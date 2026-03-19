Masters 1000 Monte Carlo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Uscite anche le quali. Sonego e Berrettini presenti
🎾 ATP MASTERS 1000 MONTE-CARLO
ROLEX MASTERS • CLAY COURT 🇲🇨 MONACO
Dal 05 al 12 Aprile 2026
TABELLONE PRINCIPALE
|1
|ALCARAZ, Carlos ⭐
|🇪🇸 ESP
|2
|SINNER, Jannik 🇮🇹 ⭐
|ITA
|3
|DJOKOVIC, Novak ⭐
|🇷🇸 SRB
|4
|ZVEREV, Alexander ⭐
|🇩🇪 GER
|5
|MUSETTI, Lorenzo 🇮🇹 ⭐
|ITA
|6
|DE MINAUR, Alex ⭐
|🇦🇺 AUS
|7
|FRITZ, Taylor ⭐
|🇺🇸 USA
|9
|AUGER-ALIASSIME, Felix ⭐
|🇨🇦 CAN
|10
|BUBLIK, Alexander ⭐
|🇰🇿 KAZ
|11
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 RUS
|12
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 CZE
|13
|RUUD, Casper
|🇳🇴 NOR
|14
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 GBR
|15
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|ITA
|16
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 RUS
|17
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 RUS
|19
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 ESP
|20
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 ARG
|21
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|ITA
|22
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 USA
|23
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 CZE
|25
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 NED
|26
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 MON
|28
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 FRA
|29
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 GBR
|31
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 ARG
|32
|FILS, Arthur
|🇫🇷 FRA
|33
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 FRA
|34
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 FRA
|35
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 BRA
|36
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 ESP
|37
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 USA
|38
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 CAN
|39
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 CAN
|40
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 CHI
|42
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 BUL
|43
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|45
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 AUS
|46
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 HUN
|47
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 BEL
|47
|HURKACZ, Hubert PR
|🇵🇱 POL
|48
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 FRA
|49
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 POR
|50
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 CZE
|51
|CILIC, Marin
|🇭🇷 CRO
📋 ALTERNATES TABELLONE PRINCIPALE
|1. Atmane, Terence
|🇫🇷 #52
|2. Baez, Sebastian
|🇦🇷 #53
|3. Mpetshi Perricard, Giovanni
|🇫🇷 #54
|4. Altmaier, Daniel
|🇩🇪 #55
|5. Fucsovics, Marton
|🇭🇺 #56
|6. Majchrzak, Kamil
|🇵🇱 #57
|7. Kecmanovic, Miomir
|🇷🇸 #58
|8. van de Zandschulp, Botic
|🇳🇱 #59
|9. Royer, Valentin
|🇫🇷 #60
|10. Zhang, Zhizhen PR
|🇨🇳 #60
QUALIFICAZIONI
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 #52
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 #53
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 #55
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 #56
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 #57
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 #59
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 #60
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 #61
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|#62
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 #63
|HANFMANN, Yannick
|🇩🇪 #64
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 #65
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 #66
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|#68
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 #71
|CAZAUX, Arthur
|🇫🇷 #73
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 #74
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 #76
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 #78
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 #79
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 #82
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 #84
|BLOCKX, Alexander
|🇧🇪 #88
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 #89
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Muller 🇫🇷 #90 • 2. de Jong 🇳🇱 #91 • 3. Kovacevic 🇺🇸 #92 • 4. Vukic 🇦🇺 #93 • 5. Garin 🇨🇱 #95 • 6. Hijikata 🇦🇺 #98 • 7. Arnaldi 🇮🇹 #101 • 8. Bonzi 🇫🇷 #103 • 9. Taberner 🇪🇸 #104 • 10. Van Assche 🇫🇷 #106
🇮🇹 Italiani evidenziati (7)
⭐ Top 10 Seeds
PR Protected Ranking
Berrettini deve rialzarsi in fretta: al momento, nella classifica live è 99° e con questo ranking non rientrerebbe nemmeno nelle qualificazioni, proprio come Arnaldi.
Ricordo che nel 2024 diedero una WC a Berrettini che non avrebbe potuto giocare le quali perché impegnato nell’ATP250 di Marrakech che poi vinse. Può succedere anche quest’anno o non c’entra molto che il giocatore sia impegnato in altri tornei la settimana precedente al Masters? So che i Masters non possono assegnare SE a giocatori impegnati in tornei inferiori al livello ATP500.