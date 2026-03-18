Musetti rinuncia al Masters 1000 Miami, affaticamento al braccio
Arriva da Miami una brutta notizia per il tennis azzurro: Lorenzo Musetti non giocherà il Miami Open. Lo annuncia Sky Sport. L’italiano era testa di serie n.4 del torneo della Florida. È un forfait a sorpresa visto che nel media day non c’era alcuna avvisaglia di problemi e anzi il toscano si era detto voglioso di tornare in campo, pur senza aspettative, per ritrovare fluidità di gioco e fiducia. Il collega Angelo Mangiante di Sky, presente a Miami scrive che Lorenzo “Ha un problema al braccio (affaticamento) e ha bisogno di qualche giorno per recuperare. I medici gli hanno consigliato di non peggiorare la situazione. Nulla a che vedere con infortunio a Melbourne. Lo rivedremo sul rosso”.
Sembra pertanto un problema non grave con la scelta di un ritiro precauzionale e, soprattutto, pare scampato l’incubo di una ricaduta all’infortunio muscolare alla gamba che l’aveva costretto allo sfortunatissimo ritiro nel corso dell’incontro di quarti di finale agli Australian Open, dove stava dominando Djokovic (poi autore dell’eliminazione di Sinner in semifinale).
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Masters 1000 Miami, forfait di Lorenzo Musetti
L’italiano era testa di serie numero 4 del torneo#SkySport #SkyTennis
— skysport (@SkySport) March 18, 2026
“Non ho particolari aspettative, voglio solo stare bene. Negli anni passati ho sempre sentito di poter fare meglio qui a Miami, e i risultati lo dimostrano”, aveva affermato Lorenzo. Al suo posto nel tabellone entrerà un lucky loser (l’azzurro si trovava nella parte alta del draw, il lato presidiato da Carlos Alcaraz). Musetti lascia quindi gli USA e rientra in Europa per recuperare al meglio la propria condizione in vista di Monte Carlo, dove lo scorso anno arrivò in finale, battuto da Alcaraz. Sarà una primavera molto impegnativa per l’azzurro, con ben 2250 punti da difendere: nel 2025 infatti oltre alla finale nel Principato, sul “rosso” centrò le semifinali a Madrid, Roma e Roland Garros.
TAG: Lorenzo Musetti, Masters 1000 Miami 2026
Io credo che Lorenzo a fine carriera potrebbe avere un solo rimpianto sportivo a quella che é stata una carriera tennista pressoché perfetta.
Aver partecipato al 250 di Hong Kong.
Perché se Lorenzo non avesse partecipato a Hong Kong, arrivando addirittura in finale, non si sarebbe fatto male con Nole in Australia e quindi lo avrebbe battuto, divenendo numero 3 al mondo.
E superando quindi Panatta 4 al mondo.
Ma forse, pensandoci meglio, se fosse diventato numero 3 al mondo, avrebbe fatto il passo più lungo della gamba e quindi, forse, è stato meglio così.
Gli vanno fatti solo i complimenti per la carriera che ha avuto.
Il tennis di oggi già è fisicamente distruttivo, c’è gente che si è rotta le vertebre(Fils Lehecka Fonseca KOUAME) prima dei 20 anni.
Giocare con il rovescio ad una mano vuol dire prendere tutta questa mattanza fisica e concentrarla in una singola metà del corpo eppure in Italia si continua ad insegnarlo! Diego Tarlazzi campione italiano under 14 e Enrico Sesti campione italiano under 12 giocano col rovescio ad una mano
Sinner come Gesù ha indicato il modo giusto di giocare a tennis(bimane e mazzate da fondocampo e servizio) ma i coach italiani rifiutano la modernità e credo che alcuni di loro rosichino che il migliore italiano di sempre sia un bimane
Purtroppo non è così strano.Rune dopo l’intervento al tendine ha ripreso confidenza con una certa gestualità perché rientrare comporta un dover riprendere l’uso non solo dell’arto infortunato che,a volte, è quello su cui si ha maggior dedizione in fase di riabilitazione ma poi c’è il resto da rimettere in carreggiata.
Nessuna fretta,non avrebbe senso
Già Alcaraz aveva un tabellone di coccio, adesso lo è ancora di più, dopo Fonseca (ammesso che il brasiliano passi il primo turno) praticamente dritto alla finale
Un momento di fragilità. Passerà, sono tranquillo. Anche una eventuale flessione nel ranking non è una tragedia.
Strano.
Avevo visto un suo video di allenamento con Cobolli ieri.
Ma in che senso??
Ha appena detto che era contento di essere a Miami e ripartire…mah, stranissimo
Peccato, spero non sia una ricaduta e si sia ritirato precauzionalmente… Ora c è la sua stagione sul rosso, dove l’anno scorso spiccò il volo, ma i punti da difendere sono tantissimi. Forza Lore 😉
Per tornare dalla squalifica intendo, che Sinner aveva saltato i tornei di Montecarlo e Madrid l’anno scorso.
Buona fortuna a Lorenzo, ma dubito che replicherà la finale di Madrid dell’anno scorso, considerando che il livello si sta alzando…Sinner è tornato dalla squalifica, Zverev e Medvedev sono da tenere d’occhio, Fonseca esploderà quest’anno, Darderi fa colazione con latte e terra rossa.
Deve curare il ginocchio e prendersi alcuni mesi di pausa del tennis come ha fatto Zhang Qinwen con il gomito
Ma noooooo !!!!!!!