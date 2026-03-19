Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: La situazione aggiornata

19/03/2026 11:25 1 commento
Federico Cinà presente a Napoli
🎾 ATP CHALLENGER TOUR

WEEK 12 • 23-29 MARZO 2026

🇲🇽 ATP CHALLENGER 125 MORELIA

HARD COURT 🇲🇽 MESSICO

DUCKWORTH, James 🇦🇺 #83
WALTON, Adam 🇦🇺 #91
WU, Yibing 🇨🇳 #112
HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 #117
SCHOOLKATE, Tristan 🇦🇺 #118
WONG, Coleman 🇭🇰 #123
MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 #126
MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 #130
RODESCH, Chris 🇱🇺 #137
BU, Yunchaokete 🇨🇳 #141
DRAXL, Liam 🇨🇦 #147
BOLT, Alex 🇦🇺 #167
WATANUKI, Yosuke 🇯🇵 #175
MAYOT, Harold OUT 🇫🇷 #178
MEJIA, Nicolas 🇨🇴 #181
GOMEZ, Federico Agustin 🇦🇷 #185
FICOVICH, Juan Pablo 🇦🇷 #186
GOJO, Borna 🇭🇷 #194
GRENIER, Hugo 🇫🇷 #195
CRAWFORD, Oliver 🇬🇧 #196
PAVLOVIC, Luka 🇫🇷 #211

📋 ALTERNATES

IN 1. Galarneau, Alexis 🇨🇦 #219
2. Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭 #221
3. Holt, Brandon 🇺🇸 #229
4. Popko, Dmitry 🇰🇿 OUT #234
5. Andrade, Andres 🇪🇨 #236
6. Krueger, Mitchell 🇺🇸 #255
7. Ivashka, Ilya 🇧🇾 PR #269
8. Kozlov, Stefan 🇺🇸 #270
9. Martin, Andres 🇺🇸 #272
10. Zhukayev, Beibit 🇰🇿 #290

🇮🇹 ATP CHALLENGER 125 NAPOLI

CLAY COURT 🇮🇹 ITALIA

KOPRIVA, Vit 🇨🇿 #62
MULLER, Alexandre 🇫🇷 #81
SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 #88
WAWRINKA, Stan 🇨🇭 #92
BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 #94
GASTON, Hugo 🇫🇷 #96
MEDJEDOVIC, Hamad 🇷🇸 #110
MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹 #114
PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹 #125
NARDI, Luca 🇮🇹 OUT #135
PASSARO, Francesco 🇮🇹 #140
JACQUET, Kyrian 🇫🇷 #149
BUDKOV KJAER, Nicolai OUT 🇳🇴 #150
LAJAL, Mark 🇪🇪 #160
BLANCHET, Ugo 🇫🇷 #162
TRAVAGLIA, Stefano 🇮🇹 #166
YMER, Elias 🇸🇪 #174
KYM, Jerome OUT 🇨🇭 #180
CINA, Federico 🇮🇹 #183
BRUNCLIK, Petr NG 🇨🇿 #276
DEDURA, Diego NG OUT 🇩🇪 #291

📋 ALTERNATES

IN 1. Sachko, Vitaliy 🇺🇦 #188
IN 2. Molcan, Alex 🇸🇰 #200
IN 3. Giustino, Lorenzo 🇮🇹 #204
IN 4. Sakellaridis, Stefanos 🇬🇷 #224
5. Houkes, Max 🇳🇱 #245
6. Jianu, Filip Cristian 🇷🇴 #252
7. Martin Tiffon, Pol 🇪🇸 #254
8. Squire, Henri 🇩🇪 #256
9. Kukushkin, Mikhail 🇰🇿 #259
10. Agamenone, Franco 🇮🇹 #269

🇪🇸 ATP CHALLENGER 100 ALICANTE

CLAY COURT 🇪🇸 SPAGNA

DE JONG, Jesper 🇳🇱 #86
BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 #93
TABERNER, Carlos 🇪🇸 #100
GAUBAS, Vilius 🇱🇹 #101
MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 #106
CARRENO BUSTA, Pablo 🇪🇸 #107
OFNER, Sebastian 🇦🇹 #108
MOLLER, Elmer 🇩🇰 #121
CHOINSKI, Jan 🇬🇧 #122
MERIDA, Daniel 🇪🇸 #139
HARRIS, Lloyd 🇿🇦 #152
ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹 #153
CARBALLES BAENA, Roberto 🇪🇸 #168
SKATOV, Timofey 🇰🇿 #191
ENGEL, Justin 🇩🇪 #192
LLAMAS RUIZ, Pablo 🇪🇸 #193
KOLAR, Zdenek 🇨🇿 #197
SAFIULLIN, Roman 🇷🇺 #199
BAILLY, Gilles Arnaud 🇧🇪 #209
BERTOLA, Remy 🇨🇭 #212
CECCHINATO, Marco 🇮🇹 #225

📋 ALTERNATES

1. Butvilas 🇱🇹 #239 • 2. Moro Canas 🇪🇸 #242 • 3. Houkes 🇳🇱 #245 • 4. Gakhov 🇷🇺 #251 • 5. Jianu 🇷🇴 #252 • 6. Martin Tiffon 🇪🇸 #254 • 7. Squire 🇩🇪 #256 • 8. Kukushkin 🇰🇿 #259 • 9. Pereira 🇵🇹 #267 • 10. Ivashka 🇧🇾 #269 PR

🇧🇷 ATP CHALLENGER 100 SÃO PAULO

CLAY COURT 🇧🇷 BRASILE

TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 #74
NAVA, Emilio 🇺🇸 #75
GARIN, Cristian 🇨🇱 #90
BURRUCHAGA, Roman Andres 🇦🇷 #98
VALLEJO, Adolfo Daniel 🇵🇾 #104
BARRIOS VERA, Tomas 🇨🇱 #115
FARIA, Jaime 🇵🇹 #163
DELLIEN, Hugo 🇧🇴 #164
BARRENA, Alex 🇦🇷 #179
REIS DA SILVA, Joao Lucas 🇧🇷 #205
GUILLEN MEZA, Alvaro 🇪🇨 #207
PRADO ANGELO, Juan Carlos 🇧🇴 #210
BUENO, Gonzalo 🇵🇪 #213
MIDON, Lautaro 🇦🇷 #216
BOYER, Tristan 🇺🇸 #218
COLLARINI, Andrea 🇦🇷 #228
MONTEIRO, Thiago 🇧🇷 #232
RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago 🇦🇷 #237
DIAZ ACOSTA, Facundo 🇦🇷 #238
MELIGENI ALVES, Felipe 🇧🇷 #248
BOSCARDIN DIAS, Pedro 🇧🇷 #258

📋 ALTERNATES

1. Kicker, Nicolas 🇦🇷 #263
2. Damas, Miguel 🇪🇸 OUT #278
3. Dellien, Murkel 🇧🇴 #280
4. Varillas, Juan Pablo 🇵🇪 #281
5. Pucinelli De Almeida, Matheus 🇧🇷 #292
6. Cadenasso, Gianluca 🇮🇹 #298
7. Heide, Gustavo 🇧🇷 #301
8. Marcondes, Igor 🇧🇷 #307
9. Dutra da Silva, Daniel 🇧🇷 #321
10. Torres, Juan Bautista 🇦🇷

🇨🇴 ATP CHALLENGER 50 BUCARAMANGA

CLAY COURT 🇨🇴 COLOMBIA

JUSTO, Guido Ivan 🇦🇷 #279
SOTO, Matias 🇨🇱 #318
JOHNS, Garrett 🇺🇸 #325
RONCADELLI, Franco 🇺🇾 #333
LA SERNA, Juan Manuel 🇦🇷 #340
SORIANO BARRERA, Adria 🇨🇴 #372
AMBROGI, Luciano Emanuel 🇦🇷 #430
ESTEVEZ, Juan 🇦🇷 #438
ABOIAN, Valerio 🇦🇷 #462
KINGSLEY, Cannon 🇺🇸 #465
BICKNELL, Blaise OUT 🇯🇲 #475
ORLOV, Vladyslav 🇺🇦 #516
RODRIGUEZ, Lorenzo Joaquin 🇦🇷 #522
CORIA, Federico 🇦🇷 #537
MARRERO CURBELO, Ivan 🇪🇸 #540
JANVIER, Maxime 🇫🇷 #545
NIKLES, Johan 🇨🇭 #559
ZARATE, Carlos Maria 🇦🇷 #576
GOMEZ, Juan Sebastian 🇨🇴 #584
SARAIVA DOS SANTOS, Paulo Andre 🇧🇷 #593
HARDT, Nick 🇩🇴 #612

📋 ALTERNATES

IN 1. Fernandez, Bruno 🇧🇷 #704
2. Bertran, Peter 🇩🇴 #717
3. Huertas del Pino, Conner 🇵🇪 OUT #732
4. Pereira, Jose 🇧🇷 #736
5. Corwin, Felix 🇺🇸 #744
6. Farjat, Tomas 🇦🇷 #753
7. Heredia, Samuel 🇨🇴 #759
8. Linde Palacios, Samuel Alejandro 🇨🇴 #766
9. Zeitune, Maximo 🇦🇷 #774
10. Gutierrez, Oscar Jose 🇪🇸 OUT #787

🇭🇷 ATP CHALLENGER 50 SPLIT

CLAY COURT 🇭🇷 CROAZIA

MIKRUT, Luka OUT 🇭🇷 #165
LOFFHAGEN, George 🇬🇧 #208
SCHWAERZLER, Joel 🇦🇹 #214
DODIG, Matej 🇭🇷 #215
NEUMAYER, Lukas 🇦🇹 #230
FATIC, Nerman 🇧🇦 #233
FERREIRA SILVA, Frederico 🇵🇹 #240
GENTZSCH, Tom 🇩🇪 #246
COPPEJANS, Kimmer 🇧🇪 #250
GILL, Felix 🇬🇧 #253
MICHALSKI, Daniel 🇵🇱 #257
KUZMANOV, Dimitar 🇧🇬 #264
GUEYMARD WAYENBURG, Sascha 🇫🇷 #266
COULIBALY, Eliakim 🇨🇮 #293
NEDIC, Andrej 🇧🇦 #296
ANDALORO, Fabrizio 🇮🇹 #299
BERRETTINI, Jacopo 🇮🇹 #302
RINCON, Daniel 🇪🇸 #303
MRVA, Maxim 🇨🇿 #305
AJDUKOVIC, Duje 🇭🇷 #312
VASILEV, Alexander JR 🇧🇬 JR #3

📋 ALTERNATES

IN 1. Kopp, Sandro 🇦🇹 #320
2. Sels, Jelle 🇳🇱 #343
3. Krumich, Martin 🇨🇿 #346
4. Forejtek, Jonas 🇨🇿 #356
5. Cretu, Cezar 🇷🇴 #364
6. Perot, Raphael 🇫🇷 #369
7. Alcala Gurri, Max 🇪🇸 #377
8. Jorda Sanchis, David 🇪🇸 #381
9. Roca Batalla, Oriol 🇪🇸 #398
10. Feldbausch, Kilian 🇨🇭 #407

🇯🇵 ATP CHALLENGER 50 YOKKAICHI

HARD COURT 🇯🇵 GIAPPONE

HOLMGREN, August 🇩🇰 #201
ADDED, Dan 🇫🇷 #203
KUBLER, Jason 🇦🇺 #217
ZHOU, Yi 🇨🇳 #222
HSU, Yu Hsiou 🇹🇼 #227
MCCABE, James 🇦🇺 #231
UCHIDA, Kaichi 🇯🇵 #241
PENISTON, Ryan 🇬🇧 #243
NOGUCHI, Rio 🇯🇵 #247
WENDELKEN, Harry 🇬🇧 #277
BROADY, Liam 🇬🇧 #283
UCHIYAMA, Yasutaka 🇯🇵 #285
ELLIS, Blake PR 🇦🇺 #295
JUBB, Paul 🇬🇧 #310
JONES, Maximus 🇹🇭 #314
TOKUDA, Renta 🇯🇵 #317
TROTTER, James 🇯🇵 #335
KWON, Soonwoo 🇰🇷 #342
SHIN, Sanhui 🇰🇷 #350
WU, Tung-Lin 🇹🇼 #352
SHIMIZU, Yuta 🇯🇵 #360
WILLWERTH, Benjamin JR 🇺🇸 JR #7
MILIC, Ognjen NG 🇷🇸 #470

📋 ALTERNATES

1. Ilagan, Andre 🇺🇸 #365
2. Matsuoka, Hayato 🇯🇵 #368
3. Tu, Li 🇦🇺 #371
4. Erel, Yanki 🇹🇷 OUT #378
5. Samrej, Kasidit 🇹🇭 #400
6. Chung, Hyeon 🇰🇷 #404
7. Brouwer, Gijs 🇳🇱 PR OUT #415
8. Shick, Braden 🇺🇸 #417
9. Cui, Jie 🇨🇳 #423
10. Gengel, Marek 🇨🇿 #426

🇮🇹 Italiani evidenziati

PR Protected Ranking
NG Next Gen
JR Junior

🇲🇽 Morelia CH125 (Hard) • 🇮🇹 Napoli CH125 (Clay) • 🇪🇸 Alicante CH100 (Clay) • 🇧🇷 São Paulo CH100 (Clay)
🇨🇴 Bucaramanga CH50 (Clay) • 🇭🇷 Split CH50 (Clay) • 🇯🇵 Yokkaichi CH50 (Hard)

TAG:

1 commento

walden 19-03-2026 11:36

Solita ammucchiata a Napoli di italiani, anche dopo la rinuncia di Nardi. Mi chiedo perchè Bellucci non abbia provato il 125 di Morelia, dove avrebbe molte più opportunità di vittoria….

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!