WTA 125 Dubrovnik: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

19/03/2026
Nuria Brancaccio ITA, 24-06-2000
🎾 WTA 125 DUBROVNIK

23-29 MARZO 2026 • CLAY COURT 🇭🇷

TABELLONE PRINCIPALE

BONDAR, Anna 🇭🇺 HUN
MARCINKO, Petra 🇭🇷 CRO
JONES, Francesca 🇬🇧 GBR
GRABHER, Julia 🇦🇹 AUT
SEIDEL, Ella 🇩🇪 GER
GALFI, Dalma 🇭🇺 HUN
SEMENISTAJA, Darja 🇱🇻 LAT
KRAUS, Sinja 🇦🇹 AUT
LAMENS, Suzan 🇳🇱 NED
KORPATSCH, Tamara 🇩🇪 GER
ERJAVEC, Pia 🇸🇮 SLO
SHERIF, Mayar 🇪🇬 EGY
PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
RAKOTOMANGA RAJAONAH, Tessah 🇫🇷 FRA
SALKOVA, Dominika 🇨🇿 CZE
QUEVEDO, Priscilla 🇪🇨 ECU
CHWALIŃSKA, Maja 🇵🇱 POL
RUS, Arantxa 🇳🇱 NED
CHARAEVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
COSTOULAS, Elise 🇧🇪 BEL
BRONZETTI, Lucia 🇮🇹 ITA
RADIVOJEVIC, Lola 🇷🇸 SRB
ROMERO GORMAZ, Francisca 🇨🇱 CHI
KUDERMETOVA, Polina 🇷🇺 RUS
CIRIC BAGARIC, Antonia WC 🇭🇷 CRO
KONJUH, Ana WC 🇭🇷 CRO

❌ RITIRI (OUT)

Ruse 🇷🇴 • P. Udvardy 🇭🇺

QUALIFICAZIONI

ZIDANSEK, Tamara 🇸🇮 SLO
BRANCACCIO, Nuria 🇮🇹 ITA
SHYMANOVICH, Iryna 🇧🇾 BLR
KOSTOVIC, Antonia 🇭🇷 CRO
MARISTANY ZULETA DE REALES, Yvonne 🇩🇪 GER
LAZARO GARCIA, Andrea 🇪🇸 ESP
TEICHMANN, Jil 🇨🇭 SUI
KALININA, Anhelina 🇺🇦 UKR
PIGATO, Lisa 🇮🇹 ITA
PRIDANKINA, Daria 🇷🇺 RUS
BASSOLS RIBERA, Marina 🇪🇸 ESP
NOHA AKUGUE, Noma 🇩🇪 GER
FERRO, Fiona 🇫🇷 FRA
NAHIMANA, Sada 🇧🇮 BDI

DOPPIO

Maleckova / SkochKempen / PridankinaDetiuc / SalkovaKobori / Plipuech

🇮🇹 Italiane evidenziate (3)

WC Wild Card
OUT Ritirata

