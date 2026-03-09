Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 175 Phoenix: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nelle quali

09/03/2026 08:27 1 commento
Stefano Travaglia nella foto
USA Challenger 175 Phoenix – Tabellone Principale – hard
(1) Corentin Moutet FRA vs Bye
Qualifier vs Quentin Halys FRA
Jacob Fearnley GBR vs Arthur Cazaux FRA
(Alt) Nikoloz Basilashvili GEO vs (6) Kamil Majchrzak POL

(4) Nuno Borges POR vs Bye
James Duckworth AUS vs Jan-Lennard Struff GER
Qualifier vs Qualifier
(Alt) Daniel Merida ESP vs (7) Marcos Giron USA

(5) Terence Atmane FRA vs (WC) Darwin Blanch USA
Aleksandar Vukic AUS vs (Alt) Billy Harris GBR
(WC) Mitchell Krueger USA vs Qualifier
Bye vs (3) Adrian Mannarino FRA

(8) Ethan Quinn USA vs Alexander Shevchenko KAZ
Emilio Nava USA vs (WC) Michael Mmoh USA
(Alt) Benjamin Bonzi FRA vs (Alt) Alex Bolt AUS
Bye vs (2) Zizou Bergs BEL

USA Challenger 175 Phoenix – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Stefano Travaglia ITA vs (WC) Ofek Shimanov ISR
(Alt) Aidan Mayo USA vs (Alt) (8) Bor Artnak SLO

(2) Leandro Riedi SUI vs (Alt) Mathis Bondaz FRA
(WC) Jay Friend JPN vs (Alt) (7) Taro Daniel JPN

(3) Elias Ymer SWE vs (Alt) Thai-Son Kwiatkowski USA
(Alt) Blaise Bicknell JAM vs (Alt) (5) Andres Martin USA

(Alt) (4) Stefan Kozlov USA vs (WC) Nathan Ponwith USA
(Alt) Shu Matsuoka JPN vs (Alt) (6) Marc Polmans AUS

