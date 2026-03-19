Challenger Assuncion, Cuernavaca, Murcia e Zadar: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)
CHALLENGER Zadar (Croazia 🇭🇷) – 2° Turno, terra battuta
10:30 Alcala Gurri M. (Esp) – Molcan A. (Svk)
10:30 Michalski D. (Pol) – Gea A. (Fra)
12:00 Neumayer L. (Aut) – Fatic N. (Bih)
12:00 Travaglia S. (Ita) – Squire H. (Ger)
11:30 Duncan S./Jones B. – Ajdukovic D./Kalender A.
13:00 Agostini S./Forejtek J. – Ruehl T./Veldheer M.
13:30 Grevelius E./Heinonen A. – Michalski D./Simundza J.
13:30 Escobar G./Serdarusic N. – Dodig M./Poljicak M.
CHALLENGER Murcia (Spagna 🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta
Pista Central – ore 11:00
Kimmer Coppejans vs Christoph Negritu
Gilles Arnaud Bailly vs Alejandro Moro Canas
Felix Gill vs Pablo Carreno Busta
Andrea Pellegrino vs Justin Engel (Non prima 17:00)
Pista 2 – ore 11:00
Sergio Martos Gornes / Vijay S P Natarajan vs Benjamin Hassan / Sebastian Ofner
Ivan Liutarevich / Bruno Pujol Navarro vs Niki Kaliyanda Poonacha / Szymon Walkow
Pablo Llamas Ruiz / Benjamin Winter Lopez vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
Andrew Paulson / Michael Vrbensky vs Alexander Merino / Christoph Negritu (Non prima 18:00)
CHALLENGER Morelos (Messico 🇲🇽) – 2° Turno, cemento
Estadio Morelos – ore 19:00
Tyler Zink vs Miguel Tobon
Aryan Shah vs Rodrigo Pacheco Mendez (Non prima 22:30)
Marc-Andrea Huesler vs Alex Hernandez (Non prima 00:00)
Benjamin Kittay / Tyler Zink vs Facundo Mena / Rodrigo Pacheco Mendez
Cancha 1 – ore 20:00
Stefan Kozlov vs Michael Mmoh
Pranav Kumar / Karl Poling vs Miguel Reyes-Varela / Federico Zeballos
Cancha 2 – ore 22:00
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe
Vadym Ursu / Beibit Zhukayev vs Andres Andrade / Federico Agustin Gomez
CHALLENGER Asuncion (Paraguay 🇵🇾) – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 19:00
Juan Pablo Varillas vs Juan Carlos Prado Angelo
Gonzalo Bueno vs Lautaro Midon
Adolfo Daniel Vallejo vs Franco Roncadelli (Non prima 00:00)
Mac Kiger / Reese Stalder vs Guido Ivan Justo / Franco Roncadelli
Cancha 9 – ore 19:00
Alex Barrena vs Murkel Dellien
Gianluca Cadenasso vs Luciano Emanuel Ambrogi
Valerio Aboian vs Joao Lucas Reis Da Silva (Non prima 23:00)
Breno Braga / Victor Braga vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova
Cancha 7 – ore 20:00
Thiago Cigarran vs Jaime Faria
Pedro Boscardin Dias vs Conner Huertas del Pino
Luis Britto / Bruno Oliveira vs Hernando Jose Escurra Isnardi / Alex Santino Nuñez Vera (Non prima 23:00)
Luciano Emanuel Ambrogi / Lautaro Midon vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit