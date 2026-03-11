Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

11/03/2026 09:27 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

CHALLENGER Cap Cana (🇩🇴 Repubblica Dominicana) – 1° Turno, cemento

ESTADIO CAP CANA – ore 20:00
Cristian Garin CHI vs Dalibor Svrcina CZE
Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Martin Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

Roberto Bautista Agut ESP vs David Goffin BEL (Non prima 00:30)

Il match deve ancora iniziare

Mariano Navone ARG vs Nick Hardt DOM

Il match deve ancora iniziare



GRANDSTAND – ore 20:00
Daniel Cukierman ISR / Trey Hilderbrand USA vs Hubert Hurkacz POL / Mateusz Terczynski POL

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Coleman Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

Luca Van Assche FRA vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Shintaro Mochizuki JPN

Il match deve ancora iniziare



CANCHA 1 – ore 20:00
N.Sriram Balaji IND / Neil Oberleitner AUT vs Ariel Behar URU / Joshua Paris GBR

Il match deve ancora iniziare

Chun-Hsin Tseng TPE vs Andres Andrade ECU

Il match deve ancora iniziare

Finn Reynolds NZL / James Watt NZL vs Romain Arneodo MON / Marcelo Demoliner BRA

Il match deve ancora iniziare

Tomas Barrios Vera CHI / Roman Andres Burruchaga ARG vs Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Phoenix (🇺🇸 USA) -1° Turno, cemento

Center Court – ore 19:00
Jay Friend JPN vs Stefan Kozlov USA
Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA vs Blaise Bicknell JAM (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Alexander Shevchenko KAZ (Non prima 04:00)

Il match deve ancora iniziare

Jacob Fearnley GBR vs Arthur Cazaux FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 19:00
Stefano Travaglia ITA vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Marc Polmans AUS / Ryan Seggerman USA

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA / Quentin Halys FRA vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Barrientos COL / Benjamin Kittay USA vs George Goldhoff USA / Spencer Papa USA (Non prima 03:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 20:00
Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

Ray Ho TPE / Marcus Willis GBR vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare









CHALLENGER Hersonissos 2 (Grecia 🇬🇷) – 2° Turno, cemento

Center – ore 09:00
Lorenzo Giustino ITA vs Philip Henning RSA
Il match deve ancora iniziare

Abdullah Shelbayh JOR vs Kimmer Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA / Ioannis Xilas GRE vs Giles Hussey GBR / Mark Whitehouse GBR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Philip Henning RSA vs Pavlos Tsitsipas GRE / Petros Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – ore 09:00
Michael Geerts BEL vs Stefan Dostanic USA

Il match deve ancora iniziare

Simone Agostini ITA / Robin Bertrand FRA vs Juan Jose Bianchi VEN / Jan Jermar CZE

Il match deve ancora iniziare

Buvaysar Gadamauri BEL / Maximus Jones THA vs Mario Mansilla Diez ESP / Adria Soriano Barrera COL

Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts BEL / Tiago Pereira POR vs Finn Bass GBR / Anthony Genov BUL

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – ore 09:00
Paul Jubb GBR vs Harry Wendelken GBR

Il match deve ancora iniziare

Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB vs Ignasi Forcano Aparicio ESP / Calum Puttergill AUS

Il match deve ancora iniziare

Petr Nesterov BUL / Oleksandr Ovcharenko UKR vs Javier Barranco Cosano ESP / Alexander Merino PER

Il match deve ancora iniziare

Tom Hands GBR / Harry Wendelken GBR vs Melios Efstathiou CYP / Eleftherios Neos CYP

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cherbourg (Francia 🇫🇷) – 1° – 2° Turno, cemento (al coperto)

Jean Jaures – ore 10:30
Gauthier Onclin BEL vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
ATP Cherbourg
Gauthier Onclin
0
0
Sascha Gueymard Wayenburg
0
0
Mostra dettagli

Dan Added FRA vs Murphy Cassone USA

Il match deve ancora iniziare

Jarno Jans NED / Niels Visker NED vs Kenny De Schepper FRA / Pierre Antoine Faut FRA

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Remy Bertola SUI (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Martineau FRA vs Pavel Kotov RUS (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare



Tourlaville – ore 10:30
Maxime Janvier FRA / Cyril Vandermeersch FRA vs Karol Drzewiecki POL / Szymon Walkow POL

ATP Cherbourg
Maxime Janvier / Cyril Vandermeersch
0
0
Karol Drzewiecki / Szymon Walkow [3]
0
0
Mostra dettagli

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Giorgio Ricca ITA / Filippo Romano ITA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Marc Antoine Gaillard FRA / Raphael Perot FRA vs David Vega Hernandez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Thomas Faurel FRA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Geoffrey Blancaneaux FRA vs Borna Gojo CRO

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 2 (Ruanda 🇷🇼) – 2° Turno, terra battuta

CENTER – ore 09:00
Marco Trungelliti ARG vs Jonas Forejtek CZE
ATP Kigali
Marco Trungelliti [1]
0
7
3
Jonas Forejtek
0
6
4
Mostra dettagli

Marco Cecchinato ITA vs Sandro Kopp AUT

Il match deve ancora iniziare

Guy Orly Iradukunda BDI / Courtney John Lock ZIM vs Corentin Denolly FRA / Eero Vasa FIN

Il match deve ancora iniziare

Filip Cristian Jianu ROU / Sandro Kopp AUT vs Sean Cuenin FRA / Jonas Forejtek CZE

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 09:00
Andrej Martin SVK vs Jay Clarke GBR

ATP Kigali
Andrej Martin
40
7
1
Jay Clarke [4]
30
6
1
Mostra dettagli

Calvin Hemery FRA / Skander Mansouri TUN vs Filip Duda CZE / Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Alec Beckley RSA / Eliakim Coulibaly CIV vs Florent Bax FRA / Aziz Ouakaa TUN

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 09:00
Alexander Donski BUL vs Max Houkes NED

ATP Kigali
Alexander Donski
30
6
3
Max Houkes
15
7
3
Mostra dettagli

Stefan Latinovic SRB / Luka Pavlovic FRA vs Alexandru Jecan ROU / Seita Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Andrej Martin SVK / Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare

Garrett Johns USA / Ivan Marrero Curbelo ESP vs Jay Clarke GBR / Max Houkes NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Santiago (Cile 🇨🇱) – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 15:00
Genaro Alberto Olivieri ARG vs Andrea Collarini ARG
Il match deve ancora iniziare

Igor Marcondes BRA vs Nicolas Moreno De Alboran USA

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Pedro Boscardin Dias BRA

Il match deve ancora iniziare

Diego Jarry Fillol CHI / Anders Matta CHI vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Bueno PER vs Franco Agamenone ITA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 16:00
Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Gonzalo Escobar ECU / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare

Miguel Reyes-Varela MEX / Federico Zeballos BOL vs Jaime Faria POR / Henrique Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA / Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Ignacio Antonio Becerra Otarola CHI / Daniel Antonio Nunez CHI

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 16:00
Boris Arias BOL / Daniel Dutra da Silva BRA vs Luis Britto BRA / Bruno Oliveira BRA

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Carou URU / Facundo Mena ARG vs Valentin Basel ARG / Igor Marcondes BRA

Il match deve ancora iniziare

TAG: