Ranking WTA: La situazione di questa settimana. +16 per Alexandra Eala
23/02/2026 09:34 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (23-02-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
10675
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7588
Punti
20
Tornei
3
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
7253
Punti
22
Tornei
4
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
6803
Punti
20
Tornei
5
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6768
Punti
23
Tornei
6
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
6070
Punti
21
Tornei
7
Best: 4
▲
1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4047
Punti
19
Tornei
8
Best: 8
▼
-1
Mirra Andreeva
RUS, 0
4001
Punti
20
Tornei
9
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
3845
Punti
16
Tornei
10
Best: 10
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
3214
Punti
23
Tornei
11
Best: 10
▲
1
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2918
Punti
26
Tornei
12
Best: 4
▲
1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2898
Punti
19
Tornei
13
Best: 8
▼
-2
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2668
Punti
16
Tornei
14
Best: 12
--
0
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2421
Punti
23
Tornei
15
Best: 5
▲
2
Madison Keys
USA, 17-02-1995
2351
Punti
19
Tornei
16
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2324
Punti
21
Tornei
17
Best: 12
▼
-2
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2095
Punti
24
Tornei
18
Best: 18
▲
2
Iva Jovic
USA, 0
2095
Punti
21
Tornei
19
Best: 12
▼
-1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2050
Punti
23
Tornei
20
Best: 8
▼
-1
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2045
Punti
26
Tornei
21
Best: 21
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
1953
Punti
26
Tornei
22
Best: 12
--
0
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1936
Punti
22
Tornei
23
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1813
Punti
22
Tornei
24
Best: 4
--
0
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1758
Punti
15
Tornei
25
Best: 25
--
0
Emma Raducanu
GBR, 0
1645
Punti
23
Tornei
26
Best: 5
▲
1
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1600
Punti
21
Tornei
27
Best: 13
▲
2
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1598
Punti
27
Tornei
28
Best: 16
▼
-2
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1583
Punti
19
Tornei
29
Best: 29
▼
-1
Maya Joint
AUS, 0
1549
Punti
30
Tornei
30
Best: 30
▲
3
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1438
Punti
24
Tornei
31
Best: 31
▲
16
Alexandra Eala
PHI, 0
1432
Punti
29
Tornei
32
Best: 3
▲
2
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1410
Punti
26
Tornei
33
Best: 33
▲
6
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1367
Punti
27
Tornei
34
Best: 24
▲
4
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1347
Punti
23
Tornei
35
Best: 21
▼
-3
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1344
Punti
24
Tornei
36
Best: 36
▲
10
Janice Tjen
INA, 0
1341
Punti
25
Tornei
37
Best: 37
▲
4
Sara Bejlek
CZE, 0
1341
Punti
21
Tornei
38
Best: 38
▼
-3
Lois Boisson
FRA, 0
1337
Punti
24
Tornei
39
Best: 33
▼
-3
Ann Li
USA, 26-06-2000
1333
Punti
26
Tornei
40
Best: 30
▼
-9
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1324
Punti
26
Tornei
41
Best: 29
▼
-1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1290
Punti
29
Tornei
42
Best: 39
▲
3
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1274
Punti
25
Tornei
43
Best: 27
▼
-1
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1269
Punti
23
Tornei
44
Best: 4
▼
-14
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1267
Punti
26
Tornei
45
Best: 6
▼
-8
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1263
Punti
15
Tornei
46
Best: 46
▼
-3
Tereza Valentova
CZE, 0
1256
Punti
18
Tornei
47
Best: 19
▲
3
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1234
Punti
24
Tornei
48
Best: 48
--
0
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1202
Punti
24
Tornei
49
Best: 21
▼
-5
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1170
Punti
23
Tornei
50
Best: 2
▲
3
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1156
Punti
17
Tornei
51
Best: 51
▲
16
Antonia Ruzic
CRO, 0
1130
Punti
28
Tornei
52
Best: 44
▼
-1
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1127
Punti
22
Tornei
53
Best: 27
▼
-1
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1110
Punti
21
Tornei
54
Best: 9
▼
-5
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1089
Punti
20
Tornei
55
Best: 36
▼
-1
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1079
Punti
35
Tornei
56
Best: 39
▲
4
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
1072
Punti
27
Tornei
57
Best: 22
▼
-2
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1053
Punti
24
Tornei
58
Best: 8
▲
3
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1052
Punti
23
Tornei
59
Best: 46
▼
-3
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1027
Punti
28
Tornei
60
Best: 53
▼
-3
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1026
Punti
31
Tornei
61
Best: 33
▲
1
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
991
Punti
25
Tornei
62
Best: 28
▼
-4
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
988
Punti
20
Tornei
63
Best: 50
--
0
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
984
Punti
27
Tornei
64
Best: 62
--
0
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
980
Punti
23
Tornei
65
Best: 50
--
0
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
978
Punti
28
Tornei
66
Best: 10
--
0
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
942
Punti
24
Tornei
67
Best: 54
▲
1
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
928
Punti
24
Tornei
68
Best: 39
▼
-9
Eva Lys
GER, 12-01-2002
923
Punti
23
Tornei
69
Best: 23
▲
6
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
904
Punti
23
Tornei
70
Best: 70
▼
-1
Petra Marcinko
CRO, 0
902
Punti
27
Tornei
71
Best: 71
--
0
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
894
Punti
27
Tornei
72
Best: 51
▲
8
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
892
Punti
21
Tornei
73
Best: 65
▼
-1
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
890
Punti
21
Tornei
74
Best: 32
▼
-1
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
881
Punti
26
Tornei
75
Best: 35
▲
13
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
881
Punti
24
Tornei
76
Best: 74
▼
-2
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
878
Punti
25
Tornei
77
Best: 20
▲
1
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
871
Punti
25
Tornei
78
Best: 7
▲
1
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
865
Punti
15
Tornei
79
Best: 54
▲
2
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
859
Punti
32
Tornei
80
Best: 60
▲
14
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
857
Punti
30
Tornei
81
Best: 69
▲
3
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
851
Punti
27
Tornei
82
Best: 82
▲
13
Ella Seidel
GER, 0
851
Punti
26
Tornei
83
Best: 81
▼
-1
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
850
Punti
28
Tornei
84
Best: 34
▼
-1
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
848
Punti
27
Tornei
85
Best: 2
▼
-15
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
846
Punti
18
Tornei
86
Best: 22
▼
-1
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
821
Punti
22
Tornei
87
Best: 79
▼
-1
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
821
Punti
26
Tornei
88
Best: 79
▲
16
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
819
Punti
32
Tornei
89
Best: 51
▼
-2
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
814
Punti
28
Tornei
90
Best: 32
▼
-1
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
811
Punti
22
Tornei
91
Best: 21
▼
-15
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
810
Punti
20
Tornei
92
Best: 60
▼
-1
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
802
Punti
32
Tornei
93
Best: 58
▼
-1
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
796
Punti
23
Tornei
94
Best: 76
▼
-1
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
792
Punti
33
Tornei
95
Best: 40
▼
-18
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
789
Punti
32
Tornei
96
Best: 56
--
0
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
786
Punti
27
Tornei
97
Best: 87
--
0
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
781
Punti
30
Tornei
98
Best: 39
--
0
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
780
Punti
23
Tornei
99
Best: 99
▲
3
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
773
Punti
32
Tornei
100
Best: 17
▼
-1
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
768
Punti
22
Tornei
101
Best: 63
--
0
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
762
Punti
33
Tornei
102
Best: 33
▲
1
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
758
Punti
26
Tornei
103
Best: 29
▼
-3
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
752
Punti
23
Tornei
104
Best: 47
▼
-14
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
745
Punti
29
Tornei
105
Best: 57
▲
4
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
736
Punti
29
Tornei
106
Best: 71
--
0
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
734
Punti
32
Tornei
107
Best: 107
▼
-2
Nikola Bartunkova
CZE, 0
728
Punti
19
Tornei
108
Best: 98
▲
4
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
726
Punti
28
Tornei
109
Best: 48
▼
-2
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
724
Punti
25
Tornei
110
Best: 110
▲
1
Talia Gibson
AUS, 0
721
Punti
34
Tornei
111
Best: 31
▼
-3
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
720
Punti
29
Tornei
112
Best: 11
▼
-2
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
716
Punti
17
Tornei
113
Best: 113
▲
11
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
702
Punti
30
Tornei
114
Best: 29
▼
-1
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
701
Punti
26
Tornei
115
Best: 105
▲
18
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
690
Punti
26
Tornei
116
Best: 116
▼
-2
Lilli Tagger
AUT, 0
673
Punti
15
Tornei
117
Best: 91
▼
-2
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
672
Punti
33
Tornei
118
Best: 118
▲
5
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
667
Punti
17
Tornei
119
Best: 46
▼
-3
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
666
Punti
10
Tornei
120
Best: 62
▼
-3
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
660
Punti
22
Tornei
121
Best: 121
▼
-3
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
657
Punti
22
Tornei
122
Best: 122
▼
-3
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
657
Punti
29
Tornei
123
Best: 123
▼
-3
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
649
Punti
29
Tornei
124
Best: 124
▲
2
Lanlana Tararudee
THA, 0
632
Punti
28
Tornei
125
Best: 125
▲
6
Alina Korneeva
RUS, 0
628
Punti
23
Tornei
126
Best: 41
▼
-5
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
627
Punti
25
Tornei
127
Best: 112
▼
-2
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
607
Punti
25
Tornei
128
Best: 36
▼
-6
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
607
Punti
23
Tornei
129
Best: 117
▼
-2
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
599
Punti
19
Tornei
130
Best: 130
▲
22
Dominika Salkova
CZE, 0
599
Punti
25
Tornei
131
Best: 131
▲
1
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
597
Punti
28
Tornei
132
Best: 121
▼
-4
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
593
Punti
23
Tornei
133
Best: 59
▼
-4
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
584
Punti
22
Tornei
134
Best: 41
▲
1
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
560
Punti
35
Tornei
135
Best: 133
▲
1
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
556
Punti
27
Tornei
136
Best: 94
▼
-6
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
555
Punti
23
Tornei
137
Best: 137
▼
-3
Linda Klimovicova
POL, 0
555
Punti
20
Tornei
138
Best: 138
▲
25
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
555
Punti
28
Tornei
139
Best: 99
▼
-2
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
550
Punti
27
Tornei
140
Best: 31
▼
-2
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
549
Punti
20
Tornei
141
Best: 141
▲
2
Sofia Costoulas
BEL, 0
545
Punti
28
Tornei
142
Best: 114
▼
-3
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
542
Punti
19
Tornei
143
Best: 46
▼
-3
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
540
Punti
30
Tornei
144
Best: 144
▼
-3
Lola Radivojevic
SRB, 0
533
Punti
27
Tornei
145
Best: 145
▼
-3
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
527
Punti
30
Tornei
146
Best: 146
▼
-2
Emerson Jones
AUS, 0
517
Punti
17
Tornei
147
Best: 112
▼
-2
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
516
Punti
31
Tornei
148
Best: 54
▼
-2
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
514
Punti
24
Tornei
149
Best: 22
▼
-2
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
507
Punti
22
Tornei
150
Best: 150
▼
-2
Taylah Preston
AUS, 0
497
Punti
28
Tornei
151
Best: 46
▲
2
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
490
Punti
25
Tornei
152
Best: 19
▼
-2
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
483
Punti
36
Tornei
153
Best: 153
▲
7
Polina Iatcenko
RUS, 0
479
Punti
24
Tornei
154
Best: 152
▲
4
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
470
Punti
32
Tornei
155
Best: 93
▼
-1
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
463
Punti
27
Tornei
156
Best: 156
▲
30
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
462
Punti
22
Tornei
157
Best: 71
▼
-2
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
457
Punti
30
Tornei
158
Best: 22
▼
-9
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
455
Punti
9
Tornei
159
Best: 150
▼
-3
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
454
Punti
25
Tornei
160
Best: 160
▲
11
Teodora Kostovic
SRB, 0
452
Punti
24
Tornei
161
Best: 143
▼
-4
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
451
Punti
33
Tornei
162
Best: 104
▼
-3
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
445
Punti
30
Tornei
163
Best: 105
▼
-1
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
444
Punti
28
Tornei
164
Best: 4
▼
-3
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
443
Punti
16
Tornei
165
Best: 150
▼
-1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
443
Punti
24
Tornei
166
Best: 166
▲
4
Carol Young Suh Lee
USA, 0
430
Punti
26
Tornei
167
Best: 165
▼
-2
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
423
Punti
29
Tornei
168
Best: 168
▲
38
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
422
Punti
28
Tornei
169
Best: 169
▼
-3
Tatiana Prozorova
RUS, 0
419
Punti
25
Tornei
170
Best: 108
▼
-3
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
418
Punti
33
Tornei
171
Best: 167
▲
1
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
415
Punti
27
Tornei
172
Best: 1
▼
-21
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
410
Punti
8
Tornei
173
Best: 70
▼
-4
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
409
Punti
25
Tornei
174
Best: 97
▼
-6
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
408
Punti
26
Tornei
175
Best: 58
▼
-2
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
399
Punti
31
Tornei
176
Best: 176
▲
9
Mary Stoiana
USA, 0
399
Punti
19
Tornei
177
Best: 56
▲
19
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
398
Punti
28
Tornei
178
Best: 21
▼
-3
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
396
Punti
15
Tornei
179
Best: 158
▼
-2
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
388
Punti
26
Tornei
180
Best: 83
▼
-1
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
387
Punti
26
Tornei
181
Best: 181
▼
-1
Anca Todoni
ROU, 0
387
Punti
15
Tornei
182
Best: 170
▼
-1
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
387
Punti
25
Tornei
183
Best: 183
▲
9
Elena Pridankina
RUS, 0
386
Punti
26
Tornei
184
Best: 177
▼
-2
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
386
Punti
26
Tornei
185
Best: 84
▲
9
Kayla Day
USA, 28-09-1999
386
Punti
22
Tornei
186
Best: 11
▼
-3
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
385
Punti
16
Tornei
187
Best: 93
--
0
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
382
Punti
25
Tornei
188
Best: 188
▲
9
Kayla Cross
CAN, 0
381
Punti
31
Tornei
189
Best: 187
▼
-1
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
380
Punti
25
Tornei
190
Best: 27
▼
-16
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
379
Punti
18
Tornei
191
Best: 121
▼
-2
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
379
Punti
22
Tornei
192
Best: 36
▼
-14
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
378
Punti
15
Tornei
193
Best: 84
▼
-3
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
378
Punti
25
Tornei
194
Best: 194
▲
7
Fiona Crawley
USA, 0
375
Punti
23
Tornei
195
Best: 23
▲
8
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
375
Punti
29
Tornei
196
Best: 191
▼
-3
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
374
Punti
25
Tornei
197
Best: 173
▼
-2
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
373
Punti
23
Tornei
198
Best: 176
▲
9
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
373
Punti
27
Tornei
199
Best: 100
▼
-1
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
371
Punti
15
Tornei
200
Best: 191
▼
-1
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
368
Punti
30
Tornei
201
Best: 116
▼
-1
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
365
Punti
25
Tornei
202
Best: 25
▼
-11
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
364
Punti
15
Tornei
203
Best: 203
▼
-27
Aoi Ito
JPN, 0
361
Punti
16
Tornei
204
Best: 204
▼
-2
Cadence Brace
CAN, 0
359
Punti
22
Tornei
205
Best: 45
▼
-1
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
356
Punti
23
Tornei
206
Best: 203
▼
-1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
351
Punti
27
Tornei
207
Best: 168
▲
1
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
346
Punti
32
Tornei
208
Best: 201
▲
9
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
346
Punti
25
Tornei
209
Best: 105
--
0
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
344
Punti
30
Tornei
210
Best: 210
▲
46
Noma Noha Akugue
GER, 0
343
Punti
36
Tornei
211
Best: 97
▼
-1
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
340
Punti
18
Tornei
212
Best: 97
▼
-1
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
340
Punti
27
Tornei
213
Best: 213
▼
-1
Laura Samson
CZE, 0
339
Punti
19
Tornei
214
Best: 52
▼
-1
Claire Liu
USA, 25-05-2000
338
Punti
19
Tornei
215
Best: 100
▼
-1
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
338
Punti
31
Tornei
216
Best: 39
▲
24
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
337
Punti
15
Tornei
217
Best: 217
▲
14
Celine Naef
SUI, 0
335
Punti
23
Tornei
218
Best: 105
▲
2
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
334
Punti
33
Tornei
219
Best: 96
▼
-4
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
334
Punti
33
Tornei
220
Best: 43
▼
-2
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
331
Punti
29
Tornei
221
Best: 215
▼
-5
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
330
Punti
27
Tornei
222
Best: 218
▼
-3
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
328
Punti
28
Tornei
223
Best: 223
▼
-2
Barbora Palicova
CZE, 0
324
Punti
31
Tornei
224
Best: 224
▲
17
Luisina Giovannini
ARG, 0
322
Punti
19
Tornei
225
Best: 88
--
0
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
321
Punti
29
Tornei
226
Best: 20
▼
-4
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
319
Punti
10
Tornei
227
Best: 227
▲
38
Julia Avdeeva
RUS, 0
318
Punti
22
Tornei
228
Best: 49
▼
-5
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
315
Punti
15
Tornei
229
Best: 90
--
0
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
314
Punti
29
Tornei
230
Best: 230
▼
-46
Gabriela Knutson
CZE, 0
313
Punti
30
Tornei
231
Best: 231
▼
-7
Tara Wuerth
CRO, 0
311
Punti
21
Tornei
232
Best: 164
▲
2
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
310
Punti
27
Tornei
233
Best: 153
▼
-7
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
306
Punti
37
Tornei
234
Best: 227
▼
-7
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
305
Punti
21
Tornei
235
Best: 165
▼
-5
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
302
Punti
29
Tornei
236
Best: 114
▼
-4
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
301
Punti
13
Tornei
237
Best: 233
▲
29
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
299
Punti
27
Tornei
238
Best: 238
▼
-5
Veronika Podrez
UKR, 0
299
Punti
22
Tornei
239
Best: 222
▼
-4
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
295
Punti
27
Tornei
240
Best: 240
▲
9
Ayana Akli
USA, 0
292
Punti
27
Tornei
241
Best: 45
▼
-5
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
291
Punti
23
Tornei
242
Best: 242
▼
-5
Sara Saito
JPN, 0
291
Punti
29
Tornei
243
Best: 243
▼
-5
Hina Inoue
USA, 0
290
Punti
25
Tornei
244
Best: 244
▼
-5
Mingge Xu
GBR, 0
289
Punti
22
Tornei
245
Best: 245
▼
-17
Elizara Yaneva
BUL, 0
288
Punti
15
Tornei
246
Best: 172
▼
-4
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
287
Punti
19
Tornei
247
Best: 176
▲
7
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
287
Punti
29
Tornei
248
Best: 212
▲
9
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
287
Punti
28
Tornei
249
Best: 168
▲
4
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
286
Punti
27
Tornei
250
Best: 244
▼
-6
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
286
Punti
25
Tornei
251
Best: 152
▼
-6
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
285
Punti
32
Tornei
252
Best: 205
▼
-6
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
285
Punti
27
Tornei
253
Best: 136
▲
17
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
284
Punti
29
Tornei
254
Best: 196
▼
-6
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
283
Punti
34
Tornei
255
Best: 38
▼
-8
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
282
Punti
16
Tornei
256
Best: 207
▼
-6
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
279
Punti
33
Tornei
257
Best: 135
▼
-5
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
276
Punti
26
Tornei
258
Best: 209
▼
-3
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
274
Punti
25
Tornei
259
Best: 259
▲
1
Clervie Ngounoue
USA, 0
271
Punti
16
Tornei
260
Best: 153
▲
1
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
271
Punti
35
Tornei
261
Best: 221
▲
2
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
271
Punti
19
Tornei
262
Best: 248
▲
2
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
271
Punti
25
Tornei
263
Best: 151
▼
-5
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
270
Punti
30
Tornei
264
Best: 264
▼
-13
Amarissa Toth
HUN, 0
268
Punti
20
Tornei
265
Best: 1
▲
2
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
267
Punti
5
Tornei
266
Best: 266
▲
3
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
266
Punti
19
Tornei
267
Best: 125
▼
-5
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
263
Punti
19
Tornei
268
Best: 268
▲
9
Fangran Tian
CHN, 0
263
Punti
21
Tornei
269
Best: 2
▼
-10
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
262
Punti
10
Tornei
270
Best: 118
▲
1
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
260
Punti
20
Tornei
271
Best: 271
▼
-3
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
255
Punti
30
Tornei
272
Best: 214
▼
-29
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
255
Punti
32
Tornei
273
Best: 132
▼
-1
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
254
Punti
24
Tornei
274
Best: 274
▼
-1
Mia Ristic
SRB, 0
254
Punti
29
Tornei
275
Best: 119
▼
-1
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
253
Punti
26
Tornei
276
Best: 273
▼
-1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
249
Punti
23
Tornei
277
Best: 277
▼
-1
Lucie Havlickova
CZE, 0
246
Punti
14
Tornei
278
Best: 278
▲
9
Vendula Valdmannova
CZE, 0
244
Punti
17
Tornei
279
Best: 254
▲
7
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
242
Punti
33
Tornei
280
Best: 280
▼
-1
Jeline Vandromme
BEL, 0
242
Punti
17
Tornei
281
Best: 38
▼
-3
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
241
Punti
14
Tornei
282
Best: 189
▼
-2
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
241
Punti
17
Tornei
283
Best: 283
▼
-2
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
239
Punti
16
Tornei
284
Best: 149
▼
-1
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
238
Punti
14
Tornei
285
Best: 285
▲
5
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
237
Punti
27
Tornei
286
Best: 284
▼
-2
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
237
Punti
20
Tornei
287
Best: 230
▼
-2
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
236
Punti
34
Tornei
288
Best: 288
▲
1
Wakana Sonobe
JPN, 0
232
Punti
14
Tornei
289
Best: 139
▼
-7
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
230
Punti
23
Tornei
290
Best: 290
▲
1
Samira De Stefano
ITA, 0
230
Punti
26
Tornei
291
Best: 40
▲
1
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
228
Punti
17
Tornei
292
Best: 292
▼
-4
Carolyn Ansari
USA, 0
228
Punti
29
Tornei
293
Best: 31
--
0
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
225
Punti
21
Tornei
294
Best: 294
--
0
Robin Montgomery
USA, 0
224
Punti
7
Tornei
295
Best: 295
--
0
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
224
Punti
25
Tornei
296
Best: 243
--
0
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
223
Punti
18
Tornei
297
Best: 214
▲
8
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
220
Punti
19
Tornei
298
Best: 213
▲
4
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
219
Punti
27
Tornei
299
Best: 299
▼
-2
Lia Karatancheva
BUL, 0
219
Punti
33
Tornei
300
Best: 204
▲
23
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
219
Punti
21
Tornei
301
Best: 35
▲
14
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
218
Punti
11
Tornei
302
Best: 302
▲
11
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
218
Punti
24
Tornei
303
Best: 178
▼
-5
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
216
Punti
28
Tornei
304
Best: 296
▼
-5
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
216
Punti
27
Tornei
305
Best: 305
▲
34
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
216
Punti
20
Tornei
306
Best: 226
▼
-6
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
215
Punti
20
Tornei
307
Best: 307
▼
-6
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
215
Punti
24
Tornei
308
Best: 213
▲
16
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
213
Punti
25
Tornei
309
Best: 61
▼
-6
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
212
Punti
20
Tornei
310
Best: 221
--
0
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
210
Punti
23
Tornei
311
Best: 311
▲
5
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
209
Punti
21
Tornei
312
Best: 293
▼
-6
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
209
Punti
23
Tornei
313
Best: 313
▲
8
Julie Struplova
CZE, 0
209
Punti
17
Tornei
314
Best: 314
▼
-7
Laura Hietaranta
FIN, 0
208
Punti
21
Tornei
315
Best: 315
▼
-7
Akasha Urhobo
USA, 0
207
Punti
19
Tornei
316
Best: 301
▼
-7
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
207
Punti
25
Tornei
317
Best: 103
▼
-6
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
207
Punti
24
Tornei
318
Best: 299
▼
-4
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
207
Punti
20
Tornei
319
Best: 319
▼
-15
Renata Jamrichova
SVK, 0
206
Punti
14
Tornei
320
Best: 158
▼
-8
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
206
Punti
26
Tornei
321
Best: 211
▼
-4
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
204
Punti
26
Tornei
322
Best: 292
▲
4
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
204
Punti
25
Tornei
323
Best: 316
▼
-4
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
201
Punti
18
Tornei
324
Best: 324
▲
3
Lea Ma
USA, 01-02-2001
200
Punti
24
Tornei
325
Best: 325
▲
31
Aliona Falei
BLR, 0
199
Punti
21
Tornei
326
Best: 326
▼
-4
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
199
Punti
25
Tornei
327
Best: 327
▼
-2
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
198
Punti
18
Tornei
328
Best: 150
▲
32
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
197
Punti
20
Tornei
329
Best: 136
▲
23
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
196
Punti
19
Tornei
330
Best: 329
▼
-1
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
195
Punti
29
Tornei
331
Best: 331
▼
-1
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
195
Punti
10
Tornei
332
Best: 318
▼
-14
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
194
Punti
32
Tornei
333
Best: 333
▼
-5
Miho Kuramochi
JPN, 0
194
Punti
24
Tornei
334
Best: 334
▲
11
Alexandra Shubladze
RUS, 0
193
Punti
17
Tornei
335
Best: 334
--
0
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
192
Punti
30
Tornei
336
Best: 332
▼
-4
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
192
Punti
28
Tornei
337
Best: 337
▼
-4
Amarni Banks
GBR, 0
191
Punti
20
Tornei
338
Best: 299
▼
-2
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
190
Punti
25
Tornei
339
Best: 266
▼
-2
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
189
Punti
23
Tornei
340
Best: 340
--
0
Francesca Pace
ITA, 0
189
Punti
18
Tornei
341
Best: 309
▼
-3
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
188
Punti
20
Tornei
342
Best: 133
▼
-1
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
187
Punti
24
Tornei
343
Best: 343
▲
19
Erika Andreeva
RUS, 0
186
Punti
21
Tornei
344
Best: 169
▼
-2
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
186
Punti
30
Tornei
345
Best: 345
▲
29
Amandine Monnot
FRA, 0
186
Punti
20
Tornei
346
Best: 81
▼
-3
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
185
Punti
12
Tornei
347
Best: 347
▼
-3
Ariana Geerlings
ESP, 0
185
Punti
17
Tornei
348
Best: 348
▲
5
Natalija Senic
SRB, 0
185
Punti
20
Tornei
349
Best: 14
▼
-3
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
183
Punti
10
Tornei
350
Best: 350
▼
-3
Mia Pohankova
SVK, 0
183
Punti
6
Tornei
351
Best: 322
▼
-3
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
183
Punti
20
Tornei
352
Best: 352
▼
-2
Julieta Pareja
USA, 0
182
Punti
10
Tornei
353
Best: 353
▼
-2
Monika Ekstrand
USA, 0
182
Punti
13
Tornei
354
Best: 354
--
0
Hibah Shaikh
USA, 0
181
Punti
21
Tornei
355
Best: 2
▲
2
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
180
Punti
6
Tornei
356
Best: 47
▼
-1
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
357
Best: 357
▲
25
Alina Granwehr
SUI, 0
180
Punti
21
Tornei
358
Best: 358
▼
-27
Han Shi
CHN, 0
179
Punti
25
Tornei
359
Best: 114
▼
-1
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
178
Punti
24
Tornei
360
Best: 203
▼
-1
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
177
Punti
26
Tornei
361
Best: 361
--
0
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
177
Punti
22
Tornei
362
Best: 362
▲
1
Eva Bennemann
GER, 0
176
Punti
16
Tornei
363
Best: 363
▲
1
Kristina Dmitruk
BLR, 0
174
Punti
15
Tornei
364
Best: 364
▲
1
Nastasja Schunk
GER, 0
174
Punti
23
Tornei
365
Best: 320
▲
1
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
174
Punti
18
Tornei
366
Best: 366
▲
1
Giorgia Pedone
ITA, 0
173
Punti
24
Tornei
367
Best: 363
▲
1
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
173
Punti
25
Tornei
368
Best: 359
▲
5
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
173
Punti
13
Tornei
369
Best: 369
▼
-20
Eryn Cayetano
USA, 0
173
Punti
21
Tornei
370
Best: 82
▼
-1
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
172
Punti
18
Tornei
371
Best: 149
▼
-1
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
172
Punti
17
Tornei
372
Best: 131
▼
-38
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
171
Punti
19
Tornei
373
Best: 35
▲
27
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
170
Punti
19
Tornei
374
Best: 374
▲
27
Angelina Voloshchuk
POR, 0
170
Punti
19
Tornei
375
Best: 375
▼
-4
Martha Matoula
GRE, 0
170
Punti
25
Tornei
376
Best: 237
▼
-4
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
169
Punti
24
Tornei
377
Best: 377
▼
-2
Elena Micic
AUS, 0
167
Punti
24
Tornei
378
Best: 69
▲
7
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
167
Punti
31
Tornei
379
Best: 296
▼
-1
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
167
Punti
25
Tornei
380
Best: 60
▼
-4
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
167
Punti
24
Tornei
381
Best: 283
▼
-4
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
167
Punti
11
Tornei
382
Best: 83
▼
-3
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
165
Punti
3
Tornei
383
Best: 181
▼
-3
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
165
Punti
18
Tornei
384
Best: 384
▼
-3
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
385
Best: 322
▼
-2
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
164
Punti
21
Tornei
386
Best: 310
▼
-2
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
164
Punti
20
Tornei
387
Best: 387
▲
8
Victoria Hu
USA, 0
163
Punti
28
Tornei
388
Best: 280
▲
6
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
162
Punti
27
Tornei
389
Best: 389
▲
21
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
162
Punti
22
Tornei
390
Best: 390
▼
-3
Kira Pavlova
RUS, 0
162
Punti
19
Tornei
391
Best: 151
▼
-3
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
161
Punti
11
Tornei
392
Best: 392
▼
-3
Diletta Cherubini
ITA, 0
161
Punti
30
Tornei
393
Best: 292
▼
-3
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
161
Punti
19
Tornei
394
Best: 394
▼
-2
Saki Imamura
JPN, 0
161
Punti
19
Tornei
395
Best: 342
▼
-2
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
161
Punti
21
Tornei
396
Best: 396
--
0
Denislava Glushkova
BUL, 0
160
Punti
23
Tornei
397
Best: 397
▲
19
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
159
Punti
21
Tornei
398
Best: 199
▼
-7
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
159
Punti
22
Tornei
399
Best: 348
▼
-2
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
159
Punti
21
Tornei
400
Best: 400
▲
14
Weronika Ewald
POL, 0
159
Punti
21
Tornei
401
Best: 401
▼
-3
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
158
Punti
28
Tornei
402
Best: 314
▲
4
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
157
Punti
27
Tornei
403
Best: 85
▼
-4
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
156
Punti
19
Tornei
404
Best: 154
▼
-2
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
155
Punti
24
Tornei
405
Best: 175
▼
-2
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
155
Punti
18
Tornei
406
Best: 210
▼
-2
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
155
Punti
24
Tornei
407
Best: 253
▲
4
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
154
Punti
35
Tornei
408
Best: 147
▼
-88
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
152
Punti
20
Tornei
409
Best: 409
▲
25
Kristiana Sidorova
RUS, 0
152
Punti
24
Tornei
410
Best: 410
▼
-2
Vittoria Paganetti
ITA, 0
152
Punti
21
Tornei
411
Best: 411
▼
-2
Alexis Blokhina
USA, 0
152
Punti
15
Tornei
412
Best: 231
▼
-7
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
151
Punti
29
Tornei
413
Best: 186
▼
-6
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
151
Punti
25
Tornei
414
Best: 371
▼
-2
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
151
Punti
23
Tornei
415
Best: 347
▼
-2
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
150
Punti
18
Tornei
416
Best: 416
▲
6
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
149
Punti
22
Tornei
417
Best: 56
▼
-2
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
148
Punti
14
Tornei
418
Best: 104
▼
-32
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
148
Punti
11
Tornei
419
Best: 419
▼
-2
Hayu Kinoshita
JPN, 0
148
Punti
22
Tornei
420
Best: 216
▼
-2
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
147
Punti
23
Tornei
421
Best: 421
▼
-2
Zongyu Li
CHN, 0
146
Punti
20
Tornei
422
Best: 200
▼
-2
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
146
Punti
23
Tornei
423
Best: 423
▼
-2
Martina Okalova
SVK, 0
144
Punti
16
Tornei
424
Best: 347
▲
1
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
143
Punti
26
Tornei
425
Best: 296
▲
1
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
143
Punti
18
Tornei
426
Best: 254
▲
7
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
143
Punti
16
Tornei
427
Best: 226
--
0
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
142
Punti
15
Tornei
428
Best: 250
▼
-5
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
141
Punti
30
Tornei
429
Best: 291
▲
1
Alana Smith
USA, 09-11-1999
141
Punti
23
Tornei
430
Best: 430
▲
2
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
141
Punti
22
Tornei
431
Best: 431
▲
19
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
141
Punti
21
Tornei
432
Best: 432
▼
-4
Priska Nugroho
INA, 0
140
Punti
21
Tornei
433
Best: 162
▼
-2
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
140
Punti
19
Tornei
434
Best: 219
▲
1
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
137
Punti
13
Tornei
435
Best: 110
▼
-11
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
137
Punti
21
Tornei
436
Best: 436
▲
3
Amelia Rajecki
GBR, 0
136
Punti
26
Tornei
437
Best: 436
▼
-1
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
136
Punti
25
Tornei
438
Best: 438
--
0
Federica Urgesi
ITA, 0
135
Punti
25
Tornei
439
Best: 439
▲
1
Alicia Dudeney
GBR, 0
135
Punti
19
Tornei
440
Best: 433
▲
2
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
133
Punti
19
Tornei
441
Best: 441
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
132
Punti
24
Tornei
442
Best: 421
▲
2
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
132
Punti
11
Tornei
443
Best: 435
▲
2
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
132
Punti
15
Tornei
444
Best: 444
▲
24
Xinxin Yao
CHN, 0
130
Punti
31
Tornei
445
Best: 304
▼
-4
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
130
Punti
21
Tornei
446
Best: 446
--
0
Yufei Ren
CHN, 0
129
Punti
24
Tornei
447
Best: 190
▼
-18
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
128
Punti
17
Tornei
448
Best: 404
▲
23
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
128
Punti
23
Tornei
449
Best: 449
▼
-1
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
128
Punti
22
Tornei
450
Best: 32
▲
1
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
127
Punti
13
Tornei
451
Best: 266
▲
3
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
127
Punti
13
Tornei
452
Best: 361
▼
-3
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
127
Punti
18
Tornei
453
Best: 158
▼
-1
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
126
Punti
17
Tornei
454
Best: 379
▼
-1
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
126
Punti
16
Tornei
455
Best: 4
▼
-18
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
125
Punti
6
Tornei
456
Best: 339
▲
97
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
125
Punti
20
Tornei
457
Best: 457
▼
-1
Britt Du Pree
NED, 0
125
Punti
20
Tornei
458
Best: 458
▼
-1
Julia Adams
USA, 0
125
Punti
22
Tornei
459
Best: 240
▲
34
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
124
Punti
21
Tornei
460
Best: 460
▲
74
Rada Zolotareva
RUS, 0
124
Punti
8
Tornei
461
Best: 461
▼
-3
Angella Okutoyi
KEN, 0
124
Punti
9
Tornei
462
Best: 346
▼
-3
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
124
Punti
21
Tornei
463
Best: 463
▼
-3
Ranah Stoiber
GBR, 0
123
Punti
23
Tornei
464
Best: 460
▼
-3
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
123
Punti
14
Tornei
465
Best: 437
▼
-3
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
123
Punti
21
Tornei
466
Best: 466
▲
224
Vaishnavi Adkar
IND, 0
123
Punti
13
Tornei
467
Best: 200
▼
-12
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
123
Punti
26
Tornei
468
Best: 26
▼
-5
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
121
Punti
12
Tornei
469
Best: 469
▼
-5
Nahia Berecoechea
FRA, 0
121
Punti
21
Tornei
470
Best: 470
▲
5
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
121
Punti
16
Tornei
471
Best: 442
▼
-6
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
121
Punti
22
Tornei
472
Best: 395
▼
-6
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
120
Punti
19
Tornei
473
Best: 473
▼
-4
Mathilde Lollia
FRA, 0
118
Punti
18
Tornei
474
Best: 169
▼
-1
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
117
Punti
19
Tornei
475
Best: 475
▼
-1
Jana Kovackova
CZE, 0
117
Punti
11
Tornei
476
Best: 143
▼
-6
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
117
Punti
19
Tornei
477
Best: 477
▲
22
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
116
Punti
22
Tornei
478
Best: 478
▲
32
Jenny Lim
FRA, 0
115
Punti
24
Tornei
479
Best: 434
▼
-7
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
115
Punti
20
Tornei
480
Best: 427
▼
-4
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
114
Punti
18
Tornei
481
Best: 481
▼
-4
Carla Markus
ARG, 0
114
Punti
19
Tornei
482
Best: 482
▼
-4
Luca Udvardy
HUN, 0
114
Punti
14
Tornei
483
Best: 483
▼
-4
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
114
Punti
21
Tornei
484
Best: 190
▼
-4
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
113
Punti
14
Tornei
485
Best: 485
▼
-4
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
113
Punti
19
Tornei
486
Best: 486
▼
-4
Ella Mcdonald
GBR, 0
113
Punti
21
Tornei
487
Best: 487
▼
-4
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
113
Punti
15
Tornei
488
Best: 317
▼
-4
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
113
Punti
22
Tornei
489
Best: 127
▼
-4
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
113
Punti
11
Tornei
490
Best: 137
▼
-4
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
113
Punti
13
Tornei
491
Best: 179
▲
13
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
112
Punti
17
Tornei
492
Best: 492
▼
-25
Madison Sieg
USA, 0
112
Punti
18
Tornei
493
Best: 493
▼
-4
Varvara Panshina
RUS, 0
112
Punti
17
Tornei
494
Best: 494
▼
-4
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
111
Punti
16
Tornei
495
Best: 495
▼
-7
Mayu Crossley
JPN, 0
111
Punti
12
Tornei
496
Best: 466
▼
-5
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
111
Punti
16
Tornei
497
Best: 497
▼
-5
Sara Dols
ESP, 0
111
Punti
21
Tornei
498
Best: 498
▲
2
Jiaqi Wang
CHN, 0
110
Punti
26
Tornei
499
Best: 499
▼
-5
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
500
Best: 463
▲
29
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
110
Punti
17
Tornei
501
Best: 501
▼
-6
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
502
Best: 502
▼
-6
Maria Urrutia
ARG, 0
109
Punti
17
Tornei
503
Best: 503
▼
-6
Radka Zelnickova
SVK, 0
109
Punti
22
Tornei
504
Best: 367
▼
-17
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
109
Punti
22
Tornei
505
Best: 505
▼
-7
Marie Vogt
GER, 0
109
Punti
21
Tornei
506
Best: 300
▲
37
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
108
Punti
12
Tornei
507
Best: 507
▼
-6
Ena Koike
JPN, 0
108
Punti
19
Tornei
508
Best: 508
▼
-6
Camilla Zanolini
ITA, 0
108
Punti
18
Tornei
509
Best: 509
▼
-6
Josy Daems
GER, 0
108
Punti
20
Tornei
510
Best: 510
▲
9
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
107
Punti
19
Tornei
511
Best: 413
▼
-6
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
107
Punti
15
Tornei
512
Best: 512
▼
-5
Anja Stankovic
SRB, 0
107
Punti
20
Tornei
513
Best: 380
▼
-5
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
107
Punti
20
Tornei
514
Best: 514
▼
-5
Yara Bartashevich
FRA, 0
106
Punti
28
Tornei
515
Best: 515
▲
7
Gina Dittmann
GER, 0
106
Punti
21
Tornei
516
Best: 516
▼
-5
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
517
Best: 517
▼
-5
Sarah Van Emst
NED, 0
106
Punti
20
Tornei
518
Best: 356
▼
-5
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
105
Punti
20
Tornei
519
Best: 466
▼
-5
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
105
Punti
15
Tornei
520
Best: 520
▼
-2
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
105
Punti
13
Tornei
521
Best: 296
▼
-6
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
104
Punti
16
Tornei
522
Best: 331
▼
-6
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
104
Punti
14
Tornei
523
Best: 405
▼
-6
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
104
Punti
18
Tornei
524
Best: 524
▼
-4
Lidia Encheva
BUL, 0
104
Punti
19
Tornei
525
Best: 503
▲
21
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
103
Punti
20
Tornei
526
Best: 342
▼
-5
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
102
Punti
16
Tornei
527
Best: 527
▼
-3
Maria Sara Popa
ROU, 0
102
Punti
18
Tornei
528
Best: 494
▼
-3
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
102
Punti
23
Tornei
529
Best: 529
▼
-3
Sayaka Ishii
JPN, 0
101
Punti
12
Tornei
530
Best: 410
▼
-3
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
101
Punti
23
Tornei
531
Best: 491
▲
13
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
101
Punti
15
Tornei
532
Best: 532
▼
-4
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
101
Punti
14
Tornei
533
Best: 533
▼
-3
Mio Mushika
JPN, 0
101
Punti
21
Tornei
534
Best: 534
▼
-3
Arianna Zucchini
ITA, 0
100
Punti
22
Tornei
535
Best: 535
▼
-3
Ana Candiotto
BRA, 0
100
Punti
21
Tornei
536
Best: 536
▼
-3
Julie Pastikova
CZE, 0
100
Punti
15
Tornei
537
Best: 537
▲
22
Isabella Maria Serban
ITA, 0
100
Punti
18
Tornei
538
Best: 538
▼
-3
Hannah Klugman
GBR, 0
99
Punti
13
Tornei
539
Best: 230
▼
-33
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
99
Punti
15
Tornei
540
Best: 540
▼
-2
Alana Subasic
AUS, 0
98
Punti
20
Tornei
541
Best: 143
▼
-2
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
98
Punti
18
Tornei
542
Best: 485
▼
-6
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
98
Punti
17
Tornei
543
Best: 523
▼
-2
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
98
Punti
18
Tornei
544
Best: 2
▼
-2
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
545
Best: 190
▲
20
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
96
Punti
18
Tornei
546
Best: 424
▼
-6
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
96
Punti
16
Tornei
547
Best: 547
--
0
Arina Bulatova
RUS, 0
96
Punti
20
Tornei
548
Best: 71
--
0
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
95
Punti
11
Tornei
549
Best: 549
▲
1
Luiza Fullana
BRA, 0
95
Punti
19
Tornei
550
Best: 550
▲
120
Julia Stusek
GER, 0
95
Punti
12
Tornei
551
Best: 352
▼
-6
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
95
Punti
16
Tornei
552
Best: 489
▼
-15
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
95
Punti
19
Tornei
553
Best: 144
▼
-106
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
94
Punti
22
Tornei
554
Best: 328
▼
-5
Lian Tran
NED, 19-07-2002
94
Punti
22
Tornei
555
Best: 29
▼
-3
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
94
Punti
21
Tornei
556
Best: 556
▼
-5
Malaika Rapolu
USA, 0
93
Punti
16
Tornei
557
Best: 317
▼
-3
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
558
Best: 558
▲
3
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
93
Punti
23
Tornei
559
Best: 559
▼
-1
Laura Mair
ITA, 0
93
Punti
18
Tornei
560
Best: 1
▼
-5
Venus Williams
USA, 17-06-1980
92
Punti
6
Tornei
561
Best: 318
▼
-5
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
92
Punti
12
Tornei
562
Best: 284
▼
-2
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
92
Punti
19
Tornei
563
Best: 527
▼
-6
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
564
Best: 163
▼
-41
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
91
Punti
24
Tornei
565
Best: 309
▲
4
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
91
Punti
18
Tornei
566
Best: 566
▼
-4
Daria Egorova
RUS, 0
91
Punti
9
Tornei
567
Best: 114
▼
-3
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
90
Punti
15
Tornei
568
Best: 568
▼
-1
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
89
Punti
9
Tornei
569
Best: 569
▼
-1
Valentina Steiner
GER, 0
89
Punti
17
Tornei
570
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
89
Punti
21
Tornei
571
Best: 571
▼
-5
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
89
Punti
17
Tornei
572
Best: 572
--
0
Yuno Kitahara
JPN, 0
88
Punti
20
Tornei
573
Best: 573
--
0
Rinko Matsuda
JPN, 0
87
Punti
24
Tornei
574
Best: 574
--
0
Rositsa Dencheva
BUL, 0
87
Punti
15
Tornei
575
Best: 575
▼
-4
Marie Weckerle
LUX, 0
87
Punti
17
Tornei
576
Best: 576
▼
-1
Tamila Gadamauri
BEL, 0
87
Punti
18
Tornei
577
Best: 39
▼
-1
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
86
Punti
12
Tornei
578
Best: 338
▼
-1
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
85
Punti
12
Tornei
579
Best: 579
▲
2
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
580
Best: 487
--
0
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
84
Punti
17
Tornei
581
Best: 468
▲
1
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
84
Punti
19
Tornei
582
Best: 582
▲
1
Kayo Nishimura
JPN, 0
84
Punti
21
Tornei
583
Best: 212
▲
3
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
83
Punti
13
Tornei
584
Best: 132
▼
-21
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
83
Punti
13
Tornei
585
Best: 585
▼
-1
Reina Goto
JPN, 0
83
Punti
13
Tornei
586
Best: 377
▲
52
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
83
Punti
17
Tornei
587
Best: 548
▼
-2
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
83
Punti
21
Tornei
588
Best: 440
▼
-1
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
82
Punti
21
Tornei
589
Best: 589
▼
-1
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
82
Punti
16
Tornei
590
Best: 590
▼
-1
Adelina Lachinova
LAT, 0
82
Punti
14
Tornei
591
Best: 591
▲
13
Maria Golovina
RUS, 0
82
Punti
15
Tornei
592
Best: 592
▼
-2
Marine Szostak
FRA, 0
82
Punti
17
Tornei
593
Best: 46
▲
67
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
81
Punti
10
Tornei
594
Best: 212
▼
-3
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
81
Punti
9
Tornei
595
Best: 595
▼
-3
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
81
Punti
12
Tornei
596
Best: 596
▼
-2
Jenna Defalco
USA, 0
81
Punti
20
Tornei
597
Best: 597
▼
-2
Ksenia Efremova
FRA, 0
80
Punti
14
Tornei
598
Best: 201
▲
1
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
80
Punti
19
Tornei
599
Best: 599
▼
-3
Kristina Kroitor
RUS, 0
80
Punti
13
Tornei
600
Best: 600
▼
-3
Mara Guth
GER, 0
80
Punti
17
Tornei
601
Best: 601
▼
-3
Astrid Cirotte
FRA, 0
80
Punti
19
Tornei
602
Best: 368
▼
-2
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
79
Punti
13
Tornei
603
Best: 603
▼
-2
Kristina Liutova
RUS, 0
79
Punti
7
Tornei
604
Best: 604
▼
-25
Johanne Svendsen
DEN, 0
79
Punti
10
Tornei
605
Best: 351
▼
-3
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
79
Punti
13
Tornei
606
Best: 606
▼
-3
Carolina Kuhl
GER, 0
79
Punti
13
Tornei
607
Best: 607
▼
-2
Bianca Barbulescu
ROU, 0
79
Punti
18
Tornei
608
Best: 608
▼
-2
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
79
Punti
20
Tornei
609
Best: 609
▼
-2
Eleejah Inisan
FRA, 0
78
Punti
12
Tornei
610
Best: 610
▲
64
Mariella Thamm
GER, 0
78
Punti
12
Tornei
611
Best: 374
▼
-3
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
78
Punti
11
Tornei
612
Best: 612
▼
-3
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
78
Punti
16
Tornei
613
Best: 560
▼
-2
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
78
Punti
23
Tornei
614
Best: 614
▼
-2
Chenting Zhu
CHN, 0
77
Punti
19
Tornei
615
Best: 492
▼
-1
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
77
Punti
18
Tornei
616
Best: 383
▲
25
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
77
Punti
12
Tornei
617
Best: 511
▲
9
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
77
Punti
16
Tornei
618
Best: 604
▲
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
77
Punti
23
Tornei
619
Best: 619
▼
-3
Beatrise Zeltina
LAT, 0
77
Punti
11
Tornei
620
Best: 620
▼
-27
Ya Yi Yang
TPE, 0
77
Punti
15
Tornei
621
Best: 205
▼
-4
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
77
Punti
16
Tornei
622
Best: 622
▼
-4
Dasha Plekhanova
CAN, 0
76
Punti
10
Tornei
623
Best: 623
▼
-1
Ellie Schoppe
USA, 0
76
Punti
16
Tornei
624
Best: 624
▲
7
Jana Otzipka
BEL, 0
76
Punti
15
Tornei
625
Best: 497
▼
-5
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
76
Punti
19
Tornei
626
Best: 566
▼
-16
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
76
Punti
20
Tornei
627
Best: 450
▼
-6
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
76
Punti
23
Tornei
628
Best: 628
▼
-4
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
629
Best: 629
▲
33
Sarah Iliev
FRA, 0
74
Punti
15
Tornei
630
Best: 449
▼
-3
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
74
Punti
11
Tornei
631
Best: 631
▼
-3
Amelie Van Impe
BEL, 0
74
Punti
18
Tornei
632
Best: 515
▼
-3
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
633
Best: 633
▼
-8
Alexis Nguyen
USA, 0
73
Punti
11
Tornei
634
Best: 320
▼
-4
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
73
Punti
12
Tornei
635
Best: 190
▼
-12
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
73
Punti
20
Tornei
636
Best: 135
▼
-4
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
73
Punti
14
Tornei
637
Best: 497
▼
-4
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
73
Punti
16
Tornei
638
Best: 638
▲
35
Tian Jialin
CHN, 0
73
Punti
17
Tornei
639
Best: 639
▼
-5
Amelia Honer
USA, 0
72
Punti
6
Tornei
640
Best: 332
▼
-5
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
72
Punti
15
Tornei
641
Best: 641
▼
-5
Berta Bonardi
ARG, 0
72
Punti
14
Tornei
642
Best: 642
▼
-5
Melisa Ercan
AUS, 0
72
Punti
13
Tornei
643
Best: 579
▼
-1
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
72
Punti
15
Tornei
644
Best: 632
▼
-5
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
71
Punti
9
Tornei
645
Best: 645
▼
-5
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
71
Punti
10
Tornei
646
Best: 646
▲
1
Maria Kalyakina
RUS, 0
71
Punti
22
Tornei
647
Best: 647
▼
-4
Loes Ebeling Koning
NED, 0
70
Punti
15
Tornei
648
Best: 648
▼
-4
Lan Mi
CHN, 0
70
Punti
21
Tornei
649
Best: 649
▼
-4
Hikaru Sato
JPN, 0
69
Punti
15
Tornei
650
Best: 650
▲
1
Elena Korokozidi
GRE, 0
69
Punti
15
Tornei
651
Best: 433
▼
-5
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
69
Punti
16
Tornei
652
Best: 504
▲
6
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
69
Punti
23
Tornei
653
Best: 39
▼
-5
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
68
Punti
8
Tornei
654
Best: 654
▼
-5
Stefani Webb
AUS, 0
68
Punti
17
Tornei
655
Best: 655
▼
-42
Alena Kovackova
CZE, 0
68
Punti
9
Tornei
656
Best: 656
▼
-6
Gina Feistel
POL, 0
68
Punti
12
Tornei
657
Best: 657
▼
-4
Milana Zhabrailova
RUS, 0
68
Punti
22
Tornei
658
Best: 658
▼
-4
Mary Lewis
USA, 0
67
Punti
19
Tornei
659
Best: 659
▼
-4
Lea Nilsson
SWE, 0
67
Punti
9
Tornei
660
Best: 660
▼
-4
Stefania Bojica
ROU, 0
67
Punti
13
Tornei
661
Best: 661
▼
-9
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
67
Punti
14
Tornei
662
Best: 639
▼
-5
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
67
Punti
18
Tornei
663
Best: 663
▼
-4
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
66
Punti
6
Tornei
664
Best: 664
▼
-3
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
20
Tornei
665
Best: 160
--
0
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
66
Punti
20
Tornei
666
Best: 666
▼
-3
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
667
Best: 646
▼
-3
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
65
Punti
15
Tornei
668
Best: 668
▼
-2
Christasha Mcneil
USA, 0
64
Punti
14
Tornei
669
Best: 150
▼
-2
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
64
Punti
17
Tornei
670
Best: 670
▼
-2
Ruien Zhang
CHN, 0
63
Punti
12
Tornei
671
Best: 130
▼
-2
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
63
Punti
10
Tornei
672
Best: 317
▼
-57
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
63
Punti
16
Tornei
673
Best: 470
▼
-2
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
63
Punti
10
Tornei
674
Best: 263
▼
-2
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
63
Punti
10
Tornei
675
Best: 335
▲
3
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
62
Punti
26
Tornei
676
Best: 676
▼
-98
Nina Vargova
SVK, 0
62
Punti
17
Tornei
677
Best: 665
▼
-1
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
62
Punti
14
Tornei
678
Best: 213
▼
-1
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
679
Best: 380
--
0
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
680
Best: 680
--
0
Sarah Rokusek
AUS, 0
61
Punti
16
Tornei
681
Best: 604
▲
1
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
61
Punti
13
Tornei
682
Best: 348
▲
1
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
61
Punti
10
Tornei
683
Best: 683
▲
1
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
684
Best: 18
▲
1
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
60
Punti
13
Tornei
685
Best: 114
▲
1
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
60
Punti
13
Tornei
686
Best: 686
▼
-5
Lavinia Tanasie
ROU, 0
60
Punti
12
Tornei
687
Best: 687
--
0
Alyssa Reguer
FRA, 0
60
Punti
20
Tornei
688
Best: 688
--
0
Olivia Lincer
USA, 0
59
Punti
12
Tornei
689
Best: 619
▲
2
Demi Tran
NED, 26-11-2000
59
Punti
22
Tornei
690
Best: 445
▲
71
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
59
Punti
13
Tornei
691
Best: 691
▲
38
Iva Ivanova
BUL, 0
59
Punti
13
Tornei
692
Best: 692
▼
-3
Junhan Zhang
CHN, 0
59
Punti
16
Tornei
693
Best: 679
▼
-1
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
58
Punti
15
Tornei
694
Best: 694
▼
-1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
58
Punti
14
Tornei
695
Best: 695
▼
-1
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
696
Best: 696
▼
-1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
697
Best: 603
--
0
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
57
Punti
16
Tornei
698
Best: 695
--
0
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
57
Punti
22
Tornei
699
Best: 699
--
0
Briana Szabo
ROU, 0
57
Punti
17
Tornei
700
Best: 700
--
0
Ava Markham
USA, 0
57
Punti
7
Tornei
701
Best: 701
--
0
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
57
Punti
10
Tornei
702
Best: 73
▼
-6
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
56
Punti
7
Tornei
703
Best: 192
▼
-1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
704
Best: 704
▼
-29
Victoria Osuigwe
USA, 0
56
Punti
10
Tornei
705
Best: 705
▼
-1
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
56
Punti
15
Tornei
706
Best: 706
▼
-1
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
56
Punti
16
Tornei
707
Best: 707
▼
-4
Mia Horvit
USA, 0
55
Punti
15
Tornei
708
Best: 708
▼
-2
Monique Barry
NZL, 0
55
Punti
17
Tornei
709
Best: 500
▼
-2
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
55
Punti
13
Tornei
710
Best: 710
▲
20
Victoria Milovanova
RUS, 0
55
Punti
14
Tornei
711
Best: 711
▼
-3
Luciana Moyano
ARG, 0
55
Punti
15
Tornei
712
Best: 712
▼
-3
Ana Grubor
CAN, 0
55
Punti
17
Tornei
713
Best: 713
▼
-2
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
54
Punti
12
Tornei
714
Best: 714
▼
-2
Anita Sahdiieva
UKR, 0
54
Punti
15
Tornei
715
Best: 713
▼
-2
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
54
Punti
17
Tornei
716
Best: 175
▼
-1
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
53
Punti
16
Tornei
717
Best: 549
▼
-1
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
53
Punti
23
Tornei
718
Best: 718
▼
-8
Beatrice Ricci
ITA, 0
53
Punti
13
Tornei
719
Best: 719
▲
6
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
53
Punti
15
Tornei
720
Best: 555
▼
-3
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
53
Punti
18
Tornei
721
Best: 721
▲
14
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
722
Best: 269
▼
-4
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
53
Punti
12
Tornei
723
Best: 531
▲
104
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
53
Punti
14
Tornei
724
Best: 685
▲
4
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
53
Punti
14
Tornei
725
Best: 725
▼
-6
Yujia Huang
CHN, 0
53
Punti
16
Tornei
726
Best: 601
▼
-6
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
53
Punti
17
Tornei
727
Best: 20
▼
-6
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
52
Punti
19
Tornei
728
Best: 319
▼
-6
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
52
Punti
13
Tornei
729
Best: 278
▼
-6
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
52
Punti
15
Tornei
730
Best: 377
▼
-6
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
52
Punti
14
Tornei
731
Best: 731
▼
-5
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
732
Best: 732
▲
4
Ida Wobker
GER, 0
52
Punti
9
Tornei
733
Best: 733
▼
-6
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
52
Punti
13
Tornei
734
Best: 734
▼
-3
Alyssa Ahn
USA, 0
51
Punti
10
Tornei
735
Best: 337
▼
-2
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
51
Punti
11
Tornei
736
Best: 584
▲
18
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
51
Punti
20
Tornei
737
Best: 710
▼
-3
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
51
Punti
19
Tornei
738
Best: 652
▼
-1
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
51
Punti
12
Tornei
739
Best: 739
▲
6
Dune Vaissaud
FRA, 0
51
Punti
15
Tornei
740
Best: 740
▼
-2
Jiayi Wang
CHN, 0
51
Punti
16
Tornei
741
Best: 741
▲
23
Daria Yesypchuk
UKR, 0
51
Punti
17
Tornei
742
Best: 742
▼
-2
Yuhan Wang
CHN, 0
50
Punti
14
Tornei
743
Best: 743
▼
-2
Brooke Black
GBR, 0
50
Punti
9
Tornei
744
Best: 744
▼
-1
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
745
Best: 745
▼
-1
Edda Mamedova
RUS, 0
50
Punti
8
Tornei
746
Best: 746
--
0
Yasmin Ezzat
EGY, 0
50
Punti
14
Tornei
747
Best: 668
--
0
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
50
Punti
15
Tornei
748
Best: 5
--
0
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
49
Punti
6
Tornei
749
Best: 42
--
0
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
49
Punti
1
Tornei
750
Best: 750
▼
-11
Anastasiia Gureva
RUS, 0
49
Punti
9
Tornei
751
Best: 751
▼
-1
Evialina Laskevich
BLR, 0
49
Punti
10
Tornei
752
Best: 752
▼
-1
Laquisa Khan
AUS, 0
49
Punti
13
Tornei
753
Best: 753
▼
-1
Petra Konjikusic
SRB, 0
49
Punti
11
Tornei
754
Best: 398
▼
-1
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
49
Punti
18
Tornei
755
Best: 191
▼
-23
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
48
Punti
5
Tornei
756
Best: 756
▼
-1
Meng-Yi Chen
CHN, 0
48
Punti
14
Tornei
757
Best: 278
▼
-1
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
48
Punti
10
Tornei
758
Best: 758
▲
4
Oceane Babel
FRA, 0
48
Punti
12
Tornei
759
Best: 658
▲
14
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
48
Punti
12
Tornei
760
Best: 760
▼
-2
Vlada Mincheva
RUS, 0
48
Punti
12
Tornei
761
Best: 685
▼
-2
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
762
Best: 762
▼
-48
Daria Zelinskaya
RUS, 0
48
Punti
16
Tornei
763
Best: 763
▼
-3
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
47
Punti
13
Tornei
764
Best: 319
▼
-1
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
47
Punti
13
Tornei
765
Best: 765
--
0
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
46
Punti
13
Tornei
766
Best: 766
--
0
Patricija Paukstyte
LTU, 0
46
Punti
8
Tornei
767
Best: 767
--
0
Chelsea Fontenel
SUI, 0
46
Punti
18
Tornei
768
Best: 768
--
0
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
769
Best: 12
--
0
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
45
Punti
7
Tornei
770
Best: 770
--
0
Giulia Safina Popa
ROU, 0
45
Punti
7
Tornei
771
Best: 771
--
0
Makenna Jones
USA, 0
45
Punti
12
Tornei
772
Best: 772
--
0
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
773
Best: 525
▼
-16
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
45
Punti
10
Tornei
774
Best: 774
--
0
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
22
Tornei
775
Best: 3
--
0
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
44
Punti
5
Tornei
776
Best: 776
--
0
Bella Payne
USA, 0
44
Punti
6
Tornei
777
Best: 422
--
0
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
44
Punti
7
Tornei
778
Best: 778
--
0
Yiming Dang
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
779
Best: 779
--
0
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
44
Punti
10
Tornei
780
Best: 356
--
0
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
44
Punti
14
Tornei
781
Best: 359
--
0
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
44
Punti
14
Tornei
782
Best: 607
--
0
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
44
Punti
15
Tornei
783
Best: 783
--
0
Monika Stankiewicz
POL, 0
43
Punti
11
Tornei
784
Best: 784
--
0
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
785
Best: 785
▲
1
Gaeul Jang
KOR, 0
42
Punti
8
Tornei
786
Best: 786
▲
32
Laima Vladson
UZB, 0
42
Punti
8
Tornei
787
Best: 728
--
0
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
42
Punti
8
Tornei
788
Best: 788
--
0
Polina Kuharenko
BLR, 0
42
Punti
9
Tornei
789
Best: 387
--
0
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
42
Punti
12
Tornei
790
Best: 790
▲
1
Anastasiia Firman
UKR, 0
42
Punti
17
Tornei
791
Best: 781
▲
1
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
42
Punti
17
Tornei
792
Best: 708
▲
1
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
42
Punti
18
Tornei
793
Best: 793
▲
1
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
41
Punti
10
Tornei
794
Best: 794
▲
1
Kailey Evans
USA, 0
41
Punti
5
Tornei
795
Best: 795
▲
1
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
796
Best: 180
▲
1
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
41
Punti
9
Tornei
797
Best: 797
▲
1
Belle Thompson
AUS, 0
41
Punti
12
Tornei
798
Best: 537
▲
1
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
41
Punti
14
Tornei
799
Best: 468
▲
14
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
41
Punti
14
Tornei
800
Best: 800
▲
118
Neus Torner Sensano
ESP, 0
40
Punti
9
Tornei
801
Best: 801
▼
-1
Petra Hule
AUS, 0
40
Punti
12
Tornei
802
Best: 186
▲
4
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
40
Punti
9
Tornei
803
Best: 628
--
0
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
40
Punti
13
Tornei
804
Best: 317
--
0
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
39
Punti
18
Tornei
805
Best: 13
--
0
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
39
Punti
1
Tornei
806
Best: 806
▲
1
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
39
Punti
8
Tornei
807
Best: 411
▲
1
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
38
Punti
9
Tornei
808
Best: 330
▲
15
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
38
Punti
9
Tornei
809
Best: 463
--
0
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
38
Punti
13
Tornei
810
Best: 147
--
0
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
38
Punti
4
Tornei
811
Best: 811
--
0
Ella Haavisto
FIN, 0
38
Punti
12
Tornei
812
Best: 752
--
0
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
38
Punti
13
Tornei
813
Best: 196
▲
1
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
38
Punti
14
Tornei
814
Best: 814
▲
1
Lilian Poling
USA, 0
38
Punti
17
Tornei
815
Best: 815
▲
1
Kristina Penickova
USA, 0
37
Punti
8
Tornei
816
Best: 816
▼
-15
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
817
Best: 817
--
0
Luna Vujovic
SRB, 0
37
Punti
7
Tornei
818
Best: 818
▲
8
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
37
Punti
9
Tornei
819
Best: 819
--
0
Yujin Kim
KOR, 0
37
Punti
10
Tornei
820
Best: 820
--
0
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
821
Best: 821
▼
-31
Ziva Falkner
SLO, 0
37
Punti
11
Tornei
822
Best: 674
▼
-37
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
37
Punti
16
Tornei
823
Best: 5
▼
-1
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
824
Best: 824
--
0
Mara Gae
ROU, 0
36
Punti
11
Tornei
825
Best: 825
--
0
Shannon Lam
USA, 0
36
Punti
8
Tornei
826
Best: 826
▲
2
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
36
Punti
13
Tornei
827
Best: 827
▲
2
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
36
Punti
14
Tornei
828
Best: 828
▲
2
Maddalena Giordano
ITA, 0
36
Punti
16
Tornei
829
Best: 829
▲
445
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
830
Best: 362
▲
1
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
35
Punti
9
Tornei
831
Best: 317
▲
1
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
35
Punti
12
Tornei
832
Best: 832
▲
1
Sonja Zhenikhova
GER, 0
35
Punti
9
Tornei
833
Best: 802
▲
1
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
35
Punti
12
Tornei
834
Best: 834
▲
1
Linea Bajraliu
SWE, 0
35
Punti
8
Tornei
835
Best: 835
▲
1
Joy De Zeeuw
NED, 0
35
Punti
12
Tornei
836
Best: 836
▲
30
Akanksha Nitture
IND, 0
35
Punti
13
Tornei
837
Best: 837
▼
-95
Eliska Tichackova
CZE, 0
35
Punti
3
Tornei
838
Best: 838
▼
-1
Amy Sucha
CZE, 0
35
Punti
6
Tornei
839
Best: 151
▼
-1
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
840
Best: 840
▼
-1
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
841
Best: 548
▼
-1
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
35
Punti
8
Tornei
842
Best: 842
▼
-1
Suana Tucakovic
BIH, 0
35
Punti
10
Tornei
843
Best: 843
▼
-1
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
844
Best: 844
▼
-1
Klara Veldman
NED, 0
35
Punti
12
Tornei
845
Best: 504
▲
8
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
34
Punti
12
Tornei
846
Best: 846
▼
-2
Xinran Sun
CHN, 0
34
Punti
4
Tornei
847
Best: 847
▼
-2
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
848
Best: 848
▲
49
Ava Hrastar
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
849
Best: 352
▼
-3
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
34
Punti
7
Tornei
850
Best: 850
▼
-3
Jamilah Snells
USA, 0
34
Punti
9
Tornei
851
Best: 430
▼
-3
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
852
Best: 852
▼
-2
Carolin Raschdorf
GER, 0
34
Punti
14
Tornei
853
Best: 658
▼
-1
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
34
Punti
17
Tornei
854
Best: 854
--
0
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
855
Best: 855
--
0
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
33
Punti
6
Tornei
856
Best: 856
--
0
Dunja Maric
SRB, 0
33
Punti
8
Tornei
857
Best: 857
--
0
Johanna Silva
GER, 0
33
Punti
8
Tornei
858
Best: 858
--
0
Coco Bosman
NED, 0
33
Punti
9
Tornei
859
Best: 626
--
0
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
33
Punti
10
Tornei
860
Best: 738
▼
-39
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
33
Punti
12
Tornei
861
Best: 861
▼
-1
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
33
Punti
13
Tornei
862
Best: 451
▼
-1
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
33
Punti
13
Tornei
863
Best: 863
▼
-12
Lavinia Luciano
ITA, 0
33
Punti
14
Tornei
864
Best: 864
▼
-1
Irem Kurt
TUR, 0
32
Punti
11
Tornei
865
Best: 548
▼
-1
Ines Murta
POR, 31-05-1997
32
Punti
13
Tornei
866
Best: 866
▼
-1
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
867
Best: 867
--
0
Shiyu Ye
CHN, 0
32
Punti
5
Tornei
868
Best: 868
--
0
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
869
Best: 869
--
0
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
870
Best: 188
--
0
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
32
Punti
7
Tornei
871
Best: 184
--
0
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
872
Best: 872
▼
-70
Onyu Choi
KOR, 0
32
Punti
10
Tornei
873
Best: 873
▼
-1
Louna Zoppas
FRA, 0
32
Punti
10
Tornei
874
Best: 874
▼
-1
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
32
Punti
11
Tornei
875
Best: 546
▼
-1
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
32
Punti
17
Tornei
876
Best: 876
▼
-1
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
31
Punti
16
Tornei
877
Best: 699
▼
-1
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
31
Punti
15
Tornei
878
Best: 662
▼
-1
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
31
Punti
10
Tornei
879
Best: 627
▼
-30
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
31
Punti
10
Tornei
880
Best: 880
▼
-2
Camilla Gennaro
ITA, 0
31
Punti
16
Tornei
881
Best: 10
▲
151
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
30
Punti
4
Tornei
882
Best: 159
▼
-3
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
30
Punti
10
Tornei
883
Best: 883
▼
-3
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
884
Best: 884
▼
-3
Sae Noguchi
JPN, 0
30
Punti
9
Tornei
885
Best: 885
▼
-2
Angelica Blake
GBR, 0
30
Punti
7
Tornei
886
Best: 886
▼
-2
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
887
Best: 887
▼
-2
Ava Rodriguez
USA, 0
30
Punti
11
Tornei
888
Best: 879
▼
-2
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
30
Punti
11
Tornei
889
Best: 889
▼
-2
Shiho Tsujioka
JPN, 0
30
Punti
12
Tornei
890
Best: 890
▼
-2
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
30
Punti
13
Tornei
891
Best: 891
▼
-2
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
30
Punti
14
Tornei
892
Best: 892
▼
-2
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
893
Best: 893
▼
-11
Karina Miller
USA, 0
29
Punti
5
Tornei
894
Best: 612
▼
-3
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
29
Punti
7
Tornei
895
Best: 895
▲
46
Maria Garcia Cid
ESP, 0
29
Punti
7
Tornei
896
Best: 896
▼
-4
Anna Snigireva
RUS, 0
29
Punti
9
Tornei
897
Best: 838
▼
-4
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
29
Punti
10
Tornei
898
Best: 898
▼
-4
Paula Cembranos
SUI, 0
29
Punti
13
Tornei
899
Best: 899
▼
-4
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
29
Punti
15
Tornei
900
Best: 900
▼
-38
Defne Cirpanli
TUR, 0
28
Punti
10
Tornei
901
Best: 901
▼
-5
Amy Stevens
AUS, 0
28
Punti
4
Tornei
902
Best: 902
▲
5
Shruti Ahlawat
IND, 0
28
Punti
5
Tornei
903
Best: 297
▼
-5
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
28
Punti
6
Tornei
904
Best: 904
▼
-5
Maria Lazarenko
UKR, 0
28
Punti
7
Tornei
905
Best: 905
▼
-5
Abigail Rencheli
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
906
Best: 906
▼
-5
Nada Fouad
EGY, 0
28
Punti
9
Tornei
907
Best: 907
▼
-5
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
28
Punti
10
Tornei
908
Best: 908
▼
-5
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
909
Best: 346
▼
-5
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
28
Punti
12
Tornei
910
Best: 734
▲
14
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
28
Punti
12
Tornei
911
Best: 911
▼
-6
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
912
Best: 912
▼
-6
Dimitra Pavlou
GRE, 0
27
Punti
5
Tornei
913
Best: 913
▼
-5
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
914
Best: 914
▼
-5
Arina Varaksina
RUS, 0
27
Punti
11
Tornei
915
Best: 915
▼
-5
Maya Iyengar
USA, 0
26
Punti
14
Tornei
916
Best: 916
▼
-5
Candela Vazquez
ARG, 0
26
Punti
10
Tornei
917
Best: 917
▼
-5
Petra Sedlackova
CZE, 0
26
Punti
5
Tornei
918
Best: 785
▼
-5
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
26
Punti
5
Tornei
919
Best: 919
▼
-5
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
920
Best: 920
▼
-5
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
921
Best: 921
▼
-5
Indianna Spink
GBR, 0
26
Punti
8
Tornei
922
Best: 922
▼
-5
Mila Masic
SRB, 0
26
Punti
14
Tornei
923
Best: 480
▼
-4
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
25
Punti
8
Tornei
924
Best: 924
▼
-4
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
925
Best: 318
▼
-4
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
926
Best: 926
▼
-3
Jordyn Mcbride
USA, 0
25
Punti
10
Tornei
927
Best: 927
▲
10
Victoria Pohle
GER, 0
25
Punti
12
Tornei
928
Best: 123
▼
-3
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
24
Punti
3
Tornei
929
Best: 626
▼
-2
Alexandra Osborne
AUS, 08-04-1995
24
Punti
8
Tornei
930
Best: 814
▲
10
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
24
Punti
10
Tornei
931
Best: 931
▼
-3
Elyse Tse
NZL, 0
24
Punti
10
Tornei
932
Best: 739
▼
-3
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
933
Best: 933
▼
-3
Elza Tomase
LAT, 0
24
Punti
5
Tornei
934
Best: 856
▼
-3
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
24
Punti
6
Tornei
935
Best: 935
▼
-2
Anjali Rathi
IND, 0
24
Punti
8
Tornei
936
Best: 936
▼
-2
Yingqun Sun
CHN, 0
24
Punti
9
Tornei
936
Best: 936
▼
-14
Tiana Tian Deng
SWE, 0
24
Punti
9
Tornei
938
Best: 938
▲
10
Valeriia Artemeva
RUS, 0
24
Punti
10
Tornei
939
Best: 939
▼
-4
Romane Longueville
BEL, 0
24
Punti
10
Tornei
940
Best: 940
▼
-4
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
24
Punti
10
Tornei
941
Best: 941
▼
-3
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
13
Tornei
942
Best: 20
▼
-3
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
943
Best: 720
▼
-1
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
23
Punti
6
Tornei
944
Best: 944
▼
-1
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
945
Best: 375
▼
-1
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
23
Punti
7
Tornei
946
Best: 946
▼
-1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
947
Best: 947
▼
-1
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
23
Punti
8
Tornei
948
Best: 523
▼
-1
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
23
Punti
8
Tornei
949
Best: 561
--
0
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
950
Best: 950
--
0
Maelle Leclercq
FRA, 0
23
Punti
12
Tornei
951
Best: 951
▲
1
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
952
Best: 952
▲
17
Carson Tanguilig
USA, 0
22
Punti
6
Tornei
953
Best: 953
--
0
Eszter Meri
SVK, 0
22
Punti
7
Tornei
954
Best: 954
▲
1
Krisha Mahendran
IND, 0
22
Punti
3
Tornei
955
Best: 955
▲
1
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
956
Best: 956
▲
1
Shihomi Li Xuan Leong
MAS, 0
22
Punti
6
Tornei
957
Best: 842
▲
1
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
22
Punti
6
Tornei
958
Best: 958
▲
1
Xi Luo
CHN, 0
22
Punti
7
Tornei
959
Best: 959
▲
1
Jo-Yee Chan
USA, 0
22
Punti
7
Tornei
960
Best: 960
▲
1
Fang An Lin
TPE, 0
22
Punti
8
Tornei
961
Best: 961
▲
1
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
962
Best: 693
▲
44
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
22
Punti
10
Tornei
963
Best: 963
--
0
Arina Arifullina
RUS, 0
22
Punti
12
Tornei
964
Best: 144
--
0
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
21
Punti
2
Tornei
965
Best: 286
▲
13
Freya Christie
GBR, 08-11-1997<