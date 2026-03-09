Challenger 175 Phoenix: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali
Challenger 175 Phoenix – Tabellone Principale – hard
(1) Corentin Moutet vs Bye
Qualifier vs Quentin Halys
Jacob Fearnley vs Arthur Cazaux
(Alt) Nikoloz Basilashvili vs (6) Kamil Majchrzak
(4) Nuno Borges vs Bye
James Duckworth vs Jan-Lennard Struff
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Daniel Merida vs (7) Marcos Giron
(5) Terence Atmane vs (WC) Darwin Blanch
Aleksandar Vukic vs (Alt) Billy Harris
(WC) Mitchell Krueger vs Qualifier
Bye vs (3) Adrian Mannarino
(8) Ethan Quinn vs Alexander Shevchenko
Emilio Nava vs (WC) Michael Mmoh
(Alt) Benjamin Bonzi vs (Alt) Alex Bolt
Bye vs (2) Zizou Bergs
Challenger 175 Phoenix – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Stefano Travaglia vs (WC) Ofek Shimanov
(Alt) Aidan Mayo vs (Alt) (8) Bor Artnak
(2) Leandro Riedi vs (Alt) Mathis Bondaz
(WC) Jay Friend vs (Alt) (7) Taro Daniel
(3) Elias Ymer vs (Alt) Thai-Son Kwiatkowski
(Alt) Blaise Bicknell vs (Alt) (5) Andres Martin
(Alt) (4) Stefan Kozlov vs (WC) Nathan Ponwith
(Alt) Shu Matsuoka vs (Alt) (6) Marc Polmans
TAG: Circuito Challenger
