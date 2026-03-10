Combined Indian Wells ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Medvedev dominante, Baez travolto. Norrie sorprende De Minaur e vola agli ottavi

10/03/2026 07:45 46 commenti
Cameron Norrie nella foto - Foto Getty Images

Medvedev dominante: Baez travolto
Nella sessione serale maschile ha brillato anche Daniil Medvedev, autore di una prestazione nettissima contro Sebastián Báez. Il russo si è imposto con un secco 6-4 6-0 sullo Stadium 2, chiudendo con autorità un match tra due giocatori che arrivavano all’appuntamento con 14 vittorie stagionali a testa.
Grazie a questo successo, Medvedev diventa il primo giocatore del circuito a raggiungere quota 15 vittorie in singolare nel 2026. Per lui si tratta anche della sesta vittoria consecutiva, contando la striscia iniziata con il titolo conquistato a Dubai a fine febbraio.

Cameron Norrie firma una delle sorprese della giornata a Indian Wells 2026. Il britannico ha battuto Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 39 minuti, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.
L’ex campione del torneo, vincitore nel 2021, ha concesso pochissimo all’australiano, uno dei giocatori più attesi di questa fase del tabellone, controllando il match con grande solidità dall’inizio alla fine.
Norrie attende ora il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Rinky Hijikata.

USA Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard

Stadium 1 – ore 19:00
Novak Djokovic SRB vs Aleksandar Kovacevic USA
ATP Indian Wells
Novak Djokovic [3]
6
1
6
Aleksandar Kovacevic
4
6
4
Vincitore: Djokovic


Mirra Andreeva RUS vs Katerina Siniakova CZE (Non prima 21:00)

WTA Indian Wells
Mirra Andreeva [8]
6
6
3
Katerina Siniakova
4
7
6
Vincitore: Siniakova


Maria Sakkari GRE vs Iga Swiatek POL

WTA Indian Wells
Maria Sakkari [32]
0
3
2
0
Iga Swiatek [2]
0
6
6
0
Vincitore: Swiatek


Carlos Alcaraz ESP vs Arthur Rinderknech FRA (Non prima 02:00)

ATP Indian Wells
Carlos Alcaraz [1]
6
6
6
Arthur Rinderknech [26]
7
3
2
Vincitore: Alcaraz


Marta Kostyuk UKR vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 04:00)

WTA Indian Wells
Marta Kostyuk [28]
0
4
4
0
Elena Rybakina [3]
0
6
6
0
Vincitore: Rybakina




Stadium 2 – ore 19:00
Jessica Pegula USA vs Jelena Ostapenko LAT

WTA Indian Wells
Jessica Pegula [5]
4
6
6
Jelena Ostapenko [26]
6
3
2
Vincitore: Pegula


Francisco Cerundolo ARG vs Jack Draper GBR

ATP Indian Wells
Francisco Cerundolo [19]
1
5
Jack Draper [14]
6
7
Vincitore: Draper


Alex Michelsen USA vs Taylor Fritz USA

ATP Indian Wells
Alex Michelsen
6
7
Taylor Fritz [7]
4
6
Vincitore: Michelsen


Madison Keys USA vs Sonay Kartal GBR (Non prima 02:00)

WTA Indian Wells
Madison Keys [15]
6
2
3
Sonay Kartal
2
6
6
Vincitore: Kartal


Daniil Medvedev RUS vs Sebastian Baez ARG

ATP Indian Wells
Daniil Medvedev [11]
6
6
Sebastian Baez
4
0
Vincitore: Medvedev




Stadium 3 – ore 19:00
Cameron Norrie GBR vs Alex de Minaur AUS

ATP Indian Wells
Cameron Norrie [27]
6
6
Alex de Minaur [6]
4
4
Vincitore: Norrie


Alexander Bublik KAZ vs Rinky Hijikata AUS

ATP Indian Wells
Alexander Bublik [10]
7
6
3
Rinky Hijikata
6
7
6
Vincitore: Hijikata


Valentin Vacherot MON vs Casper Ruud NOR

ATP Indian Wells
Valentin Vacherot [24]
6
3
4
Casper Ruud [13]
3
6
6
Vincitore: Ruud


Novak Djokovic SRB / Stefanos Tsitsipas GRE vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP Indian Wells
Novak Djokovic / Stefanos Tsitsipas
6
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [3]
3
2
Vincitore: Djokovic / Tsitsipas


Ingrid Neel EST / Peyton Stearns USA vs Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA

WTA Indian Wells
Ingrid Neel / Peyton Stearns
0
4
2
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [2]
0
6
6
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani




Stadium 4 – ore 19:00
Karolina Muchova CZE vs Antonia Ruzic CRO

WTA Indian Wells
Karolina Muchova [13]
0
6
6
0
Antonia Ruzic
0
0
3
0
Vincitore: Muchova


Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG vs Reilly Opelka USA / Jannik Sinner ITA (Non prima 21:30)

ATP Indian Wells
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
6
Reilly Opelka / Jannik Sinner
4
4
Vincitore: Granollers / Zeballos


(22) Elise Mertens BEL vs (12) Belinda Bencic SUI

WTA Indian Wells
Elise Mertens [22]
0
2
3
0
Belinda Bencic [12]
0
6
6
0
Vincitore: Bencic


Ashlyn Krueger USA vs (9) Elina Svitolina UKR

WTA Indian Wells
Ashlyn Krueger
0
4
2
0
Elina Svitolina [9]
0
6
6
0
Vincitore: Svitolina


Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS (Non prima 02:00)

ATP Indian Wells
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [6]
6
6
5
Karen Khachanov / Andrey Rublev
4
7
10
Vincitore: Khachanov / Rublev




Stadium 5 – ore 19:00
Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL vs Alexander Erler AUT / Andrea Vavassori ITA

ATP Indian Wells
Luke Johnson / Jan Zielinski [8]
7
5
8
Alexander Erler / Andrea Vavassori
6
7
10
Vincitore: Erler / Vavassori


Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED

WTA Indian Wells
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
1
2
0
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
6
6
0
Vincitore: Perez / Schuurs


Gabriel Diallo CAN / Evan King USA vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA

ATP Indian Wells
Gabriel Diallo / Evan King
2
2
Orlando Luz / Rafael Matos
6
6
Vincitore: Luz / Matos


Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Yifan Xu CHN / Zhaoxuan Yang CHN

WTA Indian Wells
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
6
7
0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0
2
5
0
Vincitore: Errani / Paolini




Stadium 6 – ore 19:30
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

ATP Indian Wells
Constantin Frantzen / Robin Haase
7
7
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
5
Vincitore: Frantzen / Haase


Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Felix Auger-Aliassime CAN / Sebastian Korda USA (Non prima 21:30)

ATP Indian Wells
Marcelo Melo / Alexander Zverev
7
2
5
Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda
6
6
10
Vincitore: Auger-Aliassime / Korda


Brandon Nakashima USA / Frances Tiafoe USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

ATP Indian Wells
Brandon Nakashima / Frances Tiafoe
6
3
5
Kevin Krawietz / Tim Puetz [5]
4
6
10
Vincitore: Krawietz / Puetz


Hailey Baptiste USA / Jelena Ostapenko LAT vs Mirra Andreeva RUS / Victoria Mboko CAN

WTA Indian Wells
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
6
6
9
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
7
3
11
Vincitore: Andreeva / Mboko




