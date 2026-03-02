Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Thionville, Brasília, Kigali 1, Hersonissos 1: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

02/03/2026 10:08 Nessun commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
CHALLENGER Hersonissos 🇬🇷 (Grecia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Center – ore 09:00
Luca Potenza ITA vs Lorenzo Carboni ITA
ATP Hersonissos
Luca Potenza [6]
2
6
Lorenzo Carboni [9]
6
7
Vincitore: Carboni
Gabriele Piraino ITA vs Pietro Fellin ITA

ATP Hersonissos
Gabriele Piraino [3]
30
2
Pietro Fellin [11]
0
5
Lukas Neumayer AUT vs Jacopo Vasami ITA

Il match deve ancora iniziare

Melios Efstathiou CYP vs Alejandro Moro Canas ESP

Il match deve ancora iniziare



17 – ore 09:00
Javier Barranco Cosano ESP vs Petr Nesterov BUL

ATP Hersonissos
Javier Barranco Cosano [4]
6
6
Petr Nesterov
3
2
Vincitore: Barranco Cosano
Stefan Dostanic USA vs Lui Maxted GBR

ATP Hersonissos
Stefan Dostanic [1]
0
5
4
Lui Maxted [10]
0
7
2
Alex Rybakov USA vs Jacopo Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare



18 – ore 09:00
Buvaysar Gadamauri BEL vs Jack Loge BEL

ATP Hersonissos
Buvaysar Gadamauri [5]
7
6
Jack Loge [12]
6
2
Vincitore: Gadamauri
Adria Soriano Barrera COL vs Svyatoslav Gulin RUS

ATP Hersonissos
Adria Soriano Barrera [2]
6
6
Svyatoslav Gulin [8]
3
1
Vincitore: Soriano Barrera
Daniel Rincon ESP vs Viktor Durasovic NOR

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Kigali 🇷🇼 (Ruanda) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Centre Court – ore 09:00
Stefano Napolitano ITA vs Maximilian Neuchrist AUT
ATP Kigali
Stefano Napolitano [2]
7
7
Maximilian Neuchrist [8]
5
6
Vincitore: Napolitano
Marco Cecchinato ITA vs Aziz Ouakaa TUN (Non prima 11:30)

ATP Kigali
Marco Cecchinato
0
7
0
Aziz Ouakaa
0
5
0
Marco Trungelliti ARG vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 09:00
Oriol Roca Batalla ESP vs Michiel De Krom NED

ATP Kigali
Oriol Roca Batalla [1]
6
6
Michiel De Krom
7
7
Vincitore: De Krom
Andrej Martin SVK vs Filip Cristian Jianu ROU (Non prima 11:30)

ATP Kigali
Andrej Martin
0
2
Filip Cristian Jianu
0
5
Jonas Forejtek CZE vs Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 09:00
Samuele Pieri ITA vs Ivan Marrero Curbelo ESP
ATP Kigali
Samuele Pieri [5]
4
7
6
Ivan Marrero Curbelo [7]
6
5
4
Vincitore: Pieri
Enrico Dalla Valle ITA vs Gray Voelzke USA

ATP Kigali
Enrico Dalla Valle [4]
0
1
Gray Voelzke
0
1
Florent Bax FRA vs Gabriele Pennaforti ITA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 10:00
Ryan Nijboer NED vs Maik Steiner GER
ATP Kigali
Ryan Nijboer [6]
7
6
Maik Steiner [12]
6
3
Vincitore: Nijboer
Eero Vasa FIN vs Nicholas David Ionel ROU

ATP Kigali
Eero Vasa [3]
40
4
1
Nicholas David Ionel [11]
15
6
4
Jay Clarke GBR / Max Houkes NED vs Eliakim Coulibaly CIV / Mathys Erhard FRA

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Brasilia 2 🇧🇷 (Brasile) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Central – ore 14:00
Joao Eduardo Schiessl BRA vs Nicolas Villalon CHI
Il match deve ancora iniziare

Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Benjamin Torrealba CHI

Il match deve ancora iniziare

Gustavo Heide BRA vs Daniel Elahi Galan COL

Il match deve ancora iniziare

Joao Lucas Reis Da Silva BRA vs Matias Soto CHI (Non prima 21:30)

Il match deve ancora iniziare



Quadra 3 – ore 14:00
Franco Roncadelli URU vs Joao Vitor Scramin Do Lago BRA

Il match deve ancora iniziare

Pedro Sakamoto BRA vs Luis Felipe Miguel BRA

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Gianluca Cadenasso ITA

Il match deve ancora iniziare



Quadra 9 – ore 14:00
Carlos Sanchez Jover ESP vs Ryan Dickerson USA

Il match deve ancora iniziare

Eduardo Ribeiro BRA vs Nicolas Moreno De Alboran USA

Il match deve ancora iniziare

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Guy Den Ouden NED

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Thionville 🇫🇷 (Francia) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Court central – ore 11:00
Yosuke Watanuki JPN vs Florian Broska GER
ATP Thionville
Yosuke Watanuki [1]
6
6
Florian Broska [12]
1
4
Vincitore: Watanuki
Kei Nishikori JPN vs Jelle Sels NED

ATP Thionville
Kei Nishikori [6]
0
0
Jelle Sels [9]
0
0
Neil Oberleitner AUT vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Roman Safiullin RUS vs Timofey Skatov KAZ (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Justin Engel GER vs Giulio Zeppieri ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Alex Molcan SVK

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Rudolf Molleker GER vs Martin Krumich CZE

ATP Thionville
Rudolf Molleker
15
6
2
Martin Krumich [11]
30
7
2
Charles Broom GBR vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Murphy Cassone USA vs Laurent Lokoli FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





🇦🇪 CHALLENGER Fujairah (Emirati Arabi Uniti) – 1° Turno Qualificazione, hard

CENTRE COURT – ore 10:00
Hayato Matsuoka JPN vs Muzammil Murtaza PAK
ATP Fujairah
Hayato Matsuoka [1]
6
6
Muzammil Murtaza
1
1
Vincitore: Matsuoka
Keshav Chopra USA vs Vladyslav Orlov UKR

ATP Fujairah
Keshav Chopra
30
0
2
Vladyslav Orlov [11]
30
6
1
Mert Alkaya TUR vs Ergi Kirkin TUR

Il match deve ancora iniziare

Yusuke Kusuhara JPN vs Marek Gengel CZE

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 10:00
Daniil Ostapenkov BLR vs Ryuki Matsuda JPN

ATP Fujairah
Daniil Ostapenkov
6
4
6
Ryuki Matsuda [12]
1
6
3
Vincitore: Ostapenkov
Tung-Lin Wu TPE vs Sergey Betov BLR

Il match deve ancora iniziare

Shunsuke Nakagawa JPN vs Takuya Kumasaka JPN

Il match deve ancora iniziare

Carlo Alberto Caniato ITA vs Ilya Ivashka BLR

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 10:00
Francis Casey Alcantara PHI vs Ronit Karki USA

ATP Fujairah
Francis Casey Alcantara
5
1
Ronit Karki
7
6
Vincitore: Karki
Imanol Lopez Morillo ESP vs Yusuke Takahashi JPN

ATP Fujairah
Imanol Lopez Morillo
15
4
Yusuke Takahashi [10]
15
2
Yanki Erel TUR vs Niels McDonald GER

Il match deve ancora iniziare

Felix Balshaw FRA vs Tsung-Hao Huang TPE

Il match deve ancora iniziare

