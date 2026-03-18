Musetti rinuncia al Masters 1000 Miami, affaticamento al braccio

Arriva da Miami una brutta notizia per il tennis azzurro: Lorenzo Musetti non giocherà il Miami Open. Lo annuncia Sky Sport. L’italiano era testa di serie n.4 del torneo della Florida. È un forfait a sorpresa visto che nel media day non c’era alcuna avvisaglia di problemi e anzi il toscano si era detto voglioso di tornare in campo, pur senza aspettative, per ritrovare fluidità di gioco e fiducia. Il collega Angelo Mangiante di Sky, presente a Miami scrive che Lorenzo “Ha un problema al braccio (affaticamento) e ha bisogno di qualche giorno per recuperare. I medici gli hanno consigliato di non peggiorare la situazione. Nulla a che vedere con infortunio a Melbourne. Lo rivedremo sul rosso”.

Sembra pertanto un problema non grave con la scelta di un ritiro precauzionale e, soprattutto, pare scampato l’incubo di una ricaduta all’infortunio muscolare alla gamba che l’aveva costretto allo sfortunatissimo ritiro nel corso dell’incontro di quarti di finale agli Australian Open, dove stava dominando Djokovic (poi autore dell’eliminazione di Sinner in semifinale).

ULTIM’ORA TENNIS Masters 1000 Miami, forfait di Lorenzo Musetti

L’italiano era testa di serie numero 4 del torneo#SkySport #SkyTennis — skysport (@SkySport) March 18, 2026

“Non ho particolari aspettative, voglio solo stare bene. Negli anni passati ho sempre sentito di poter fare meglio qui a Miami, e i risultati lo dimostrano”, aveva affermato Lorenzo. Al suo posto nel tabellone entrerà un lucky loser (l’azzurro si trovava nella parte alta del draw, il lato presidiato da Carlos Alcaraz). Musetti lascia quindi gli USA e rientra in Europa per recuperare al meglio la propria condizione in vista di Monte Carlo, dove lo scorso anno arrivò in finale, battuto da Alcaraz. Sarà una primavera molto impegnativa per l’azzurro, con ben 2250 punti da difendere: nel 2025 infatti oltre alla finale nel Principato, sul “rosso” centrò le semifinali a Madrid, Roma e Roland Garros.