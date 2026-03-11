Cap Cana, Luca Nardi si ritira dal Challenger: stop per un problema al polso sinistro

Si ferma prima del previsto il cammino di Luca Nardi al torneo Challenger 175 di Cap Cana. L’azzurro è stato infatti costretto al ritiro a causa di un problema al polso sinistro.

Una notizia che interrompe la sua partecipazione nel torneo dominicano e che naturalmente andrà valutata con attenzione nei prossimi giorni, per capire l’entità del fastidio e gli eventuali tempi di recupero.

Il ritiro di Nardi rappresenta un imprevisto per il giovane italiano, che era atteso da un’altra occasione utile per trovare continuità e accumulare partite. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni del giocatore, ma il riferimento al polso sinistro lascia pensare a uno stop legato a un problema fisico da non sottovalutare.

Resta ora da capire se si sia trattato di una scelta precauzionale oppure di un fastidio più significativo. Le prossime ore saranno utili per avere un quadro più chiaro sulla situazione del tennista azzurro e sui suoi programmi immediati.





Marco Rossi