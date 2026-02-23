Dubai 500 | Hard | $3311005 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: Jasmine Paolini al n.7 del mondo
23/02/2026 09:37 9 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (23-02-2026)
7
Best: 4
▲
1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4047
Punti
19
Tornei
41
Best: 29
▼
-1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1290
Punti
29
Tornei
139
Best: 99
▼
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
550
Punti
27
Tornei
143
Best: 46
▼
-3
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
540
Punti
30
Tornei
165
Best: 150
▼
-1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
443
Punti
24
Tornei
196
Best: 191
▼
-3
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
374
Punti
25
Tornei
206
Best: 203
▼
-1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
351
Punti
27
Tornei
208
Best: 201
▲
9
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
346
Punti
25
Tornei
252
Best: 205
▼
-6
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
285
Punti
27
Tornei
266
Best: 266
▲
3
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
266
Punti
19
Tornei
276
Best: 273
▼
-1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
249
Punti
23
Tornei
290
Best: 290
▲
1
Samira De Stefano
ITA, 0
230
Punti
26
Tornei
311
Best: 311
▲
5
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
209
Punti
21
Tornei
322
Best: 292
▲
4
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
204
Punti
25
Tornei
340
Best: 340
--
0
Francesca Pace
ITA, 0
189
Punti
18
Tornei
366
Best: 366
▲
1
Giorgia Pedone
ITA, 0
173
Punti
24
Tornei
385
Best: 322
▼
-2
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
164
Punti
21
Tornei
386
Best: 310
▼
-2
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
164
Punti
20
Tornei
392
Best: 392
▼
-3
Diletta Cherubini
ITA, 0
161
Punti
30
Tornei
410
Best: 410
▼
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
152
Punti
21
Tornei
415
Best: 347
▼
-2
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
150
Punti
18
Tornei
438
Best: 438
--
0
Federica Urgesi
ITA, 0
135
Punti
25
Tornei
441
Best: 441
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
132
Punti
24
Tornei
501
Best: 501
▼
-6
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
508
Best: 508
▼
-6
Camilla Zanolini
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
516
Best: 516
▼
-5
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
531
Best: 491
▲
13
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
534
Best: 534
▼
-3
Arianna Zucchini
ITA, 0
100
Punti
22
Tornei
537
Best: 537
▲
22
Isabella Maria Serban
ITA, 0
100
Punti
18
Tornei
541
Best: 143
▼
-2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
98
Punti
18
Tornei
559
Best: 559
▼
-1
Laura Mair
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
570
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
89
Punti
21
Tornei
618
Best: 604
▲
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
77
Punti
23
Tornei
632
Best: 515
▼
-3
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
679
Best: 380
--
0
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
684
Best: 18
▲
1
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
60
Punti
13
Tornei
694
Best: 694
▼
-1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
14
Tornei
696
Best: 696
▼
-1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
703
Best: 192
▼
-1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
718
Best: 718
▼
-8
Beatrice Ricci
ITA, 0
53
Punti
13
Tornei
748
Best: 5
--
0
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
49
Punti
6
Tornei
759
Best: 658
▲
14
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
48
Punti
12
Tornei
768
Best: 768
--
0
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
816
Best: 816
▼
-15
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
828
Best: 828
▲
2
Maddalena Giordano
ITA, 0
36
Punti
16
Tornei
863
Best: 863
▼
-12
Lavinia Luciano
ITA, 0
33
Punti
14
Tornei
879
Best: 627
▼
-30
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
31
Punti
10
Tornei
880
Best: 880
▼
-2
Camilla Gennaro
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
920
Best: 920
▼
-5
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
946
Best: 946
▼
-1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
955
Best: 955
▲
1
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
961
Best: 961
▲
1
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
984
Best: 984
▼
-3
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1011
Best: 1011
▼
-3
Giulia Paterno
ITA, 0
19
Punti
11
Tornei
1029
Best: 1029
▼
-3
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1068
Best: 660
▼
-3
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1093
Best: 1093
▲
1
Giuliana Bestetti
ITA, 0
15
Punti
9
Tornei
1118
Best: 1118
▲
26
Francesca Gandolfi
ITA, 0
14
Punti
8
Tornei
1132
Best: 428
--
0
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1146
Best: 1146
▲
2
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1212
Best: 1212
▲
2
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1215
Best: 1215
▲
2
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
10
Punti
4
Tornei
1226
Best: 1226
▲
3
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1240
Best: 1240
▲
5
Carla Giambelli
ITA, 0
9
Punti
3
Tornei
1250
Best: 1250
▲
5
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1265
Best: 1265
▲
3
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1303
Best: 1303
▲
2
Micol Salvadori
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1317
Best: 1317
▲
1
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1344
Best: 1344
--
0
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1363
Best: 1363
▼
-2
Lara Pfeifer
ITA, 0
6
Punti
4
Tornei
1390
Best: 1390
▼
-1
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1390
Best: 1390
▼
-1
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1390
Best: 1390
▼
-1
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1453
Best: 1453
▲
1
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1453
Best: 1453
▲
1
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Gloria Contrino
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1484
Best: 1484
▼
-1
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Jasmine Paolini
Sui social vedo che ha avuto un infortunio, ma l’ultima partita giocata risale a praticamente un anno fa
Beh, se ricordate Musetti è stato mesi tra il 15 e il 18 pur inanellando uscite ai primi turni praticamente ovunque, ora la situazione è simile. Per Musetti al tempo e per Paolini ora non ci sono risultati da scartare rispetto all’anno precedente, cosa che invece accade a chi insegue e a chi sta davanti.
Quando arrivarono i punti da scartare Musetti scivolò vicino ai 30, per poi risalire deciso, speriamo che Jasmine non faccia uguale e si riprenda prima delle cambiali su terra.
Durante la stagione possono capitare queste situazioni, poi a fine anno la classifica sarà quella reale.
Scusate una curiosità ma Matilde Paoletti ha smesso? Non compare più in classifica dopo i 780 posti di qualche tempo fa. Grazie chi può rspondere
Beh abbastanza assurdo che uscendo ai primi turni si salga anziché scendere…a sto punto allora continua così ahah!
Credo che Jasmine ormai sia la nostra più longeva giocatrice in top-10, però è innegabile che gli ultimi risultati in singolare fra fine stagione scorsa e inizio stagione siano deludenti, occorre un cambio di passo
A me preoccupano le idiozie che questo Federico continua sparare ….
1 partita? Anche ignorando la United Cup, agli AO Jas è arrivata al terzo turno. Nel Sunshine Double dovrà scartare un ottavo in California e una semifinale in Florida. Pure a Indian Wells Andreeva difenderà il titolo, preoccupa di più Svitolina nell’immediato.
Queste sono le regole della WTA (e anche dell’ATP), non c’è da stupirsi. Jasmine ha vinto 1 partita da gennaio, eppure guadagna un posto in classifica perché Andreeva non conferma i risultati dello scorso anno… Ma sono movimenti piuttosto bugiardi, nel senso che se Jasmine non inizia a fare risultati uscirà dalle top 10 tra non molto, visto che molte altre stanno scalpitando…