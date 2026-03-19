Masters e WTA 1000 Miami: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Fonseca batte Marozsan e sfida Alcaraz: Miami sogna il primo capitolo di una nuova rivalità? In campo nella notte Mattia Bellucci

Il Miami Open 2026 si prepara a vivere uno dei match più attesi di questo avvio di torneo: Joao Fonseca sfiderà Carlos Alcaraz al secondo turno in una partita che promette spettacolo puro. Il brasiliano si è guadagnato il confronto con lo spagnolo superando Fabian Marozsan con il punteggio di 6-4 3-6 6-2, al termine di una sfida intensa e di alto livello. Dopo aver ceduto il secondo set, il talento di Rio ha rialzato subito il ritmo nel parziale decisivo, mostrando tutto il suo repertorio di colpi e trovando grande sostegno anche da una calorosa presenza brasiliana sugli spalti. Ora per Fonseca arriva il test più affascinante: il primo confronto in carriera contro Alcaraz, in quello che molti sperano possa essere soltanto il primo capitolo di una rivalità destinata a lasciare il segno.

WTA Miami Alexandra Eala [31] Alexandra Eala [31] 6 6 6 Laura Siegemund Laura Siegemund 7 3 3 Vincitore: Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Alexandra Eala 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 5-5* 6-5* 6*-6 6*-7 6-6 → 6-7 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Alexandra Eala 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Laura Siegemund 15-0 df 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Alexandra Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Alexandra Eala 15-0 30-0 df 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Laura Siegemund 15-0 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 3-0 → 3-1 Alexandra Eala 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Alexandra Eala 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alexandra Ealavs Laura Siegemund

Fabian Marozsan vs Joao Fonseca (Non prima 18:00)



ATP Miami Fabian Marozsan Fabian Marozsan 4 6 2 Joao Fonseca Joao Fonseca 6 3 6 Vincitore: Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-5 → 2-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Marozsan 15-0 15-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 J. Fonseca 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Marozsan 15-0 30-0 5-3 → 6-3 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 J. Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-1 → 4-2 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Marozsan 0-15 0-30 df 0-40 15-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 4-6 F. Marozsan 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Fonseca 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 1-0 → 1-1 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Magda Linette vs Iga Swiatek



WTA Miami Magda Linette • Magda Linette 0 1 7 1 Iga Swiatek [2] Iga Swiatek [2] 30 6 5 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magda Linette 0-15 0-30 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Magda Linette 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Magda Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Magda Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Magda Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alex Michelsen vs Mattia Bellucci (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Mirra Andreeva vs McCartney Kessler (Non prima 01:30)



Il match deve ancora iniziare

WTA Miami Alycia Parks Alycia Parks 7 7 Sinja Kraus Sinja Kraus 5 6 Vincitore: A. Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 df 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 Sinja Kraus 15-0 40-0 6-5 → 6-6 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 df 5-5 → 6-5 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Alycia Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Sinja Kraus 15-15 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 Alycia Parks 15-15 15-30 df 30-30 2-4 → 3-4 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 Alycia Parks 15-0 15-15 40-15 0-4 → 1-4 Sinja Kraus 15-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Alycia Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Sinja Kraus 15-0 40-0 0-1 → 0-2 Alycia Parks 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sinja Kraus 0-30 15-30 30-40 40-A 6-5 → 7-5 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 Sinja Kraus 30-0 df 5-4 → 5-5 Alycia Parks 0-15 df 0-40 15-40 ace 5-3 → 5-4 Sinja Kraus 30-0 df 40-15 5-2 → 5-3 Alycia Parks 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Sinja Kraus 0-15 0-30 df 3-2 → 4-2 Alycia Parks 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 Sinja Kraus 30-0 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Alycia Parks 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sinja Kraus 0-15 15-15 40-15 1-0 → 1-1 Alycia Parks 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Alycia Parksvs Sinja Kraus

Francesca Jones vs Venus Williams Non prima 17:00



WTA Miami Francesca Jones • Francesca Jones 0 7 7 0 Venus Williams Venus Williams 0 5 5 0 Vincitore: Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Francesca Jones 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Venus Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Francesca Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Venus Williams 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Venus Williams 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Venus Williams 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Venus Williams 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Francesca Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Venus Williams 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Venus Williams 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Venus Williams 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Venus Williams 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Francesca Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Venus Williams 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Francesca Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Venus Williams 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov



ATP Miami Raphael Collignon Raphael Collignon 7 4 7 Grigor Dimitrov Grigor Dimitrov 6 6 6 Vincitore: Collignon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* df 3*-4 ace 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 5-5 R. Collignon 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 R. Collignon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 ace 3-5 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 R. Collignon 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 df 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 ace 40-30 df 3-2 → 3-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 R. Collignon 15-0 30-0 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 R. Collignon 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* df 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 R. Collignon 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Collignon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 0-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alejandro Tabilo vs Francisco Comesana



ATP Miami Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 6 6 Francisco Comesana Francisco Comesana 4 2 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Tabilo 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 5-1 → 5-2 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Comesana 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Tabilo 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Comesana 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 F. Comesana 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Jennifer Brady vs Sloane Stephens Non prima 00:00



WTA Miami Jennifer Brady Jennifer Brady 0 0 Sloane Stephens Sloane Stephens 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

WTA Miami Tereza Valentova Tereza Valentova 6 6 Katie Volynets Katie Volynets 2 4 Vincitore: T. Valentova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Tereza Valentova 15-0 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Tereza Valentova 15-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Katie Volynets 15-15 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Tereza Valentova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Katie Volynets 0-15 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Tereza Valentova 15-0 30-0 df 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Tereza Valentova 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Katie Volynets 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Tereza Valentova 15-0 15-15 30-15 5-2 → 6-2 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 df 40-30 5-1 → 5-2 Tereza Valentova 0-15 15-15 40-15 4-1 → 5-1 Katie Volynets 15-0 15-15 15-40 3-1 → 4-1 Tereza Valentova 0-30 15-30 30-30 df 2-1 → 3-1 Katie Volynets 15-0 15-15 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Tereza Valentova 0-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Tereza Valentovavs Katie Volynets

Ethan Quinn vs Hubert Hurkacz



ATP Miami Ethan Quinn Ethan Quinn 6 6 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 2 4 Vincitore: Quinn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 5-4 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 E. Quinn 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Quinn 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 0-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 ace ace 4-2 → 5-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 E. Quinn 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Alexandre Muller vs Matteo Berrettini



ATP Miami Alexandre Muller Alexandre Muller 4 2 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 6 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Muller 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marin Cilic vs Alexei Popyrin



ATP Miami Marin Cilic Marin Cilic 6 6 Alexei Popyrin Alexei Popyrin 4 4 Vincitore: Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 5-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-30 40-30 ace ace 4-2 → 4-3 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 ace 2-2 → 3-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 A. Popyrin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace ace 4-4 → 5-4 M. Cilic 0-15 0-30 df 15-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Popyrin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Cilic 0-15 0-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 0-1

Emilio Nava vs Tomas Machac



ATP Miami Emilio Nava Emilio Nava 6 4 1 Tomas Machac Tomas Machac 2 6 6 Vincitore: Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 E. Nava 0-15 0-30 15-40 1-5 → 1-6 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-4 → 1-5 E. Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Nava 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Machac 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 E. Nava 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Nava 15-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 E. Nava 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 T. Machac 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Nava 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 E. Nava 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 E. Nava 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Machac 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Miami Zizou Bergs Zizou Bergs 7 6 Jenson Brooksby Jenson Brooksby 5 2 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-4 → 5-5 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Brooksby 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Brooksby 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Zizou Bergsvs Jenson Brooksby

Marcos Giron vs Martin Landaluce



ATP Miami Marcos Giron Marcos Giron 3 6 Martin Landaluce Martin Landaluce 6 7 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Landaluce 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Giron 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 M. Landaluce 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Landaluce 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 M. Giron 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 M. Giron 0-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Landaluce 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Giron 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fery



ATP Miami Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 7 Arthur Fery Arthur Fery 1 6 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Fery 15-0 15-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Fery 15-0 15-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Fery 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Fery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 A. Fery 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Fery 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Hailey Baptiste vs Tatjana Maria



WTA Miami Hailey Baptiste Hailey Baptiste 0 7 6 0 Tatjana Maria Tatjana Maria 0 5 2 0 Vincitore: Baptiste Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Hailey Baptiste 30-0 30-15 2-5 → 3-5 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Lulu Sun vs Taylor Townsend



WTA Miami Lulu Sun • Lulu Sun 40 6 2 Taylor Townsend Taylor Townsend 0 7 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 2-5 Taylor Townsend 15-0 40-0 2-4 → 2-5 Lulu Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Lulu Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Lulu Sun 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Taylor Townsend 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Lulu Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Lulu Sun 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lulu Sun 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lulu Sun 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Miami Moise Kouame Moise Kouame 5 6 6 Zachary Svajda Zachary Svajda 7 4 4 Vincitore: Kouame Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Kouame 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 5-3 → 5-4 M. Kouame 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 Z. Svajda 15-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 4-3 M. Kouame 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Z. Svajda 15-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. Kouame 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kouame 15-0 30-0 ace 5-4 → 6-4 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Kouame 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 Z. Svajda 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Kouame 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 Z. Svajda 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Kouame 0-15 15-15 15-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 Z. Svajda 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace ace 1-1 → 1-2 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Z. Svajda 15-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Kouame 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Z. Svajda 15-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Kouame 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Z. Svajda 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Kouame 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Kouame 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Z. Svajda 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Kouame 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Z. Svajda 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Moise Kouamevs Zachary Svajda

Darwin Blanch vs Jan-Lennard Struff



ATP Miami Darwin Blanch Darwin Blanch 6 3 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 3 6 3 Vincitore: Blanch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 D. Blanch 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 J. Struff 0-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 D. Blanch 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 D. Blanch 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Blanch 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Struff 3-5 → 3-6 D. Blanch 0-15 30-15 ace 2-5 → 3-5 J. Struff 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 D. Blanch 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Blanch 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-1 → 1-2 D. Blanch 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Blanch 15-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Struff 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 D. Blanch 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Struff 15-0 30-0 4-1 → 4-2 D. Blanch 0-15 15-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Blanch 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 D. Blanch 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

Reilly Opelka vs Nuno Borges



ATP Miami Reilly Opelka Reilly Opelka 6 6 7 Nuno Borges Nuno Borges 7 2 6 Vincitore: Opelka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 df 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 N. Borges 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Opelka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Opelka 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-3 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-2 → 2-2 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Opelka 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 R. Opelka 15-0 ace 40-0 ace 3-0 → 4-0 N. Borges 0-15 0-30 0-40 df 2-0 → 3-0 R. Opelka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 2*-2 3-2* ace 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* ace 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Martin Damm vs Jacob Fearnley



ATP Miami Martin Damm • Martin Damm 0 6 0 Jacob Fearnley Jacob Fearnley 0 0 0 Vincitore: Damm Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Damm 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 M. Damm 15-0 ace 30-0 40-15 4-0 → 5-0 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-0 → 4-0 M. Damm 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Fearnley 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Kamil Majchrzak vs Miomir Kecmanovic



ATP Miami Kamil Majchrzak • Kamil Majchrzak 40 4 6 4 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 40 6 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 K. Majchrzak 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 K. Majchrzak 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Kecmanovic 0-15 0-40 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 3-5 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0

WTA Miami Paula Badosa Paula Badosa 7 6 Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 5 3 Vincitore: P. Badosa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Paula Badosa 0-15 0-30 df 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 Aliaksandra Sasnovich 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Paula Badosa 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Aliaksandra Sasnovich 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Paula Badosa 15-0 15-15 df 30-30 40-30 ace df 2-2 → 3-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 15-15 df 30-15 30-40 40-40 A-40 df 1-0 → 1-1 Paula Badosa 0-15 0-30 15-30 30-30 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Paula Badosa 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 Paula Badosa 15-0 ace 4-4 → 5-4 Aliaksandra Sasnovich 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Paula Badosa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-3 → 3-3 Paula Badosa 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 df 40-15 2-1 → 2-2 Paula Badosa 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Paula Badosa 0-15 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1

Paula Badosavs Aliaksandra Sasnovich

Eva Lys vs Yuliia Starodubtseva Non prima 16:00



WTA Miami Eva Lys • Eva Lys 0 1 4 0 Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 0 6 6 0 Vincitore: Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eva Lys 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Eva Lys 0-15 15-30 30-30 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Eva Lys 0-30 15-30 30-40 1-5 → 1-6 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 1-4 → 1-5 Eva Lys 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Eva Lys 15-15 30-30 40-40 df 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 15-15 30-15 1-0 → 1-1 Eva Lys 15-0 30-15 40-30 0-0 → 1-0

Viktorija Golubic vs Peyton Stearns



WTA Miami Viktorija Golubic Viktorija Golubic 0 6 4 0 Peyton Stearns • Peyton Stearns 0 7 6 0 Vincitore: Stearns Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Peyton Stearns 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Peyton Stearns 15-0 30-0 1-2 → 1-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 2-3* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 5*-5 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ann Li vs Kimberly Birrell



WTA Miami Ann Li Ann Li 6 2 6 Kimberly Birrell Kimberly Birrell 2 6 3 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Ann Li 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Kimberly Birrell 0-15 15-15 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Ann Li 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kimberly Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ann Li 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Dayana Yastremska vs Ashlyn Krueger



WTA Miami Dayana Yastremska Dayana Yastremska 0 2 6 4 Ashlyn Krueger • Ashlyn Krueger 0 6 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ashlyn Krueger 4-5 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Dayana Yastremska 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

WTA Miami Sara Bejlek Sara Bejlek 1 0 Talia Gibson Talia Gibson 6 6 Vincitore: T. Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Sara Bejlek 0-15 0-30 df 0-4 → 0-5 Talia Gibson 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Sara Bejlek 0-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Talia Gibson 15-0 15-15 15-30 df 15-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A A-40 0-1 → 0-2 Sara Bejlek 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Sara Bejlek 0-15 15-15 15-40 df 1-4 → 1-5 Talia Gibson 0-15 30-15 df 1-3 → 1-4 Sara Bejlek 15-0 df 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Talia Gibson 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Sara Bejlek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Talia Gibson 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Sara Bejlekvs Talia Gibson

Dalma Galfi vs Elvina Kalieva Non prima 16:00



WTA Miami Dalma Galfi Dalma Galfi 3 7 6 Elvina Kalieva Elvina Kalieva 6 6 7 Vincitore: Kalieva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Elvina Kalieva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Elvina Kalieva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Dalma Galfi 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 Elvina Kalieva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Dalma Galfi 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Elvina Kalieva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Dalma Galfi 15-0 30-15 2-4 → 3-4 Elvina Kalieva 0-15 15-15 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 Elvina Kalieva 15-0 30-0 1-2 → 1-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Elvina Kalieva 0-15 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Dalma Galfi 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elvina Kalieva 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Dalma Galfi 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 2-5 → 3-5 Elvina Kalieva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A A-40 2-4 → 2-5 Dalma Galfi 30-0 30-15 1-4 → 2-4 Elvina Kalieva 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Dalma Galfi 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Elvina Kalieva 15-0 df 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elvina Kalieva 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

Emiliana Arango vs Oksana Selekhmeteva



WTA Miami Emiliana Arango Emiliana Arango 3 6 3 Oksana Selekhmeteva Oksana Selekhmeteva 6 4 6 Vincitore: Selekhmeteva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Emiliana Arango 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Oksana Selekhmeteva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Emiliana Arango 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Oksana Selekhmeteva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Oksana Selekhmeteva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Oksana Selekhmeteva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Caty McNally vs Rebeka Masarova



WTA Miami Caty McNally Caty McNally 0 6 7 0 Rebeka Masarova Rebeka Masarova 0 2 5 0 Vincitore: McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Caty McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Caty McNally 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Rebeka Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Caty McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Caty McNally 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Elena-Gabriela Ruse vs Antonia Ruzic



WTA Miami Elena-Gabriela Ruse Elena-Gabriela Ruse 30 1 Antonia Ruzic • Antonia Ruzic 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 1-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Elena-Gabriela Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Miami James Duckworth James Duckworth 6 6 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 7 7 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* ace 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 5-6 → 6-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 5-6 J. Duckworth 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Duckworth 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Duckworth 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* ace 6-6 → 6-7 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Duckworth 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Duckworth 15-0 30-0 ace ace 1-1 → 2-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

James Duckworthvs Roberto Bautista Agut

Zhizhen Zhang vs Adrian Mannarino



ATP Miami Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 3 2 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 6 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 Z. Zhang 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0

Denis Shapovalov vs Botic van de Zandschulp



ATP Miami Denis Shapovalov Denis Shapovalov 5 3 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 7 6 Vincitore: van de Zandschulp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. van de Zandschulp 15-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df ace 1-0 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

Ignacio Buse vs Damir Dzumhur



ATP Miami Ignacio Buse Ignacio Buse 7 6 1 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 7 6 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 D. Dzumhur 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 1-6 I. Buse 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 D. Dzumhur 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 I. Buse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Buse 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 I. Buse 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 I. Buse 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Buse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 I. Buse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 I. Buse 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 D. Dzumhur 15-0 40-0 5-3 → 5-4 I. Buse 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-3 → 5-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 I. Buse 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 I. Buse 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Quentin Halys vs Liam Draxl



ATP Miami Quentin Halys Quentin Halys 30 6 0 Liam Draxl • Liam Draxl 40 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Draxl 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* df 4-6* ace 6-6 → 6-7 L. Draxl 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Q. Halys 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 L. Draxl 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 ace 3-5 → 4-5 L. Draxl 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 3-5 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Draxl 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Q. Halys 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 3-2 L. Draxl 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-0 → 3-0 L. Draxl 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 Q. Halys 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Miami Rafael Jodar Rafael Jodar 6 4 6 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 4 6 1 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-0 → 5-1 R. Jodar 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-0 → 4-0 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Y. Hanfmann 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-40 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Jodar 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 0-15 0-30 df 0-40 5-4 → 6-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Rafael Jodarvs Yannick Hanfmann

Darja Semenistaja vs Elisabetta Cocciaretto Non prima 16:00



WTA Miami Darja Semenistaja Darja Semenistaja 0 4 1 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elisabetta Cocciaretto 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Darja Semenistaja 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-40 3-5 → 4-5 Darja Semenistaja 15-0 40-0 df 40-15 2-5 → 3-5 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 df ace 2-4 → 2-5 Darja Semenistaja 15-15 40-15 1-4 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 df 30-40 0-4 → 1-4 Darja Semenistaja 0-30 15-30 0-3 → 0-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 0-2 → 0-3 Darja Semenistaja 15-15 30-15 40-30 40-A 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Giovanni Mpetshi Perricard vs Camilo Ugo Carabelli



ATP Miami Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 6 3 6 Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 2 6 7 Vincitore: Ugo Carabelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-2 → 2-3 C. Ugo Carabelli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 2-5 → 3-5 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 1-4 → 2-4 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 5-2 → 6-2 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Janice Tjen vs Yulia Putintseva



WTA Miami Janice Tjen Janice Tjen 6 3 4 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 3 6 6 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Yulia Putintseva 0-15 40-30 3-5 → 3-6 Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Janice Tjen 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Janice Tjen 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Janice Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Yulia Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Janice Tjen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Janice Tjen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Janice Tjen 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Janice Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Elsa Jacquemot vs (32) Marie Bouzkova



WTA Miami Elsa Jacquemot Elsa Jacquemot A 2 2 Marie Bouzkova [32] • Marie Bouzkova [32] 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Elsa Jacquemot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Elsa Jacquemot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Elsa Jacquemot 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

ATP Miami Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 3 Mariano Navone Mariano Navone 7 6 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 M. Navone 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Navone 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 M. Navone 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 M. Navone 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 ace 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 M. Navone 15-0 30-0 3-2 → 3-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Navone 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Basilashvili 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Navone 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Nikoloz Basilashvilivs Mariano Navone

Anastasia Zakharova vs Anna Bondar Non prima 16:00



WTA Miami Anastasia Zakharova Anastasia Zakharova 5 6 6 Anna Bondar Anna Bondar 7 3 1 Vincitore: Zakharova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Anna Bondar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Anna Bondar 0-30 df 30-30 40-30 A-40 ace 5-3 → 5-4 Anastasia Zakharova 0-15 15-30 40-30 4-3 → 5-3 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 4-2 → 4-3 Anastasia Zakharova 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-40 ace 2-2 → 3-2 Anastasia Zakharova 15-0 40-0 1-2 → 2-2 Anna Bondar 0-15 15-15 30-15 df 30-30 ace 1-1 → 1-2 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-15 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna Bondar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lilli Tagger vs Ella Seidel



WTA Miami Lilli Tagger Lilli Tagger 6 6 7 Ella Seidel Ella Seidel 7 4 5 Vincitore: Tagger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Lilli Tagger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Lilli Tagger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Ella Seidel 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Lilli Tagger 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Lilli Tagger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Lilli Tagger 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Ella Seidel 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 6-5* 6*-6 6*-7 7-7* 8-7* 8*-8 8*-9 6-6 → 6-7 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Lilli Tagger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Ella Seidel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Lilli Tagger 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Solana Sierra vs Kamilla Rakhimova



WTA Miami Solana Sierra • Solana Sierra 0 1 3 0 Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 0 6 6 0 Vincitore: Rakhimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Solana Sierra 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Kamilla Rakhimova 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Emerson Jones vs Linda Fruhvirtova

