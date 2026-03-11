Cap Cana, Luca Nardi si ritira dal Challenger: stop per un problema al polso sinistro
Si ferma prima del previsto il cammino di Luca Nardi al torneo Challenger 175 di Cap Cana. L’azzurro è stato infatti costretto al ritiro a causa di un problema al polso sinistro.
Una notizia che interrompe la sua partecipazione nel torneo dominicano e che naturalmente andrà valutata con attenzione nei prossimi giorni, per capire l’entità del fastidio e gli eventuali tempi di recupero.
Il ritiro di Nardi rappresenta un imprevisto per il giovane italiano, che era atteso da un’altra occasione utile per trovare continuità e accumulare partite. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni del giocatore, ma il riferimento al polso sinistro lascia pensare a uno stop legato a un problema fisico da non sottovalutare.
Resta ora da capire se si sia trattato di una scelta precauzionale oppure di un fastidio più significativo. Le prossime ore saranno utili per avere un quadro più chiaro sulla situazione del tennista azzurro e sui suoi programmi immediati.
Marco Rossi
@ mirko.dll.lm (#4572779)
Non saranno per caso “gracilini”, inadatti al tennis violento che impone l’alta classifica? Penso di si! enzo
MUSETTI IN INFERMERIA????? Secondo quale fonte scusami…
SCUSATE REDAZIONE: ma il programma di Indian Wells odierno si potrebbe avere? Grazie…
Il movimento delle bacchette da sushi lede i tendini del polso per chi non e’ abituato…
direi che è un problema che riguarda non solo i tennisti nostrani, non credi?
chi più chi meno nell’ultimo anno è stato fermo ai box delle nuove generazioni. se vuoi ti faccio anche un elenco.
Il problema sono le attrezzature sempre più estreme e le palline oltre che i campi sempre più lenti dove si gioca.
è un problema ben più complesso che andrebbe analizzato (alcuni lo fanno di già) e non generalizzato come fanno alcuni commentatori di questo forum.
Berretto sano è un ossimoro…..
Sembra proprio una barzelletta,tutti i nostri tennisti più giovani e promettenti hanno chi più chi meno,dei problemi che impediscono loro di giocare con continuità come dovrebbero fare in quella fase di carriera in cui si trovano.I nostri ultratrentenni invece,dai quali ormai non ci si aspetta più risultati importanti,sani come pesci.Mah!
mah!
Ecco qua! Praticamente abbiamo solo Darderi, Bellucci e Berretto SANI…Considero Jannik malatino….gigante, Cobolli, Musetti, Sonego, Arnaldi, Nardi e Passaro in infermeria…