Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Center – ore 09:00
Luca Potenza
vs Lorenzo Carboni
ATP Hersonissos
Luca Potenza [6]
2
6
Lorenzo Carboni [9]
6
7
Vincitore: Carboni
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
L. Carboni
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
L. Carboni
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Potenza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
L. Carboni
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. Potenza
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
L. Carboni
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
L. Potenza
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
L. Potenza
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
L. Carboni
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
L. Potenza
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Potenza
0-15
15-15
15-30
df
15-40
2-4 → 2-5
L. Carboni
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
df
0-3 → 1-3
L. Potenza
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Gabriele Piraino vs Pietro Fellin
ATP Hersonissos
Gabriele Piraino [3]•
30
2
Pietro Fellin [11]
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
G. Piraino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
G. Piraino
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
G. Piraino
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
df
0-1 → 0-2
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Lukas Neumayer vs Jacopo Vasami
Il match deve ancora iniziare
Melios Efstathiou vs Alejandro Moro Canas
Il match deve ancora iniziare
17 – ore 09:00
Javier Barranco Cosano vs Petr Nesterov
ATP Hersonissos
Javier Barranco Cosano [4]
6
6
Petr Nesterov
3
2
Vincitore: Barranco Cosano
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
P. Nesterov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
P. Nesterov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
J. Barranco Cosano
1-1 → 2-1
P. Nesterov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
J. Barranco Cosano
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Nesterov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
J. Barranco Cosano
4-3 → 5-3
J. Barranco Cosano
3-2 → 3-3
P. Nesterov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
J. Barranco Cosano
2-1 → 3-1
P. Nesterov
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Barranco Cosano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
P. Nesterov
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Stefan Dostanic vs Lui Maxted
ATP Hersonissos
Stefan Dostanic [1]•
0
5
4
Lui Maxted [10]
0
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Maxted
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Dostanic
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
3-1 → 4-1
L. Maxted
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Maxted
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
S. Dostanic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
L. Maxted
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
S. Dostanic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
L. Maxted
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-0 → 1-1
S. Dostanic
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Alex Rybakov vs Jacopo Berrettini
Il match deve ancora iniziare
18 – ore 09:00
Buvaysar Gadamauri vs Jack Loge
ATP Hersonissos
Buvaysar Gadamauri [5]
7
6
Jack Loge [12]
6
2
Vincitore: Gadamauri
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
J. Loge
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-1 → 4-1
J. Loge
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
J. Loge
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-4 → 5-5
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
B. Gadamauri
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Loge
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
B. Gadamauri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Adria Soriano Barrera vs Svyatoslav Gulin
ATP Hersonissos
Adria Soriano Barrera [2]
6
6
Svyatoslav Gulin [8]
3
1
Vincitore: Soriano Barrera
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Soriano Barrera
5-1 → 6-1
S. Gulin
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
A. Soriano Barrera
3-1 → 4-1
S. Gulin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
A. Soriano Barrera
2-0 → 3-0
S. Gulin
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
1-0 → 2-0
A. Soriano Barrera
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gulin
15-0
15-15
15-30
df
15-40
5-3 → 6-3
A. Soriano Barrera
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
S. Gulin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
3-3 → 4-3
A. Soriano Barrera
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 3-3
A. Soriano Barrera
1-2 → 2-2
S. Gulin
15-0
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 1-2
A. Soriano Barrera
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Daniel Rincon vs Viktor Durasovic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Centre Court – ore 09:00
Stefano Napolitano
vs Maximilian Neuchrist
ATP Kigali
Stefano Napolitano [2]
7
7
Maximilian Neuchrist [8]
5
6
Vincitore: Napolitano
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
M. Neuchrist
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
6-5 → 6-6
M. Neuchrist
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
5-4 → 5-5
M. Neuchrist
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
S. Napolitano
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Neuchrist
0-15
15-15
30-15
30-30
ace
2-1 → 2-2
S. Napolitano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Neuchrist
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
S. Napolitano
15-0
ace
15-15
15-30
df
30-30
3-3 → 4-3
M. Neuchrist
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Napolitano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
Marco Cecchinato vs Aziz Ouakaa (Non prima 11:30)
ATP Kigali
Marco Cecchinato•
0
7
0
Aziz Ouakaa
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ouakaa
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
6-5 → 7-5
A. Ouakaa
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Ouakaa
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
3-4 → 4-4
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
1-1 → 1-2
M. Cecchinato
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
df
0-0 → 0-1
Marco Trungelliti vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 09:00
Oriol Roca Batalla vs Michiel De Krom
ATP Kigali
Oriol Roca Batalla [1]
6
6
Michiel De Krom
7
7
Vincitore: De Krom
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
O. Roca Batalla
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. De Krom
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
M. De Krom
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
O. Roca Batalla
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
ace
4-5 → 5-5
M. De Krom
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
O. Roca Batalla
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
M. De Krom
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
O. Roca Batalla
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
M. De Krom
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. De Krom
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Andrej Martin vs Filip Cristian Jianu (Non prima 11:30)
ATP Kigali
Andrej Martin
0
2
Filip Cristian Jianu•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Martin
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
2-4 → 2-5
F. Cristian Jianu
1-4 → 2-4
F. Cristian Jianu
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-3 → 0-4
F. Cristian Jianu
0-1 → 0-2
A. Martin
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Jonas Forejtek vs Luka Mikrut
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:00
Samuele Pieri
vs Ivan Marrero Curbelo
ATP Kigali
Samuele Pieri [5]
4
7
6
Ivan Marrero Curbelo [7]
6
5
4
Vincitore: Pieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
I. Marrero Curbelo
2-3 → 2-4
S. Pieri
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
2-2 → 2-3
I. Marrero Curbelo
1-2 → 2-2
S. Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
I. Marrero Curbelo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
S. Pieri
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Marrero Curbelo
6-5 → 7-5
I. Marrero Curbelo
5-4 → 5-5
I. Marrero Curbelo
4-3 → 4-4
S. Pieri
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
3-3 → 4-3
I. Marrero Curbelo
3-2 → 3-3
S. Pieri
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
I. Marrero Curbelo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
I. Marrero Curbelo
1-0 → 1-1
S. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marrero Curbelo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
S. Pieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
I. Marrero Curbelo
4-3 → 4-4
S. Pieri
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
I. Marrero Curbelo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
S. Pieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
I. Marrero Curbelo
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
S. Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
I. Marrero Curbelo
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Enrico Dalla Valle vs Gray Voelzke
ATP Kigali
Enrico Dalla Valle [4]
0
1
Gray Voelzke•
0
1
Florent Bax vs Gabriele Pennaforti
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Ryan Nijboer
vs Maik Steiner
ATP Kigali
Ryan Nijboer [6]
7
6
Maik Steiner [12]
6
3
Vincitore: Nijboer
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Nijboer
15-0
30-15
40-15
40-30
df
4-2 → 5-2
M. Steiner
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
4-1 → 4-2
R. Nijboer
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Steiner
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-1 → 3-1
R. Nijboer
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-1 → 2-1
M. Steiner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
M. Steiner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
R. Nijboer
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
4-5 → 5-5
R. Nijboer
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
R. Nijboer
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Steiner
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Nijboer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Steiner
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Eero Vasa vs Nicholas David Ionel
ATP Kigali
Eero Vasa [3]
40
4
1
Nicholas David Ionel [11]•
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. David Ionel
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
E. Vasa
30-0
ace
30-15
30-30
df
40-30
0-2 → 1-2
E. Vasa
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. David Ionel
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
E. Vasa
15-0
ace
30-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Jay Clarke / Max Houkes vs Eliakim Coulibaly / Mathys Erhard
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Central – ore 14:00
Joao Eduardo Schiessl
vs Nicolas Villalon
Il match deve ancora iniziare
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Benjamin Torrealba
Il match deve ancora iniziare
Gustavo Heide vs Daniel Elahi Galan
Il match deve ancora iniziare
Joao Lucas Reis Da Silva vs Matias Soto (Non prima 21:30)
Il match deve ancora iniziare
Quadra 3 – ore 14:00
Franco Roncadelli vs Joao Vitor Scramin Do Lago
Il match deve ancora iniziare
Pedro Sakamoto vs Luis Felipe Miguel
Il match deve ancora iniziare
Jaime Faria vs Gianluca Cadenasso
Il match deve ancora iniziare
Quadra 9 – ore 14:00
Carlos Sanchez Jover vs Ryan Dickerson
Il match deve ancora iniziare
Eduardo Ribeiro vs Nicolas Moreno De Alboran
Il match deve ancora iniziare
Juan Carlos Prado Angelo vs Guy Den Ouden
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Court central – ore 11:00
Yosuke Watanuki
vs Florian Broska
ATP Thionville
Yosuke Watanuki [1]
6
6
Florian Broska [12]
1
4
Vincitore: Watanuki
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Broska
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
df
40-40
5-3 → 5-4
F. Broska
15-0
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Y. Watanuki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 5-1
Y. Watanuki
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Broska
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
40-40
5-0 → 5-1
Y. Watanuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
F. Broska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Y. Watanuki
15-15
15-30
df
30-30
40-30
2-0 → 3-0
F. Broska
0-15
df
15-15
15-30
15-40
1-0 → 2-0
Y. Watanuki
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Kei Nishikori vs Jelle Sels
ATP Thionville
Kei Nishikori [6]
0
0
Jelle Sels [9]
0
0
Neil Oberleitner vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Roman Safiullin vs Timofey Skatov (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Justin Engel vs Giulio Zeppieri (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Nicolai Budkov Kjaer vs Alex Molcan
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Rudolf Molleker vs Martin Krumich
ATP Thionville
Rudolf Molleker
15
6
2
Martin Krumich [11]•
30
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Molleker
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 2-2
R. Molleker
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-1*
2*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
6-6 → 6-7
M. Krumich
15-0
30-15
ace
40-15
40-30
ace
6-5 → 6-6
R. Molleker
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-5 → 6-5
R. Molleker
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
M. Krumich
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
R. Molleker
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Charles Broom vs Geoffrey Blancaneaux
Il match deve ancora iniziare
Murphy Cassone vs Laurent Lokoli (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
🇦🇪 CHALLENGER Fujairah (Emirati Arabi Uniti) – 1° Turno Qualificazione, hard
CENTRE COURT – ore 10:00
Hayato Matsuoka
vs Muzammil Murtaza
ATP Fujairah
Hayato Matsuoka [1]
6
6
Muzammil Murtaza
1
1
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Murtaza
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
H. Matsuoka
15-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
3-1 → 4-1
M. Murtaza
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-0 → 3-1
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Murtaza
0-15
15-30
30-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
H. Matsuoka
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
M. Murtaza
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-1 → 4-1
M. Murtaza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
1-1 → 2-1
Keshav Chopra vs Vladyslav Orlov
ATP Fujairah
Keshav Chopra
30
0
2
Vladyslav Orlov [11]•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Chopra
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
V. Orlov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Orlov
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
K. Chopra
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-4 → 0-5
K. Chopra
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
df
0-2 → 0-3
K. Chopra
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Mert Alkaya vs Ergi Kirkin
Il match deve ancora iniziare
Yusuke Kusuhara vs Marek Gengel
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 10:00
Daniil Ostapenkov vs Ryuki Matsuda
ATP Fujairah
Daniil Ostapenkov
6
4
6
Ryuki Matsuda [12]
1
6
3
Vincitore: Ostapenkov
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Matsuda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
D. Ostapenkov
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Ostapenkov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
R. Matsuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
R. Matsuda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
D. Ostapenkov
15-0
15-15
15-30
15-40
df
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Matsuda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
R. Matsuda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
R. Matsuda
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
R. Matsuda
15-0
30-15
30-30
df
40-40
A-40
1-2 → 1-3
D. Ostapenkov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tung-Lin Wu vs Sergey Betov
Il match deve ancora iniziare
Shunsuke Nakagawa vs Takuya Kumasaka
Il match deve ancora iniziare
Carlo Alberto Caniato vs Ilya Ivashka
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 10:00
Francis Casey Alcantara vs Ronit Karki
ATP Fujairah
Francis Casey Alcantara
5
1
Ronit Karki
7
6
Vincitore: Karki
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Karki
15-0
ace
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
F. Casey Alcantara
0-15
0-40
df
15-40
30-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-5 → 1-5
F. Casey Alcantara
0-30
0-40
15-40
30-40
40-A
0-3 → 0-4
F. Casey Alcantara
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Casey Alcantara
5-6 → 5-7
F. Casey Alcantara
5-4 → 5-5
R. Karki
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
4-4 → 5-4
F. Casey Alcantara
3-4 → 4-4
F. Casey Alcantara
2-3 → 3-3
R. Karki
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
F. Casey Alcantara
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
Imanol Lopez Morillo vs Yusuke Takahashi
ATP Fujairah
Imanol Lopez Morillo
15
4
Yusuke Takahashi [10]•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Lopez Morillo
3-2 → 4-2
I. Lopez Morillo
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
40-30
2-1 → 3-1
I. Lopez Morillo
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Y. Takahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Yanki Erel vs Niels McDonald
Il match deve ancora iniziare
Felix Balshaw vs Tsung-Hao Huang
Il match deve ancora iniziare
