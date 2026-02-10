Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

10/02/2026 11:03 14 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🎾 ATP 500 DOHA

QATAR EXXONMOBIL OPEN • ENTRY LIST

MAIN DRAW

1 ALCARAZ, Carlos 🇪🇸 ESP
2 SINNER, Jannik 🇮🇹 ITA
4 DJOKOVIC, Novak 🇷🇸 SRB
8 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN
10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ
12 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
15 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
17 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
18 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
19 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
23 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
24 MACHAC, Tomas 🇨🇿 CZE
28 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
33 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
35 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
39 MUNAR, Jaume 🇪🇸 ESP
42 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
43 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
47 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
48 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA
50 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
54 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN
56 SHANG, Juncheng PR 🇨🇳 CHN

📋 ALTERNATES

1 Royer, Valentin 🇫🇷 #58
2 Majchrzak, Kamil 🇵🇱 PR #59
3 Zhang, Zhizhen 🇨🇳 #60
4 Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 #61
5 Cazaux, Arthur 🇫🇷 #67
6 Mannarino, Adrian 🇫🇷 #69
7 de Jong, Jesper 🇳🇱 #73
8 van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 #75
9 Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #78
10 Halys, Quentin 🇫🇷 #83

QUALIFICAZIONI

58 ROYER, Valentin 🇫🇷 FRA
59 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL
67 CAZAUX, Arthur WD 🇫🇷 FRA
75 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED
78 VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 AUS
83 HALYS, Quentin 🇫🇷 FRA
86 STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 GER
90 MEDJEDOVIC, Hamad 🇷🇸 SRB
94 CARRENO BUSTA, Pablo 🇪🇸 ESP
97 SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 KAZ
105 BASILASHVILI, Nikoloz 🇬🇪 GEO
112 MOCHIZUKI, Shintaro 🇯🇵 JPN
118 O’CONNELL, Christopher 🇦🇺 AUS

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Harris, Billy 🇬🇧 #121
2 Choinski, Jan 🇬🇧 #124
3 Virtanen, Otto 🇫🇮 #126
4 Trungelliti, Marco 🇦🇷 #130
5 Wong, Coleman 🇭🇰 #132
6 Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 #147
7 Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷 #157
8 Merida, Daniel 🇪🇸 #164
9 McCabe, James 🇦🇺 #173
10 Ymer, Elias 🇸🇪 #175

PR Protected Ranking
WC Wild Card
WD Ritirato

ATP Doha 2026 • Entry List ufficiale

🎾 ATP 500 RIO DE JANEIRO

RIO OPEN • ENTRY LIST

MAIN DRAW

5 MUSETTI, Lorenzo OUT 🇮🇹 ITA
21 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
25 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
32 FONSECA, Joao 🇧🇷 BRA
36 BAEZ, Sebastian 🇦🇷 ARG
40 SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 ITA
44 ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 GER
49 UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 ARG
52 MULLER, Alexandre 🇫🇷 FRA
57 BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 ITA
62 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
66 DZUMHUR, Damir 🇧🇦 BIH
68 COMESANA, Francisco 🇦🇷 ARG
71 MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 ESP
74 NAVONE, Mariano 🇦🇷 ARG
79 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
82 GARIN, Cristian 🇨🇱 CHI
87 CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 ARG
89 NAVA, Emilio 🇺🇸 USA
92 DJERE, Laslo 🇷🇸 SRB
99 TABERNER, Carlos 🇪🇸 ESP
100 BUSE, Ignacio 🇵🇪 PER
101 KOPRIVA, Vit 🇨🇿 CZE

📋 ALTERNATES

1 Hanfmann, Yannick 🇩🇪 IN #102
2 Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 #103
3 Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷 #104
4 Barrios Vera, Tomas 🇨🇱 #107
5 Monfils, Gael 🇫🇷 #110
6 Moller, Elmer 🇩🇰 #119
7 Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 #122
8 Choinski, Jan 🇬🇧 #124
9 Lajovic, Dusan 🇷🇸 #125
10 Gaubas, Vilius 🇱🇹 #129

QUALIFICAZIONI

102 HANFMANN, Yannick OUT 🇩🇪 GER
103 TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 ARG
104 BURRUCHAGA, Roman Andres 🇦🇷 ARG
107 BARRIOS VERA, Tomas 🇨🇱 CHI
119 MOLLER, Elmer 🇩🇰 DEN
122 TSENG, Chun-Hsin 🇹🇼 TPE
125 LAJOVIC, Dusan 🇷🇸 SRB
127 PRIZMIC, Dino 🇭🇷 CRO
129 GAUBAS, Vilius 🇱🇹 LTU
133 JARRY, Nicolas 🇨🇱 CHI
137 DELLIEN, Hugo 🇧🇴 BOL
138 PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹 ITA
140 PASSARO, Francesco 🇮🇹 ITA

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾 #146
2 Faria, Jaime 🇵🇹 #151
3 Galan, Daniel Elahi 🇨🇴 #154
4 Rocha, Henrique 🇵🇹 PR #158
5 Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 #162
6 Merida, Daniel 🇪🇸 PR #164
7 Coria, Federico 🇦🇷 PR #172
8 Heide, Gustavo 🇧🇷 #175
9 Grenier, Hugo 🇫🇷 #179
10 Barrena, Alex 🇦🇷 #190

PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato

ATP Rio de Janeiro 2026 • Entry List ufficiale

🎾 ATP 250 DELRAY BEACH

DELRAY BEACH OPEN • ENTRY LIST

MAIN DRAW

9 FRITZ, Taylor 🇺🇸 USA
13 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
20 PAUL, Tommy 🇺🇸 USA
22 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
27 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
29 TIEN, Learner 🇺🇸 USA
30 NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 USA
31 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
34 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
37 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
38 MICHELSEN, Alex 🇺🇸 USA
41 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
46 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
51 GIRON, Marcos 🇺🇸 USA
53 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
56 KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 USA
60 KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 SRB
150 JODAR, Rafael NG 🇪🇸 ESP

📋 ALTERNATES

1 Opelka, Reilly 🇺🇸 #63
2 Atmane, Terence 🇫🇷 #64
3 Arnaldi, Matteo 🇮🇹 OUT #65
4 Mannarino, Adrian 🇫🇷 #69
5 Cilic, Marin 🇭🇷 #70
6 Bellucci, Mattia 🇮🇹 #76
7 Quinn, Ethan 🇺🇸 #80
8 Walton, Adam 🇦🇺 #81
9 Spizzirri, Eliot 🇺🇸 #85
10 Duckworth, James 🇦🇺 #88

QUALIFICAZIONI

64 ATMANE, Terence 🇫🇷 FRA
65 ARNALDI, Matteo OUT 🇮🇹 ITA
69 MANNARINO, Adrian 🇫🇷 FRA
76 BELLUCCI, Mattia 🇮🇹 ITA
80 QUINN, Ethan 🇺🇸 USA
81 WALTON, Adam 🇦🇺 AUS
85 SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 USA
88 DUCKWORTH, James 🇦🇺 AUS
95 SVRCINA, Dalibor 🇨🇿 CZE
98 SCHOOLKATE, Tristan 🇦🇺 AUS
109 HOLT, Brandon 🇺🇸 USA
111 THOMPSON, Jordan 🇦🇺 AUS
113 MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 USA
114 HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 AUS

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Nishioka, Yoshihito 🇯🇵 #115
2 Kypson, Patrick 🇺🇸 #116
3 Wong, Coleman 🇭🇰 #132
4 Svajda, Zachary 🇺🇸 #143
5 Shimabukuro, Sho 🇯🇵 #144
6 Draxl, Liam 🇨🇦 #145
7 Smith, Colton 🇺🇸 #148
8 Rocha, Henrique 🇵🇹 #158
9 Den Ouden, Guy 🇳🇱 #160
10 Wu, Yibing 🇨🇳 #168

NG Next Gen
PR Protected Ranking
OUT Ritirato

ATP Delray Beach 2026 • Entry List ufficiale

TAG: , , , , ,

14 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

pablito 10-02-2026 13:44

Complimenti ragazzi per la simpatica, esauriente nuova grafica. 🙂

 14
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: piper
piper 10-02-2026 13:44

@ antoniov (#4561009)

Antoniov, défaillance? Uno attento come te.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
LiveTennis.it Staff 10-02-2026 13:25

https://www.livetennis.it/post/457697/wta-1000-dubai-e-wta-125-oeiras-les-sables-dolonne-midland-la-situazione-aggiornata-md-e-quali-dei-tornei-in-programma-la-prossima-settimana/

 12
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 10-02-2026 13:07

@ JOA20 (#4560980)

Chiedo venia allora se l’utente doc intendeva questo, mi ha tratto in inganno l’uso dell’indicativo.
Comunque ora è uscito anche il 3d riferito al WTA 1000 di Dubai

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 10-02-2026 13:05

Scritto da doc

Scritto da piper

Scritto da doc
Me lo sto inventando o si sta giocando un WTA1000?

Sei ironico ma il WTA 1000 si sta giocando questa settimana:
https://www.livetennis.it/post/457665/atp-500-rotterdam-dallas-atp-250-buenos-aires-wta-1000-doha-e-wta-125-oeiras-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-3-in-campo-ben-sette-azzurri-tra-singolare-e-doppio-live/
mentre in questo 3d vengono presentati solo gli ATP della prossima settimana.

Appunto. Tu trovi qualcosa sul WTA 1000 da qualche parte?

Quale WTA 1000 intendi?

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeteBondurant 10-02-2026 12:53

Scritto da antoniov
Temo che tutti i match del torneo ATP di Doha non potremo seguirli con Discovery +

Discovery che io sappia solo AO e RG

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
antoniov 10-02-2026 12:22

Temo che tutti i match del torneo ATP di Doha non potremo seguirli con Discovery + 😕

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
doc (Guest) 10-02-2026 12:20

Scritto da piper

Scritto da doc
Me lo sto inventando o si sta giocando un WTA1000?

Sei ironico ma il WTA 1000 si sta giocando questa settimana:
https://www.livetennis.it/post/457665/atp-500-rotterdam-dallas-atp-250-buenos-aires-wta-1000-doha-e-wta-125-oeiras-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-3-in-campo-ben-sette-azzurri-tra-singolare-e-doppio-live/
mentre in questo 3d vengono presentati solo gli ATP della prossima settimana.

Appunto. Tu trovi qualcosa sul WTA 1000 da qualche parte?

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
darios80 (Guest) 10-02-2026 12:17

questa grafica molto meglio di quelle delle scorse settimane

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Peter (Guest) 10-02-2026 12:12

Doba sembra un 1000 abbondante.
Forza Jannik vincilo così accorciamo le distanze dal tennista più forte e spettacolare del momento.Ma tu Sinner,insieme a quelli che ti tifano e ti vogliono bene ,con tanta umiltà, andiamo a riprenderci il nr.1 del ranking.
Sei già leggenda italiana,
diventilo anche del globo intero.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
JOA20 (Guest) 10-02-2026 11:56

Scritto da piper

Scritto da doc
Me lo sto inventando o si sta giocando un WTA1000?

Sei ironico ma il WTA 1000 si sta giocando questa settimana:

Anche la prossima settimana ci sarà un WTA1000 (Dubai)

 4
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver, piper
piper 10-02-2026 11:37

Scritto da doc
Me lo sto inventando o si sta giocando un WTA1000?

Sei ironico ma il WTA 1000 si sta giocando questa settimana:
https://www.livetennis.it/post/457665/atp-500-rotterdam-dallas-atp-250-buenos-aires-wta-1000-doha-e-wta-125-oeiras-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-3-in-campo-ben-sette-azzurri-tra-singolare-e-doppio-live/

mentre in questo 3d vengono presentati solo gli ATP della prossima settimana.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 10-02-2026 11:32

Pazzesca la differenza di entry list tra Rio e Doha

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Taxi Driver
doc (Guest) 10-02-2026 11:21

Me lo sto inventando o si sta giocando un WTA1000?

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!