Italiane Copertina, WTA

Classifica WTA Italiane: Jasmine Paolini al n.7 del mondo

23/02/2026 09:37 9 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Classifica Wta Entry System Singolo (23-02-2026)

7
Best: 4
1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4047
Punti
19
Tornei
41
Best: 29
-1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1290
Punti
29
Tornei
139
Best: 99
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
550
Punti
27
Tornei
143
Best: 46
-3
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
540
Punti
30
Tornei
165
Best: 150
-1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
443
Punti
24
Tornei
196
Best: 191
-3
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
374
Punti
25
Tornei
206
Best: 203
-1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
351
Punti
27
Tornei
208
Best: 201
9
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
346
Punti
25
Tornei
252
Best: 205
-6
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
285
Punti
27
Tornei
266
Best: 266
3
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
266
Punti
19
Tornei
276
Best: 273
-1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
249
Punti
23
Tornei
290
Best: 290
1
Samira De Stefano
ITA, 0
230
Punti
26
Tornei
311
Best: 311
5
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
209
Punti
21
Tornei
322
Best: 292
4
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
204
Punti
25
Tornei
340
Best: 340
--
0
Francesca Pace
ITA, 0
189
Punti
18
Tornei
366
Best: 366
1
Giorgia Pedone
ITA, 0
173
Punti
24
Tornei
385
Best: 322
-2
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
164
Punti
21
Tornei
386
Best: 310
-2
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
164
Punti
20
Tornei
392
Best: 392
-3
Diletta Cherubini
ITA, 0
161
Punti
30
Tornei
410
Best: 410
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
152
Punti
21
Tornei
415
Best: 347
-2
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
150
Punti
18
Tornei
438
Best: 438
--
0
Federica Urgesi
ITA, 0
135
Punti
25
Tornei
441
Best: 441
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
132
Punti
24
Tornei
501
Best: 501
-6
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
508
Best: 508
-6
Camilla Zanolini
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
516
Best: 516
-5
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
531
Best: 491
13
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
534
Best: 534
-3
Arianna Zucchini
ITA, 0
100
Punti
22
Tornei
537
Best: 537
22
Isabella Maria Serban
ITA, 0
100
Punti
18
Tornei
541
Best: 143
-2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
98
Punti
18
Tornei
559
Best: 559
-1
Laura Mair
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
570
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
89
Punti
21
Tornei
618
Best: 604
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
77
Punti
23
Tornei
632
Best: 515
-3
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
679
Best: 380
--
0
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
684
Best: 18
1
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
60
Punti
13
Tornei
694
Best: 694
-1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
14
Tornei
696
Best: 696
-1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
703
Best: 192
-1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
718
Best: 718
-8
Beatrice Ricci
ITA, 0
53
Punti
13
Tornei
748
Best: 5
--
0
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
49
Punti
6
Tornei
759
Best: 658
14
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
48
Punti
12
Tornei
768
Best: 768
--
0
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
816
Best: 816
-15
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
828
Best: 828
2
Maddalena Giordano
ITA, 0
36
Punti
16
Tornei
863
Best: 863
-12
Lavinia Luciano
ITA, 0
33
Punti
14
Tornei
879
Best: 627
-30
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
31
Punti
10
Tornei
880
Best: 880
-2
Camilla Gennaro
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
920
Best: 920
-5
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
946
Best: 946
-1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
955
Best: 955
1
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
961
Best: 961
1
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
984
Best: 984
-3
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1011
Best: 1011
-3
Giulia Paterno
ITA, 0
19
Punti
11
Tornei
1029
Best: 1029
-3
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1068
Best: 660
-3
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1093
Best: 1093
1
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1118
Best: 1118
26
Francesca Gandolfi
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1132
Best: 428
--
0
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1146
Best: 1146
2
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1212
Best: 1212
2
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1215
Best: 1215
2
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1226
Best: 1226
3
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1240
Best: 1240
5
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1250
Best: 1250
5
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1265
Best: 1265
3
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1303
Best: 1303
2
Micol Salvadori
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1317
Best: 1317
1
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1344
Best: 1344
--
0
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1363
Best: 1363
-2
Lara Pfeifer
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1390
Best: 1390
-1
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1390
Best: 1390
-1
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1390
Best: 1390
-1
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1453
Best: 1453
1
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1453
Best: 1453
1
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
-1
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: ,

9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

JOA20 (Guest) 23-02-2026 13:49

Scritto da Sabamax
Scusate una curiosità ma Matilde Paoletti ha smesso? Non compare più in classifica dopo i 780 posti di qualche tempo fa. Grazie chi può rspondere

Sui social vedo che ha avuto un infortunio, ma l’ultima partita giocata risale a praticamente un anno fa

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 23-02-2026 13:41

Scritto da Silvy__89
Beh abbastanza assurdo che uscendo ai primi turni si salga anziché scendere…a sto punto allora continua così ahah!

Beh, se ricordate Musetti è stato mesi tra il 15 e il 18 pur inanellando uscite ai primi turni praticamente ovunque, ora la situazione è simile. Per Musetti al tempo e per Paolini ora non ci sono risultati da scartare rispetto all’anno precedente, cosa che invece accade a chi insegue e a chi sta davanti.
Quando arrivarono i punti da scartare Musetti scivolò vicino ai 30, per poi risalire deciso, speriamo che Jasmine non faccia uguale e si riprenda prima delle cambiali su terra.
Durante la stagione possono capitare queste situazioni, poi a fine anno la classifica sarà quella reale.

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sabamax (Guest) 23-02-2026 11:43

Scusate una curiosità ma Matilde Paoletti ha smesso? Non compare più in classifica dopo i 780 posti di qualche tempo fa. Grazie chi può rspondere

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 23-02-2026 11:37

Beh abbastanza assurdo che uscendo ai primi turni si salga anziché scendere…a sto punto allora continua così ahah!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
NonSoloSinner (Guest) 23-02-2026 11:15

Credo che Jasmine ormai sia la nostra più longeva giocatrice in top-10, però è innegabile che gli ultimi risultati in singolare fra fine stagione scorsa e inizio stagione siano deludenti, occorre un cambio di passo

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 23-02-2026 10:49

Scritto da JOA20

Scritto da Federico
Queste sono le regole della WTA (e anche dell’ATP), non c’è da stupirsi. Jasmine ha vinto 1 partita da gennaio, eppure guadagna un posto in classifica perché Andreeva non conferma i risultati dello scorso anno… Ma sono movimenti piuttosto bugiardi, nel senso che se Jasmine non inizia a fare risultati uscirà dalle top 10 tra non molto, visto che molte altre stanno scalpitando…

1 partita? Anche ignorando la United Cup, agli AO Jas è arrivata al terzo turno. Nel Sunshine Double dovrà scartare un ottavo in California e una semifinale in Florida. Pure a Indian Wells Andreeva difenderà il titolo, preoccupa di più Svitolina nell’immediato.

A me preoccupano le idiozie che questo Federico continua sparare ….

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 23-02-2026 10:05

Scritto da Federico
Queste sono le regole della WTA (e anche dell’ATP), non c’è da stupirsi. Jasmine ha vinto 1 partita da gennaio, eppure guadagna un posto in classifica perché Andreeva non conferma i risultati dello scorso anno… Ma sono movimenti piuttosto bugiardi, nel senso che se Jasmine non inizia a fare risultati uscirà dalle top 10 tra non molto, visto che molte altre stanno scalpitando…

1 partita? Anche ignorando la United Cup, agli AO Jas è arrivata al terzo turno. Nel Sunshine Double dovrà scartare un ottavo in California e una semifinale in Florida. Pure a Indian Wells Andreeva difenderà il titolo, preoccupa di più Svitolina nell’immediato.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Federico (Guest) 23-02-2026 09:55

Queste sono le regole della WTA (e anche dell’ATP), non c’è da stupirsi. Jasmine ha vinto 1 partita da gennaio, eppure guadagna un posto in classifica perché Andreeva non conferma i risultati dello scorso anno… Ma sono movimenti piuttosto bugiardi, nel senso che se Jasmine non inizia a fare risultati uscirà dalle top 10 tra non molto, visto che molte altre stanno scalpitando…

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Federico (Guest) 23-02-2026 09:52
1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!