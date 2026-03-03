BNP Paribas Open: sorteggio ricco di insidie, Alcaraz e Sinner guidano il tabellone (con la situazione degli italiani)

Sorteggiato il tabellone del primo ATP Masters 1000 della stagione, in programma all’Indian Wells Tennis Garden (montepremi 9.415.725 dollari) insieme al WTA 1000. Il torneo si annuncia subito spettacolare, con possibili incroci di altissimo livello già nelle prime fasi.

Alcaraz tra Dimitrov e Atmane, Djokovic nella stessa metà

Il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz debutterà contro Grigor Dimitrov o il francese Terence Atmane.

Lo spagnolo lo scorso anno travolse Dimitrov nel deserto californiano lasciandogli appena due giochi, ma il bulgaro vanta una semifinale (2021) e un quarto (2022) a Indian Wells. Atmane, n.52 ATP e al debutto nel main draw, arriva in fiducia dopo la semifinale a Cincinnati e il successo su Dimitrov ad Acapulco.

Nella stessa metà incombe Novak Djokovic, cinque volte campione del torneo (come Roger Federer). Il serbo esordirà contro Kamil Majchrzak o Giovanni Mpetshi Perricard, con l’obiettivo di riscattare la sorprendente sconfitta dello scorso anno contro Botic van de Zandschulp e inseguire il titolo ATP numero 102. Nel suo quarto anche Taylor Fritz, campione 2022.

Il cammino degli italiani

Sinner a caccia del primo trionfo nel deserto

Nel quarto basso c’è Jannik Sinner, testa di serie n.2, che debutterà contro James Duckworth o un qualificato. Possibile ottavo contro Ben Shelton, con Jakub Mensik altra mina vagante.

Sinner è l’unico italiano ad aver raggiunto semifinali a Indian Wells (2023 e 2024), sempre fermato da Alcaraz. Ha conquistato tutti gli altri Masters 1000 sul duro, ma il titolo californiano ancora manca.

Musetti (dopo Sinner) guida la pattuglia nella parte bassa

Lorenzo Musetti, n.5 del mondo, è nel terzo quarto con Alexander Zverev. Debutterà contro Marton Fucsovics o un qualificato. Potenziale terzo turno con Arthur Fils, ottavo contro Felix Auger-Aliassime o Andrey Rublev.

Nel suo spicchio anche:

Flavio Cobolli (n.15), contro Daniel Altmaier o Miomir Kecmanovic.

Matteo Berrettini (n.66), all’esordio contro Adrian Mannarino.

Mattia Bellucci, che sfiderà Gabriel Diallo.

Darderi e Arnaldi nel quarto di Alcaraz

Nel primo quarto, quello di Alcaraz, trovano spazio:

Luciano Darderi, che affronterà un qualificato con possibile terzo turno contro Alexander Bublik e ottavo con Alex de Minaur.

Matteo Arnaldi, contro un qualificato, con eventuale secondo turno contro Cameron Norrie.

Scenario apertissimo

Con Alcaraz e Djokovic nella stessa metà e Sinner pronto ad approfittarne nell’altra, il tabellone di Indian Wells promette battaglie fin dai primi turni. Gli italiani sono numerosi e ambiziosi: il deserto californiano può regalare ancora grandi emozioni.





Francesco Paolo Villarico