Challenger Assuncion, Cuernavaca, Murcia e Zadar: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

19/03/2026 09:14 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
CHALLENGER Zadar (Croazia 🇭🇷) – 2° Turno, terra battuta

10:30 Alcala Gurri M. (Esp) – Molcan A. (Svk)
Il match deve ancora iniziare

10:30 Michalski D. (Pol) – Gea A. (Fra)

Il match deve ancora iniziare

12:00 Neumayer L. (Aut) – Fatic N. (Bih)

Il match deve ancora iniziare

12:00 Travaglia S. (Ita) – Squire H. (Ger)

Il match deve ancora iniziare

11:30 Duncan S./Jones B. – Ajdukovic D./Kalender A.

Il match deve ancora iniziare

13:00 Agostini S./Forejtek J. – Ruehl T./Veldheer M.

Il match deve ancora iniziare

13:30 Grevelius E./Heinonen A. – Michalski D./Simundza J.

Il match deve ancora iniziare

13:30 Escobar G./Serdarusic N. – Dodig M./Poljicak M.

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Murcia (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

Pista Central – ore 11:00
Kimmer Coppejans BEL vs Christoph Negritu GER
Il match deve ancora iniziare

Gilles Arnaud Bailly BEL vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare

Felix Gill GBR vs Pablo Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Justin Engel GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Pista 2 – ore 11:00
Sergio Martos Gornes ESP / Vijay S P Natarajan IND vs Benjamin Hassan LBN / Sebastian Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Bruno Pujol Navarro ESP vs Niki Kaliyanda Poonacha IND / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare

Pablo Llamas Ruiz ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

Il match deve ancora iniziare

Andrew Paulson CZE / Michael Vrbensky CZE vs Alexander Merino PER / Christoph Negritu GER (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Morelos (Messico 🇲🇽) – 2° Turno, cemento

Estadio Morelos – ore 19:00
Tyler Zink USA vs Miguel Tobon COL
Il match deve ancora iniziare

Aryan Shah IND vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Marc-Andrea Huesler SUI vs Alex Hernandez MEX (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Kittay USA / Tyler Zink USA vs Facundo Mena ARG / Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 20:00
Stefan Kozlov USA vs Michael Mmoh USA

Il match deve ancora iniziare

Pranav Kumar USA / Karl Poling USA vs Miguel Reyes-Varela MEX / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 22:00
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Rithvik Choudary Bollipalli IND / Arjun Kadhe IND

Il match deve ancora iniziare

Vadym Ursu UKR / Beibit Zhukayev KAZ vs Andres Andrade ECU / Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Asuncion (Paraguay 🇵🇾) – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 19:00
Juan Pablo Varillas PER vs Juan Carlos Prado Angelo BOL
Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare

Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Franco Roncadelli URU (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Guido Ivan Justo ARG / Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare




Cancha 9 – ore 19:00
Alex Barrena ARG vs Murkel Dellien BOL
Il match deve ancora iniziare

Gianluca Cadenasso ITA vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Breno Braga BRA / Victor Braga BRA vs Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare



Cancha 7 – ore 20:00
Thiago Cigarran ARG vs Jaime Faria POR

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Conner Huertas del Pino PER

Il match deve ancora iniziare

Luis Britto BRA / Bruno Oliveira BRA vs Hernando Jose Escurra Isnardi PAR / Alex Santino Nuñez Vera PAR (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG / Lautaro Midon ARG vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare

