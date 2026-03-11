Italiani Challenger, Copertina, Generica

Cap Cana, Luca Nardi si ritira dal Challenger: stop per un problema al polso sinistro

11/03/2026 09:55 9 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

Si ferma prima del previsto il cammino di Luca Nardi al torneo Challenger 175 di Cap Cana. L’azzurro è stato infatti costretto al ritiro a causa di un problema al polso sinistro.
Una notizia che interrompe la sua partecipazione nel torneo dominicano e che naturalmente andrà valutata con attenzione nei prossimi giorni, per capire l’entità del fastidio e gli eventuali tempi di recupero.

Il ritiro di Nardi rappresenta un imprevisto per il giovane italiano, che era atteso da un’altra occasione utile per trovare continuità e accumulare partite. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni del giocatore, ma il riferimento al polso sinistro lascia pensare a uno stop legato a un problema fisico da non sottovalutare.
Resta ora da capire se si sia trattato di una scelta precauzionale oppure di un fastidio più significativo. Le prossime ore saranno utili per avere un quadro più chiaro sulla situazione del tennista azzurro e sui suoi programmi immediati.



Marco Rossi

TAG: ,

9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

enzo (Guest) 11-03-2026 11:48

@ mirko.dll.lm (#4572779)

Non saranno per caso “gracilini”, inadatti al tennis violento che impone l’alta classifica? Penso di si! enzo

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 11-03-2026 11:45

Scritto da Betafasan
Ecco qua! Praticamente abbiamo solo Darderi, Bellucci e Berretto SANI…Considero Jannik malatino….gigante, Cobolli, Musetti, Sonego, Arnaldi, Nardi e Passaro in infermeria…

MUSETTI IN INFERMERIA????? Secondo quale fonte scusami…

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Giuliano da Viareggio (Guest) 11-03-2026 11:43

SCUSATE REDAZIONE: ma il programma di Indian Wells odierno si potrebbe avere? Grazie…

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Molto Pollo 11-03-2026 11:25

Il movimento delle bacchette da sushi lede i tendini del polso per chi non e’ abituato…

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alain 11-03-2026 11:16

@ mirko.dll.lm (#4572779)

direi che è un problema che riguarda non solo i tennisti nostrani, non credi?
chi più chi meno nell’ultimo anno è stato fermo ai box delle nuove generazioni. se vuoi ti faccio anche un elenco.
Il problema sono le attrezzature sempre più estreme e le palline oltre che i campi sempre più lenti dove si gioca.
è un problema ben più complesso che andrebbe analizzato (alcuni lo fanno di già) e non generalizzato come fanno alcuni commentatori di questo forum.

 5
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M., sergioat
robi (Guest) 11-03-2026 10:35

Scritto da Betafasan
Ecco qua! Praticamente abbiamo solo Darderi, Bellucci e Berretto SANI…Considero Jannik malatino….gigante, Cobolli, Musetti, Sonego, Arnaldi, Nardi e Passaro in infermeria…

Berretto sano è un ossimoro…..

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mirko.dll.lm (Guest) 11-03-2026 10:29

Sembra proprio una barzelletta,tutti i nostri tennisti più giovani e promettenti hanno chi più chi meno,dei problemi che impediscono loro di giocare con continuità come dovrebbero fare in quella fase di carriera in cui si trovano.I nostri ultratrentenni invece,dai quali ormai non ci si aspetta più risultati importanti,sani come pesci.Mah!

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 11-03-2026 10:09

mah!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Betafasan 11-03-2026 10:04

Ecco qua! Praticamente abbiamo solo Darderi, Bellucci e Berretto SANI…Considero Jannik malatino….gigante, Cobolli, Musetti, Sonego, Arnaldi, Nardi e Passaro in infermeria…

 1
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., sergioat