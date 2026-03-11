Sinner vs. Fonseca, 5 spunti dal grande match di Indian Wells

Potenza, intensità, colpi vincenti, spettacolo. Ma anche un bel confronto tra sfrontatezza giovanile e un tennis più cerebrale, e la certezza finale che Jannik Sinner e Joao Fonseca sono destinati a scontrarsi in futuro per match ancor più importanti, magari per il titolo di grandi tornei. L’interessante e combattuto match serale al Masters 1000 di Indian Wells ha destato molta attenzione a livello internazionale, come ogni volta in cui si sfidano per la prima volta uno dei massimi esponenti e un giovane dal potenziale immenso. La partita non ha tradito le attese: c’è stato di tutto un po’, inclusa tensione agonistica e uno score assai serrato, tanto che solo due tiebreak hanno spostato la bilancia a favore di Jannik, sbarcato così nei quarti del torneo californiano non senza soffrire e costretto a tirar fuori gli artigli e tutta la sua classe per rimontare lo svantaggio in entrambi i “decider”. Questo match è stato così intenso e profondo come significati tecnico-tattici che meriterebbe un’analisi puntuale, quasi da “scuola tennis” alla lavagna per spiegarne i passaggi cruciali ed andamento. Senza inoltrarci in una descrizione iper-tecnica, ecco 5 spunti selezionati dal primo atto di una nuova super rivalità, Jannik vs. Joao. Cinque proposte di riflessione sui due giocatori, il loro momento e prospettive future, nel breve e lungo periodo.

1 – Fonseca arriverà molto in alto. Joao ha giocato una super partita da ogni punto di vista e l’ha persa perché Jannik ha giocato meglio i punti decisivi forte di una esperienza nettamente superiore che gli ha permesso di gestire le emozioni e quei 4-5 punti che hanno fatto la differenza. Da Black Mamba sportivo, pronto ad azzannare la preda al momento giusto. Non è stato un Sinner epocale ma un buon Sinner, e questo rafforza la qualità di prestazione di Fonseca. Si ipotizzava che la spinta, pressione, intensità e tenuta del livello verso l’alto dell’azzurro potesse stroncare colpo dopo colpo, rincorsa dopo rincorsa, la tenuta del nativo di Rio de Janeiro. Fonseca invece ha retto molto bene dal punto di vista fisico, spingendo anche più di Sinner come “punch” complessivo e non dando mai la impressione di un vero crollo atletico. Non ha mai tirato i remi in barca, fin dal primo punto ha affrontato il n.2 del mondo a viso aperto, sfidandolo sulla velocità, potenza e capacità di picchiare la palla come un “fabbro”. Ha mostrato tutto il potenziale del suo braccio poderoso andando spesso sopra al ritmo dell’italiano. Roba seria, roba tosta. È la conferma che Joao sta lavorando bene sul proprio gioco (come ha tenuto la diagonale di rovescio è stata la vera sorpresa tecnica) e ancor più sul proprio corpo, quello che tutti vedono come suo punto di relativa debolezza. Non è ancora al passo dei migliori, come si è visto quando Jannik è riuscito a comandare con anticipo massimo e Joao c’ha messo quella frazione di secondo di troppo nello scattare verso la palla, perdendo il punto; ma il salto di qualità è evidente. Di sicuro l’adrenalina del contesto e dell’avversario ha sostenuto a dovere Fonseca, ma questo match doveva essere un esame per il suo livello di gioco e tenuta; nonostante la sconfitta il test è stato ampiamente superato.

2 – Sinner in crescita ma le sensazioni non sono ancora le migliori. Quando vinci un match così duro e complesso, contro un avversario a tratti scatenato nella spinta e dotato di tutti i colpi, significa che stai piuttosto bene e la condizione è in miglioramento. Tuttavia in diverse fasi della partita Jannik non è stato affatto centrato con i colpi, in particolare col diritto. Varie le palle mal centrate, anche per la velocità impressionante e peso nei colpi imposto da Fonseca certo, ma un Sinner al meglio arriva comunque meglio sulla palla e i suoi impatti sono più secchi e ficcanti. Anche a livello di attitudine Sinner è parso più attento alla prestazione agonistica che a prendersi deciso il controllo del gioco, dal centro del campo con quegli anticipi che tagliano le gambe agli avversari. Ci si aspettava che l’italiano volesse imporre al rivale il proprio tempo di gioco, andando moltissimo sul diagonale stretto e poi lungo linea per aprire il campo e far correre Fonseca, era il piano più logico per mettere a nudo la rapidità non eccezionale del classe 2006; non c’è riuscito per larga parte dell’incontro, anche per merito di una potenza di fuoco estrema di Joao, ma anche per un attitudine più conservativa di Jannik. Il suo 2026 continua senza quella brillantezza assoluta che abbiamo ammirato per esempio a Torino lo scorso novembre, quando giocava con naturalezza, quasi in contro balzo, e dalle corde uscivano traiettorie così veloci da lasciare fermi i rivali. Nel match vs. Joao e in tutto il 2026, questo tipo di accelerazioni sono più rare e arrivano quando è in controllo del match. Cosa significa? Che spesso gioca più contratto e meno libero. Forse mancano ancora sensazioni e sicurezza. Questo è l’assist per il punto seguente.

3 – Jannik a caccia di un tennis più “complesso” e tattico, con velocità un filo ridotta? Forse questa sensazione, ossia di un tennis più arrotato, con uno o due colpi in più per prendersi il punto rispetto alle sue medie dei momenti migliori, deriva dalla considerazione precedente, una condizione ancora non al massimo e quindi sensazione e fiducia non perfette. Uno status quo che lo limita nel produrre quel gioco così rapido, anticipato e con colpi pesanti da renderlo imprendibile. Oppure nella costruzione di uno Jannik sempre più duro e tosto agonisticamente, il nostro campione si sta spostando sempre verso una sorta di “Djokovic 2.0” (passateci il termine un po’ banale) a velocità superiori e con meno pallate a tutta per chiudere presto lo scambio? Il segnale viene dal diritto, assai più carico di rotazione e meno profondo nel palleggio, e anche un rovescio che va raramente dritto al lungo linea vincente e resta più bloccato sul ritmo cross ad alta ma non altissima velocità. Di sicuro avere nel proprio bagaglio una tenuta eccezionale con ritmo e intensità costanti su palle lavorate e scomode da impattare per i rivali è un punto di forza, ma… quel Jannik capace di maltrattare la palla e tirare bordate imprendibili per chiudere il punto in tre mosse pareva irresistibile. Forse questa costruzione è per avere un solidissimo piano b quando la spinta a tutto braccio non va o le sensazioni non sono le migliori. Ma siamo all’opposto di quanto dichiarato da lui stesso mesi or sono: variazioni per cambiare dalla spinta a tutta, come back, smorzate e discese a rete. Questo Sinner più consistente e duro agonisticamente è da verificare, se sarà una tendenza o necessità del momento.

4 – Il servizio di Sinner è più stabile verso l’alto. Ed è imprescindibile – Ormai lo swing della battuta di Jannik, nuovamente aggiustato lo scorso autunno, pare aver preso una stabilità importante e sostiene la prestazione dell’azzurro. Servizio e risposta restano i due architrave per vincere le grandi partite e gli Slam. Sulla risposta Jan è al vertice, nessuno come lui trova impatti così calibrati e profondi per mettere in difficoltà l’avversario all’uscita dal servizio; la battuta da inizio anno è quasi sempre su percentuali superiori al 65% con una trasformazione del 75%. Anche nella vittoria contro Joao 15 Ace e molte situazioni non facili ben gestite con la battuta, non sempre a tutta velocità ma andando a prendersi l’angolo stretto da destra e sorprendendo l’avversario con precisione al T da sinistra. Piuttosto sta diventando altrettanto costante un inizio di match con meno prime palle, e poi quando ingrana tutto il resto decolla. Non sempre puoi permetterti una partenza con le marce basse, contro i migliori lo paghi (vedi Mensik a Doha). Sinner è favoloso da fondo campo, in scambio, ma per vincere ha bisogno di un servizio in ritmo.

5 – Sinner nei punti importanti c’è – La differenza tra i super campioni e gli altri è giocare bene i punti importanti. Lo scriviamo di continuo, la vittoria di Jannik su Joao stanotte lo conferma ancora di più. Sotto 6 punti a 3 nel tiebreak del primo parziale l’azzurro ha alzato l’attenzione al massimo e non ha sbagliato niente: esecuzioni, scelte, posizione sul campo. Niente. Jannik si conferma agonista feroce, durissimo nei momenti duri. Per batterlo in queste situazioni devi andare sopra, trovando giocate talmente difficili da far saltare il banco. Questo scenario rimanda al ragazzo di Murcia… bravo quanto l’altoatesino. Vedremo se i due campioni si giocheranno il titolo di Indian Wells. E, nel caso, se Jannik riuscirà a ritrovare il livello e colpi di Torino, la loro ultima sfida.

Marco Mazzoni