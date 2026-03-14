Romano in finale Challenger, Copertina

Filippo Romano da sogno a Cherbourg: è in finale dopo le qualificazioni, ora sfida Kotov. L’azzurro entra nei top 400

14/03/2026 20:38 7 commenti
Filippo Romano nella foto
Filippo Romano nella foto

Settimana straordinaria per Filippo Romano al Challenger di Cherbourg, torneo francese sul cemento con 97.640 euro di montepremi. L’azzurro, numero 541 del ranking ATP, partito dalle qualificazioni, si è spinto fino alla finale, conquistando il risultato più importanti (ad oggi) della sua carriera.
In semifinale Romano ha superato l’austriaco Jurij Rodionov, numero 177 del mondo, con il punteggio di 7-6(5) 2-6 6-4, al termine di una partita gestita con grande personalità e maturità.
L’azzurro con questo risultato entrerà per la prima volta la prossima settimana nei top 400 (alla posizione n.385).

Dopo aver conquistato un primo set molto lottato al tie-break, l’italiano ha subito il ritorno dell’avversario nel secondo parziale, ma nel terzo ha saputo rimettere ordine nel proprio tennis e restare lucido nei momenti decisivi. Sul 4-4, infatti, Romano ha piazzato il break che ha indirizzato definitivamente il match, riuscendo a strappare il servizio a Rodionov da una situazione di 40-15 in favore dell’austriaco.
Nel game successivo, chiamato a servire per la partita, l’azzurro non ha tremato, chiudendo il set 6-4 e firmando così un successo di grande peso contro un avversario ben più avanti in classifica.

Per Romano si tratta della prima finale in carriera nel circuito Challenger, un traguardo prestigioso che conferma il valore della sua settimana francese e il livello espresso lungo tutto il torneo dopo il passaggio dalle qualificazioni.
Domani l’azzurro andrà a caccia del titolo contro Pavel Kotov, in quella che sarà un’altra occasione importante per continuare a sognare e provare a completare un percorso fin qui già magnifico.



Marco Rossi

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7 commenti

Mauriz70 14-03-2026 23:39

Di sicuro è in ottime mani. Arbino resta uno dei coach più preparati e seri della federazione. Se il ragazzo ha voglia e carattere per seguirlo abbiamo probabilmente un altro papabile ai piani alti del ranking.

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robi (Guest) 14-03-2026 23:26

Non l’ho ancora visto giocare (mea culpa ultimamente ho tralasciato un profilo challenger)..da quello che ho letto ha un gran bel potenziale con un fisico davvero importante…

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Giuras 14-03-2026 21:07

Vivaio maschile italiano inesauribile

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+1: Marco Tullio Cicerone, patric25
Tilden (Guest) 14-03-2026 21:04

In bocca al lupo Filippo!

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+1: patric25
Andreas Seppi 14-03-2026 20:55

Super Fils!
Felice per lui e ovviamente per il mitico Gipo Arbino. Meritato Gipo sei il n.1

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+1: Detuqueridapresencia, patric25
Pirr (Guest) 14-03-2026 20:52

Non lo conosco qualcuno delle sue zone mi racconti qualcosa… Cmq bravissimo

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+1: patric25
Vasco90 14-03-2026 20:46

Che giocatore!

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+1: Detuqueridapresencia, Napol ti amo, patric25