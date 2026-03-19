L’agenzia Anti-Doping nomina Emma Johnson come nuovo direttore indipendente

L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) rafforza la propria struttura dirigenziale con l’ingresso di Emma Johnson OLY, nuotatrice olimpica, che ha conquistato una medaglia ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996. Emma è stata nominata nuovo Independent Director nel consiglio di amministrazione dell’organismo che governa i programmi di integrità, anti-corruzione e anti-doping del tennis mondiale. L’annuncio è stato ufficializzato il 18 marzo 2026 dalla sede londinese dell’agenzia. Johnson assumerà formalmente l’incarico dal 1° maggio 2026, subentrando ad Avril Martindale, il cui secondo mandato nel Board terminerà il 30 aprile.

Un profilo tra sport d’élite e lotta alla corruzione

Emma Johnson porta con sé un profilo particolarmente significativo per l’agenzia. Attualmente è CEO della Corruption and Crime Commission dell’Australia Occidentale, organismo impegnato nella prevenzione e repressione della corruzione. Alla dimensione sportiva si affianca una lunga esperienza professionale nel campo dell’integrità sportiva e della sicurezza istituzionale. Johnson fa parte del Board etico indipendente della World Anti-Doping Agency (WADA) ed è stata Deputy CEO di Sport Integrity Australia, oltre ad aver ricoperto un ruolo nel National Anti-Doping Organisation Expert Advisory Group della WADA. Nel complesso può vantare oltre vent’anni di esperienza tra integrità, sicurezza nazionale e attività di law enforcement in Australia.

Commentando la nomina, Johnson ha dichiarato: “Il tennis è conosciuto a livello globale come uno sport all’avanguardia nella gestione delle minacce all’integrità. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza per aiutare il team dell’ITIA a raggiungere i propri obiettivi. L’opportunità di lavorare con uno sport così importante rappresenta un privilegio e una grande sfida.”

Le parole della presidente Jennie Price

La presidente indipendente del Board, Jennie Price CBE, ha sottolineato come la scelta sia arrivata dopo una selezione molto competitiva.

“Il background di Emma nell’anti-doping, combinato con il lavoro nella lotta alla corruzione e nelle forze dell’ordine, oltre alla sua esperienza personale come atleta di alto livello, l’hanno resa una candidata di assoluto spessore. Sono certa che porterà un contributo importante al Board dell’ITIA.”

Il saluto ad Avril Martindale

L’ingresso di Johnson coincide con la conclusione del mandato di Avril Martindale, ex partner dello studio legale internazionale Freshfields, entrata nel Board nel 2019, quando l’organizzazione operava ancora sotto il nome di Tennis Integrity Unit. Martindale ha avuto un ruolo significativo nella fase di transizione che nel 2021 ha portato alla nascita dell’ITIA, contribuendo inoltre ai lavori del Tennis Anti-Doping Committee.

Price ha voluto rendere omaggio al lavoro svolto negli ultimi anni: “La visione strategica di Avril, la sua attenzione ai dettagli e la passione per il tennis hanno servito molto bene il Board negli ultimi sette anni. A nome di tutto il consiglio desidero ringraziarla per il suo contributo.”

La struttura del Board ITIA

Il consiglio di amministrazione dell’ITIA è composto da nove membri. Quattro rappresentano direttamente gli organismi del tennis internazionale:

David Haggerty (ITF)

Portia Archer (WTA)

Mark Young (ATP)

Brian Vahaly (Grand Slam Board)

Accanto a loro siedono cinque direttori indipendenti, tra cui:

Jennie Price CBE (presidente)

Bob Harayda

Ebru Koksal CFA

Sal Perna AM

Emma Johnson OLY, che prenderà il posto di Avril Martindale.

Il Board ha il compito di definire la strategia dell’agenzia e supervisionare l’attività dell’ITIA nella gestione dei programmi anti-doping e anti-corruzione del tennis professionistico mondiale, un settore diventato sempre più centrale per la credibilità del circuito internazionale.

Enrico Milani