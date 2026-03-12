Indian Wells 2026, Alcaraz vola ai quarti: battuto Ruud, ora c’è Norrie

Carlos Alcaraz continua a mandare segnali fortissimi al circuito anche in questo inizio di 2026. Il numero 1 del mondo ha superato Casper Ruud con il punteggio di 6-1 7-6(2) negli ottavi di finale del BNP Paribas Open, conquistando così l’accesso ai quarti di finale di Indian Wells per il quinto anno consecutivo.

Per lo spagnolo è stata un’altra prova di grande solidità e maturità. Dopo la rimonta più complicata contro Arthur Rinderknech nel turno precedente, Alcaraz sapeva di dover partire forte contro Ruud e lo ha fatto alla perfezione. Il primo set è stato praticamente dominato, con il norvegese travolto dal ritmo e dalle variazioni dell’avversario.

Alcaraz ha infiammato il pubblico fin dai primi game, mettendo in mostra tutto il suo repertorio, compresi due spettacolari pallonetti nel terzo gioco. Da lì in avanti ha preso completamente il controllo dello scambio, spostando Ruud da un lato all’altro del campo con i suoi colpi da fondo e usando con intelligenza variazioni e soluzioni diverse per non lasciargli mai punti di riferimento.

Nel secondo set Ruud è riuscito ad alzare il livello e a rendere la partita più equilibrata, ma Alcaraz è rimasto lucido nei momenti chiave, chiudendo il tie-break con autorità e completando il successo in 91 minuti. Con questa vittoria, lo spagnolo porta anche a 6-1 il bilancio dei precedenti contro Ruud.

Il dato conferma un momento straordinario: Alcaraz allunga infatti a 15 vittorie consecutive la sua striscia nel 2026, dopo i titoli conquistati agli Australian Open e a Doha. Inoltre, con questo risultato diventa il primo giocatore a raggiungere cinque quarti di finale a Indian Wells prima dei 23 anni.

Nei quarti di finale lo attende ora Cameron Norrie, altro ex campione del torneo. Il britannico, vincitore a Indian Wells nel 2021, ha superato Rinky Hijikata con un netto 6-4 6-2, confermando ancora una volta il suo ottimo feeling con il torneo californiano. Per Norrie si tratta del quinto quarto di finale in carriera in un Masters 1000 e del quarto proprio a Indian Wells.

La sfida tra Alcaraz e Norrie si preannuncia particolarmente interessante anche per un motivo preciso: il britannico è infatti l’ultimo giocatore, escluso Jannik Sinner, ad aver sconfitto lo spagnolo. L’ultimo precedente risale infatti al Masters 1000 di Parigi dello scorso ottobre, quando Norrie riuscì a imporsi in tre set.

Adesso, però, Alcaraz arriva all’appuntamento con sensazioni molto diverse: fiducia altissima, tennis brillante e una continuità che lo sta rendendo ancora una volta l’uomo da battere nel deserto californiano.