Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo anche Jannik Sinner e Jasmine Paolini (LIVE)
Masters e WTA 1000 Indian Wells – 4° Turno – hard
STADIUM 1
1. 19:00 Italia — [1] Aryna SABALENKA vs [16] Naomi OSAKA 🇯🇵
2. Non prima delle 21:00 Italia — [21] Frances TIAFOE 🇺🇸 vs [4] Alexander ZVEREV 🇩🇪
3. [25] Learner TIEN 🇺🇸 vs [18] Alejandro DAVIDOVICH FOKINA 🇪🇸
4. Non prima delle 02:00 Italia — Joao FONSECA 🇧🇷 vs [2] Jannik SINNER 🇮🇹
5. Non prima 04:00 Italia — [31] Alexandra EALA 🇵🇭 vs [14] Linda NOSKOVA 🇨🇿
STADIUM 2
1. 19:00 Italia — [30] Arthur FILS 🇫🇷 vs [9] Felix AUGER-ALIASSIME 🇨🇦
2. Non prima delle 21:00 Italia — [Q] Talia GIBSON 🇦🇺 vs [7] Jasmine PAOLINI 🇮🇹
3. Non prima delle 22:30 Italia — Arthur RINDERKNECH 🇫🇷 / Valentin VACHEROT 🇲🇨 vs [WC] Novak DJOKOVIC 🇷🇸 / Stefanos TSITSIPAS 🇬🇷
4. Non prima delle 02:00 Italia — [10] Victoria MBOKO 🇨🇦 vs [6] Amanda ANISIMOVA 🇺🇸
5. (7) Cristina Bucsa / (7) Nicole Melichar-Martinez vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Luisa Stefani
STADIUM 3
1. 19:00 Italia — Guido ANDREOZZI 🇦🇷 / Manuel GUINARD 🇫🇷 vs [7] Francisco CABRAL 🇵🇹 / Lucas MIEDLER 🇦🇹
2. [1] Marcel GRANOLLERS 🇪🇸 / Horacio ZEBALLOS 🇦🇷 vs Sadio DOUMBIA 🇫🇷 / Fabien REBOUL 🇫🇷
3. Non prima delle 22:30 Italia — Karen KHACHANOV 🇷🇺 / Andrey RUBLEV 🇷🇺 vs Felix AUGER-ALIASSIME 🇨🇦 / Sebastian KORDA 🇺🇸
4. [3] Katerina SINIAKOVA 🇨🇿 / Taylor TOWNSEND 🇺🇸 vs [8] Ellen PEREZ 🇦🇺 / Demi SCHUURS 🇳🇱
5. Dopo adeguato riposo — Anna DANILINA 🇰🇿 / Karen KHACHANOV 🇷🇺 vs [WC] Maria SAKKARI 🇬🇷 / Stefanos TSITSIPAS 🇬🇷
STADIUM 4
1. 19:00 Italia — [Alt] Alexander ERLER 🇦🇹 / Andrea VAVASSORI 🇮🇹 vs Maximo GONZALEZ 🇦🇷 / Andres MOLTENI 🇦🇷
2. Yuki BHAMBRI 🇮🇳 / Andre GORANSSON 🇸🇪 vs Sander ARENDS 🇳🇱 / Jiri LEHECKA 🇨🇿
3. [4] Christian HARRISON 🇺🇸 / Neal SKUPSKI 🇬🇧 vs [Alt] Orlando LUZ 🇧🇷 / Rafael MATOS 🇧🇷
4. [Alt] Constantin FRANTZEN 🇩🇪 / Robin HAASE 🇳🇱 vs [5] Kevin KRAWIETZ 🇩🇪 / Tim PUETZ 🇩🇪
STADIUM 6
1. 21:00 Italia — Evan KING 🇺🇸 / Jelena OSTAPENKO 🇱🇻 vs Belinda BENCIC 🇨🇭 / Flavio COBOLLI 🇮🇹
2. [WC] Manuel GUINARD 🇫🇷 / Kristina MLADENOVIC 🇫🇷 vs [2] Aleksandra KRUNIC 🇷🇸 / Mate PAVIC 🇭🇷
3. Desirae KRAWCZYK 🇺🇸 / Neal SKUPSKI 🇬🇧 vs [4] Sara ERRANI 🇮🇹 / Andrea VAVASSORI 🇮🇹
TAG: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Indian Wells 2026, WTA 1000 Indian Wells, WTA 1000 Indian Wells 2026
3 commenti
@ antoniov (#4572258)
Io dormo grazie
@ Gaz (#4572256)
Anche per me il match del giorno, anzi della notte, e quello lì … non possiamo perdercelo per nessuna ragione al Mondo, magari in compagnia di un paio di kg tra patatine fritte e popcorn …
Tutti qui alle ore 2:00 … mi raccomando
Il match del giorno è certamente quello delle 02:00 ci sono tutte le premesse per una scazzottata reale tra Mboko e Anisimova.
La Eala ha quasi raggiunto il best ranking dell’italiana più osannata e idolatrata degli ultimi 125 anni,fa specie,data la provenienza non proprio consona ad una tradizione tennistica, senonché ha un biglietto da visita che dice 2 juniores e vincitrice slam.
E ragazzi, c’è poco da girare la minestra,i risultati giovanili non sono certezze ma sono indicatori importanti e attendibili.
Oggi però la vedo chiusa contro una Noskova che mi ha impressionato,come non vedevo da tempo.
Sembra incredibile, ma Osaka e Sabalenka si sono incontrate una sola volta,e non un’occasione banale,US OPEN 2018, ovvero il primo slam vinto dalla Osaka,che perso un solo set nel torneo, negli ottavi contro Sabalenka.
Le cose sono un po’ cambiate da allora.
13 teste di serie agli ottavi, più Siniakova,Kartell ed una qualificata, proprio quest’ultima merita una considerazione e un altro commento a parte, visto anche che è il match che riguarda Paolini.