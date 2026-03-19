Masters 1000 Monte Carlo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Uscite anche le quali. Sonego e Berrettini presenti

19/03/2026 09:41 2 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
🎾 ATP MASTERS 1000 MONTE-CARLO

ROLEX MASTERS • CLAY COURT 🇲🇨 MONACO

Dal 05 al 12 Aprile 2026

TABELLONE PRINCIPALE

1 ALCARAZ, Carlos ⭐ 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐ ITA
3 DJOKOVIC, Novak ⭐ 🇷🇸 SRB
4 ZVEREV, Alexander ⭐ 🇩🇪 GER
5 MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐ ITA
6 DE MINAUR, Alex ⭐ 🇦🇺 AUS
7 FRITZ, Taylor ⭐ 🇺🇸 USA
9 AUGER-ALIASSIME, Felix ⭐ 🇨🇦 CAN
10 BUBLIK, Alexander ⭐ 🇰🇿 KAZ
11 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
12 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
13 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
14 DRAPER, Jack 🇬🇧 GBR
15 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
16 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
17 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
19 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 ESP
20 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
21 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
22 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
23 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
25 GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 NED
26 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
28 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
29 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
31 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
32 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
33 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
34 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
35 FONSECA, Joao 🇧🇷 BRA
36 MUNAR, Jaume 🇪🇸 ESP
37 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
38 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
39 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
40 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
42 DIMITROV, Grigor 🇧🇬 BUL
43 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
45 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
46 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
47 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
47 HURKACZ, Hubert PR 🇵🇱 POL
48 MANNARINO, Adrian 🇫🇷 FRA
49 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
50 MACHAC, Tomas 🇨🇿 CZE
51 CILIC, Marin 🇭🇷 CRO

📋 ALTERNATES TABELLONE PRINCIPALE

1. Atmane, Terence 🇫🇷 #52
2. Baez, Sebastian 🇦🇷 #53
3. Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 #54
4. Altmaier, Daniel 🇩🇪 #55
5. Fucsovics, Marton 🇭🇺 #56
6. Majchrzak, Kamil 🇵🇱 #57
7. Kecmanovic, Miomir 🇷🇸 #58
8. van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 #59
9. Royer, Valentin 🇫🇷 #60
10. Zhang, Zhizhen PR 🇨🇳 #60

QUALIFICAZIONI

BAEZ, Sebastian 🇦🇷 #52
ATMANE, Terence 🇫🇷 #53
ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 #55
QUINN, Ethan 🇺🇸 #56
MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 #57
MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 #59
KOPRIVA, Vit 🇨🇿 #60
NAVONE, Mariano 🇦🇷 #61
SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 #62
BUSE, Ignacio 🇵🇪 #63
HANFMANN, Yannick 🇩🇪 #64
VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 #65
UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 #66
BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 #68
CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 #71
CAZAUX, Arthur 🇫🇷 #73
NAVA, Emilio 🇺🇸 #74
DZUMHUR, Damir 🇧🇦 #76
STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 #78
SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 #79
COMESANA, Francisco 🇦🇷 #82
SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 #84
BLOCKX, Alexander 🇧🇪 #88
BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 #89

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Muller 🇫🇷 #90 • 2. de Jong 🇳🇱 #91 • 3. Kovacevic 🇺🇸 #92 • 4. Vukic 🇦🇺 #93 • 5. Garin 🇨🇱 #95 • 6. Hijikata 🇦🇺 #98 • 7. Arnaldi 🇮🇹 #101 • 8. Bonzi 🇫🇷 #103 • 9. Taberner 🇪🇸 #104 • 10. Van Assche 🇫🇷 #106

🇮🇹 Italiani evidenziati (7)
⭐ Top 10 Seeds

PR Protected Ranking

2 commenti

custer 19-03-2026 11:02

Berrettini deve rialzarsi in fretta: al momento, nella classifica live è 99° e con questo ranking non rientrerebbe nemmeno nelle qualificazioni, proprio come Arnaldi.

JOA20 (Guest) 19-03-2026 10:40

Ricordo che nel 2024 diedero una WC a Berrettini che non avrebbe potuto giocare le quali perché impegnato nell’ATP250 di Marrakech che poi vinse. Può succedere anche quest’anno o non c’entra molto che il giocatore sia impegnato in altri tornei la settimana precedente al Masters? So che i Masters non possono assegnare SE a giocatori impegnati in tornei inferiori al livello ATP500.

