WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
WTA 125 Antalya 3 – 1° Turno – terra
Center Court – ore 08:30
(8) Maja Chwalinska
vs Ada Kumru Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Maja Chwalinska [8]
0
6
6
0
Ada Kumru•
0
0
0
0
Vincitore: Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ada Kumru
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Ada Kumru
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Maja Chwalinska
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Anhelina Kalinina vs Elena Pridankina
WTA Antalya 125 #3
Anhelina Kalinina•
0
6
0
Elena Pridankina
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anhelina Kalinina
5-2 → 6-2
Elena Pridankina
5-1 → 5-2
Anhelina Kalinina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Elena Pridankina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Anhelina Kalinina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Elena Pridankina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Anhelina Kalinina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Elena Pridankina
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Maria Lourdes Carle / Yvonne Cavalle-Reimers vs Ani Amiraghyan / Ada Kumru
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 08:30
Alina Charaeva vs Lia Karatancheva Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Alina Charaeva•
0
6
6
0
Lia Karatancheva
0
2
4
0
Vincitore: Charaeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alina Charaeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
Lia Karatancheva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Lia Karatancheva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Lia Karatancheva
2-2 → 2-3
Lia Karatancheva
1-1 → 1-2
Alina Charaeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Lia Karatancheva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lia Karatancheva
4-2 → 5-2
Lia Karatancheva
2-2 → 3-2
Lia Karatancheva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Alina Charaeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Lia Karatancheva
0-0 → 0-1
(1) Mariia Kozyreva / (1) Iryna Shymanovich vs Selina Atay / Dia Evtimova
WTA Antalya 125 #3
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]•
40
3
Selina Atay / Dia Evtimova
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
Selina Atay / Dia Evtimova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Selina Atay / Dia Evtimova
2-0 → 2-1
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Selina Atay / Dia Evtimova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Lia Karatancheva / Caroline Werner vs Carole Monnet / Arantxa Rus
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 08:30
Mai Hontama vs (3) Julia Grabher Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Mai Hontama
0
4
2
0
Julia Grabher [3]•
0
6
6
0
Vincitore: Grabher
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Julia Grabher
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Mai Hontama
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
Mai Hontama
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Mai Hontama
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Mai Hontama
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Lucia Bronzetti vs Nuria Brancaccio
WTA Antalya 125 #3
Lucia Bronzetti
0
1
Nuria Brancaccio•
15
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Lucia Bronzetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Nuria Brancaccio
0-2 → 1-2
Nuria Brancaccio
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Irina Khromacheva / Ksenia Zaytseva vs Ekaterina Ovcharenko / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 08:30
(4) Panna Udvardy vs Leyre Romero Gormaz Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Panna Udvardy [4]•
0
3
4
0
Leyre Romero Gormaz
0
6
6
0
Vincitore: Romero Gormaz
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Leyre Romero Gormaz
3-3 → 3-4
Panna Udvardy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Leyre Romero Gormaz
1-1 → 1-2
Panna Udvardy
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Leyre Romero Gormaz
2-1 → 2-2
Panna Udvardy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Leyre Romero Gormaz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Panna Udvardy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(5) Veronika Erjavec vs Ipek Oz
WTA Antalya 125 #3
Veronika Erjavec [5]
15
5
Ipek Oz•
40
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Maja Chwalinska / Jesika Maleckova vs (3) Anastasia Detiuc / (3) Dominika Salkova
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Austin – 2° turno – terra
Center Court – ore 18:00
Bianca Andreescu
vs Renata Zarazua Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Kaja Juvan vs (2) McCartney Kessler
Il match deve ancora iniziare
Lulu Sun vs Paula Badosa Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 18:00
Anastasia Zakharova vs Linda Fruhvirtova Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Emerson Jones vs Donna Vekic
Il match deve ancora iniziare
(6) Kimberly Birrell vs Kamilla Rakhimova
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
(5) Caty McNally vs Lanlana Tararudee Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
Sinja Kraus vs (7) Oksana Selekhmeteva
Il match deve ancora iniziare
Shuko Aoyama / Ulrikke Eikeri vs Petra Marcinko / Aldila Sutjiadi Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Cosa vi avevo detto della testa di serie numero 1 di Austin nella pagina tabellone con i pronostici?
Una Navarro che finisce IMMEDIATAMENTE nel sacco.
Dei mie 5 nomi una è uscita,due si incontreranno tra loro al secondo turno.
Blinkova, Rakhimova,Birrell,Vekic e Kessler.