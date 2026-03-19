Challenger Napoli, Morelia, Alicante, São Paulo, Bucaramanga, Split, Yokkaichi: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER TOUR
WEEK 12 • 23-29 MARZO 2026
🇲🇽 ATP CHALLENGER 125 MORELIA
HARD COURT 🇲🇽 MESSICO
|DUCKWORTH, James
|🇦🇺 #83
|WALTON, Adam
|🇦🇺 #91
|WU, Yibing
|🇨🇳 #112
|HIJIKATA, Rinky
|🇦🇺 #117
|SCHOOLKATE, Tristan
|🇦🇺 #118
|WONG, Coleman
|🇭🇰 #123
|MCDONALD, Mackenzie
|🇺🇸 #126
|MOCHIZUKI, Shintaro
|🇯🇵 #130
|RODESCH, Chris
|🇱🇺 #137
|BU, Yunchaokete
|🇨🇳 #141
|DRAXL, Liam
|🇨🇦 #147
|BOLT, Alex
|🇦🇺 #167
|WATANUKI, Yosuke
|🇯🇵 #175
|🇫🇷 #178
|MEJIA, Nicolas
|🇨🇴 #181
|GOMEZ, Federico Agustin
|🇦🇷 #185
|FICOVICH, Juan Pablo
|🇦🇷 #186
|GOJO, Borna
|🇭🇷 #194
|GRENIER, Hugo
|🇫🇷 #195
|CRAWFORD, Oliver
|🇬🇧 #196
|PAVLOVIC, Luka
|🇫🇷 #211
📋 ALTERNATES
|IN 1. Galarneau, Alexis 🇨🇦
|#219
|2. Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭
|#221
|3. Holt, Brandon 🇺🇸
|#229
|#234
|5. Andrade, Andres 🇪🇨
|#236
|6. Krueger, Mitchell 🇺🇸
|#255
|7. Ivashka, Ilya 🇧🇾 PR
|#269
|8. Kozlov, Stefan 🇺🇸
|#270
|9. Martin, Andres 🇺🇸
|#272
|10. Zhukayev, Beibit 🇰🇿
|#290
🇮🇹 ATP CHALLENGER 125 NAPOLI
CLAY COURT 🇮🇹 ITALIA
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 #62
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 #81
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 #88
|WAWRINKA, Stan
|🇨🇭 #92
|BELLUCCI, Mattia 🇮🇹
|#94
|GASTON, Hugo
|🇫🇷 #96
|MEDJEDOVIC, Hamad
|🇷🇸 #110
|MAESTRELLI, Francesco 🇮🇹
|#114
|PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹
|#125
|#135
|PASSARO, Francesco 🇮🇹
|#140
|JACQUET, Kyrian
|🇫🇷 #149
|🇳🇴 #150
|LAJAL, Mark
|🇪🇪 #160
|BLANCHET, Ugo
|🇫🇷 #162
|TRAVAGLIA, Stefano 🇮🇹
|#166
|YMER, Elias
|🇸🇪 #174
|🇨🇭 #180
|CINA, Federico 🇮🇹
|#183
|BRUNCLIK, Petr NG
|🇨🇿 #276
|🇩🇪 #291
📋 ALTERNATES
|IN 1. Sachko, Vitaliy 🇺🇦
|#188
|IN 2. Molcan, Alex 🇸🇰
|#200
|IN 3. Giustino, Lorenzo 🇮🇹
|#204
|IN 4. Sakellaridis, Stefanos 🇬🇷
|#224
|5. Houkes, Max 🇳🇱
|#245
|6. Jianu, Filip Cristian 🇷🇴
|#252
|7. Martin Tiffon, Pol 🇪🇸
|#254
|8. Squire, Henri 🇩🇪
|#256
|9. Kukushkin, Mikhail 🇰🇿
|#259
|10. Agamenone, Franco 🇮🇹
|#269
🇪🇸 ATP CHALLENGER 100 ALICANTE
CLAY COURT 🇪🇸 SPAGNA
|DE JONG, Jesper
|🇳🇱 #86
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 #93
|TABERNER, Carlos
|🇪🇸 #100
|GAUBAS, Vilius
|🇱🇹 #101
|MARTINEZ, Pedro
|🇪🇸 #106
|CARRENO BUSTA, Pablo
|🇪🇸 #107
|OFNER, Sebastian
|🇦🇹 #108
|MOLLER, Elmer
|🇩🇰 #121
|CHOINSKI, Jan
|🇬🇧 #122
|MERIDA, Daniel
|🇪🇸 #139
|HARRIS, Lloyd
|🇿🇦 #152
|ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹
|#153
|CARBALLES BAENA, Roberto
|🇪🇸 #168
|SKATOV, Timofey
|🇰🇿 #191
|ENGEL, Justin
|🇩🇪 #192
|LLAMAS RUIZ, Pablo
|🇪🇸 #193
|KOLAR, Zdenek
|🇨🇿 #197
|SAFIULLIN, Roman
|🇷🇺 #199
|BAILLY, Gilles Arnaud
|🇧🇪 #209
|BERTOLA, Remy
|🇨🇭 #212
|CECCHINATO, Marco 🇮🇹
|#225
📋 ALTERNATES
1. Butvilas 🇱🇹 #239 • 2. Moro Canas 🇪🇸 #242 • 3. Houkes 🇳🇱 #245 • 4. Gakhov 🇷🇺 #251 • 5. Jianu 🇷🇴 #252 • 6. Martin Tiffon 🇪🇸 #254 • 7. Squire 🇩🇪 #256 • 8. Kukushkin 🇰🇿 #259 • 9. Pereira 🇵🇹 #267 • 10. Ivashka 🇧🇾 #269 PR
🇧🇷 ATP CHALLENGER 100 SÃO PAULO
CLAY COURT 🇧🇷 BRASILE
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 #74
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 #75
|GARIN, Cristian
|🇨🇱 #90
|BURRUCHAGA, Roman Andres
|🇦🇷 #98
|VALLEJO, Adolfo Daniel
|🇵🇾 #104
|BARRIOS VERA, Tomas
|🇨🇱 #115
|FARIA, Jaime
|🇵🇹 #163
|DELLIEN, Hugo
|🇧🇴 #164
|BARRENA, Alex
|🇦🇷 #179
|REIS DA SILVA, Joao Lucas
|🇧🇷 #205
|GUILLEN MEZA, Alvaro
|🇪🇨 #207
|PRADO ANGELO, Juan Carlos
|🇧🇴 #210
|BUENO, Gonzalo
|🇵🇪 #213
|MIDON, Lautaro
|🇦🇷 #216
|BOYER, Tristan
|🇺🇸 #218
|COLLARINI, Andrea
|🇦🇷 #228
|MONTEIRO, Thiago
|🇧🇷 #232
|RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago
|🇦🇷 #237
|DIAZ ACOSTA, Facundo
|🇦🇷 #238
|MELIGENI ALVES, Felipe
|🇧🇷 #248
|BOSCARDIN DIAS, Pedro
|🇧🇷 #258
📋 ALTERNATES
|1. Kicker, Nicolas 🇦🇷
|#263
|#278
|3. Dellien, Murkel 🇧🇴
|#280
|4. Varillas, Juan Pablo 🇵🇪
|#281
|5. Pucinelli De Almeida, Matheus 🇧🇷
|#292
|6. Cadenasso, Gianluca 🇮🇹
|#298
|7. Heide, Gustavo 🇧🇷
|#301
|8. Marcondes, Igor 🇧🇷
|#307
|9. Dutra da Silva, Daniel 🇧🇷
|#321
|10. Torres, Juan Bautista 🇦🇷
🇨🇴 ATP CHALLENGER 50 BUCARAMANGA
CLAY COURT 🇨🇴 COLOMBIA
|JUSTO, Guido Ivan
|🇦🇷 #279
|SOTO, Matias
|🇨🇱 #318
|JOHNS, Garrett
|🇺🇸 #325
|RONCADELLI, Franco
|🇺🇾 #333
|LA SERNA, Juan Manuel
|🇦🇷 #340
|SORIANO BARRERA, Adria
|🇨🇴 #372
|AMBROGI, Luciano Emanuel
|🇦🇷 #430
|ESTEVEZ, Juan
|🇦🇷 #438
|ABOIAN, Valerio
|🇦🇷 #462
|KINGSLEY, Cannon
|🇺🇸 #465
|🇯🇲 #475
|ORLOV, Vladyslav
|🇺🇦 #516
|RODRIGUEZ, Lorenzo Joaquin
|🇦🇷 #522
|CORIA, Federico
|🇦🇷 #537
|MARRERO CURBELO, Ivan
|🇪🇸 #540
|JANVIER, Maxime
|🇫🇷 #545
|NIKLES, Johan
|🇨🇭 #559
|ZARATE, Carlos Maria
|🇦🇷 #576
|GOMEZ, Juan Sebastian
|🇨🇴 #584
|SARAIVA DOS SANTOS, Paulo Andre
|🇧🇷 #593
|HARDT, Nick
|🇩🇴 #612
📋 ALTERNATES
|IN 1. Fernandez, Bruno 🇧🇷
|#704
|2. Bertran, Peter 🇩🇴
|#717
|#732
|4. Pereira, Jose 🇧🇷
|#736
|5. Corwin, Felix 🇺🇸
|#744
|6. Farjat, Tomas 🇦🇷
|#753
|7. Heredia, Samuel 🇨🇴
|#759
|8. Linde Palacios, Samuel Alejandro 🇨🇴
|#766
|9. Zeitune, Maximo 🇦🇷
|#774
|#787
🇭🇷 ATP CHALLENGER 50 SPLIT
CLAY COURT 🇭🇷 CROAZIA
|🇭🇷 #165
|LOFFHAGEN, George
|🇬🇧 #208
|SCHWAERZLER, Joel
|🇦🇹 #214
|DODIG, Matej
|🇭🇷 #215
|NEUMAYER, Lukas
|🇦🇹 #230
|FATIC, Nerman
|🇧🇦 #233
|FERREIRA SILVA, Frederico
|🇵🇹 #240
|GENTZSCH, Tom
|🇩🇪 #246
|COPPEJANS, Kimmer
|🇧🇪 #250
|GILL, Felix
|🇬🇧 #253
|MICHALSKI, Daniel
|🇵🇱 #257
|KUZMANOV, Dimitar
|🇧🇬 #264
|GUEYMARD WAYENBURG, Sascha
|🇫🇷 #266
|COULIBALY, Eliakim
|🇨🇮 #293
|NEDIC, Andrej
|🇧🇦 #296
|ANDALORO, Fabrizio 🇮🇹
|#299
|BERRETTINI, Jacopo 🇮🇹
|#302
|RINCON, Daniel
|🇪🇸 #303
|MRVA, Maxim
|🇨🇿 #305
|AJDUKOVIC, Duje
|🇭🇷 #312
|VASILEV, Alexander JR
|🇧🇬 JR #3
📋 ALTERNATES
|IN 1. Kopp, Sandro 🇦🇹
|#320
|2. Sels, Jelle 🇳🇱
|#343
|3. Krumich, Martin 🇨🇿
|#346
|4. Forejtek, Jonas 🇨🇿
|#356
|5. Cretu, Cezar 🇷🇴
|#364
|6. Perot, Raphael 🇫🇷
|#369
|7. Alcala Gurri, Max 🇪🇸
|#377
|8. Jorda Sanchis, David 🇪🇸
|#381
|9. Roca Batalla, Oriol 🇪🇸
|#398
|10. Feldbausch, Kilian 🇨🇭
|#407
🇯🇵 ATP CHALLENGER 50 YOKKAICHI
HARD COURT 🇯🇵 GIAPPONE
|HOLMGREN, August
|🇩🇰 #201
|ADDED, Dan
|🇫🇷 #203
|KUBLER, Jason
|🇦🇺 #217
|ZHOU, Yi
|🇨🇳 #222
|HSU, Yu Hsiou
|🇹🇼 #227
|MCCABE, James
|🇦🇺 #231
|UCHIDA, Kaichi
|🇯🇵 #241
|PENISTON, Ryan
|🇬🇧 #243
|NOGUCHI, Rio
|🇯🇵 #247
|WENDELKEN, Harry
|🇬🇧 #277
|BROADY, Liam
|🇬🇧 #283
|UCHIYAMA, Yasutaka
|🇯🇵 #285
|ELLIS, Blake PR
|🇦🇺 #295
|JUBB, Paul
|🇬🇧 #310
|JONES, Maximus
|🇹🇭 #314
|TOKUDA, Renta
|🇯🇵 #317
|TROTTER, James
|🇯🇵 #335
|KWON, Soonwoo
|🇰🇷 #342
|SHIN, Sanhui
|🇰🇷 #350
|WU, Tung-Lin
|🇹🇼 #352
|SHIMIZU, Yuta
|🇯🇵 #360
|WILLWERTH, Benjamin JR
|🇺🇸 JR #7
|MILIC, Ognjen NG
|🇷🇸 #470
📋 ALTERNATES
|1. Ilagan, Andre 🇺🇸
|#365
|2. Matsuoka, Hayato 🇯🇵
|#368
|3. Tu, Li 🇦🇺
|#371
|#378
|5. Samrej, Kasidit 🇹🇭
|#400
|6. Chung, Hyeon 🇰🇷
|#404
|#415
|8. Shick, Braden 🇺🇸
|#417
|9. Cui, Jie 🇨🇳
|#423
|10. Gengel, Marek 🇨🇿
|#426
🇮🇹 Italiani evidenziati
PR Protected Ranking
NG Next Gen
JR Junior
🇲🇽 Morelia CH125 (Hard) • 🇮🇹 Napoli CH125 (Clay) • 🇪🇸 Alicante CH100 (Clay) • 🇧🇷 São Paulo CH100 (Clay)
🇨🇴 Bucaramanga CH50 (Clay) • 🇭🇷 Split CH50 (Clay) • 🇯🇵 Yokkaichi CH50 (Hard)
Solita ammucchiata a Napoli di italiani, anche dopo la rinuncia di Nardi. Mi chiedo perchè Bellucci non abbia provato il 125 di Morelia, dove avrebbe molte più opportunità di vittoria….