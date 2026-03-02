Combined Indian Wells ATP, Copertina

Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza (con il programma completo di oggi)

02/03/2026 08:16 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

USA Masters 1000 Indian Wells – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Vit Kopriva CZE vs Rei Sakamoto JPN
Mitchell Krueger USA vs (19) Dalibor Svrcina CZE

(2) Ignacio Buse PER vs Liam Draxl CAN
Leandro Riedi SUI vs (15) Rinky Hijikata AUS

(3) Thiago Agustin Tirante ARG vs (WC) Izyan Ahmad USA
Nicolas Jarry CHI vs (13) Francesco Maestrelli ITA

(4) Aleksandar Vukic AUS vs Stefano Travaglia ITA
(WC) Darwin Blanch USA vs (18) Dino Prizmic CRO

(5) Alexander Blockx BEL vs Martin Landaluce ESP
Colton Smith USA vs (22) Sho Shimabukuro JPN

(6) Roman Andres Burruchaga ARG vs Moez Echargui TUN
Chun-Hsin Tseng TPE vs (21) David Goffin BEL

(7) Luca Van Assche FRA vs Alexis Galarneau CAN
(WC) Jagger Leach USA vs (14) Tomas Barrios Vera CHI

(8) Patrick Kypson USA vs Daniel Merida ESP
(WC) Andrew Johnson USA vs (23) Dane Sweeny AUS

(9) Benjamin Bonzi FRA vs Jack Pinnington Jones GBR
Federico Agustin Gomez ARG vs (16) Shintaro Mochizuki JPN

(10) Christopher O’Connell AUS vs Billy Harris GBR
Nicolas Mejia COL vs (24) Nikoloz Basilashvili GEO

(11) Tristan Schoolkate AUS vs Alex Bolt AUS
Elias Ymer SWE vs (20) Coleman Wong HKG

(12) Luca Nardi ITA vs (WC) Trevor Svajda USA
Vitaliy Sachko UKR vs (17) Mackenzie McDonald USA

Stadium 3 – ore 19:00
Colton Smith USA vs Sho Shimabukuro JPN
Patrick Kypson USA vs Daniel Merida ESP
Chun-Hsin Tseng TPE vs David Goffin BEL
Vitaliy Sachko UKR vs Mackenzie McDonald USA (Non prima 23:00)
Luca Nardi ITA vs Trevor Svajda USA

Stadium 4 – ore 19:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Izyan Ahmad USA
Andrew Johnson USA vs Dane Sweeny AUS
Katie Boulter GBR vs Viktoriya Tomova BUL (Non prima 21:00)
Joanna Garland TPE vs Taylor Townsend USA (Non prima 23:00)
Jagger Leach USA vs Tomas Barrios Vera CHI

Stadium 5 – ore 19:00
Alexander Blockx BEL vs Martin Landaluce ESP
Ignacio Buse PER vs Liam Draxl CAN
Dalma Galfi HUN vs Yue Yuan CHN (Non prima 21:00)
Kaja Juvan SLO vs Akasha Urhobo USA
Vit Kopriva CZE vs Rei Sakamoto JPN

Stadium 6 – ore 19:00
Nicolas Jarry CHI vs Francesco Maestrelli ITA
Darwin Blanch USA vs Dino Prizmic CRO
Renata Zarazua MEX vs Priscilla Hon AUS (Non prima 21:00)
Lucrezia Stefanini ITA vs Victoria Jimenez Kasintseva AND
Mitchell Krueger USA vs Dalibor Svrcina CZE

Stadium 7 – ore 19:00
Benjamin Bonzi FRA vs Jack Pinnington Jones GBR
Aleksandar Vukic AUS vs Stefano Travaglia ITA
Mananchaya Sawangkaew THA vs Rebeka Masarova SUI (Non prima 21:00)
Sinja Kraus AUT vs Storm Hunter AUS (Non prima 23:00)

Stadium 8 – ore 19:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Shintaro Mochizuki JPN
Nicolas Mejia COL vs Nikoloz Basilashvili GEO
Elias Ymer SWE vs Coleman Wong HKG
Luca Van Assche FRA vs Alexis Galarneau CAN

Stadium 9 – ore 19:00
Christopher O’Connell AUS vs Billy Harris GBR
Tristan Schoolkate AUS vs Alex Bolt AUS
Leandro Riedi SUI vs Rinky Hijikata AUS
Roman Andres Burruchaga ARG vs Moez Echargui TUN

TAG: ,