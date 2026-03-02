Masters 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione. Sono tre gli azzurri ai nastri di partenza (con il programma completo di oggi)
Masters 1000 Indian Wells – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Vit Kopriva vs Rei Sakamoto
Mitchell Krueger vs (19) Dalibor Svrcina
(2) Ignacio Buse vs Liam Draxl
Leandro Riedi vs (15) Rinky Hijikata
(3) Thiago Agustin Tirante vs (WC) Izyan Ahmad
Nicolas Jarry vs (13) Francesco Maestrelli
(4) Aleksandar Vukic vs Stefano Travaglia
(WC) Darwin Blanch vs (18) Dino Prizmic
(5) Alexander Blockx vs Martin Landaluce
Colton Smith vs (22) Sho Shimabukuro
(6) Roman Andres Burruchaga vs Moez Echargui
Chun-Hsin Tseng vs (21) David Goffin
(7) Luca Van Assche vs Alexis Galarneau
(WC) Jagger Leach vs (14) Tomas Barrios Vera
(8) Patrick Kypson vs Daniel Merida
(WC) Andrew Johnson vs (23) Dane Sweeny
(9) Benjamin Bonzi vs Jack Pinnington Jones
Federico Agustin Gomez vs (16) Shintaro Mochizuki
(10) Christopher O’Connell vs Billy Harris
Nicolas Mejia vs (24) Nikoloz Basilashvili
(11) Tristan Schoolkate vs Alex Bolt
Elias Ymer vs (20) Coleman Wong
(12) Luca Nardi vs (WC) Trevor Svajda
Vitaliy Sachko vs (17) Mackenzie McDonald
Stadium 3 – ore 19:00
Colton Smith vs Sho Shimabukuro
Patrick Kypson vs Daniel Merida
Chun-Hsin Tseng vs David Goffin
Vitaliy Sachko vs Mackenzie McDonald (Non prima 23:00)
Luca Nardi vs Trevor Svajda
Stadium 4 – ore 19:00
Thiago Agustin Tirante vs Izyan Ahmad
Andrew Johnson vs Dane Sweeny
Katie Boulter vs Viktoriya Tomova (Non prima 21:00)
Joanna Garland vs Taylor Townsend (Non prima 23:00)
Jagger Leach vs Tomas Barrios Vera
Stadium 5 – ore 19:00
Alexander Blockx vs Martin Landaluce
Ignacio Buse vs Liam Draxl
Dalma Galfi vs Yue Yuan (Non prima 21:00)
Kaja Juvan vs Akasha Urhobo
Vit Kopriva vs Rei Sakamoto
Stadium 6 – ore 19:00
Nicolas Jarry vs Francesco Maestrelli
Darwin Blanch vs Dino Prizmic
Renata Zarazua vs Priscilla Hon (Non prima 21:00)
Lucrezia Stefanini vs Victoria Jimenez Kasintseva
Mitchell Krueger vs Dalibor Svrcina
Stadium 7 – ore 19:00
Benjamin Bonzi vs Jack Pinnington Jones
Aleksandar Vukic vs Stefano Travaglia
Mananchaya Sawangkaew vs Rebeka Masarova (Non prima 21:00)
Sinja Kraus vs Storm Hunter (Non prima 23:00)
Stadium 8 – ore 19:00
Federico Agustin Gomez vs Shintaro Mochizuki
Nicolas Mejia vs Nikoloz Basilashvili
Elias Ymer vs Coleman Wong
Luca Van Assche vs Alexis Galarneau
Stadium 9 – ore 19:00
Christopher O’Connell vs Billy Harris
Tristan Schoolkate vs Alex Bolt
Leandro Riedi vs Rinky Hijikata
Roman Andres Burruchaga vs Moez Echargui
