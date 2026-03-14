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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Marzo 2026
14/03/2026 08:23 4 commenti
Masters 1000 Indian Wells – hard
SF Zverev – Sinner Non prima 21:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Cherbourg – Indoor Hard
SF Rodionov – Romano Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
CH 100 Kigali – terra
SF Cecchinato – Gea Inizio 09:30
ATP Kigali
Marco Cecchinato [8]
15
6
5
Arthur Gea [2]•
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Gea
0-15
5-3
M. Cecchinato
15-0
30-0
40-0
ace
ace
4-3 → 5-3
A. Gea
15-0
15-15
15-30
15-40
3-3 → 4-3
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Gea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
M. Cecchinato
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
A. Gea
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Gea
15-0
30-0
40-0
40-15
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-3
M. Cecchinato
0-15
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
A. Gea
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Gea
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
M. Cecchinato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Gea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Cecchinato
15-0
30-0
40-0
ace
1-1 → 2-1
A. Gea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
CH 175 Cap Cana – hard
SF Walton – Bellucci Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Santiago – terra
SF Reyes-Varela /Zeballos – Cadenasso /Saraiva Dos Santos 3 inc. ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
4 commenti
Me gusta il Movimento che mi da felicità. Balliamo tutti in strada, risvegliamo la città.
Non lo mettono mai. Non viene considerato proprio purtroppo. Se vedi i giorni passati uguale, non è mai presente. Pure su sky non lo fanno vedere, solo oggi perché è la finale. Nemmeno gli highlights ci sono, anche con italiani presenti.
Non c’è male come sabato per un movimento sexy
El movimiento intestinal de los Espanol, sempre sulle spalle di Carlone?
Manca Cobolli nel doppio misto?