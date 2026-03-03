Tennisti costretti alla fuga dal campo dopo un attacco con drone negli Emirati Arabi Uniti (video)

“Show must go on”, ma non a tutti i costi… Stamattina al Challenger Fujairah — circa 90 miglia a sud-est di Dubai – gli incontri sono stati interrotti repentinamente, con i giocatori e ufficiali di gara costretti a lasciare di corsa i campi da gioco dopo che un incendio è divampato in un vicino terminal petrolifero in seguito a un attacco con drone di matrice iraniana. Una diretta sul sito ufficiale ATP ha mostrato il giapponese Hayato Matsuoka e il russo Daniil Ostapenkov, insieme al giudice di sedia e ai giudici di linea, allontanarsi di corsa dal campo nelle prime fasi del terzo set. Si sono inoltre sentite le urla degli ufficiali del torneo che intimavano di evacuare immediatamente l’area di gioco visto il pericolo incombente sull’area vicina a quella di gioco. I due incontri in corso sono stati ovviamente sospesi e l’ATP ha successivamente confermato la cancellazione del programma per il resto della giornata.

Simply insane. Fujairah challenger, taking places in UAE 🇦🇪 is suspended due to threat of air strike… pic.twitter.com/uLABn9Wptv — Regista Betting (@RegistaBetting) March 3, 2026

In un comunicato, l’ufficio media del governo di Fujairah ha dichiarato: “Le autorità competenti sono intervenute a seguito di un incendio sviluppatosi nella Fujairah Oil Industry Zone, causato dalla caduta di detriti dopo l’intercettazione riuscita di un drone da parte dei sistemi di difesa aerea”, come riporta BBC. Negli ultimi tre giorni, attacchi con droni e missili iraniani sono stati lanciati verso gli Emirati Arabi Uniti in risposta ai raid statunitensi e israeliani contro l’Iran. Le squadre di difesa erano ancora «al lavoro per contenere l’incidente», ha aggiunto il comunicato. Fortunatamente la caduta di detriti non ha comportato feriti.

“La salute, la sicurezza e il benessere dei nostri giocatori, dello staff e del personale del torneo sono la nostra priorità”, ha dichiarato l’ATP a BBC. “Dopo aver consultato le autorità locali e i consulenti per la sicurezza, abbiamo deciso di cancellare il programma odierno a titolo precauzionale. Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e forniremo ulteriori aggiornamenti quando opportuno”.

Nella giornata di lunedì 2 marzo l’ATP aveva confermato che il torneo di Fujairah si sarebbe regolarmente disputato dopo colloqui con il governo locale sulla fattibilità dell’evento. L’organo di governo del tennis maschile era stato rassicurato circa le condizioni di sicurezza, con misure aggiuntive implementate e svolgimento delle partite a porte chiuse. Tuttavia lo svolgimento delle attività militari è imprevedibile, quindi il completamento del torneo degli Emirati Arabi Uniti appare in serio rischio.

Mario Cecchi