Djokovic rinuncia al Miami Open, problema a una spalla

A poche ore dal sorteggio del Miami Open, secondo Masters 1000 stagionale, arriva un forfait eccellente: Novak Djokovic. Il serbo ha comunicato la rinuncia al torneo della Florida citando un problema alla spalla come motivazione. L’assenza alla edizione 2026 del Miami Open comporterà anche una significativa perdita di punti, visto che Djokovic lo scorso anno disputò un torneo eccellente, stoppato solo in finale da Jakub Mensik, al primo successo in un Masters 1000 in carriera.

Djokovic a Indian Wells è stato sconfitto da Draper negli ottavi di finale al termine di un match durissimo, girato su una manciata di punti. Probabilmente ha pagato a caro prezzo la fatica della intensa battaglia, anche se nel corso di quella partita non sono emersi, almeno in modo evidente, problemi alla spalla.

A questo punto molto probabilmente Novak rientrerà a Monte Carlo per il primo appuntamento su terra battuta in Europa, a meno che il problema sia più serio del previsto o voglia preparare con tranquillità il cambio di superficie e avvicinarsi lentamente a Roland Garros.

Mario Cecchi