Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)
CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – 1° Turno, cemento
ESTADIO CAP CANA – ore 20:00
Cristian Garin vs Dalibor Svrcina
Mackenzie McDonald vs Martin Landaluce
Roberto Bautista Agut vs David Goffin (Non prima 00:30)
Mariano Navone vs Nick Hardt
GRANDSTAND – ore 20:00
Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand vs Hubert Hurkacz / Mateusz Terczynski
Roman Andres Burruchaga vs Coleman Wong
Luca Van Assche vs Tristan Schoolkate
Nicolas Mejia vs Shintaro Mochizuki
CANCHA 1 – ore 20:00
N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Ariel Behar / Joshua Paris
Chun-Hsin Tseng vs Andres Andrade
Finn Reynolds / James Watt vs Romain Arneodo / Marcelo Demoliner
Tomas Barrios Vera / Roman Andres Burruchaga vs Sander Gille / Sem Verbeek
CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) -1° Turno, cemento
Center Court – ore 19:00
Jay Friend vs Stefan Kozlov
Mitchell Krueger vs Blaise Bicknell (Non prima 21:00)
Nikoloz Basilashvili vs Kamil Majchrzak
Ethan Quinn vs Alexander Shevchenko (Non prima 04:00)
Jacob Fearnley vs Arthur Cazaux
Court 1 – ore 19:00
Stefano Travaglia vs Quentin Halys
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marc Polmans / Ryan Seggerman
Benjamin Bonzi / Quentin Halys vs Luke Johnson / Jan Zielinski (Non prima 00:00)
Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay vs George Goldhoff / Spencer Papa (Non prima 03:00)
Court 2 – ore 20:00
Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Ray Ho / Marcus Willis vs Robert Cash / JJ Tracy
CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – 2° Turno, cemento
Center – ore 09:00
Lorenzo Giustino vs Philip Henning
Abdullah Shelbayh vs Kimmer Coppejans
Stefan Dostanic / Ioannis Xilas vs Giles Hussey / Mark Whitehouse (Non prima 14:00)
Constantin Bittoun Kouzmine / Philip Henning vs Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas
Court 17 – ore 09:00
Michael Geerts vs Stefan Dostanic
Simone Agostini / Robin Bertrand vs Juan Jose Bianchi / Jan Jermar
Buvaysar Gadamauri / Maximus Jones vs Mario Mansilla Diez / Adria Soriano Barrera
Michael Geerts / Tiago Pereira vs Finn Bass / Anthony Genov
Court 18 – ore 09:00
Paul Jubb vs Harry Wendelken
Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Ignasi Forcano Aparicio / Calum Puttergill
Petr Nesterov / Oleksandr Ovcharenko vs Javier Barranco Cosano / Alexander Merino
Tom Hands / Harry Wendelken vs Melios Efstathiou / Eleftherios Neos
CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)
Jean Jaures – ore 10:30
Gauthier Onclin vs Sascha Gueymard Wayenburg
Dan Added vs Murphy Cassone
Jarno Jans / Niels Visker vs Kenny De Schepper / Pierre Antoine Faut
Nicolai Budkov Kjaer vs Remy Bertola (Non prima 17:30)
Matteo Martineau vs Pavel Kotov (Non prima 19:30)
Clement Tabur vs Antoine Ghibaudo
Tourlaville – ore 10:30
Maxime Janvier / Cyril Vandermeersch vs Karol Drzewiecki / Szymon Walkow
Cleeve Harper / David Stevenson vs Giorgio Ricca / Filippo Romano (Non prima 13:00)
Marc Antoine Gaillard / Raphael Perot vs David Vega Hernandez / Benjamin Winter Lopez
August Holmgren vs Thomas Faurel (Non prima 15:00)
Geoffrey Blancaneaux vs Borna Gojo
CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – 2° Turno, terra battuta
CENTER – ore 09:00
Marco Trungelliti vs Jonas Forejtek
Marco Cecchinato vs Sandro Kopp
Guy Orly Iradukunda / Courtney John Lock vs Corentin Denolly / Eero Vasa
Filip Cristian Jianu / Sandro Kopp vs Sean Cuenin / Jonas Forejtek
COURT 1 – ore 09:00
Andrej Martin vs Jay Clarke
Calvin Hemery / Skander Mansouri vs Filip Duda / Zdenek Kolar
Alec Beckley / Eliakim Coulibaly vs Florent Bax / Aziz Ouakaa
COURT 2 – ore 09:00
Alexander Donski vs Max Houkes
Stefan Latinovic / Luka Pavlovic vs Alexandru Jecan / Seita Watanabe
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Andrej Martin / Maximilian Neuchrist
Garrett Johns / Ivan Marrero Curbelo vs Jay Clarke / Max Houkes
CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 15:00
Genaro Alberto Olivieri vs Andrea Collarini
Igor Marcondes vs Nicolas Moreno De Alboran
Joao Lucas Reis Da Silva vs Pedro Boscardin Dias
Diego Jarry Fillol / Anders Matta vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann (Non prima 22:00)
Gonzalo Bueno vs Franco Agamenone (Non prima 00:00)
Cancha 1 – ore 16:00
Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Gonzalo Escobar / Nino Serdarusic
Miguel Reyes-Varela / Federico Zeballos vs Jaime Faria / Henrique Rocha
Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva vs Ignacio Antonio Becerra Otarola / Daniel Antonio Nunez
Cancha 2 – ore 16:00
Boris Arias / Daniel Dutra da Silva vs Luis Britto / Bruno Oliveira
Ignacio Carou / Facundo Mena vs Valentin Basel / Igor Marcondes
TAG: Circuito Challenger
