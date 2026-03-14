WTA 1000 Miami: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurre
WTA 1000 Miami – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Kimberly Birrell vs Viktoriya Tomova
(WC) Reese Brantmeier vs (23) Yue Yuan
(2) Viktorija Golubic vs (WC) Thea Frodin
Caroline Dolehide vs (13) Nikola Bartunkova
(3) Ella Seidel vs Marina Stakusic
Storm Hunter vs (17) Rebeka Masarova
(4) Dalma Galfi vs Elvina Kalieva
Lucrezia Stefanini vs (18) Diane Parry
(5) Anastasia Zakharova vs Lanlana Tararudee
(WC) Erika Andreeva vs (22) Rebecca Sramkova
(6) Kamilla Rakhimova vs Leolia Jeanjean
Ekaterine Gorgodze vs (19) Talia Gibson
(7) Renata Zarazua vs Martina Trevisan
(WC) Ayla Aksu vs (21) Aliaksandra Sasnovich
(8) Kaja Juvan vs (WC) Mary Stoiana
Maddison Inglis vs (15) Yuliia Starodubtseva
(9) Victoria Jimenez Kasintseva vs Varvara Lepchenko
Madison Brengle vs (24) Linda Fruhvirtova
(10) Katie Volynets vs Priscilla Hon
Bianca Andreescu vs (20) Suzan Lamens
(11) Darja Semenistaja vs (WC) Monika Ekstrand
Lola Radivojevic vs (16) Sinja Kraus
(12) Lulu Sun vs Maria Timofeeva
Whitney Osuigwe vs (14) Donna Vekic
