Indian Wells 2026, Sabalenka regina del deserto: battuta Rybakina in una finale memorabile dopo aver annullato anche un match point

Aryna Sabalenka conquista il titolo di Indian Wells 2026 al termine di una finale straordinaria, intensa e spettacolare contro Elena Rybakina, piegata con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(6) dopo una battaglia destinata a restare tra le più belle degli ultimi anni. La numero 1 del mondo ha dovuto annullare anche una palla championship alla kazaka prima di chiudere una partita che ha confermato, ancora una volta, il momento eccezionale vissuto dal tennis femminile.

Quello andato in scena nel deserto californiano è stato un match di altissimo livello, segnato da aggressività costante, ritmi vertiginosi e scambi decisi spesso da dettagli minimi. Una finale degna del palcoscenico, ma soprattutto degna delle due protagoniste.

Un primo set deciso da un passaggio a vuoto

Il match è iniziato con grande equilibrio, con Sabalenka e Rybakina subito pronte a mettere in mostra tutta la velocità di braccio e la violenza controllata dei loro colpi. Per lunghi tratti, il primo set è stato giocato sul filo, con pochissimo margine e una qualità di esecuzione altissima da entrambe le parti.

A fare la differenza è stato un unico momento di incertezza al servizio da parte della bielorussa. Sabalenka ha abbassato la percentuale di prime proprio in una fase delicata e Rybakina ne ha approfittato con grande lucidità, trovando profondità, pressione e linee perfette per strappare il vantaggio decisivo. Una volta avanti, la kazaka ha gestito molto bene il margine, chiudendo il primo set 6-3.

Sabalenka reagisce e porta la finale al terzo

Nel secondo parziale la volontà offensiva delle due non è cambiata, ma è cambiato il rendimento al servizio di Rybakina. La kazaka ha abbassato drasticamente la percentuale di prime, scendendo fino a un dato troppo basso per reggere contro una giocatrice aggressiva e famelica come Sabalenka.

La numero 1 del mondo ha letto subito il momento e si è gettata in risposta con l’energia e la rabbia sportiva di chi sa di non potersi più permettere passaggi a vuoto. Ha trovato un break nella fase iniziale, poi è stata ripresa da una Rybakina ancora lucidissima nella costruzione del punto, più paziente e attenta nella scelta delle traiettorie.

Ma proprio quando il set sembrava poter tornare in equilibrio, Sabalenka ha alzato di nuovo il livello, trovando un altro strappo pesante e chiudendo 6-3 un secondo parziale giocato con grande intensità e personalità.

Un terzo set da antologia

Il terzo set è stato il naturale sbocco di una finale di questo livello: tensione altissima, equilibrio continuo, coraggio e lucidità messi alla prova in ogni singolo game. Sabalenka ha colpito per prima, sfruttando bene la spinta da fondo e aprendo gli angoli con grande efficacia, costringendo spesso Rybakina a colpire in corsa.

La kazaka, però, non si è disunita. Nonostante la fatica fisica e mentale accumulata, ha continuato a lottare punto su punto, costruendosi occasioni e restando pienamente dentro la partita. Il momento più drammatico è arrivato nel decimo game, quando Sabalenka è andata a servire per il titolo. Proprio lì è uscita tutta la forza competitiva di Rybakina, capace di giocare un game perfetto e di riaprire tutto.

Da quel momento in poi, la finale ha toccato il suo punto più alto. Il tie-break conclusivo è stato un concentrato di tutto ciò che il tennis femminile, oggi, può offrire ai massimi livelli: vincenti, coraggio, cambi di inerzia, lucidità sotto pressione e colpi giocati senza paura.

Rybakina è arrivata anche ad avere una palla per il titolo, ma Sabalenka ha trovato la forza per annullarla e restare in piedi. Poi, nel finale, è stata la bielorussa a piazzare l’ultimo allungo, chiudendo una delle finali più spettacolari degli ultimi anni e prendendosi il trofeo di Indian Wells.

Una finale che racconta il momento del tennis femminile

Al di là del risultato, questa partita conferma quanto il tennis femminile stia vivendo una fase di ricchezza straordinaria. Sabalenka continua a essere un punto di riferimento assoluto, Swiatek resta una presenza centrale, Gauff è una realtà consolidata, Andreeva cresce rapidamente e ora anche Rybakina sembra aver compiuto quel salto definitivo verso una continuità da grandissima protagonista.

La kazaka, infatti, non esce ridimensionata da questa sconfitta. Al contrario: la qualità del tennis espresso e la tenuta mostrata in una finale di questo peso rafforzano l’idea che sia ormai una candidata credibile e stabile per tutti i grandi titoli.

Alla fine, però, a sollevare il trofeo è Aryna Sabalenka. E dopo una battaglia così, il titolo vale ancora di più. A Indian Wells 2026, la regina del deserto è lei.

WTA Indian Wells Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 3 6 7 Elena Rybakina [3] Elena Rybakina [3] 6 3 6 Vincitore: Aryna Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 5-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Elena Rybakina 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Rybakina 2-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico