Dominic Thiem annuncia un nuovo capitolo: “È il momento di restituire qualcosa al tennis”

Dominic Thiem ha acceso la curiosità degli appassionati con un messaggio pubblicato sui propri social, lasciando intuire l’inizio di una nuova fase della sua vita professionale, ma senza svelarne ancora i dettagli. L’ex tennista austriaco, oggi 32enne, ha parlato di un nuovo percorso legato al mondo del tennis, rimandando però ogni risposta definitiva a lunedì 23 marzo.

Il messaggio è bastato per far partire subito le ipotesi. Dopo 14 anni di carriera nel circuito ATP, Thiem ha fatto capire di essere pronto a mettere la propria esperienza al servizio dello sport che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Il messaggio social: esperienza e conoscenza al servizio del tennis

Nel suo annuncio, Thiem ha scelto parole brevi ma molto chiare nel tono: è arrivato il momento di proseguire lungo una strada diversa, ma altrettanto entusiasmante. Un passaggio che sa di svolta e che lascia immaginare un ritorno sulla scena del tennis in una veste completamente nuova.

L’austriaco ha sottolineato di voler offrire al tennis la propria esperienza e il proprio bagaglio di conoscenze, un’affermazione che apre a scenari molto diversi tra loro. Non si tratta quindi di un semplice messaggio nostalgico, ma di un vero e proprio teaser su quello che potrebbe essere il suo futuro professionale.

Cosa farà Thiem? Le ipotesi sul tavolo

La domanda, inevitabilmente, è una sola: quale sarà il nuovo capitolo di Dominic Thiem?

Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma le possibilità sono diverse. La prima ipotesi porta naturalmente alla carriera da allenatore, un percorso che molti ex campioni scelgono una volta conclusa la propria esperienza in campo. Thiem, per sensibilità tennistica, conoscenza del circuito e vissuto ad altissimo livello, avrebbe certamente il profilo giusto per intraprendere anche questa strada.

Ma non è l’unico scenario possibile. Il suo messaggio potrebbe anche alludere a un ruolo istituzionale o operativo dentro il mondo ATP, magari come ambasciatore, consulente o figura coinvolta nello sviluppo del circuito. Un’altra possibilità riguarda invece la direzione organizzativa di qualche evento, o comunque un incarico manageriale all’interno di un torneo.

Al momento, però, tutto resta apertissimo.

Attesa fino al 23 marzo

La vera risposta arriverà dunque lunedì 23 marzo, data indicata dallo stesso Thiem per svelare finalmente cosa si nasconde dietro questo annuncio.

Nel frattempo, il messaggio ha già ottenuto il suo effetto: riaccendere l’attenzione su uno dei giocatori più apprezzati della sua generazione, capace di lasciare un segno importante nel tennis contemporaneo e ora pronto, forse, a costruirsi una nuova identità all’interno di quello stesso mondo.

Un volto che può ancora dare molto al tennis

In fondo, al di là del ruolo specifico che andrà a ricoprire, il punto centrale è proprio questo: Dominic Thiem non sembra affatto intenzionato ad allontanarsi dal tennis. Anzi, tutto lascia pensare che voglia restare vicino a questo sport e contribuire in una nuova forma, mettendo a disposizione ciò che ha imparato in tanti anni di circuito.

Ed è forse questa la notizia più interessante. Perché giocatori con il suo vissuto, la sua profondità tecnica e la sua esperienza possono ancora avere molto da offrire, anche fuori dal campo.

Adesso non resta che aspettare. Il 23 marzo si scoprirà quale sarà davvero il nuovo capitolo di Dominic Thiem.





Marco Rossi