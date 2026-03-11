WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Antalya 3 e Austin: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

11/03/2026 08:33 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
TUR WTA 125 Antalya 3 – 1° Turno – terra

Center Court – ore 08:30
(8) Maja Chwalinska POL vs Ada Kumru TUR Inizio 08:30
WTA Antalya 125 #3
Maja Chwalinska [8]
0
6
6
0
Ada Kumru
0
0
0
0
Vincitore: Chwalinska
Mostra dettagli

Anhelina Kalinina UKR vs Elena Pridankina RUS

WTA Antalya 125 #3
Anhelina Kalinina
0
6
0
Elena Pridankina
0
2
0
Mostra dettagli

Maria Lourdes Carle ARG / Yvonne Cavalle-Reimers ESP vs Ani Amiraghyan ARM / Ada Kumru TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 08:30
Alina Charaeva RUS vs Lia Karatancheva BUL Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #3
Alina Charaeva
0
6
6
0
Lia Karatancheva
0
2
4
0
Vincitore: Charaeva
Mostra dettagli

(1) Mariia Kozyreva RUS / (1) Iryna Shymanovich BLR vs Selina Atay TUR / Dia Evtimova BUL

WTA Antalya 125 #3
Mariia Kozyreva / Iryna Shymanovich [1]
40
3
Selina Atay / Dia Evtimova
40
2
Mostra dettagli

Lia Karatancheva BUL / Caroline Werner GER vs Carole Monnet FRA / Arantxa Rus NED

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 08:30
Mai Hontama JPN vs (3) Julia Grabher AUT Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #3
Mai Hontama
0
4
2
0
Julia Grabher [3]
0
6
6
0
Vincitore: Grabher
Mostra dettagli

Lucia Bronzetti ITA vs Nuria Brancaccio ITA

WTA Antalya 125 #3
Lucia Bronzetti
0
1
Nuria Brancaccio
15
5
Mostra dettagli

Irina Khromacheva RUS / Ksenia Zaytseva RUS vs Ekaterina Ovcharenko RUS / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 08:30
(4) Panna Udvardy HUN vs Leyre Romero Gormaz ESP Inizio 08:30

WTA Antalya 125 #3
Panna Udvardy [4]
0
3
4
0
Leyre Romero Gormaz
0
6
6
0
Vincitore: Romero Gormaz
Mostra dettagli

(5) Veronika Erjavec SLO vs Ipek Oz TUR

WTA Antalya 125 #3
Veronika Erjavec [5]
15
5
Ipek Oz
40
0
Mostra dettagli

Maja Chwalinska POL / Jesika Maleckova CZE vs (3) Anastasia Detiuc CZE / (3) Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare










USA WTA 125 Austin – 2° turno – terra

Center Court – ore 18:00
Bianca Andreescu CAN vs Renata Zarazua MEX Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare

Kaja Juvan SLO vs (2) McCartney Kessler USA

Il match deve ancora iniziare

Lulu Sun NZL vs Paula Badosa ESP Non prima 23:00

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 18:00
Anastasia Zakharova RUS vs Linda Fruhvirtova CZE Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

Emerson Jones AUS vs Donna Vekic CRO

Il match deve ancora iniziare

(6) Kimberly Birrell AUS vs Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
(5) Caty McNally USA vs Lanlana Tararudee THA Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

Sinja Kraus AUT vs (7) Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare

Shuko Aoyama JPN / Ulrikke Eikeri NOR vs Petra Marcinko CRO / Aldila Sutjiadi INA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Gaz (Guest) 11-03-2026 08:56

Cosa vi avevo detto della testa di serie numero 1 di Austin nella pagina tabellone con i pronostici?
Una Navarro che finisce IMMEDIATAMENTE nel sacco.
Dei mie 5 nomi una è uscita,due si incontreranno tra loro al secondo turno.
Blinkova, Rakhimova,Birrell,Vekic e Kessler.

