5-2
Tereza Valentova
4-1 → 5-1
Tereza Valentova
2-1 → 3-1
Tereza Valentova
0-1 → 1-1
Ethan Quinn vs Hubert Hurkacz
ATP Miami
Ethan Quinn
6
6
Hubert Hurkacz
2
4
Vincitore: Quinn
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Hurkacz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
4-4 → 5-4
H. Hurkacz
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
H. Hurkacz
0-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Hurkacz
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
ace
4-2 → 5-2
H. Hurkacz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
2-2 → 3-2
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-2 → 2-2
H. Hurkacz
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
E. Quinn
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Alexandre Muller vs Matteo Berrettini
ATP Miami
Alexandre Muller
4
2
Matteo Berrettini
6
6
Vincitore: Berrettini
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Berrettini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
A. Muller
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
A. Muller
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-3 → 2-3
A. Muller
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Berrettini
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
A. Muller
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
A. Muller
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
M. Berrettini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
M. Berrettini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 1-3
A. Muller
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
M. Berrettini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Marin Cilic vs Alexei Popyrin
ATP Miami
Marin Cilic
6
6
Alexei Popyrin
4
4
Vincitore: Cilic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cilic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Popyrin
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
A. Popyrin
15-0
15-15
30-30
40-30
ace
ace
4-2 → 4-3
M. Cilic
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Popyrin
0-15
15-15
15-30
15-40
ace
2-2 → 3-2
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
M. Cilic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Popyrin
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Popyrin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
ace
4-4 → 5-4
M. Cilic
0-15
0-30
df
15-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
A. Popyrin
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
A. Popyrin
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
2-2 → 2-3
A. Popyrin
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 0-1
Emilio Nava vs Tomas Machac
ATP Miami
Emilio Nava
6
4
1
Tomas Machac
2
6
6
Vincitore: Machac
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Nava
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
T. Machac
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
T. Machac
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
E. Nava
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Machac
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
4-5 → 4-6
E. Nava
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
T. Machac
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-2 → 1-3
T. Machac
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Machac
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
T. Machac
0-15
df
15-15
15-30
15-40
3-2 → 4-2
E. Nava
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Machac
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Nava
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
1-1 → 2-1
Court 1 – ore 16:00
Zizou Bergs
vs Jenson Brooksby
ATP Miami
Zizou Bergs
7
6
Jenson Brooksby
5
2
Vincitore: Bergs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
J. Brooksby
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Z. Bergs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
3-2 → 4-2
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
J. Brooksby
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Z. Bergs
15-0
30-15
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Brooksby
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Z. Bergs
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-4 → 5-5
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 5-4
J. Brooksby
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
4-2 → 4-3
J. Brooksby
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
df
2-2 → 3-2
J. Brooksby
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Marcos Giron vs Martin Landaluce
ATP Miami
Marcos Giron
3
6
Martin Landaluce
6
7
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Landaluce
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-4 → 5-5
M. Landaluce
15-0
ace
30-0
40-0
ace
ace
4-3 → 4-4
M. Giron
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
M. Giron
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Giron
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Landaluce
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
M. Giron
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Landaluce
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fery
ATP Miami
Stefanos Tsitsipas
6
7
Arthur Fery
1
6
Vincitore: Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
S. Tsitsipas
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Fery
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
A. Fery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Tsitsipas
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
A. Fery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Tsitsipas
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
5-1 → 6-1
A. Fery
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-0 → 5-1
S. Tsitsipas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
A. Fery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-0 → 2-0
S. Tsitsipas
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Hailey Baptiste vs Tatjana Maria
WTA Miami
Hailey Baptiste
0
7
6
0
Tatjana Maria
0
5
2
0
Vincitore: Baptiste
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tatjana Maria
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Tatjana Maria
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Tatjana Maria
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Hailey Baptiste
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Tatjana Maria
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Tatjana Maria
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Lulu Sun vs Taylor Townsend
WTA Miami
Lulu Sun•
40
6
2
Taylor Townsend
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Taylor Townsend
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
4*-5
4-6*
5-6*
6-6 → 6-7
Lulu Sun
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Lulu Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Taylor Townsend
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Court 7 – ore 15:00
Moise Kouame
vs Zachary Svajda
ATP Miami
Moise Kouame
5
6
6
Zachary Svajda
7
4
4
Vincitore: Kouame
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kouame
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Z. Svajda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
5-3 → 5-4
M. Kouame
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 5-3
M. Kouame
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kouame
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
M. Kouame
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
M. Kouame
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
ace
1-2 → 2-2
Z. Svajda
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Kouame
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Kouame
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Kouame
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Darwin Blanch vs Jan-Lennard Struff
ATP Miami
Darwin Blanch
6
3
6
Jan-Lennard Struff
3
6
3
Vincitore: Blanch
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
J. Struff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Struff
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-4 → 2-5
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
2-3 → 2-4
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-1 → 1-2
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
D. Blanch
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
Reilly Opelka vs Nuno Borges
ATP Miami
Reilly Opelka
6
6
7
Nuno Borges
7
2
6
Vincitore: Opelka
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
3*-2
df
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
N. Borges
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
R. Opelka
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-5 → 5-5
N. Borges
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
R. Opelka
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
R. Opelka
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
ace
2-3 → 3-3
N. Borges
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Opelka
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Opelka
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
1-0 → 2-0
N. Borges
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-2
2*-2
3-2*
ace
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
ace
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
df
6-6 → 6-7
N. Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
N. Borges
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
R. Opelka
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
R. Opelka
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
ace
3-3 → 4-3
R. Opelka
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
2-2 → 3-2
Martin Damm vs Jacob Fearnley
ATP Miami
Martin Damm•
0
6
0
Jacob Fearnley
0
0
0
Vincitore: Damm
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fearnley
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-0 → 6-0
J. Fearnley
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
3-0 → 4-0
Kamil Majchrzak vs Miomir Kecmanovic
ATP Miami
Kamil Majchrzak•
40
4
6
4
Miomir Kecmanovic
40
6
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Majchrzak
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
K. Majchrzak
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
M. Kecmanovic
30-40
15-0
15-15
30-15
40-15
2-0 → 2-1
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
1-0 → 2-0
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Majchrzak
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
K. Majchrzak
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
ace
4-2 → 5-2
M. Kecmanovic
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
K. Majchrzak
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Kecmanovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
3-4 → 3-5
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
K. Majchrzak
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-1 → 1-2
M. Kecmanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Court 5 – ore 15:00
Paula Badosa
vs Aliaksandra Sasnovich Inizio 15:00
WTA Miami
Paula Badosa
7
6
Aliaksandra Sasnovich
5
3
Vincitore: P. Badosa
Servizio
Svolgimento
Set 2
Paula Badosa
0-15
0-30
df
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
ace
5-3 → 6-3
Aliaksandra Sasnovich
4-3 → 5-3
Paula Badosa
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Aliaksandra Sasnovich
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Paula Badosa
15-0
15-15
df
30-30
40-30
ace
df
2-2 → 3-2
Aliaksandra Sasnovich
2-1 → 2-2
Paula Badosa
0-15
15-15
30-15
30-40
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Aliaksandra Sasnovich
15-15
df
30-15
30-40
40-40
A-40
df
1-0 → 1-1
Paula Badosa
0-15
0-30
15-30
30-30
df
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aliaksandra Sasnovich
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
6-5 → 7-5
Paula Badosa
30-0
30-15
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Aliaksandra Sasnovich
5-4 → 5-5
Aliaksandra Sasnovich
4-3 → 4-4
Paula Badosa
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Aliaksandra Sasnovich
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
2-3 → 3-3
Paula Badosa
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Aliaksandra Sasnovich
2-1 → 2-2
Aliaksandra Sasnovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Eva Lys vs Yuliia Starodubtseva Non prima 16:00
WTA Miami
Eva Lys•
0
1
4
0
Yuliia Starodubtseva
0
6
6
0
Vincitore: Starodubtseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Eva Lys
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Yuliia Starodubtseva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Yuliia Starodubtseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Eva Lys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Yuliia Starodubtseva
1-1 → 2-1
Eva Lys
0-15
15-30
30-30
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Yuliia Starodubtseva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
1-4 → 1-5
Yuliia Starodubtseva
1-2 → 1-3
Yuliia Starodubtseva
1-0 → 1-1
Viktorija Golubic vs Peyton Stearns
WTA Miami
Viktorija Golubic
0
6
4
0
Peyton Stearns•
0
7
6
0
Vincitore: Stearns
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Viktorija Golubic
3-5 → 4-5
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Viktorija Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Viktorija Golubic
0-2 → 1-2
Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
3*-4
4-4*
4-5*
5*-5
6*-5
6-6*
6-7*
6-6 → 6-7
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Viktorija Golubic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Viktorija Golubic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Peyton Stearns
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Viktorija Golubic
0-1 → 1-1
Ann Li vs Kimberly Birrell
WTA Miami
Ann Li
6
2
6
Kimberly Birrell
2
6
3
Vincitore: Li
Servizio
Svolgimento
Set 3
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Ann Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Kimberly Birrell
3-0 → 3-1
Kimberly Birrell
0-15
15-15
40-40
40-A
40-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kimberly Birrell
2-5 → 2-6
Ann Li
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Kimberly Birrell
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Ann Li
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Kimberly Birrell
2-1 → 2-2
Ann Li
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Kimberly Birrell
1-0 → 1-1
Ann Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Ann Li
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Kimberly Birrell
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
Kimberly Birrell
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Kimberly Birrell
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Dayana Yastremska vs Ashlyn Krueger
WTA Miami
Dayana Yastremska
0
2
6
4
Ashlyn Krueger•
0
6
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
Dayana Yastremska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Dayana Yastremska
2-3 → 3-3
Dayana Yastremska
1-2 → 2-2
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Dayana Yastremska
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dayana Yastremska
5-4 → 6-4
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Dayana Yastremska
4-3 → 5-3
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Dayana Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Dayana Yastremska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Dayana Yastremska
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dayana Yastremska
2-5 → 2-6
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Dayana Yastremska
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Dayana Yastremska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Court 2 – ore 15:00
Sara Bejlek
vs Talia Gibson Inizio 15:00
WTA Miami
Sara Bejlek
1
0
Talia Gibson
6
6
Vincitore: T. Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Talia Gibson
0-15
15-15
30-15
30-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
0-5 → 0-6
Sara Bejlek
0-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Talia Gibson
15-0
15-15
15-30
df
15-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Talia Gibson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Sara Bejlek
15-0
df
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Sara Bejlek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Dalma Galfi vs Elvina Kalieva Non prima 16:00
WTA Miami
Dalma Galfi
3
7
6
Elvina Kalieva
6
6
7
Vincitore: Kalieva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0*-2
1*-2
2-2*
2-3*
2*-4
2*-5
3-5*
4-5*
5*-5
5*-6
6-6 → 6-7
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
Elvina Kalieva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
Dalma Galfi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Elvina Kalieva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Elvina Kalieva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Dalma Galfi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Elvina Kalieva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Dalma Galfi
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Elvina Kalieva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
6-5*
6-6 → 7-6
Elvina Kalieva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 6-6
Elvina Kalieva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Elvina Kalieva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Elvina Kalieva
0-15
15-15
30-15
df
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Dalma Galfi
15-0
30-0
30-30
40-40
A-40
ace
1-3 → 2-3
Elvina Kalieva
0-15
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Dalma Galfi
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalma Galfi
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
df
2-5 → 3-5
Elvina Kalieva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
A-40
2-4 → 2-5
Elvina Kalieva
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Dalma Galfi
15-0
15-15
30-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Emiliana Arango vs Oksana Selekhmeteva
WTA Miami
Emiliana Arango
3
6
3
Oksana Selekhmeteva
6
4
6
Vincitore: Selekhmeteva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Emiliana Arango
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Emiliana Arango
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Oksana Selekhmeteva
2-1 → 3-1
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Oksana Selekhmeteva
3-2 → 3-3
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Oksana Selekhmeteva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Emiliana Arango
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Oksana Selekhmeteva
3-5 → 3-6
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Oksana Selekhmeteva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Emiliana Arango
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Emiliana Arango
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Oksana Selekhmeteva
0-2 → 0-3
Emiliana Arango
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Oksana Selekhmeteva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Caty McNally vs Rebeka Masarova
WTA Miami
Caty McNally
0
6
7
0
Rebeka Masarova
0
2
5
0
Vincitore: McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Caty McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
Caty McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Rebeka Masarova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Caty McNally
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Elena-Gabriela Ruse vs Antonia Ruzic
WTA Miami
Elena-Gabriela Ruse
30
1
Antonia Ruzic•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Antonia Ruzic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Elena-Gabriela Ruse
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Antonia Ruzic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 3 – ore 15:00
James Duckworth
vs Roberto Bautista Agut
ATP Miami
James Duckworth
6
6
Roberto Bautista Agut
7
7
Vincitore: Bautista Agut
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
ace
3-4*
ace
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
5-5 → 5-6
R. Bautista Agut
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
3-5 → 4-5
J. Duckworth
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
3-4 → 3-5
R. Bautista Agut
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
J. Duckworth
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-3 → 3-3
R. Bautista Agut
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
2-2 → 2-3
R. Bautista Agut
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Duckworth
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
R. Bautista Agut
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
ace
1*-3
1-4*
2-4*
3*-4
3*-5
3-6*
ace
6-6 → 6-7
R. Bautista Agut
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
J. Duckworth
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
5-5 → 6-5
R. Bautista Agut
5-4 → 5-5
R. Bautista Agut
4-3 → 4-4
J. Duckworth
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Duckworth
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
3-1 → 3-2
R. Bautista Agut
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
R. Bautista Agut
1-0 → 1-1
J. Duckworth
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
0-0 → 1-0
Zhizhen Zhang vs Adrian Mannarino
ATP Miami
Zhizhen Zhang
3
2
Adrian Mannarino
6
6
Vincitore: Mannarino
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
Z. Zhang
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
A. Mannarino
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Z. Zhang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Mannarino
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Z. Zhang
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Zhang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-5 → 3-6
A. Mannarino
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
A. Mannarino
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-2 → 3-3
Z. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Mannarino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Denis Shapovalov vs Botic van de Zandschulp
ATP Miami
Denis Shapovalov
5
3
Botic van de Zandschulp
7
6
Vincitore: van de Zandschulp
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
D. Shapovalov
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
2-2 → 2-3
B. van de Zandschulp
2-1 → 2-2
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-0 → 1-1
D. Shapovalov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. van de Zandschulp
5-6 → 5-7
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
5-4 → 5-5
D. Shapovalov
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
B. van de Zandschulp
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-3 → 4-4
D. Shapovalov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
B. van de Zandschulp
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Shapovalov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 3-2
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
B. van de Zandschulp
1-0 → 1-1
D. Shapovalov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Ignacio Buse vs Damir Dzumhur
ATP Miami
Ignacio Buse
7
6
1
Damir Dzumhur
6
7
6
Vincitore: Dzumhur
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Dzumhur
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-3 → 1-4
I. Buse
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
D. Dzumhur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
I. Buse
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
ace
5-5 → 6-5
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
I. Buse
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
D. Dzumhur
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
D. Dzumhur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
I. Buse
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
I. Buse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
I. Buse
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
5-4 → 5-5
I. Buse
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
4-3 → 5-3
D. Dzumhur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
I. Buse
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
D. Dzumhur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
I. Buse
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
D. Dzumhur
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Quentin Halys vs Liam Draxl
ATP Miami
Quentin Halys
30
6
0
Liam Draxl•
40
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
3-6*
df
4-6*
ace
6-6 → 6-7
L. Draxl
0-40
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
L. Draxl
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-4 → 3-5
Q. Halys
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
L. Draxl
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
L. Draxl
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Q. Halys
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
2-0 → 3-0
Court 6 – ore 15:00
Rafael Jodar
vs Yannick Hanfmann
ATP Miami
Rafael Jodar
6
4
6
Yannick Hanfmann
4
6
1
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-1 → 6-1
Y. Hanfmann
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
5-0 → 5-1
Y. Hanfmann
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
3-0 → 4-0
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Hanfmann
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
Y. Hanfmann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
R. Jodar
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Y. Hanfmann
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
1-0 → 1-1
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hanfmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
Y. Hanfmann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
R. Jodar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Darja Semenistaja vs Elisabetta Cocciaretto Non prima 16:00
WTA Miami
Darja Semenistaja
0
4
1
0
Elisabetta Cocciaretto•
0
6
6
0
Vincitore: Cocciaretto
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elisabetta Cocciaretto
1-5 → 1-6
Darja Semenistaja
1-4 → 1-5
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Elisabetta Cocciaretto
1-1 → 1-2
Darja Semenistaja
0-1 → 1-1
Elisabetta Cocciaretto
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darja Semenistaja
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Elisabetta Cocciaretto
3-5 → 4-5
Darja Semenistaja
2-5 → 3-5
Elisabetta Cocciaretto
2-4 → 2-5
Darja Semenistaja
1-4 → 2-4
Elisabetta Cocciaretto
15-0
15-15
15-30
30-30
df
30-40
0-4 → 1-4
Darja Semenistaja
0-3 → 0-4
Elisabetta Cocciaretto
0-2 → 0-3
Darja Semenistaja
0-1 → 0-2
Elisabetta Cocciaretto
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Giovanni Mpetshi Perricard vs Camilo Ugo Carabelli
ATP Miami
Giovanni Mpetshi Perricard
6
3
6
Camilo Ugo Carabelli
2
6
7
Vincitore: Ugo Carabelli
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
ace
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
df
6-6 → 6-7
C. Ugo Carabelli
6-5 → 6-6
G. Mpetshi Perricard
15-15
ace
30-15
ace
40-15
5-5 → 6-5
C. Ugo Carabelli
5-4 → 5-5
G. Mpetshi Perricard
4-4 → 5-4
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
G. Mpetshi Perricard
3-3 → 4-3
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
2-2 → 2-3
C. Ugo Carabelli
2-1 → 2-2
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
C. Ugo Carabelli
1-0 → 1-1
G. Mpetshi Perricard
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ugo Carabelli
3-5 → 3-6
G. Mpetshi Perricard
2-5 → 3-5
C. Ugo Carabelli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
G. Mpetshi Perricard
1-4 → 2-4
C. Ugo Carabelli
1-3 → 1-4
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
C. Ugo Carabelli
1-1 → 1-2
G. Mpetshi Perricard
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-1 → 1-1
C. Ugo Carabelli
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Mpetshi Perricard
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
5-2 → 6-2
C. Ugo Carabelli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
G. Mpetshi Perricard
3-2 → 4-2
C. Ugo Carabelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
G. Mpetshi Perricard
2-1 → 3-1
C. Ugo Carabelli
2-0 → 2-1
G. Mpetshi Perricard
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
1-0 → 2-0
C. Ugo Carabelli
0-0 → 1-0
Janice Tjen vs Yulia Putintseva
WTA Miami
Janice Tjen
6
3
4
Yulia Putintseva
3
6
6
Vincitore: Putintseva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Yulia Putintseva
4-5 → 4-6
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Yulia Putintseva
2-3 → 2-4
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
3-5 → 3-6
Janice Tjen
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Yulia Putintseva
2-4 → 2-5
Yulia Putintseva
2-2 → 2-3
Yulia Putintseva
2-0 → 2-1
Yulia Putintseva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Janice Tjen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Janice Tjen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Yulia Putintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Yulia Putintseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Yulia Putintseva
1-0 → 2-0
Janice Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Elsa Jacquemot vs (32) Marie Bouzkova
WTA Miami
Elsa Jacquemot
A
2
2
Marie Bouzkova [32]•
40
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marie Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Marie Bouzkova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elsa Jacquemot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Elsa Jacquemot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Elsa Jacquemot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Marie Bouzkova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Court 4 – ore 15:00
Nikoloz Basilashvili
vs Mariano Navone
ATP Miami
Nikoloz Basilashvili
6
3
Mariano Navone
7
6
Vincitore: Navone
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Basilashvili
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
M. Navone
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
N. Basilashvili
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
N. Basilashvili
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
ace
2*-2
3-2*
ace
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
6-7*
7-7*
7*-8
6-6 → 6-7
M. Navone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
40-30
4-4 → 5-4
M. Navone
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
N. Basilashvili
0-15
15-15
ace
30-30
df
40-30
3-3 → 4-3
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
N. Basilashvili
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Navone
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Anastasia Zakharova vs Anna Bondar Non prima 16:00
WTA Miami
Anastasia Zakharova
5
6
6
Anna Bondar
7
3
1
Vincitore: Zakharova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Anastasia Zakharova
3-1 → 4-1
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Anna Bondar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Anastasia Zakharova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Zakharova
5-6 → 5-7
Anna Bondar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Anastasia Zakharova
0-15
15-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Anna Bondar
0-30
df
30-30
40-30
A-40
ace
5-3 → 5-4
Anastasia Zakharova
4-3 → 5-3
Anna Bondar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
4-2 → 4-3
Anastasia Zakharova
3-2 → 4-2
Anna Bondar
15-0
15-15
15-30
30-40
ace
2-2 → 3-2
Anastasia Zakharova
1-2 → 2-2
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
df
30-30
ace
1-1 → 1-2
Anastasia Zakharova
15-0
30-0
40-15
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lilli Tagger vs Ella Seidel
WTA Miami
Lilli Tagger
6
6
7
Ella Seidel
7
4
5
Vincitore: Tagger
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Lilli Tagger
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Lilli Tagger
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lilli Tagger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Lilli Tagger
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Lilli Tagger
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1-1*
2-1*
2*-2
3*-2
3-3*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
6-5*
6*-6
6*-7
7-7*
8-7*
8*-8
8*-9
6-6 → 6-7
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Lilli Tagger
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Ella Seidel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Ella Seidel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova
WTA Miami
Solana Sierra•
0
1
3
0
Kamilla Rakhimova
0
6
6
0
Vincitore: Rakhimova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kamilla Rakhimova
2-5 → 3-5
Kamilla Rakhimova
1-4 → 1-5
Solana Sierra
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Kamilla Rakhimova
0-3 → 0-4
Kamilla Rakhimova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Kamilla Rakhimova
1-5 → 1-6
Solana Sierra
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
Kamilla Rakhimova
1-3 → 1-4
Kamilla Rakhimova
0-2 → 0-3
Kamilla Rakhimova
0-0 → 0-1
Emerson Jones vs Linda Fruhvirtova
WTA Miami
Emerson Jones
0
0
Linda Fruhvirtova
0
0
Accanimento “Venereo”… 😉
…ma prima: Forza Olonese!
Gli Spagnoli sarebbero i “Latinos”?
Allora anche noi…semo Latini!
@ walden (#4577143)
Al muride non lo so ma a me (almeno, che non penso di esserlo) fai bene a spiegarle perché non sono avvezzo a queste cose.
Visto il livello di “sportività” della torcida (che significa proprio che i tifosi possono “torcere” il risultato con il loro tifo) domani sarà derby con i “latinos”. Si rischia la rissa sugli spalti o una invasione di campo..
Torno dal cinema e vedo che Lilli vinse: stanotte dormirò con l* angiolett* (che, per definizione, non hanno sesso).
Si ma bisogna vedere quanti punti fa con la prima: da anni quello con la percentuale più alta di prime in campo e Sebastian Baez, che proprio non definirei un big server….ma cosa sto a perdere tempo a spiegare al solito muride….
Comunque sembra stia emergendo Dzhumur….che è tutto dire…
Breve messaggio del Presidente brasiliano Lula
-con tutti i problemi del mondo meno male che il nostro Joao oggi non ci ha deluso.Domani ci sarà il fortissimo Alcaraz ma Brasile e Spagna sono molto amici e si rispettano soprattutto se si gioca in casa del ciuffone biondo e di quello là…Rubio “Rubiocondo”.
Ci vorrebbe un double bagel di Iga per far si che Mattia inizi in orario.
Lo so che è terraiolo,ma anche i terraioli possono essere big server,sono andato a vedere le partite che ha giocato e sono principalmente sulla terra,ma dalle statistiche ho visto che serve spesso sopra il 70% di prime e spesso con molti ace
Harakiri Fabian!
Oggi una serie notevole di SORPRESE, come Bautista l’inossidabile, Jodar il predestinato, Kouamè la rivelazione, Struff il bollito, Hurkacz la delusione, Landaluce illuminante, Perricard spento, Shupo confermato, Berretto ritrovato e Tsitsi passante.
E non è ancora finita! 😉
@ Onurb (#4577110)
Sto guardando dal 4-1 2° set (con volume audio a 10) ma non saprei quanto fastidio potrebbe dare ad Alcaraz (e perché non potrebbe essere Marozsan a dargliene).
Terraiolo…
Qualcuno sa che giocatore è Busè se dovesse essere l’avversario di Sinner?Dalle percentuali di prime e la resa mi sembra un big server.A Sinner da fastidio affrontare nei primi turni big server che non gli danno ritmo
A ogni 15 di Fonseca sembra un gol del Brasile……torcida molto calda e rumorosa….spero che vinca perché sono proprio curioso di vederlo contro alcaraz
Berrettini oggi è apparso molto a suo agio sul veloce di Miami, a volte gli ho rivisto il drittone imprendibile dei bei tempi.
Ora con Bublik verrà il difficile, il kazako sarà ben più capace di muoverlo di Muller. Non essendo un mostro di intelligenza tattica, la speranza è che non pensi troppo a farlo e che intanto Matteo si mantenga come oggi al servizio
Noto un 4 su 4 per i cugini spagnoli, sarà contento il nostro MAURO!
Finalmente Matteo ha chiuso il match … Bravo !
Ha giocato e vinto un penultimo game spaziale, soprattutto il suo primo punto 😮
Bene anche Elisabetta Cocciaretto.
E l’ha chiusa 🙂
Non sarà quello di prima, ma l’importante è che arrivi sano a Parigi e, soprattutto, Londra.
Intanto ha una WC per Montecarlo, quindi qualifiche evitate.
E Berretto va in recupero di rovescio,gioca uno slice lungolinea che sembra uscire ed invece sta dentro e poi tira una sberla piatta sulla riga che filava come una freccia.
E diciamo che da fermo è ancora uno dei migliori del mondo.
Dai chiudila adesso…
Cosa tiri ancora quelli slices di rovescio. Quasi tutti in rete. Basta! Fai un rovescio come si deve
Bisogna prendere atto della nona sconfitta consecutiva.
Una Venus che finisce SINFONICAMENTE nel sacco.
Io però sono stufo di riportare quei commenti fatti sotto la notizia della vittoria ottenuta al suo ri-rientro, contro Stearns.
-Con tutto il rispetto per l’impresa di Venus questa è l’ennesima conferma del basso livello della wta oggi.
-Non so se è più la grandezza di Venus o la piccolezza dell’attuale wta.
-Esatto! con tutto il bene che si possa volere alla Venus,la sua vittoria è l’emblema di quanto sia in crisi ormai da anni il tennis in gonnella, è una sconfitta per tutti quelli che continuano a negare la crisi.
-Il livello WTA si commenta da solo
-Questo dovrebbe dare la misura del tennis femminile
-Wta allo sbando e Venus lo ha certificato,il circuito cambi nome in RSA.
-Dimostrazione che dopo le prime 4 o 5 c’è il nulla.
Ma qualcuno, almeno uno, sì e mai riconosciuto tra questi commenti in questi mesi,uno almeno che si domandi: (a nome anche degli altri)ma perché abbiamo il bisogno repellente di dire questa fesseria?
Devo capire se fu la Semenstaia a crollare o la Coccia a lievitare perché tra la prima e la seconda partita c’era differenza come tra il giorno e la notte.
Grande Coccia.
Alè, avanti così finché possibile (mi par di ricordare che abbia Gauff al secondo turno… stiamo a vedere).
Brava Elisabetta, oggi di fretta!
Navone on fire sul veloce. Incredibile.
Prima o poi Venus tornerà a vincerne una,se fosse proprio non competitiva si sarebbe già fatta da parte,o sarebbe stata sicuramente consigliata a lasciar perdere,per questo la sua quota molto alta è il pesciolino rosso di giornata messo in paglio dai bookmakers.
Spero non abbiano almeno scommesso troppo sulla Bejlek, visto che qualcuno lo fa, giocando l’opposto del pronostico di Gaz.
L’ultimo match in programma ieri è stato il primo a concludersi oggi.