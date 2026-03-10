Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Medvedev dominante, Baez travolto. Norrie sorprende De Minaur e vola agli ottavi

Cameron Norrie nella foto - Foto Getty Images
Medvedev dominante: Baez travolto
Nella sessione serale maschile ha brillato anche Daniil Medvedev, autore di una prestazione nettissima contro Sebastián Báez. Il russo si è imposto con un secco 6-4 6-0 sullo Stadium 2, chiudendo con autorità un match tra due giocatori che arrivavano all’appuntamento con 14 vittorie stagionali a testa.
Grazie a questo successo, Medvedev diventa il primo giocatore del circuito a raggiungere quota 15 vittorie in singolare nel 2026. Per lui si tratta anche della sesta vittoria consecutiva, contando la striscia iniziata con il titolo conquistato a Dubai a fine febbraio.
Cameron Norrie firma una delle sorprese della giornata a Indian Wells 2026. Il britannico ha battuto Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 39 minuti, conquistando così l’accesso agli ottavi di finale.
L’ex campione del torneo, vincitore nel 2021, ha concesso pochissimo all’australiano, uno dei giocatori più attesi di questa fase del tabellone, controllando il match con grande solidità dall’inizio alla fine.
Norrie attende ora il vincente della sfida tra Alexander Bublik e Rinky Hijikata.
Masters e WTA 1000 Indian Wells – 3° Turno – hard
Stadium 1 – ore 19:00
Novak Djokovic
vs Aleksandar Kovacevic
ATP Indian Wells
Novak Djokovic [3]
6
1
6
Aleksandar Kovacevic
4
6
4
Vincitore: Djokovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
30-40
ace
5-4 → 6-4
N. Djokovic
15-0
15-15
ace
30-15
ace
40-15
4-4 → 5-4
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
ace
4-3 → 4-4
N. Djokovic
15-0
15-15
ace
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
ace
3-2 → 3-3
N. Djokovic
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
30-40
ace
40-40
ace
40-A
ace
40-40
ace
2-1 → 2-2
N. Djokovic
0-15
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
A. Kovacevic
30-0
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
1-5 → 1-6
N. Djokovic
15-0
ace
15-15
ace
15-30
ace
15-40
ace
ace
1-4 → 1-5
A. Kovacevic
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
ace
1-3 → 1-4
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
15-30
ace
30-30
ace
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
ace
0-2 → 0-3
N. Djokovic
0-15
ace
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
ace
ace
0-1 → 0-2
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
30-30
ace
40-30
ace
40-40
ace
A-40
ace
40-40
40-A
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Djokovic
15-0
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
N. Djokovic
0-15
df
15-15
ace
15-30
ace
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Kovacevic
0-15
ace
0-30
ace
15-30
ace
15-40
ace
ace
1-1 → 2-1
N. Djokovic
0-15
ace
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
A. Kovacevic
15-0
ace
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
ace
0-0 → 0-1
Mirra Andreeva vs Katerina Siniakova (Non prima 21:00)
WTA Indian Wells
Mirra Andreeva [8]
6
6
3
Katerina Siniakova
4
7
6
Vincitore: Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Katerina Siniakova
1-1 → 1-2
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Katerina Siniakova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
1*-3
2*-3
2-4*
3-4*
4*-4
5*-4
5-5*
5-6*
6-6 → 6-7
Katerina Siniakova
6-5 → 6-6
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Katerina Siniakova
4-5 → 5-5
Mirra Andreeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-4 → 4-5
Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Katerina Siniakova
2-3 → 3-3
Katerina Siniakova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Katerina Siniakova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Mirra Andreeva
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Katerina Siniakova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Mirra Andreeva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Maria Sakkari vs Iga Swiatek
WTA Indian Wells
Maria Sakkari [32]
0
3
2
0
Iga Swiatek [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Swiatek
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maria Sakkari
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Maria Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Maria Sakkari
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Maria Sakkari
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Iga Swiatek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Maria Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Iga Swiatek
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Carlos Alcaraz vs Arthur Rinderknech (Non prima 02:00)
ATP Indian Wells
Carlos Alcaraz [1]
6
6
6
Arthur Rinderknech [26]
7
3
2
Vincitore: Alcaraz
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Rinderknech
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
A. Rinderknech
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-0 → 2-1
A. Rinderknech
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
ace
40-40
40-A
3-2 → 4-2
C. Alcaraz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Rinderknech
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
df
2-5*
3-5*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
A. Rinderknech
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
A. Rinderknech
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
C. Alcaraz
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
C. Alcaraz
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-2 → 2-2
C. Alcaraz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Rinderknech
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Marta Kostyuk vs Elena Rybakina (Non prima 04:00)
WTA Indian Wells
Marta Kostyuk [28]•
0
4
4
0
Elena Rybakina [3]
0
6
6
0
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
15-15
15-30
15-40
4-5 → 4-6
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Elena Rybakina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Marta Kostyuk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Elena Rybakina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Marta Kostyuk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Elena Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Marta Kostyuk
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Stadium 2 – ore 19:00
Jessica Pegula vs Jelena Ostapenko
WTA Indian Wells
Jessica Pegula [5]
4
6
6
Jelena Ostapenko [26]
6
3
2
Vincitore: Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Jelena Ostapenko
4-2 → 5-2
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Jelena Ostapenko
4-3 → 5-3
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Jelena Ostapenko
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
4-5 → 4-6
Jessica Pegula
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 4-5
Jelena Ostapenko
3-4 → 3-5
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Jelena Ostapenko
1-2 → 1-3
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Francisco Cerundolo vs Jack Draper
ATP Indian Wells
Francisco Cerundolo [19]
1
5
Jack Draper [14]
6
7
Vincitore: Draper
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
J. Draper
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
F. Cerundolo
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-4 → 5-5
J. Draper
15-0
15-15
df
15-30
15-40
4-4 → 5-4
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Draper
15-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
1-4 → 1-5
F. Cerundolo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
J. Draper
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
0-1 → 0-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Alex Michelsen vs Taylor Fritz
ATP Indian Wells
Alex Michelsen
6
7
Taylor Fritz [7]
4
6
Vincitore: Michelsen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
ace
3-5*
4*-5
5*-5
ace
5-6*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
T. Fritz
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
5-5 → 5-6
A. Michelsen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-3 → 5-4
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
A. Michelsen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
T. Fritz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
A. Michelsen
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
A. Michelsen
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
T. Fritz
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Michelsen
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-3 → 5-3
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
4-2 → 4-3
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Michelsen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-1 → 3-1
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
T. Fritz
15-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Madison Keys vs Sonay Kartal (Non prima 02:00)
WTA Indian Wells
Madison Keys [15]
6
2
3
Sonay Kartal
2
6
6
Vincitore: Kartal
Servizio
Svolgimento
Set 3
Madison Keys
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Sonay Kartal
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Madison Keys
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Madison Keys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Madison Keys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Madison Keys
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Sonay Kartal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Madison Keys
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Sonay Kartal
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Madison Keys
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Madison Keys
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Sonay Kartal
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Madison Keys
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Sonay Kartal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Daniil Medvedev vs Sebastian Baez
ATP Indian Wells
Daniil Medvedev [11]
6
6
Sebastian Baez
4
0
Vincitore: Medvedev
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Baez
0-15
0-30
15-30
30-30
15-30
30-40
2-0 → 3-0
D. Medvedev
15-0
15-15
15-40
df
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
S. Baez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Baez
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
S. Baez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Baez
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
D. Medvedev
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Stadium 3 – ore 19:00
Cameron Norrie vs Alex de Minaur
ATP Indian Wells
Cameron Norrie [27]
6
6
Alex de Minaur [6]
4
4
Vincitore: Norrie
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
A. de Minaur
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
3-1 → 3-2
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. de Minaur
15-0
15-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
C. Norrie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
C. Norrie
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. de Minaur
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
Alexander Bublik vs Rinky Hijikata
ATP Indian Wells
Alexander Bublik [10]
7
6
3
Rinky Hijikata
6
7
6
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-4 → 2-5
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 1-4
R. Hijikata
15-0
30-15
15-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
A. Bublik
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 1-1
R. Hijikata
0-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3-6*
6-6 → 6-7
R. Hijikata
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
A. Bublik
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-5 → 6-5
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
5-4 → 5-5
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-4 → 5-4
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
A. Bublik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
R. Hijikata
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Bublik
15-15
ace
30-15
ace
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-2 → 3-2
R. Hijikata
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Bublik
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-1
ace
2-1*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
A. Bublik
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
4-5 → 5-5
A. Bublik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
A. Bublik
0-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-3 → 3-3
R. Hijikata
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
R. Hijikata
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Valentin Vacherot vs Casper Ruud
ATP Indian Wells
Valentin Vacherot [24]
6
3
4
Casper Ruud [13]
3
6
6
Vincitore: Ruud
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Vacherot
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-5 → 4-5
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-4 → 3-5
C. Ruud
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ruud
15-0
15-15
df
15-30
15-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
V. Vacherot
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
V. Vacherot
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
V. Vacherot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
V. Vacherot
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
0-1 → 1-1
C. Ruud
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Vacherot
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-3 → 6-3
V. Vacherot
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
3-3 → 4-3
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
C. Ruud
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
2-1 → 2-2
C. Ruud
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
V. Vacherot
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Novak Djokovic / Stefanos Tsitsipas vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP Indian Wells
Novak Djokovic / Stefanos Tsitsipas
6
6
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [3]
3
2
Vincitore: Djokovic / Tsitsipas
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Djokovic / Tsitsipas
5-2 → 6-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
N. Djokovic / Tsitsipas
3-2 → 4-2
M. Arevalo / Pavic
3-1 → 3-2
N. Djokovic / Tsitsipas
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
2-1 → 3-1
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
1-1 → 2-1
N. Djokovic / Tsitsipas
0-1 → 1-1
M. Arevalo / Pavic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Djokovic / Tsitsipas
5-3 → 6-3
M. Arevalo / Pavic
5-2 → 5-3
N. Djokovic / Tsitsipas
4-2 → 5-2
M. Arevalo / Pavic
4-1 → 4-2
N. Djokovic / Tsitsipas
3-1 → 4-1
M. Arevalo / Pavic
2-1 → 3-1
N. Djokovic / Tsitsipas
1-1 → 2-1
M. Arevalo / Pavic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
N. Djokovic / Tsitsipas
0-0 → 1-0
Ingrid Neel / Peyton Stearns vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
WTA Indian Wells
Ingrid Neel / Peyton Stearns
0
4
2
0
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [2]
0
6
6
0
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
Ingrid Neel / Peyton Stearns
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-4 → 2-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
2-3 → 2-4
Ingrid Neel / Peyton Stearns
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Ingrid Neel / Peyton Stearns
1-1 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Ingrid Neel / Peyton Stearns
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
4-5 → 4-6
Ingrid Neel / Peyton Stearns
3-5 → 4-5
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
3-4 → 3-5
Ingrid Neel / Peyton Stearns
2-4 → 3-4
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
2-3 → 2-4
Ingrid Neel / Peyton Stearns
1-3 → 2-3
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Ingrid Neel / Peyton Stearns
0-2 → 1-2
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Ingrid Neel / Peyton Stearns
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Stadium 4 – ore 19:00
Karolina Muchova vs Antonia Ruzic
WTA Indian Wells
Karolina Muchova [13]
0
6
6
0
Antonia Ruzic
0
0
3
0
Vincitore: Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
4-3 → 5-3
Antonia Ruzic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Antonia Ruzic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Karolina Muchova
0-1 → 1-1
Antonia Ruzic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Muchova
5-0 → 6-0
Antonia Ruzic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Karolina Muchova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 4-0
Karolina Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Antonia Ruzic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Reilly Opelka / Jannik Sinner (Non prima 21:30)
ATP Indian Wells
Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1]
6
6
Reilly Opelka / Jannik Sinner
4
4
Vincitore: Granollers / Zeballos
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Granollers / Zeballos
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
R. Opelka / Sinner
5-3 → 5-4
M. Granollers / Zeballos
4-3 → 5-3
R. Opelka / Sinner
4-2 → 4-3
M. Granollers / Zeballos
3-2 → 4-2
R. Opelka / Sinner
3-1 → 3-2
M. Granollers / Zeballos
2-1 → 3-1
R. Opelka / Sinner
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
M. Granollers / Zeballos
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
0-1 → 1-1
R. Opelka / Sinner
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Granollers / Zeballos
5-4 → 6-4
R. Opelka / Sinner
5-3 → 5-4
M. Granollers / Zeballos
4-3 → 5-3
R. Opelka / Sinner
4-2 → 4-3
M. Granollers / Zeballos
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
R. Opelka / Sinner
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 3-2
M. Granollers / Zeballos
1-2 → 2-2
R. Opelka / Sinner
1-1 → 1-2
M. Granollers / Zeballos
0-1 → 1-1
R. Opelka / Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
ace
0-0 → 0-1
(22) Elise Mertens vs (12) Belinda Bencic
WTA Indian Wells
Elise Mertens [22]
0
2
3
0
Belinda Bencic [12]•
0
6
6
0
Vincitore: Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Elise Mertens
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Belinda Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
Belinda Bencic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ashlyn Krueger vs (9) Elina Svitolina
WTA Indian Wells
Ashlyn Krueger
0
4
2
0
Elina Svitolina [9]•
0
6
6
0
Vincitore: Svitolina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elina Svitolina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Elina Svitolina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elina Svitolina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Elina Svitolina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Ashlyn Krueger
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin vs Karen Khachanov / Andrey Rublev (Non prima 02:00)
ATP Indian Wells
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [6]
6
6
5
Karen Khachanov / Andrey Rublev
4
7
10
Vincitore: Khachanov / Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Khachanov / Rublev
0-1
1-1
ace
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
7-2
8-2
9-2
9-3
9-4
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
H. Nys / Roger-Vasselin
5-6 → 6-6
K. Khachanov / Rublev
5-5 → 5-6
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
K. Khachanov / Rublev
4-4 → 4-5
H. Nys / Roger-Vasselin
3-4 → 4-4
K. Khachanov / Rublev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
K. Khachanov / Rublev
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
H. Nys / Roger-Vasselin
0-3 → 1-3
K. Khachanov / Rublev
0-2 → 0-3
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
K. Khachanov / Rublev
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Nys / Roger-Vasselin
5-4 → 6-4
K. Khachanov / Rublev
5-3 → 5-4
H. Nys / Roger-Vasselin
4-3 → 5-3
K. Khachanov / Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-2 → 4-2
K. Khachanov / Rublev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
2-1 → 2-2
K. Khachanov / Rublev
0-15
30-15
30-30
df
30-40
1-1 → 2-1
H. Nys / Roger-Vasselin
0-1 → 1-1
K. Khachanov / Rublev
0-0 → 0-1
Stadium 5 – ore 19:00
Luke Johnson / Jan Zielinski vs Alexander Erler / Andrea Vavassori
ATP Indian Wells
Luke Johnson / Jan Zielinski [8]
7
5
8
Alexander Erler / Andrea Vavassori
6
7
10
Vincitore: Erler / Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Erler / Vavassori
1-0
2-0
4-1
5-1
6-1
7-2
8-2
9-2
9-3
9-4
9-5
9-6
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Erler / Vavassori
5-6 → 5-7
L. Johnson / Zielinski
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
A. Erler / Vavassori
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
A. Erler / Vavassori
4-3 → 4-4
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Erler / Vavassori
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Erler / Vavassori
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 2-2
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Erler / Vavassori
1-0 → 1-1
L. Johnson / Zielinski
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
ace
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
df
6-6 → 7-6
L. Johnson / Zielinski
5-6 → 6-6
A. Erler / Vavassori
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
L. Johnson / Zielinski
4-5 → 5-5
A. Erler / Vavassori
4-4 → 4-5
L. Johnson / Zielinski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Erler / Vavassori
3-3 → 3-4
L. Johnson / Zielinski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Erler / Vavassori
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Erler / Vavassori
0-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
1-1 → 1-2
L. Johnson / Zielinski
0-1 → 1-1
A. Erler / Vavassori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu vs Ellen Perez / Demi Schuurs
WTA Indian Wells
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
1
2
0
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]•
0
6
6
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ellen Perez / Demi Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Demi Schuurs
2-5 → 2-6
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
Ellen Perez / Demi Schuurs
1-4 → 2-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Ellen Perez / Demi Schuurs
1-2 → 1-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-2 → 1-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-1 → 0-2
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-5 → 1-6
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
1-4 → 1-5
Ellen Perez / Demi Schuurs
1-3 → 1-4
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-0 → 0-1
Gabriel Diallo / Evan King vs Orlando Luz / Rafael Matos
ATP Indian Wells
Gabriel Diallo / Evan King
2
2
Orlando Luz / Rafael Matos
6
6
Vincitore: Luz / Matos
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Diallo / King
2-4 → 2-5
G. Diallo / King
2-2 → 2-3
G. Diallo / King
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
G. Diallo / King
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Luz / Matos
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
G. Diallo / King
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
G. Diallo / King
1-3 → 2-3
G. Diallo / King
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
O. Luz / Matos
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-0 → 1-1
G. Diallo / King
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
WTA Indian Wells
Sara Errani / Jasmine Paolini [1]
0
6
7
0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang•
0
2
5
0
Vincitore: Errani / Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
2-2 → 3-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
30-15
40-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
2-0 → 2-1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
1-0 → 2-0
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Sara Errani / Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 3-0
Yifan Xu / Zhaoxuan Yang
1-0 → 2-0
Sara Errani / Jasmine Paolini
0-0 → 1-0
Stadium 6 – ore 19:30
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
ATP Indian Wells
Constantin Frantzen / Robin Haase
7
7
Austin Krajicek / Nikola Mektic
6
5
Vincitore: Frantzen / Haase
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
6-5 → 7-5
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-5 → 6-5
C. Frantzen / Haase
4-5 → 5-5
A. Krajicek / Mektic
4-4 → 4-5
C. Frantzen / Haase
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
3-4 → 4-4
A. Krajicek / Mektic
3-3 → 3-4
C. Frantzen / Haase
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
A. Krajicek / Mektic
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
1-2 → 2-2
A. Krajicek / Mektic
1-1 → 1-2
C. Frantzen / Haase
0-1 → 1-1
A. Krajicek / Mektic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
ace
2*-2
3-2*
ace
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
A. Krajicek / Mektic
6-5 → 6-6
C. Frantzen / Haase
5-5 → 6-5
A. Krajicek / Mektic
5-4 → 5-5
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
ace
30-15
ace
ace
4-4 → 5-4
A. Krajicek / Mektic
4-3 → 4-4
C. Frantzen / Haase
3-3 → 4-3
A. Krajicek / Mektic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
C. Frantzen / Haase
2-2 → 3-2
A. Krajicek / Mektic
2-1 → 2-2
C. Frantzen / Haase
1-1 → 2-1
A. Krajicek / Mektic
1-0 → 1-1
C. Frantzen / Haase
0-0 → 1-0
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda (Non prima 21:30)
ATP Indian Wells
Marcelo Melo / Alexander Zverev
7
2
5
Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda
6
6
10
Vincitore: Auger-Aliassime / Korda
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Auger-Aliassime / Korda
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
7-4
8-4
8-5
9-5
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime / Korda
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-5 → 2-6
M. Melo / Zverev
1-5 → 2-5
F. Auger-Aliassime / Korda
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
1-4 → 1-5
M. Melo / Zverev
0-4 → 1-4
F. Auger-Aliassime / Korda
0-3 → 0-4
M. Melo / Zverev
0-2 → 0-3
F. Auger-Aliassime / Korda
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
0-1 → 0-2
M. Melo / Zverev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
df
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
df
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
M. Melo / Zverev
5-6 → 6-6
F. Auger-Aliassime / Korda
5-5 → 5-6
M. Melo / Zverev
4-5 → 5-5
F. Auger-Aliassime / Korda
4-4 → 4-5
M. Melo / Zverev
3-4 → 4-4
F. Auger-Aliassime / Korda
3-3 → 3-4
M. Melo / Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
F. Auger-Aliassime / Korda
2-2 → 2-3
M. Melo / Zverev
1-2 → 2-2
F. Auger-Aliassime / Korda
1-1 → 1-2
M. Melo / Zverev
0-1 → 1-1
F. Auger-Aliassime / Korda
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Brandon Nakashima / Frances Tiafoe vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
ATP Indian Wells
Brandon Nakashima / Frances Tiafoe
6
3
5
Kevin Krawietz / Tim Puetz [5]
4
6
10
Vincitore: Krawietz / Puetz
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Krawietz / Puetz
1-0
2-0
3-0
3-1
3-2
4-2
5-2
5-3
6-3
7-3
8-3
8-4
8-5
9-5
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Krawietz / Puetz
3-5 → 3-6
B. Nakashima / Tiafoe
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-5 → 3-5
K. Krawietz / Puetz
2-4 → 2-5
B. Nakashima / Tiafoe
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-4 → 2-4
K. Krawietz / Puetz
1-3 → 1-4
B. Nakashima / Tiafoe
0-3 → 1-3
K. Krawietz / Puetz
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-2 → 0-3
B. Nakashima / Tiafoe
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima / Tiafoe
5-4 → 6-4
K. Krawietz / Puetz
5-3 → 5-4
B. Nakashima / Tiafoe
4-3 → 5-3
K. Krawietz / Puetz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
B. Nakashima / Tiafoe
2-3 → 3-3
K. Krawietz / Puetz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
B. Nakashima / Tiafoe
1-2 → 2-2
K. Krawietz / Puetz
1-1 → 1-2
B. Nakashima / Tiafoe
0-1 → 1-1
K. Krawietz / Puetz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko vs Mirra Andreeva / Victoria Mboko
WTA Indian Wells
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
6
6
9
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
7
3
11
Vincitore: Andreeva / Mboko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
4-5
4-6
5-6
5-7
6-7
7-7
7-8
7-9
8-9
9-9
10-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
5-3 → 6-3
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
2-2 → 2-3
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
1-0 → 1-1
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
2*-3
2-4*
3-4*
3*-5
4*-5
4-6*
5-6*
6*-6
6*-7
7-7*
7-8*
6-6 → 6-7
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-6 → 6-6
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
2-4 → 3-4
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
2-3 → 2-4
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
1-3 → 2-3
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
0-3 → 1-3
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 0-3
Mirra Andreeva / Victoria Mboko
0-1 → 0-2
Hailey Baptiste / Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Buone notizie per Musetti con Fritz, de Minaur, Shelton e Bublik fuori
Alla fine ha pagato relativamente poco, in termini di classifica, l’infortunio e il suo post.
Norrie spesso riesce a tirare fuori il coniglio dal cilindro e sovvertire i pronostici. La vittoria di Hijikata su Bublik, in qualche modo, rende meno preoccupante la sconfitta di Darderi. Sorprende Fritz, in negativo, e bene, almeno dal punteggio, Draper.
E’ andata male a Kostyuk, troppi errori al servizio, ci riproverà credo e spero a Miami
APPROVO IN PIENO!!!
LO SAI CHE APPROVO QUANTO HAI SCRITTO?
Consideriamo che Nole è ormai Greco di adozione! Una Grecia così farebbe paura in Davis.
Godo solo per il doppio vinto da Nole-Tsitsipas….si vede che hanno le specifiche caratteristiche per riuscire nell’impresa di vincere un doppio senza allenamento specifico….
Pensa che io invece tifavo per la Andreeva…..
Kostyuk ha stretto la mano alla Rybakina al termine del match?
Bublik, un altro che dava per scontato di battere l’avversario (bravissimo) meno noto (che adoro) e invece, leggo, ha sfogato sulla povera racchetta la frustrazione…vincente invece la solida concretezza mai arrogante del buon Casper, ormai avvezzo a respingere attacchi velleitari e a mostrare che lui c’è comunque, che il suo mestiere lo sa fare e molto bene, che se anche non parte sempre vittorioso (ma non era il caso di oggi) comunque ci prova con una serietà che conquista e con la pacatezza, che è poi la virtù dei forti
Kovacevic è il mio “rovescio a una mano” preferito, lo seguo volentieri e ho già detto che ha freschezza, talento, entusiasmo, insomma, uno dei tanti giovani che, cresciuti nel mito di Novak, stanno esprimendo un tennis convincente anche se in fase di assestamento…per questo poteva essere un avversario temibile per Novak, mediato però dalla minore esperienza e da quel minimo di emozione che può incutere il big di riferimento, oltretutto conosciuto dalla famiglia serba con lui ancora ragazzino ammirato…risultato, ancora lo stesso titolo: Novak
fatica ma vince, avendo lasciato comunque spazio (inevitabilmente, visto il gap anagrafico) al giovane avversario per mostrare un talento ancora impreciso ma rassicurante per il futuro…e se mi avessero detto che avrei parteggiato per “batti lei” Norrie non ci avrei creduto ma questa volta, vedendolo pallettare con De Minaur con ferrea convinzione, l’ho rivalutato e ho scoperto comunque, in contrasto con l’avversario, il “personaggio” Cameron, col suo tennis caparbio, sempre pronto ad innestarlo con tutti, bravi e meno bravi, con una testardaggine e un piglio orgoglioso e velleitario che va al di là dell’evoluzione e della modernizzazione, davanti all’incolore australiano che non è mai riuscito ad emozionarmi: e devo dire bravo davvero Norrie, voleva questo risultato e l’ha fatto capire perentoriamente allo spettatore e allo stesso De Minaur che, palesemente convinto di altro esito ma progressivamente rassegnato, ha chiuso con un freddo
saluto finale al vincitore meritevole di questa partita
Siniakova magistrale!!! Che gioia che mi ha dato!!! E Jas e Sara volevano complicarsela…
Ah però, quante teste di serie cadute! Giornata di sorprese
Uhmmm oggi ci saluta Andreeva, Fritz, Bublik e lo stesso Ruud è a rischio contro Vacherot. Giornata di sorprese iniziata con la sconfitta di De Minaur, vediamo come evolve in seguito.
E dopo De Minaur, pure Bublik fuori.
E questi sarebbero avversari credibili X Sinner ed Alcaraz nei tornei che contano?
Anche DJOKOVIC metterei.
Quando uno spacca la racchetta nel modo in cui l’ ha spaccata Bublik, andrebbe squalificato dal torneo e multato pesantemente.
Mica dargli solamente un warning.
Direi che è il momento di ripartire dai challenger!
O forse son tutti parecchio forti, e come cali di un 5% ce n’è centinaia pronti a mangiarti vivo?
Visto un po’ di Draper, e mi pare addirittura essersi ingrossato muscolarmente in questi mesi di assenza. Poi con quel taglio da marine… un vero e proprio armadio! Ottimo per le riviste, ma per la sua integrità fisica non so se sia necessariamente cosa buona…
E così Draper ha battuto Cerundolo.
Pessimo avversario per Nole, che oggi ha balbettato, vedo l’inglese in ottima forma.
Norrie che avrebbe vinto questo torneo e avrebbe anche asfaltato il n.1 Carlitos..
Non l’ho visto Opelka, inquadravano solo Sinner e c’erano più spettatori (entusiasti) che sul centrale..strano visto lo scarso “appeal” di Sinner. Anche i due fenomeni del doppio spagnolo-argentino erano felici di avere tutto quel pubblico anche se, insieme ad Opelka, erano come il piatto su cui è appoggiata una chianina…
L’ho notato anch’io che oltretutto ho seguito il match, ma anche gli errori giocano un ruolo importante e l’americano ne ha fatti all’incirca tanti quanti i vincenti … 😉
Verso il basso certamente.
Kovacevic 50 vincenti e 16 ace. Ma alla fine…
Mamma mia però Jannik,0 cinismo anche in doppio….non bei segnali sul piano mentale
O forse un equilibrio assoluto
Che bello vedere Jannik sorridere.. Mai doppio fu più azzeccato
Bravo DJOKOVIC.
Madonna. Jannik vicino ad Opelka sembra quasi un nano!
Bravo norrie.
Brava muchova.
Opelka non era quello secondo il quale il doppio lo giocano i singolaristi falliti? In ogni caso spero vincano Granollers e Zeballos, un po’ perché per Opelka e il tennis che rappresenta non riesco a fare il tifo, un po’ perché ridono così tanto che lo trovo poco rispettoso.
Norrie asfaltato da Jodar pochi giorni fa, asfalta il numero 6 al mondo.
Ormai, a parte i primi 2, e forse Zverev, vi e’ una mediocrità assoluta
E’ passato anche Djokovic in un match abbastanza sofferto contro Kovacevic, laddove l’esperienza di Novak ha giocato un ruolo importante.
@ Non tennista (#4571963)
Sta comunque benissimo,la vittoria del 1000 le ha dato ulteriore boost,sa che non è più giovanissima,ha attraversato momenti recenti difficili,con gran pazienza è tornata al top e penso che ora voglia battere il ferro finché è caldo visto che stanno arrivando nuove leve,mi aspetto un gran stagione.
Un gran guadagno per la WTA.
Intanto fuori De Minaur da Norrie, ho visto solo qualche game per cui non saprei giudicare se è merito del secondo o una prestazione opaca del primo. Da notare però che Norrie è stato anche in top ten per cui è pur sempre uno da prendere con le molle.
@ Silvio (#4571996)
Si confermo che è molto divertente anche se ultimamente ho un po abbandonato
ACE che danno il 15 all’avversario… Matematica non euclidea… Temutissima dai big servers!
@ Zoff (#4571995)
Kovacevic avrebbe perso il terzo gioco malgrado 6 aces, e malgrado i 5 punti totali giocati… Un record! 😮
Qualcuno di voi fa il fantatennis su AceCream?
E’ divertente.
Hai sei giocatori in squadra, uno per fascia (nella prima ci sono i primi 4 ATP). Ogni partita ti porta i punti ATP, punti rendimento (stats) e punti “booster” (ogni giocatore ha un superpotere: ace, break point salvati, break strappati, TB vinti, strisce vincenti, percentuale di risposte). In più hai tre “prediction” al giorno per ragggranellare altri punti. Puoi fare campionati con i tuoi amici, che durano 52 settimane, fino a fine anno, solo gli slam, come ti pare. Oppure partecipare alle leghe pubbliche, come il fantacalcio.
Per tornare OT, in questo torneo ho ancora Sinner, de Minaur, Medvedev e Vacherot in corsa. Quindi ragione in più per tifarli.
Solo io vedo una strana pioggia di ACE?
Nel femminile possibile sorpresa di Kostyuk che estromette Rybakina, poi sono curioso di vedere se Muchova mostra di nuovo il tennis con cui ha vinto il suo primo 1000 recentemente.
Altro match che desta interesse e Martens-Bencic , sarebbe da centrale anche questo.
La Bencic già da due slam a questa parte è tornata ad essere indicata come mina vagante della vigilia, impensabile il livello che è riuscita a riproporre da mamma,ho visto però anche una Mertens molto in palla,ero certo che venisse data favorita la Belinda,ma vedendo gli highlights così convincenti della Mertens averle messe alla pari non è ingiusto,è anche strategico per metterti ancora di più in difficoltà.
Nell’unico match di giornata dato alla pari sono propenso a vedere ancora un po più Bencic,ma non con riserva.
Allora,non rimane che un sondaggio.
Pippi Calzelunghe o la Belinda?
Oggi ho meno tempo perché stiamo confezionando un sacco a misura Rybakina. Mi sembra che la Kostyuk abbia superato i suoi problemi fisici e dagli highlights mi sembra vicina a quella che ha dato 2-0 a Andreeva, Anisimova e Pegula in 3 giorni, recentemente.
4-4 tra Swiatek e Sakkari, certo è un po di pressione per Swiatek sapendo che l’altra ha le armi buone.
Andreeva ha vinto 6-0 6-0 il primo match, spesso è controproducente per il match successivo non superare qualche momento che ti prova durante un match, Siniakova è una fighter, una delle poche che può battere dopo 3 ore un’altra fighter indomita come Fernandez, qualche problema glielo procurerà, bisogna vedere se Andreeva scenderà in campo troppo sicura e leggera dopo un doppio 6-0.