Spettacolo a Indian Wells: Sinner supera un ottimo Fonseca in due tiebreak, centra i quarti di finale

La grande attesa per la sfida serale al Masters 1000 di Indian Wells non è andata affatto delusa: spettacolo, tennis di qualità e pressione, agonismo e momenti di vero thrilling, tutti gli ingredienti “giusti” a creare un match importante, che sarà ricordato e che forse sarà il primo di una nuova splendida rivalità. Jannik Sinner doma in due tiebreak l’astro nascente Joao Fonseca – 7-6(6) 7-6(4) lo score – al termine di una partita che ha confermato il talento di colpitore del brasiliano, bravo a prendere l’incontro di petto e giocarsela senza timori, facendo esplodere dalle proprie corde colpi di rara potenza e intensità. Jannik alla fine la vince perché è stato più bravo nei momenti importanti, dove ha fatto valere la sua classe superiore, esperienza e tenuta mentale. La partita per Sinner poteva mettersi assai male nel tiebreak del primo set, quando è andato sotto per 6 punti a 3, ma proprio lì si ha la misura del Campione, uno che non molla niente e trova risorse fisiche, tecniche e mentali per rimontare e vincere 5 punti di fila, andando a prendersi un set decisivo. L’azzurro nel secondo parziale è scappato in vantaggio con un break nel sesto game, il primo del match, trovando una costanza di rendimento con palle più cariche di spin e assai continue che hanno messo alle corde la tenuta del giovane avversario. Aveva la partita in pugno Jannik, con un break di vantaggio, ma andando a servire per chiudere sul 5-4 ha un calo, il servizio che tanto l’aveva sostenuto nell’incontro si inceppa e concede lo 0-40, con Fonseca bravo a strappare un insperato contro break e riaprire la partita. La torcida sugli spalti impazzisce, torna incertezza con un Sinner meno intenso e si arriva di nuovo al tiebreak, dove ancora l’italiano è il primo a perdere un punto al servizio, ma stavolta rimonta subito e alza il “muro”, con una solidità e qualità dalla risposta che lo porta a vincere l’incontro per 7 punti a 4.

Sinner dopo un primo game di battuta incerto dove ha concesso una palla break sul 30-40 è salito moltissimo nel rendimento del servizio e questo è stato un fattore decisivo alla sua vittoria: 15 Ace e un solo doppio fallo, col 59% di prime in gioco ma ben l’86% dei punti vinti. Anche in risposta ha messo grande pressione all’avversario, soprattutto nei passaggi chiave dell’incontro, è il metro della sua grandezza e forza. Tuttavia nello scambio non sempre Jannik è riuscito ad imporre la sua potenza e anticipo, il peso dei colpi di Fonseca è stato a tratti impressionante e l’italiano in varie fasi di scambio ha più gestito e atteso che colpito in modo dirompente per schiacciare l’avversario nel braccio di ferro. Forse la palla di Jannik non corre al 100% della velocità potenziale, è più complessa di rotazione e non sempre così profonda. Un gioco più consistente che esuberante, alla ricerca di grande stabilità e consistenza ma che forse manca di quegli strappi a tutta, quasi di contro balzo, che ha segnato i momenti più esaltanti della sua carriera. Fonseca invece è stato energia e prepotenza, a tratti davvero splendido per come ha affrontato il match senza timore e prendendosi grandi rischi. Anche il brasiliano ha servito bene e spicca il 58% dei punti vinti con la seconda di battuta, segnale evidente di come abbia preso la partita senza alcun timore reverenziale, andando a spingere tanto anche sotto pressione. Una partita interessante, da vedere e studiare, e che potrebbe davvero diventare un classico se Joao continuerà nella sua formazione di fisico e testa, il suo potenziale è enorme e questo big match l’ha pienamente confermato.

“Joao è un giocatore incredibile, un talento incredibile, molto potente da entrambe le parti. Ha servito benissimo”, ha detto Sinner dopo la vittoria di misura. “Ho pensato che cercare di essere il più aggressivo possibile fosse la chiave. Ho perso un po’ di intensità alla fine del secondo set, ma lui ha giocato un tennis incredibile. L’atmosfera è stata fantastica, quindi sono molto contento della partita di oggi”. 37 vincenti e 21 errori per Sinner alla fine, contro il 27-24 di Fonseca. Sinner nei quarti di finale ritrova Learner Tien, 20enne californiano già battuto nella finale di Pechino dello scorso ottobre, altro tennista in grande evoluzione sotto la sapiente guida di Michael Chang. Sarà un’altra bella sfida.

It took his best 👏 The moment @janniksin won his first battle with Joao Fonseca #TennisParadise pic.twitter.com/84dJu787Bm — Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2026

Il primo set arriva al tiebreak senza alcun break, ma di temi di interesse ce ne sono molti. In primis come Fonseca abbia approcciato l’incontro senza alcuna paura, anzi andando dritto per dritto con servizi ottimi e colpi dalla riga di fondo di rara potenza, sostenuto da supporter verde-oro a dir poco rumorosi sugli spalti ma ancor più da qualità di impatto e pesantezza di palla clamorose. Da campione. Sinner scatta più contratto: nel suo primo turno di battuta il diritto è poco sciolto tanto da colpire malamente una palla con poche corde e pure due rovesci con scarso controllo, uno in rete e l’altro out, inevitabile la palla break, ma la cancella. Da lì avanti si scioglie, con il servizio più in ritmo e i colpi progressivamente meglio centrati e sicuri, ma non sempre con una profondità tale da sbattere il rivale ben dietro a rincorrere. Si scambia con grande intensità e la palla di Joao è pesante, “cattiva”, per niente facile da gestire, ma qualche colpo gli scappa via, in particolare il diritto, anche per un coefficiente di rischio a tratti esagerato. Sul 3 pari Fonseca al servizio fa fuori giri e si ritrova sotto 30-40, ma è lucido nel tirare un diritto potentissimo che lo salva. Sinner sul 4 pari cerca l’allungo, mette enorme pressione al brasiliano, inclusa una discesa a rete ben gestita su di una deviazione del nastro, e si procura una nuova palla break. Niente, Fonseca serve bene e la cancella, con rischio indicibile sulla seconda (pizzica la riga al centro). Inevitabile il tiebreak, dove Sinner sul 3-2 va sotto grazie ad uno schema perfetto di Fonseca su di una seconda dell’italiano, bravo a cambiare ritmo col diritto e avanzare con potenza, e strappare il mini break, per il 4 punti a 2. Qua Jannik sbaglia malamente un rovescio di scambio, secondo mini break, errore grave per i suoi standard. Sinner si riprende subito un punto in risposta con un attacco ben calibrato, ma Joao con un servizio esterno preciso si porta 6 punti a 3, tre set point. Jannik non si scompone, anzi qua si mette l’abito buono, quello delle grandi occasioni, e rimonta. Un Ace esterno, quindi un diritto poderoso dal centro, 6 punti a 5. Joao ha il set point al servizio, sceglie di mettere la prima e rallentare col rovescio per aprirsi il campo col diritto lungo linea da sinistra, ma stavolta non trova una buona distanza dalla palla – bravo Sinner a giocare profondo – e l’errore del brasiliano (per una volta conservativo) rimette lo score in parità. Jannik si fa trovare pronto: gioca alla perfezione una risposta cross di diretto mortale, stretta e velocissima, Fonseca non scatta nemmeno, non può niente. Set Point Sinner. Se lo gioca con schema ideale, prima al centro carica di spin, la risposta di Fonseca è alta e corta e un diritto con contagiri nell’angolo è l’affondo vincente dell’italiano. Black mamba, 5 punti di fila e Set, 8 punti a 6. Che bel set. Che durezza Jannik nel momento decisivo.

Come spesso accade, quando l’underdog cede un set al fotofinish con chance non sfruttate, arriva un calo. Fonseca va sotto alla pressione sempre più continua e asfissiante di Sinner, salito di livello e soprattutto nella sicurezza dei suoi colpi, più profondi e con errori praticamente scomparsi. Un gioco cerebrale, pratico, per lo spettacolo degli affondi dirompenti a tutto braccio colpiti di contro balzo non è la giornata giusta, è più efficiente alzare un vero e proprio muro, sostanza, ritmo alto e scelte corrette. Jannik con la costante spinta e pressione “soffoca” l’avversario, trovando finalmente il varco in risposta nel sesto game, quando va a prendersi il primo break del match sul 30-40 che gli vale il 4-2, anche grazie ad un doppio fallo di Joao (era stato bravo a salvare la prima chance sul 15-40 vincendo uno scambio spettacolare, prima velocissimo e quindi chiuso con una smorzata micidiale). Servizio e diritto di Sinner funzionano bene, lo score è 5-3. Sinner serve per chiudere e incredibilmente si inceppa. Inizia male il game con una stecca di diritto su di una bordata del brasiliano. Quell’errore lo irrigidisce, la prima palla diventa timida e Fonseca non si fa pregare, entra in campo e tira tutto, incluso un tocco di volo un po’ fortunoso. 0-40, e break a zero con un’altra bordata di diritto micidiale di Joao che piega le gambe di Jannik. Pareva finita, invece c’è ancora da lottare. L’italiano non sfrutta un interessante 15-30 nell’undicesimo game (eccellente una smorzata di Fonseca), si arriva di nuovo al tiebreak. Come nel primo set, è Sinner a cedere per primo un punto al servizio, sul 2 pari, con una stecca totale col diritto, evidente tensione in quel colpo, oggi non sempre ben centrato e profondo. Poco male: Fonseca regala un diritto in rete per troppa foga (3 pari), e Sinner stavolta ringrazia e non sbaglia più niente. Dalla riga di fondo mette il pilota automatico, riesce a controllare il tempo di gioco e sposta Fonseca con palle angolate e precise, andando a prendersi i 4 punti necessari per chiudere il match. Bella partita, ricca di temi, con un Sinner bravo nei momenti chiave, anche se non così scintillante con i suoi colpi rispetto alle giornate migliori.

