Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 18 Marzo 2026
Masters 1000 Miami – hard
R128 Muller – Berrettini Non prima 01:30
CH 75 Asuncion – terra
R32 Guillen Meza – Cadenasso Inizio 18:00
R16 Cadenasso /Roveri Sidney – Kestelboim /Zormann Non prima 21:00
CH 75 Murcia – terra
R16 Ofner – Brancaccio Inizio 11:00
R16 Brancaccio /De La Cierva Sanchez – Llamas Ruiz /Winter Lopez 4° inc. ore 11
CH 75 Zadar – terra
R32 Dalla Valle – Ajdukovic non prima 12:15
R16 Jermar J. /Travaglia S. – Dodig M. /Poljicak M. non prima 14:00
WTA 1000 Miami – hard
1T Semenistaja – Cocciaretto 2° inc. ore 16:00
a Zara, Agostini in doppio con Forejtek… 😉
Forza Satanasso