NextGen ATP Finals potrebbero tornare in Italia per un anno, lo rivela il Presidente Binaghi

“È un momento nel quale ci offrono di tutto”. Così il Presidente Angelo Binaghi risponde alla domanda su eventuali altri eventi di primissimo livello che potrebbero sbarcare in Italia, come le finali di BJK Cup e addirittura un ritorno delle NextGen ATP. Nel corso della presentazione della sfida dell’Italia in Billie Jean King Cup contro il Giappone a Velletri il prossimo aprile, così Binaghi apre nuove opportunità organizzative dopo i successi delle ATP Finals a Torino e della Final 8 di Davis a Bologna. “La nostra federazione almeno dal punto di vista organizzativo non ha limiti. Ne abbiamo parlato spesso con il Ministro e credo che l’ITF abbia un contratto con la Cina per quest’anno e l’anno successivo e noi cercheremo di fare la nostra parte così come recentemente abbiamo fatto prima per le Finals poi per il suo rinnovo, poi per le finali di Coppa Davis. È possibile che torni NextGen in Italia, almeno per un anno”.

Le NextGen ATP Finals videro la loro prima edizione a Milano nel 2017 e rimasero nel capoluogo lombardo fino al 2022, passate dalla Fiera di Rho al rinnovato Palalido (o Allianz Cloud). La novità creò grande interesse ed edizioni segnate da ottimo pubblico, grazie alla presenza di tutti i futuri campioni e protagonisti del tour maschile (Medvedev, Rublev, Tsitsipas, De Minaur solo per citarne alcuni), con l’edizione 2019 vinta da Jannik Sinner e quella 2021 da Carlos Alcaraz (nel 2020, anno segnato dal Covid-19, non vennero disputate). Furono quindi spostate a Jeddah, in Arabia Saudita, nel 2023 fino all’edizione di quest’anno, vinta da Learner Tien su Alexander Blockx. L’ATP ha comunicato che per il 2026 l’evento si sposterà altrove, senza ancora una destinazione certa. Da qua la possibilità che il “masters dei giovani” torni dove è nato, in Italia, forse già quest’anno. Binaghi tuttavia non ha rilasciato alcun altro particolare in merito, continuando la sua risposta su temi organizzativi generali, che vede FITP e Governo allineati sul cercare di raccogliere il meglio possibile nel panorama tennistico internazionale.

“Ci sono tante cose che ci vedono protagonisti su questo fronte”, continua il presidente federale, “il Ministro, che è molto sensibile alla parità di opportunità per entrambi i generi, sin da quando abbiamo preso la Coppa Davis per tre anni grazie anche al suo intervento, ci ha sempre detto che ambirebbe anche ad avere le finale di Billie Jean King Cup, che però erano già state destinate in Cina. Lavoreremo anche su questo”.

Mario Cecchi