Classifica di qualità dei colpi 2026 sull’ATP Tour: Jannik Sinner primo nel rovescio e risposta (e unico presente in top10 in ogni categoria)

Jannik Sinner domina sul rovescio e in risposta, ed è l’unico tennista nei primi dieci in tutte le categorie di qualità e rendimento dei colpi fondamentali del gioco per le rilevazioni di Tennis Insights nel 2026. Dopo due mesi e mezzo di partite, è interessante andare a scrutare la qualità dei colpi sul tour maschile grazie alle rilevazioni di Tennis Insights, che insieme a TennisViz seziona e analizza ogni aspetto della prestazione dei tennisti sull’ATP Tour, fornendo indici di rendimento molto interessanti sui singoli colpi per capire le dinamiche di gioco e confermare le sensazioni dal campo. Il partner di ATP ha stilato 4 classifiche sui colpi base della disciplina: diritto, rovescio, servizio e risposta negli incontri disputati nel nuovo anno. Questi i leader:

Diritto: Carlos Alcaraz, con un rating di 8,99, seguito da Sinner (8,73), e terzo Musetti (8,71). Quarto Fonseca (8,59).

Rovescio: Jannik Sinner, con un rating di 8,91, che lo distanza da tutti gli avversari. Seguono Alcaraz (8,67), quindi Zverev e Medvedev, con Musetti al quinto posto.

Servizio: domina Reilly Opelka con un rating di 9,51. Al secondo posto Fritz (9,31) e quindi il gigante francese Mpetshi Perricard. È interessante l’ingresso di Sinner all’ottavo posto con 8.72, appena dietro a Shelton (8,75).

Risposta: Jannik di una spanna su Alcaraz, con 8,30 per l’azzurro e 8,29 dello spagnolo. Musetti è al quarto posto con un rating di 7,47 sotto a Medvedev, terzo nella graduatoria di rendimento del colpo.

2026 Shot Quality Leaderboards Forehand Leader = @carlosalcaraz

Shoutout for Fonseca after an impressive 9.0 performance on the forehand during Indian Wells takes him to 4th Backhand Leader = @janniksin ️

Shoutout for Fils on the comeback from injury Return Leader =… pic.twitter.com/lHMJ3BooWm — Tennis Insights (@tennis_insights) March 19, 2026

Uno dei dati più interessanti è constatare come Sinner sia l’unico tennista presente nella top 10 dei quattro colpi principali, a conferma di come l’azzurro sia un giocatore davvero completo. Alcaraz infatti non è tra i primi dieci in risposta. Bravo Musetti che grazie al suo ottimo Australian Open è tra migliori cinque in diritto, rovescio e risposta, mancando solo al servizio. Anche Fritz è presente in tre top 10 su quattro (manca sul rovescio, suo colpo di relativa debolezza, seppur assai migliorato), Da notare come Jack Draper, nonostante i pochissimi match giocati, figura già tra i primi dieci per il diritto (settimo posto) e rovescio (nono), a conferma delle indubbie qualità tecniche del britannico.

Vedremo come il secondo Masters 1000 della stagione, appena scattato a Miami, modificherà i valori e le classifiche. Medvedev per esempio, in grande forma ad Indian Wells, è nei migliori quattro per rovescio e risposta, ma ancora indietro col diritto e soprattutto il servizio, colpo che ha sostenuto la sua prestazione nelle annate migliori e che proprio in California è tornato a brillare. Il russo tra l’altro a Miami vanta un titolo nel 2023 (battendo Sinner in finale) e la semifinale l’anno successivo (ancora sconfitto da Jannik); sarà uno dei sicuri pretendenti nell’edizione in corso.

Marco Mazzoni