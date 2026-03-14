WTA 1000 Miami Copertina, WTA

WTA 1000 Miami: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurre

14/03/2026 22:47
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
USA WTA 1000 Miami – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kimberly Birrell AUS vs Viktoriya Tomova BUL
(WC) Reese Brantmeier USA vs (23) Yue Yuan CHN

(2) Viktorija Golubic SUI vs (WC) Thea Frodin USA
Caroline Dolehide USA vs (13) Nikola Bartunkova CZE

(3) Ella Seidel GER vs Marina Stakusic CAN
Storm Hunter AUS vs (17) Rebeka Masarova SUI

(4) Dalma Galfi HUN vs Elvina Kalieva USA
Lucrezia Stefanini ITA vs (18) Diane Parry FRA

(5) Anastasia Zakharova RUS vs Lanlana Tararudee THA
(WC) Erika Andreeva RUS vs (22) Rebecca Sramkova SVK

(6) Kamilla Rakhimova UZB vs Leolia Jeanjean FRA
Ekaterine Gorgodze GEO vs (19) Talia Gibson AUS

(7) Renata Zarazua MEX vs Martina Trevisan ITA
(WC) Ayla Aksu TUR vs (21) Aliaksandra Sasnovich BLR

(8) Kaja Juvan SLO vs (WC) Mary Stoiana USA
Maddison Inglis AUS vs (15) Yuliia Starodubtseva UKR

(9) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Varvara Lepchenko USA
Madison Brengle USA vs (24) Linda Fruhvirtova CZE

(10) Katie Volynets USA vs Priscilla Hon AUS
Bianca Andreescu CAN vs (20) Suzan Lamens NED

(11) Darja Semenistaja LAT vs (WC) Monika Ekstrand USA
Lola Radivojevic SRB vs (16) Sinja Kraus AUT

(12) Lulu Sun NZL vs Maria Timofeeva UZB
Whitney Osuigwe USA vs (14) Donna Vekic CRO

TAG: ,