ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo ben sette azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo ben sette azzurri tra singolare e doppio
ATP 250 Buenos Aires – 1° Turno – terra
Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Daniel Altmaier vs Juan Manuel Cerundolo
Facundo Diaz Acosta vs Alejandro Tabilo (Non prima 18:30)
Federico Coria vs Matteo Berrettini (Non prima 22:30)
Camilo Ugo Carabelli vs Francisco Comesana (Non prima 00:00)
Estadio 2 – ore 17:00
Tomas Barrios Vera vs Thiago Seyboth Wild
Roman Andres Burruchaga vs Laslo Djere
Ignacio Buse vs Francesco Passaro (Non prima 21:00)
ATP 500 Rotterdam – 1° Turno – Indoor Hard
11:00 Halys Q. 🇫🇷 – Rottgering M. 🇳🇱
12:30 Griekspoor T. 🇳🇱 – Mpetshi Perricard G. 🇫🇷
14:30 Grenier H. 🇫🇷 – Struff J-L. 🇩🇪
19:30 De Minaur A. 🇦🇺 – Fils A. 🇫🇷
21:00 Bergs Z. 🇧🇪 – Marozsan F. 🇭🇺
13:00 Bublik A. 🇰🇿 / Royer V. 🇫🇷 – Bolelli S. 🇮🇹 / Vavassori A. 🇮🇹
13:00 Schnaitter J. 🇩🇪 / Wallner M. 🇩🇪 – Krawietz K. 🇩🇪 / Puetz T. 🇩🇪
14:30 Nys H. 🇲🇨 / Roger-Vasselin E. 🇫🇷 – Ho R. 🇨🇭 / Jebens H. 🇩🇪
16:00 Hurkacz H. 🇵🇱 / Khachanov K. 🇷🇺 – Cabral F. 🇵🇹 / Miedler L. 🇦🇹
17:30 Arevalo M. 🇸🇻 / Pavic M. 🇭🇷 – Griekspoor T. 🇳🇱 / Van De Zandschulp B. 🇳🇱
ATP 500 Dallas – 1° Turno – Hard
Center Court – ore 19:00
Marin Cilic vs Learner Tien
Grigor Dimitrov vs Alex Michelsen
Gabriel Diallo vs Ben Shelton (Non prima 22:00)
Taylor Fritz vs Marcos Giron (Non prima 02:00)
Denis Shapovalov vs Rafael Jodar
Grandstand – ore 19:00
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Trey Hilderbrand / Mac Kiger
Sho Shimabukuro vs Miomir Kecmanovic
Flavio Cobolli vs Jack Pinnington Jones
Aleksandar Kovacevic vs Reilly Opelka (Non prima 02:30)
WTA 1000 Doha – 2° Turno – hard
Centre Court – ore 13:00
Elisabetta Cocciaretto vs (4) Coco Gauff Inizio 13:00
(1) Iga Swiatek vs Janice Tjen
Xinyu Wang vs (2) Elena Rybakina Non prima 16:00
(12) Emma Navarro vs Anna Kalinskaya
Grandstand 1 – ore 11:00
Daria Kasatkina vs (16) Elise Mertens Inizio 11:00
(8) Ekaterina Alexandrova vs Jelena Ostapenko Non prima 12:30
Dayana Yastremska vs (7) Elina Svitolina
Alycia Parks vs Qinwen Zheng
Grandstand 2 – ore 11:30
Maria Sakkari vs (6) Jasmine Paolini Inizio 11:30
(9) Linda Noskova vs Varvara Gracheva Non prima 13:00
Tereza Valentova vs (14) Karolina Muchova
Grandstand 3 – ore 11:30
Magdalena Frech vs Ann Li Inizio 11:30
Vera Zvonareva vs (10) Victoria Mboko Non prima 13:00
Camila Osorio vs Katerina Siniakova
(3) Su-Wei Hsieh / (3) Jelena Ostapenko vs Andreja Klepac / Katarzyna Piter
Court 4 – ore 12:30
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Ulrikke Eikeri / Xinyu Jiang
Alexandra Panova / Diana Shnaider vs (2) Elise Mertens / (2) Shuai Zhang
WTA 125 Oeiras – 1° Turno – indoor hard
Court 1 – ore 12:00
(8) Linda Klimovicova vs Francisca Jorge Inizio 12:00
Matilde Jorge vs Varvara Lepchenko
Fiona Crawley vs (2) Dalma Galfi
Anna-Lena Friedsam vs Alina Korneeva
Dalma Galfi / Viktorija Golubic vs Francisca Jorge / Matilde Jorge
Court 4 – ore 12:00
Maja Chwalinska vs Noma Noha Akugue Inizio 12:00
(5) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Nuria Parrizas Diaz Non prima 13:30
Dalila Jakupovic vs (7) Greet Minnen
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho vs Irina Bara / Iryna Shymanovich
Court 6 – ore 12:00
Dominika Salkova vs Lola Radivojevic Inizio 12:00
En-Shuo Liang vs Anhelina Kalinina
(4) Victoria Jimenez Kasintseva vs Leyre Romero Gormaz
Viktoriya Tomova vs (9) Kaitlin Quevedo
(4) Yvonne Cavalle-Reimers / (4) Angelica Moratelli vs Estelle Cascino / Shuo Feng
