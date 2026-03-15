WTA 1000 Miami e WTA 125 Antalya 3: I risultati completi del Primo Turno di Qualificazione e della Finale. In campo due azzurre a Miami (LIVE)
WTA 1000 Miami – 1° Turno Qualificazione – hard
Court 1 – ore 16:00
Caroline Dolehide vs (13) Nikola Bartunkova Inizio 16:00
Whitney Osuigwe vs (14) Donna Vekic
(10) Katie Volynets vs Priscilla Hon
Bianca Andreescu vs (20) Suzan Lamens Non prima 21:00
Court 7 – ore 16:00
(2) Viktorija Golubic vs Thea Frodin Inizio 16:00
(8) Kaja Juvan vs Mary Stoiana
Madison Brengle vs (24) Linda Fruhvirtova
(1) Kimberly Birrell vs Viktoriya Tomova
Court 5 – ore 16:00
(4) Dalma Galfi vs Elvina Kalieva Inizio 16:00
(3) Ella Seidel vs Marina Stakusic
(9) Victoria Jimenez Kasintseva vs Varvara Lepchenko
(5) Anastasia Zakharova vs Lanlana Tararudee Non prima 21:00
Court 2 – ore 16:00
(11) Darja Semenistaja vs Monika Ekstrand Inizio 16:00
(7) Renata Zarazua vs Martina Trevisan
Reese Brantmeier vs (23) Yue Yuan
Court 3 – ore 16:00
Maddison Inglis vs (15) Yuliia Starodubtseva Inizio 16:00
Ayla Aksu vs (21) Aliaksandra Sasnovich
Erika Andreeva vs (22) Rebecca Sramkova
Court 6 – ore 16:00
Lucrezia Stefanini vs (18) Diane Parry Inizio 16:00
(12) Lulu Sun vs Maria Timofeeva
(6) Kamilla Rakhimova vs Leolia Jeanjean
Court 4 – ore 16:00
Lola Radivojevic vs (16) Sinja Kraus Inizio 16:00
Storm Hunter vs (17) Rebeka Masarova
Ekaterine Gorgodze vs (19) Talia Gibson
WTA 125 Antalya 3 – Finale – terra
Ho parlato della Tararudee nella pagina ITF italiane, perché pensavo che la pagina dei due ITF seguiti in settimana oggi non sarebbe uscita,per motivi sconosciuti, vista che è uscita adesso dopo che Kalinina Era già avanti di un set.
Match iniziato alle 09:00