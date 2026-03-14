Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 14 Marzo 2026

14/03/2026 08:23 4 commenti
Filippo Romano - Foto Yuri Serafini
Filippo Romano - Foto Yuri Serafini

USA Masters 1000 Indian Wells – hard
SF Zverev GER – Sinner ITA Non prima 21:30

Il match deve ancora iniziare




FRA CH 75 Cherbourg – Indoor Hard
SF Rodionov AUT – Romano ITA Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare




RWA CH 100 Kigali – terra
SF Cecchinato ITA – Gea FRA Inizio 09:30
ATP Kigali
Marco Cecchinato [8]
15
6
5
Arthur Gea [2]
0
3
3
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DOM CH 175 Cap Cana – hard
SF Walton AUS – Bellucci ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare



CHI CH 50 Santiago – terra
SF Reyes-Varela MEX/Zeballos BOL – Cadenasso ITA/Saraiva Dos Santos BRA 3 inc. ore 15:00

Il match deve ancora iniziare

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4 commenti

MAURO (Guest) 14-03-2026 09:54

Scritto da Harlan
Non c’è male come sabato per un movimento sexy
El movimiento intestinal de los Espanol, sempre sulle spalle di Carlone?

Me gusta il Movimento che mi da felicità. Balliamo tutti in strada, risvegliamo la città.

 4
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-1: tomasol, Detuqueridapresencia
Jack (Guest) 14-03-2026 09:18

Scritto da Non solo Sinner
Manca Cobolli nel doppio misto?

Non lo mettono mai. Non viene considerato proprio purtroppo. Se vedi i giorni passati uguale, non è mai presente. Pure su sky non lo fanno vedere, solo oggi perché è la finale. Nemmeno gli highlights ci sono, anche con italiani presenti.

 3
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Harlan (Guest) 14-03-2026 09:12

Non c’è male come sabato per un movimento sexy
El movimiento intestinal de los Espanol, sempre sulle spalle di Carlone?

 2
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+1: Detuqueridapresencia
Non solo Sinner (Guest) 14-03-2026 08:31

Manca Cobolli nel doppio misto?

 1
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