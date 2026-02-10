ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo ben sette azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

ATP 250 Buenos Aires – 1° Turno – terra

Daniel Altmaiervs Juan Manuel Cerundolo

Facundo Diaz Acosta vs Alejandro Tabilo (Non prima 18:30)



Federico Coria vs Matteo Berrettini (Non prima 22:30)



Camilo Ugo Carabelli vs Francisco Comesana (Non prima 00:00)



Estadio 2 – ore 17:00

Tomas Barrios Vera vs Thiago Seyboth Wild



Roman Andres Burruchaga vs Laslo Djere



Ignacio Buse vs Francesco Passaro (Non prima 21:00)



ATP 500 Rotterdam – 1° Turno – Indoor Hard

11:00 Halys Q. 🇫🇷 – Rottgering M. 🇳🇱

12:30 Griekspoor T. 🇳🇱 – Mpetshi Perricard G. 🇫🇷



14:30 Grenier H. 🇫🇷 – Struff J-L. 🇩🇪



19:30 De Minaur A. 🇦🇺 – Fils A. 🇫🇷



21:00 Bergs Z. 🇧🇪 – Marozsan F. 🇭🇺



13:00 Bublik A. 🇰🇿 / Royer V. 🇫🇷 – Bolelli S. 🇮🇹 / Vavassori A. 🇮🇹



13:00 Schnaitter J. 🇩🇪 / Wallner M. 🇩🇪 – Krawietz K. 🇩🇪 / Puetz T. 🇩🇪



14:30 Nys H. 🇲🇨 / Roger-Vasselin E. 🇫🇷 – Ho R. 🇨🇭 / Jebens H. 🇩🇪



16:00 Hurkacz H. 🇵🇱 / Khachanov K. 🇷🇺 – Cabral F. 🇵🇹 / Miedler L. 🇦🇹



17:30 Arevalo M. 🇸🇻 / Pavic M. 🇭🇷 – Griekspoor T. 🇳🇱 / Van De Zandschulp B. 🇳🇱



ATP 500 Dallas – 1° Turno – Hard

Marin Cilicvs Learner Tien

Grigor Dimitrov vs Alex Michelsen



Gabriel Diallo vs Ben Shelton (Non prima 22:00)



Taylor Fritz vs Marcos Giron (Non prima 02:00)



Denis Shapovalov vs Rafael Jodar



Grandstand – ore 19:00

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Trey Hilderbrand / Mac Kiger



Sho Shimabukuro vs Miomir Kecmanovic



Flavio Cobolli vs Jack Pinnington Jones



Aleksandar Kovacevic vs Reilly Opelka (Non prima 02:30)



WTA 1000 Doha – 2° Turno – hard

Elisabetta Cocciarettovs (4) Coco Gauff

(1) Iga Swiatek vs Janice Tjen



Xinyu Wang vs (2) Elena Rybakina Non prima 16:00



(12) Emma Navarro vs Anna Kalinskaya



Grandstand 1 – ore 11:00

Daria Kasatkina vs (16) Elise Mertens Inizio 11:00



(8) Ekaterina Alexandrova vs Jelena Ostapenko Non prima 12:30



Dayana Yastremska vs (7) Elina Svitolina



Alycia Parks vs Qinwen Zheng



Maria Sakkarivs (6) Jasmine Paolini

(9) Linda Noskova vs Varvara Gracheva Non prima 13:00



Tereza Valentova vs (14) Karolina Muchova



Magdalena Frechvs Ann Li

Vera Zvonareva vs (10) Victoria Mboko Non prima 13:00



Camila Osorio vs Katerina Siniakova



(3) Su-Wei Hsieh / (3) Jelena Ostapenko vs Andreja Klepac / Katarzyna Piter



Court 4 – ore 12:30

(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang



Alexandra Panova / Diana Shnaider vs (2) Elise Mertens / (2) Shuai Zhang



WTA 125 Oeiras – 1° Turno – indoor hard

(8) Linda Klimovicovavs Francisca Jorge

Matilde Jorge vs Varvara Lepchenko



Fiona Crawley vs (2) Dalma Galfi



Anna-Lena Friedsam vs Alina Korneeva



Dalma Galfi / Viktorija Golubic vs Francisca Jorge / Matilde Jorge



Court 4 – ore 12:00

Maja Chwalinska vs Noma Noha Akugue Inizio 12:00



(5) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Nuria Parrizas Diaz Non prima 13:30



Dalila Jakupovic vs (7) Greet Minnen



I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho vs Irina Bara / Iryna Shymanovich



Court 6 – ore 12:00

Dominika Salkova vs Lola Radivojevic Inizio 12:00



En-Shuo Liang vs Anhelina Kalinina



(4) Victoria Jimenez Kasintseva vs Leyre Romero Gormaz



Viktoriya Tomova vs (9) Kaitlin Quevedo



(4) Yvonne Cavalle-Reimers / (4) Angelica Moratelli vs Estelle Cascino / Shuo Feng



