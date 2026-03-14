Indian Wells 2026, Cobolli e Bencic campioni nel doppio misto: battuti Dabrowski e Glasspool in finale

Flavio Cobolli e Belinda Bencic conquistano il titolo nel torneo di doppio misto a inviti di Indian Wells 2026, uno degli appuntamenti più particolari e prestigiosi del calendario al di fuori degli Slam, della United Cup e della Hopman Cup. La coppia italo-svizzera ha superato in finale i numeri 1 del seeding, la canadese Gabriela Dabrowski e il britannico Lloyd Glasspool, con il punteggio di 6-3 2-6 10-7.

Per Cobolli e Bencic si chiude così una settimana molto positiva, fatta non solo di risultati ma anche di grande intesa e sorrisi in campo.

Primo set controllato: break nel momento giusto

L’inizio della finale è stato piuttosto lineare, con i primi tre game che sono scivolati via senza particolari scossoni. Il primo vero strappo è arrivato nel quarto gioco, quando Cobolli e Bencic hanno trovato il break a 15, prendendo così in mano il set.

La coppia italo-svizzera ha poi confermato il vantaggio, pur con qualche momento di tensione, riuscendo a tenere a bada due avversari molto esperti e specialisti della disciplina. Da lì in avanti Cobolli e Bencic hanno gestito bene il margine, chiudendo il primo parziale 6-3.

La reazione di Dabrowski e Glasspool

Nel secondo set, però, la partita è cambiata. Cobolli e Bencic hanno avuto anche una buona occasione nel terzo game, salendo fino allo 0-40, ma senza riuscire a concretizzare. Da quel momento l’inerzia si è spostata.

Subito dopo è arrivato infatti il break in favore di Dabrowski e Glasspool, capaci poi di consolidare il vantaggio anche grazie a una serie di ace che li ha portati sul 4-1. La coppia numero 1 del tabellone ha preso fiducia e ha trovato anche un secondo break, chiudendo il parziale con un netto 6-2.

Nel match tie-break Cobolli e Bencic resistono fino alla fine

La sfida si è quindi decisa al match tie-break, dove Cobolli e Bencic sono partiti meglio, prendendo subito il comando e allungando fino al 5-1.

Nel finale non è mancata un po’ di tensione, anche per qualche esitazione di troppo e un doppio fallo, ma la coppia italo-svizzera è riuscita comunque a restare lucida nei momenti più delicati, mantenendo il vantaggio e chiudendo 10-7.

Un titolo che completa una settimana speciale

Per Cobolli e Bencic arriva così un successo di grande prestigio, ottenuto contro una coppia di altissimo livello e costruito con personalità, qualità e sangue freddo nei momenti decisivi.

ATP Indian Wells Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool [1] Gabriela Dabrowski / Lloyd Glasspool [1] 3 6 7 Belinda Bencic / Flavio Cobolli Belinda Bencic / Flavio Cobolli 6 2 10 Vincitore: Bencic / Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 G. Dabrowski / Glasspool 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 2-5 df 3-5 4-5 4-6 4-7 4-8 5-8 5-9 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Bencic / Cobolli 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 G. Dabrowski / Glasspool 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 B. Bencic / Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 G. Dabrowski / Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 3-1 → 4-1 B. Bencic / Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-1 → 3-1 G. Dabrowski / Glasspool 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 B. Bencic / Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 G. Dabrowski / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Bencic / Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 G. Dabrowski / Glasspool 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Bencic / Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 G. Dabrowski / Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 B. Bencic / Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-3 → 1-4 G. Dabrowski / Glasspool 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Bencic / Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / Glasspool 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 B. Bencic / Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1





Marco Rossi