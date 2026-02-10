Dallas 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List
ATP 500 Doha, Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
10/02/2026 11:03 14 commenti
🎾 ATP 500 DOHA
QATAR EXXONMOBIL OPEN • ENTRY LIST
MAIN DRAW
|1
|ALCARAZ, Carlos
|🇪🇸 ESP
|2
|SINNER, Jannik
|🇮🇹 ITA
|4
|DJOKOVIC, Novak
|🇷🇸 SRB
|8
|AUGER-ALIASSIME, Felix
|🇨🇦 CAN
|10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|12
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 RUS
|15
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 RUS
|17
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 CZE
|18
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 RUS
|19
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 CZE
|23
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 CAN
|24
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 CZE
|28
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 FRA
|33
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 FRA
|35
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|39
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 ESP
|42
|FILS, Arthur
|🇫🇷 FRA
|43
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 BEL
|47
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 HUN
|48
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 USA
|50
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 AUS
|54
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 HUN
|56
|SHANG, Juncheng PR
|🇨🇳 CHN
📋 ALTERNATES
|1
|Royer, Valentin 🇫🇷
|#58
|2
|Majchrzak, Kamil 🇵🇱 PR
|#59
|3
|Zhang, Zhizhen 🇨🇳
|#60
|4
|Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷
|#61
|5
|Cazaux, Arthur 🇫🇷
|#67
|6
|Mannarino, Adrian 🇫🇷
|#69
|7
|de Jong, Jesper 🇳🇱
|#73
|8
|van de Zandschulp, Botic 🇳🇱
|#75
|9
|Vukic, Aleksandar 🇦🇺
|#78
|10
|Halys, Quentin 🇫🇷
|#83
QUALIFICAZIONI
|58
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 FRA
|59
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 POL
|67
|🇫🇷 FRA
|75
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 NED
|78
|VUKIC, Aleksandar
|🇦🇺 AUS
|83
|HALYS, Quentin
|🇫🇷 FRA
|86
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 GER
|90
|MEDJEDOVIC, Hamad
|🇷🇸 SRB
|94
|CARRENO BUSTA, Pablo
|🇪🇸 ESP
|97
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|105
|BASILASHVILI, Nikoloz
|🇬🇪 GEO
|112
|MOCHIZUKI, Shintaro
|🇯🇵 JPN
|118
|O’CONNELL, Christopher
|🇦🇺 AUS
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Harris, Billy 🇬🇧
|#121
|2
|Choinski, Jan 🇬🇧
|#124
|3
|Virtanen, Otto 🇫🇮
|#126
|4
|Trungelliti, Marco 🇦🇷
|#130
|5
|Wong, Coleman 🇭🇰
|#132
|6
|Carballes Baena, Roberto 🇪🇸
|#147
|7
|Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷
|#157
|8
|Merida, Daniel 🇪🇸
|#164
|9
|McCabe, James 🇦🇺
|#173
|10
|Ymer, Elias 🇸🇪
|#175
PR Protected Ranking
WC Wild Card
WD Ritirato
WC Wild Card
WD Ritirato
ATP Doha 2026 • Entry List ufficiale
🎾 ATP 500 RIO DE JANEIRO
RIO OPEN • ENTRY LIST
MAIN DRAW
|5
|🇮🇹 ITA
|21
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 ARG
|25
|DARDERI, Luciano
|🇮🇹 ITA
|32
|FONSECA, Joao
|🇧🇷 BRA
|36
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 ARG
|40
|SONEGO, Lorenzo
|🇮🇹 ITA
|44
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 GER
|49
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 ARG
|52
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 FRA
|57
|BERRETTINI, Matteo
|🇮🇹 ITA
|62
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 ARG
|66
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 BIH
|68
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 ARG
|71
|MARTINEZ, Pedro
|🇪🇸 ESP
|74
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 ARG
|79
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 CHI
|82
|GARIN, Cristian
|🇨🇱 CHI
|87
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 ARG
|89
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 USA
|92
|DJERE, Laslo
|🇷🇸 SRB
|99
|TABERNER, Carlos
|🇪🇸 ESP
|100
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 PER
|101
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 CZE
📋 ALTERNATES
|1
|Hanfmann, Yannick 🇩🇪 IN
|#102
|2
|Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷
|#103
|3
|Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷
|#104
|4
|Barrios Vera, Tomas 🇨🇱
|#107
|5
|Monfils, Gael 🇫🇷
|#110
|6
|Moller, Elmer 🇩🇰
|#119
|7
|Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼
|#122
|8
|Choinski, Jan 🇬🇧
|#124
|9
|Lajovic, Dusan 🇷🇸
|#125
|10
|Gaubas, Vilius 🇱🇹
|#129
QUALIFICAZIONI
|102
|🇩🇪 GER
|103
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 ARG
|104
|BURRUCHAGA, Roman Andres
|🇦🇷 ARG
|107
|BARRIOS VERA, Tomas
|🇨🇱 CHI
|119
|MOLLER, Elmer
|🇩🇰 DEN
|122
|TSENG, Chun-Hsin
|🇹🇼 TPE
|125
|LAJOVIC, Dusan
|🇷🇸 SRB
|127
|PRIZMIC, Dino
|🇭🇷 CRO
|129
|GAUBAS, Vilius
|🇱🇹 LTU
|133
|JARRY, Nicolas
|🇨🇱 CHI
|137
|DELLIEN, Hugo
|🇧🇴 BOL
|138
|PELLEGRINO, Andrea
|🇮🇹 ITA
|140
|PASSARO, Francesco
|🇮🇹 ITA
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Vallejo, Adolfo Daniel 🇵🇾
|#146
|2
|Faria, Jaime 🇵🇹
|#151
|3
|Galan, Daniel Elahi 🇨🇴
|#154
|4
|Rocha, Henrique 🇵🇹 PR
|#158
|5
|Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷
|#162
|6
|Merida, Daniel 🇪🇸 PR
|#164
|7
|Coria, Federico 🇦🇷 PR
|#172
|8
|Heide, Gustavo 🇧🇷
|#175
|9
|Grenier, Hugo 🇫🇷
|#179
|10
|Barrena, Alex 🇦🇷
|#190
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
IN Entrato
OUT Ritirato
ATP Rio de Janeiro 2026 • Entry List ufficiale
🎾 ATP 250 DELRAY BEACH
DELRAY BEACH OPEN • ENTRY LIST
MAIN DRAW
|9
|FRITZ, Taylor
|🇺🇸 USA
|13
|RUUD, Casper
|🇳🇴 NOR
|20
|PAUL, Tommy
|🇺🇸 USA
|22
|COBOLLI, Flavio
|🇮🇹 ITA
|27
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 GBR
|29
|TIEN, Learner
|🇺🇸 USA
|30
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 USA
|31
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 MON
|34
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 USA
|37
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 FRA
|38
|MICHELSEN, Alex
|🇺🇸 USA
|41
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 CAN
|46
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 POR
|51
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 USA
|53
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 USA
|56
|KOVACEVIC, Aleksandar
|🇺🇸 USA
|60
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 SRB
|150
|JODAR, Rafael NG
|🇪🇸 ESP
📋 ALTERNATES
|1
|Opelka, Reilly 🇺🇸
|#63
|2
|Atmane, Terence 🇫🇷
|#64
|3
|#65
|4
|Mannarino, Adrian 🇫🇷
|#69
|5
|Cilic, Marin 🇭🇷
|#70
|6
|Bellucci, Mattia 🇮🇹
|#76
|7
|Quinn, Ethan 🇺🇸
|#80
|8
|Walton, Adam 🇦🇺
|#81
|9
|Spizzirri, Eliot 🇺🇸
|#85
|10
|Duckworth, James 🇦🇺
|#88
QUALIFICAZIONI
|64
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 FRA
|65
|🇮🇹 ITA
|69
|MANNARINO, Adrian
|🇫🇷 FRA
|76
|BELLUCCI, Mattia
|🇮🇹 ITA
|80
|QUINN, Ethan
|🇺🇸 USA
|81
|WALTON, Adam
|🇦🇺 AUS
|85
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 USA
|88
|DUCKWORTH, James
|🇦🇺 AUS
|95
|SVRCINA, Dalibor
|🇨🇿 CZE
|98
|SCHOOLKATE, Tristan
|🇦🇺 AUS
|109
|HOLT, Brandon
|🇺🇸 USA
|111
|THOMPSON, Jordan
|🇦🇺 AUS
|113
|MCDONALD, Mackenzie
|🇺🇸 USA
|114
|HIJIKATA, Rinky
|🇦🇺 AUS
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Nishioka, Yoshihito 🇯🇵
|#115
|2
|Kypson, Patrick 🇺🇸
|#116
|3
|Wong, Coleman 🇭🇰
|#132
|4
|Svajda, Zachary 🇺🇸
|#143
|5
|Shimabukuro, Sho 🇯🇵
|#144
|6
|Draxl, Liam 🇨🇦
|#145
|7
|Smith, Colton 🇺🇸
|#148
|8
|Rocha, Henrique 🇵🇹
|#158
|9
|Den Ouden, Guy 🇳🇱
|#160
|10
|Wu, Yibing 🇨🇳
|#168
NG Next Gen
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
ATP Delray Beach 2026 • Entry List ufficiale
Complimenti ragazzi per la simpatica, esauriente nuova grafica. 🙂
@ antoniov (#4561009)
Antoniov, défaillance? Uno attento come te.
https://www.livetennis.it/post/457697/wta-1000-dubai-e-wta-125-oeiras-les-sables-dolonne-midland-la-situazione-aggiornata-md-e-quali-dei-tornei-in-programma-la-prossima-settimana/
@ JOA20 (#4560980)
Chiedo venia allora se l’utente doc intendeva questo, mi ha tratto in inganno l’uso dell’indicativo.
Comunque ora è uscito anche il 3d riferito al WTA 1000 di Dubai
Quale WTA 1000 intendi?
Discovery che io sappia solo AO e RG
Temo che tutti i match del torneo ATP di Doha non potremo seguirli con Discovery + 😕
Appunto. Tu trovi qualcosa sul WTA 1000 da qualche parte?
questa grafica molto meglio di quelle delle scorse settimane
Doba sembra un 1000 abbondante.
Forza Jannik vincilo così accorciamo le distanze dal tennista più forte e spettacolare del momento.Ma tu Sinner,insieme a quelli che ti tifano e ti vogliono bene ,con tanta umiltà, andiamo a riprenderci il nr.1 del ranking.
Sei già leggenda italiana,
diventilo anche del globo intero.
Anche la prossima settimana ci sarà un WTA1000 (Dubai)
Sei ironico ma il WTA 1000 si sta giocando questa settimana:
https://www.livetennis.it/post/457665/atp-500-rotterdam-dallas-atp-250-buenos-aires-wta-1000-doha-e-wta-125-oeiras-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-3-in-campo-ben-sette-azzurri-tra-singolare-e-doppio-live/
mentre in questo 3d vengono presentati solo gli ATP della prossima settimana.
Pazzesca la differenza di entry list tra Rio e Doha
Me lo sto inventando o si sta giocando un WTA1000?