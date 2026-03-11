Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Cristian Garinvs Dalibor Svrcina

Mackenzie McDonald vs Martin Landaluce



Il match deve ancora iniziare

Roberto Bautista Agut vs David Goffin (Non prima 00:30)



Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone vs Nick Hardt



Il match deve ancora iniziare

GRANDSTAND – ore 20:00

Daniel Cukierman / Trey Hilderbrand vs Hubert Hurkacz / Mateusz Terczynski



Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga vs Coleman Wong



Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche vs Tristan Schoolkate



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia vs Shintaro Mochizuki



Il match deve ancora iniziare

CANCHA 1 – ore 20:00

N.Sriram Balaji / Neil Oberleitner vs Ariel Behar / Joshua Paris



Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng vs Andres Andrade



Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds / James Watt vs Romain Arneodo / Marcelo Demoliner



Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera / Roman Andres Burruchaga vs Sander Gille / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) -1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Jay Friendvs Stefan Kozlov

Mitchell Krueger vs Blaise Bicknell (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili vs Kamil Majchrzak



Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn vs Alexander Shevchenko (Non prima 04:00)



Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley vs Arthur Cazaux



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 19:00

Stefano Travaglia vs Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Marc Polmans / Ryan Seggerman



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi / Quentin Halys vs Luke Johnson / Jan Zielinski (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos / Benjamin Kittay vs George Goldhoff / Spencer Papa (Non prima 03:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 20:00

Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Theo Arribage / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

Ray Ho / Marcus Willis vs Robert Cash / JJ Tracy



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Giustinovs Philip Henning

Abdullah Shelbayh vs Kimmer Coppejans



Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic / Ioannis Xilas vs Giles Hussey / Mark Whitehouse (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine / Philip Henning vs Pavlos Tsitsipas / Petros Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – ore 09:00

Michael Geerts vs Stefan Dostanic



Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini / Robin Bertrand vs Juan Jose Bianchi / Jan Jermar



Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri / Maximus Jones vs Mario Mansilla Diez / Adria Soriano Barrera



Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts / Tiago Pereira vs Finn Bass / Anthony Genov



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – ore 09:00

Paul Jubb vs Harry Wendelken



Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Ignasi Forcano Aparicio / Calum Puttergill



Il match deve ancora iniziare

Petr Nesterov / Oleksandr Ovcharenko vs Javier Barranco Cosano / Alexander Merino



Il match deve ancora iniziare

Tom Hands / Harry Wendelken vs Melios Efstathiou / Eleftherios Neos



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

ATP Cherbourg Gauthier Onclin Gauthier Onclin 0 0 Sascha Gueymard Wayenburg Sascha Gueymard Wayenburg 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Gauthier Onclinvs Sascha Gueymard Wayenburg

Dan Added vs Murphy Cassone



Il match deve ancora iniziare

Jarno Jans / Niels Visker vs Kenny De Schepper / Pierre Antoine Faut



Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer vs Remy Bertola (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau vs Pavel Kotov (Non prima 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur vs Antoine Ghibaudo



Il match deve ancora iniziare

Tourlaville – ore 10:30

Maxime Janvier / Cyril Vandermeersch vs Karol Drzewiecki / Szymon Walkow



ATP Cherbourg Maxime Janvier / Cyril Vandermeersch Maxime Janvier / Cyril Vandermeersch 0 0 Karol Drzewiecki / Szymon Walkow [3] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow [3] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Cleeve Harper / David Stevenson vs Giorgio Ricca / Filippo Romano (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Marc Antoine Gaillard / Raphael Perot vs David Vega Hernandez / Benjamin Winter Lopez



Il match deve ancora iniziare

August Holmgren vs Thomas Faurel (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux vs Borna Gojo



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – 2° Turno, terra battuta

ATP Kigali Marco Trungelliti [1] • Marco Trungelliti [1] 0 7 3 Jonas Forejtek Jonas Forejtek 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Trungelliti 3-4 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 J. Forejtek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 df 4*-0 5-0* 6-0* 6-6 → 7-6 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Forejtek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Trungelliti 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 J. Forejtek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Forejtek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Marco Trungellitivs Jonas Forejtek

Marco Cecchinato vs Sandro Kopp



Il match deve ancora iniziare

Guy Orly Iradukunda / Courtney John Lock vs Corentin Denolly / Eero Vasa



Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu / Sandro Kopp vs Sean Cuenin / Jonas Forejtek



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 09:00

Andrej Martin vs Jay Clarke



ATP Kigali Andrej Martin • Andrej Martin 40 7 1 Jay Clarke [4] Jay Clarke [4] 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Martin 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Clarke 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Martin 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Clarke 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Martin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Calvin Hemery / Skander Mansouri vs Filip Duda / Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

Alec Beckley / Eliakim Coulibaly vs Florent Bax / Aziz Ouakaa



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – ore 09:00

Alexander Donski vs Max Houkes



ATP Kigali Alexander Donski Alexander Donski 30 6 3 Max Houkes • Max Houkes 15 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Houkes 15-0 15-15 15-30 3-3 A. Donski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Houkes 15-0 30-0 ace 2-2 → 2-3 A. Donski 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Houkes 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Donski 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 M. Houkes 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 M. Houkes 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Donski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 M. Houkes 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 A. Donski 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Houkes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 A. Donski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Houkes 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Donski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Houkes 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. Donski 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Houkes 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 A. Donski 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Stefan Latinovic / Luka Pavlovic vs Alexandru Jecan / Seita Watanabe



Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Andrej Martin / Maximilian Neuchrist



Il match deve ancora iniziare

Garrett Johns / Ivan Marrero Curbelo vs Jay Clarke / Max Houkes



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivierivs Andrea Collarini

Igor Marcondes vs Nicolas Moreno De Alboran



Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva vs Pedro Boscardin Dias



Il match deve ancora iniziare

Diego Jarry Fillol / Anders Matta vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno vs Franco Agamenone (Non prima 00:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – ore 16:00

Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Gonzalo Escobar / Nino Serdarusic



Il match deve ancora iniziare

Miguel Reyes-Varela / Federico Zeballos vs Jaime Faria / Henrique Rocha



Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias / Joao Lucas Reis Da Silva vs Ignacio Antonio Becerra Otarola / Daniel Antonio Nunez



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – ore 16:00

Boris Arias / Daniel Dutra da Silva vs Luis Britto / Bruno Oliveira



Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou / Facundo Mena vs Valentin Basel / Igor Marcondes



Il match deve ancora iniziare