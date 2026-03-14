Indian Wells 2026, Cobolli e Bencic campioni nel doppio misto: battuti Dabrowski e Glasspool in finale
Flavio Cobolli e Belinda Bencic conquistano il titolo nel torneo di doppio misto a inviti di Indian Wells 2026, uno degli appuntamenti più particolari e prestigiosi del calendario al di fuori degli Slam, della United Cup e della Hopman Cup. La coppia italo-svizzera ha superato in finale i numeri 1 del seeding, la canadese Gabriela Dabrowski e il britannico Lloyd Glasspool, con il punteggio di 6-3 2-6 10-7.
Per Cobolli e Bencic si chiude così una settimana molto positiva, fatta non solo di risultati ma anche di grande intesa e sorrisi in campo.
Primo set controllato: break nel momento giusto
L’inizio della finale è stato piuttosto lineare, con i primi tre game che sono scivolati via senza particolari scossoni. Il primo vero strappo è arrivato nel quarto gioco, quando Cobolli e Bencic hanno trovato il break a 15, prendendo così in mano il set.
La coppia italo-svizzera ha poi confermato il vantaggio, pur con qualche momento di tensione, riuscendo a tenere a bada due avversari molto esperti e specialisti della disciplina. Da lì in avanti Cobolli e Bencic hanno gestito bene il margine, chiudendo il primo parziale 6-3.
La reazione di Dabrowski e Glasspool
Nel secondo set, però, la partita è cambiata. Cobolli e Bencic hanno avuto anche una buona occasione nel terzo game, salendo fino allo 0-40, ma senza riuscire a concretizzare. Da quel momento l’inerzia si è spostata.
Subito dopo è arrivato infatti il break in favore di Dabrowski e Glasspool, capaci poi di consolidare il vantaggio anche grazie a una serie di ace che li ha portati sul 4-1. La coppia numero 1 del tabellone ha preso fiducia e ha trovato anche un secondo break, chiudendo il parziale con un netto 6-2.
Nel match tie-break Cobolli e Bencic resistono fino alla fine
La sfida si è quindi decisa al match tie-break, dove Cobolli e Bencic sono partiti meglio, prendendo subito il comando e allungando fino al 5-1.
Nel finale non è mancata un po’ di tensione, anche per qualche esitazione di troppo e un doppio fallo, ma la coppia italo-svizzera è riuscita comunque a restare lucida nei momenti più delicati, mantenendo il vantaggio e chiudendo 10-7.
Un titolo che completa una settimana speciale
Per Cobolli e Bencic arriva così un successo di grande prestigio, ottenuto contro una coppia di altissimo livello e costruito con personalità, qualità e sangue freddo nei momenti decisivi.
Marco Rossi
TAG: Belinda Bencic, Flavio Cobolli
3 commenti
Vincere da sempre bene al morale. E poi Bencic e Cobolli sono due ottimi tennisti.enzo
bravi ma specialità che non mi appassiona, anzi la abolirei
Bravissimi