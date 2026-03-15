WTA 1000 Miami e WTA 125 Antalya 3: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione e della Finale. In campo due azzurre a Miami (LIVE)

15/03/2026 09:36
Martina Trevisan nella foto

USA WTA 1000 Miami – 1° Turno Qualificazione – hard

Court 1 – ore 16:00
Caroline Dolehide USA vs (13) Nikola Bartunkova CZE Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Whitney Osuigwe USA vs (14) Donna Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare

(10) Katie Volynets USA vs Priscilla Hon AUS

Il match deve ancora iniziare

Bianca Andreescu CAN vs (20) Suzan Lamens NED Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – ore 16:00
(2) Viktorija Golubic SUI vs Thea Frodin USA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Kaja Juvan SLO vs Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

Madison Brengle USA vs (24) Linda Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare

(1) Kimberly Birrell AUS vs Viktoriya Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 16:00
(4) Dalma Galfi HUN vs Elvina Kalieva USA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(3) Ella Seidel GER vs Marina Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare

(9) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Anastasia Zakharova RUS vs Lanlana Tararudee THA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
(11) Darja Semenistaja LAT vs Monika Ekstrand USA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Renata Zarazua MEX vs Martina Trevisan ITA

Il match deve ancora iniziare

Reese Brantmeier USA vs (23) Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 16:00
Maddison Inglis AUS vs (15) Yuliia Starodubtseva UKR Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Ayla Aksu TUR vs (21) Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare

Erika Andreeva RUS vs (22) Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 16:00
Lucrezia Stefanini ITA vs (18) Diane Parry FRA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(12) Lulu Sun NZL vs Maria Timofeeva UZB

Il match deve ancora iniziare

(6) Kamilla Rakhimova UZB vs Leolia Jeanjean FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
Lola Radivojevic SRB vs (16) Sinja Kraus AUT Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS vs (17) Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO vs (19) Talia Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare





TUR WTA 125 Antalya 3 – Finale – terra

WTA Antalya 125 #3
Anhelina Kalinina
0
6
6
0
Tamara Zidansek
0
0
3
0
Vincitore: Kalinina
Gaz (Guest) 15-03-2026 09:54

Ho parlato della Tararudee nella pagina ITF italiane, perché pensavo che la pagina dei due ITF seguiti in settimana oggi non sarebbe uscita,per motivi sconosciuti, vista che è uscita adesso dopo che Kalinina Era già avanti di un set.
Match iniziato alle 09:00

