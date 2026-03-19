WTA 125 Copertina, Entry List, WTA
WTA 125 Dubrovnik: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
19/03/2026 11:50 Nessun commento
🎾 WTA 125 DUBROVNIK
23-29 MARZO 2026 • CLAY COURT 🇭🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|BONDAR, Anna
|🇭🇺 HUN
|MARCINKO, Petra
|🇭🇷 CRO
|JONES, Francesca
|🇬🇧 GBR
|GRABHER, Julia
|🇦🇹 AUT
|SEIDEL, Ella
|🇩🇪 GER
|GALFI, Dalma
|🇭🇺 HUN
|SEMENISTAJA, Darja
|🇱🇻 LAT
|KRAUS, Sinja
|🇦🇹 AUT
|LAMENS, Suzan
|🇳🇱 NED
|KORPATSCH, Tamara
|🇩🇪 GER
|ERJAVEC, Pia
|🇸🇮 SLO
|SHERIF, Mayar
|🇪🇬 EGY
|PAVLYUCHENKOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tessah
|🇫🇷 FRA
|SALKOVA, Dominika
|🇨🇿 CZE
|QUEVEDO, Priscilla
|🇪🇨 ECU
|CHWALIŃSKA, Maja
|🇵🇱 POL
|RUS, Arantxa
|🇳🇱 NED
|CHARAEVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|COSTOULAS, Elise
|🇧🇪 BEL
|BRONZETTI, Lucia 🇮🇹
|ITA
|RADIVOJEVIC, Lola
|🇷🇸 SRB
|ROMERO GORMAZ, Francisca
|🇨🇱 CHI
|KUDERMETOVA, Polina
|🇷🇺 RUS
|CIRIC BAGARIC, Antonia WC
|🇭🇷 CRO
|KONJUH, Ana WC
|🇭🇷 CRO
❌ RITIRI (OUT)
Ruse 🇷🇴 • P. Udvardy 🇭🇺
QUALIFICAZIONI
|ZIDANSEK, Tamara
|🇸🇮 SLO
|BRANCACCIO, Nuria 🇮🇹
|ITA
|SHYMANOVICH, Iryna
|🇧🇾 BLR
|KOSTOVIC, Antonia
|🇭🇷 CRO
|MARISTANY ZULETA DE REALES, Yvonne
|🇩🇪 GER
|LAZARO GARCIA, Andrea
|🇪🇸 ESP
|TEICHMANN, Jil
|🇨🇭 SUI
|KALININA, Anhelina
|🇺🇦 UKR
|PIGATO, Lisa 🇮🇹
|ITA
|PRIDANKINA, Daria
|🇷🇺 RUS
|BASSOLS RIBERA, Marina
|🇪🇸 ESP
|NOHA AKUGUE, Noma
|🇩🇪 GER
|FERRO, Fiona
|🇫🇷 FRA
|NAHIMANA, Sada
|🇧🇮 BDI
DOPPIO
Maleckova / Skoch • Kempen / Pridankina • Detiuc / Salkova • Kobori / Plipuech
🇮🇹 Italiane evidenziate (3)
WC Wild Card
OUT Ritirata
