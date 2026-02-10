Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 500 Rotterdam, Dallas, ATP 250 Buenos Aires, WTA 1000 Doha e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo ben sette azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

10/02/2026 09:31 1 commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

ARG ATP 250 Buenos Aires – 1° Turno – terra

Cancha Guillermo Vilas – ore 17:00
Daniel Altmaier GER vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Alejandro Tabilo CHI (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Federico Coria ARG vs Matteo Berrettini ITA (Non prima 22:30)

Il match deve ancora iniziare

Camilo Ugo Carabelli ARG vs Francisco Comesana ARG (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



Estadio 2 – ore 17:00
Tomas Barrios Vera CHI vs Thiago Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Laslo Djere SRB

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Francesco Passaro ITA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare





NED ATP 500 Rotterdam – 1° Turno – Indoor Hard

11:00 Halys Q. 🇫🇷 – Rottgering M. 🇳🇱
Il match deve ancora iniziare

12:30 Griekspoor T. 🇳🇱 – Mpetshi Perricard G. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

14:30 Grenier H. 🇫🇷 – Struff J-L. 🇩🇪

Il match deve ancora iniziare

19:30 De Minaur A. 🇦🇺 – Fils A. 🇫🇷

Il match deve ancora iniziare

21:00 Bergs Z. 🇧🇪 – Marozsan F. 🇭🇺

Il match deve ancora iniziare

13:00 Bublik A. 🇰🇿 / Royer V. 🇫🇷 – Bolelli S. 🇮🇹 / Vavassori A. 🇮🇹

Il match deve ancora iniziare

13:00 Schnaitter J. 🇩🇪 / Wallner M. 🇩🇪 – Krawietz K. 🇩🇪 / Puetz T. 🇩🇪

Il match deve ancora iniziare

14:30 Nys H. 🇲🇨 / Roger-Vasselin E. 🇫🇷 – Ho R. 🇨🇭 / Jebens H. 🇩🇪

Il match deve ancora iniziare

16:00 Hurkacz H. 🇵🇱 / Khachanov K. 🇷🇺 – Cabral F. 🇵🇹 / Miedler L. 🇦🇹

Il match deve ancora iniziare

17:30 Arevalo M. 🇸🇻 / Pavic M. 🇭🇷 – Griekspoor T. 🇳🇱 / Van De Zandschulp B. 🇳🇱

Il match deve ancora iniziare





USA ATP 500 Dallas – 1° Turno – Hard

Center Court – ore 19:00
Marin Cilic CRO vs Learner Tien USA
Il match deve ancora iniziare

Grigor Dimitrov BUL vs Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN vs Ben Shelton USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Marcos Giron USA (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov CAN vs Rafael Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 19:00
Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Trey Hilderbrand USA / Mac Kiger USA

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Miomir Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Flavio Cobolli ITA vs Jack Pinnington Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Reilly Opelka USA (Non prima 02:30)

Il match deve ancora iniziare





QAT WTA 1000 Doha – 2° Turno – hard

Centre Court – ore 13:00
Elisabetta Cocciaretto ITA vs (4) Coco Gauff USA Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Iga Swiatek POL vs Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Wang CHN vs (2) Elena Rybakina KAZ Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(12) Emma Navarro USA vs Anna Kalinskaya RUS

Il match deve ancora iniziare



Grandstand 1 – ore 11:00
Daria Kasatkina AUS vs (16) Elise Mertens BEL Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Ekaterina Alexandrova RUS vs Jelena Ostapenko LAT Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Dayana Yastremska UKR vs (7) Elina Svitolina UKR

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs Qinwen Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare




Grandstand 2 – ore 11:30
Maria Sakkari GRE vs (6) Jasmine Paolini ITA Inizio 11:30
Il match deve ancora iniziare

(9) Linda Noskova CZE vs Varvara Gracheva FRA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Tereza Valentova CZE vs (14) Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare




Grandstand 3 – ore 11:30
Magdalena Frech POL vs Ann Li USA Inizio 11:30
Il match deve ancora iniziare

Vera Zvonareva RUS vs (10) Victoria Mboko CAN Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Camila Osorio COL vs Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare

(3) Su-Wei Hsieh TPE / (3) Jelena Ostapenko LAT vs Andreja Klepac SLO / Katarzyna Piter POL

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:30
(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Ulrikke Eikeri NOR / Xinyu Jiang CHN

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Panova RUS / Diana Shnaider RUS vs (2) Elise Mertens BEL / (2) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare





POR WTA 125 Oeiras – 1° Turno – indoor hard

Court 1 – ore 12:00
(8) Linda Klimovicova POL vs Francisca Jorge POR Inizio 12:00
Il match deve ancora iniziare

Matilde Jorge POR vs Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare

Fiona Crawley USA vs (2) Dalma Galfi HUN

Il match deve ancora iniziare

Anna-Lena Friedsam GER vs Alina Korneeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Dalma Galfi HUN / Viktorija Golubic SUI vs Francisca Jorge POR / Matilde Jorge POR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Maja Chwalinska POL vs Noma Noha Akugue GER Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Nuria Parrizas Diaz ESP Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO vs (7) Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare

I-Hsuan Cho TPE / Yi-Tsen Cho TPE vs Irina Bara ROU / Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
Dominika Salkova CZE vs Lola Radivojevic SRB Inizio 12:00

Il match deve ancora iniziare

En-Shuo Liang TPE vs Anhelina Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare

(4) Victoria Jimenez Kasintseva AND vs Leyre Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare

Viktoriya Tomova BUL vs (9) Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare

(4) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (4) Angelica Moratelli ITA vs Estelle Cascino FRA / Shuo Feng CHN

Il match deve ancora iniziare

Tennisforever 10-02-2026 09:46

Tabellone BERRETTINI

1 T CORIA 3-0
2 T Kopriva o Barrenna 0-0

QF CERUNDOLO 1-0

SF FONSECA 1-0
ETCHEVERRY 0-0
TABILO 2-0

F DARDERI 1-0
BAEZ 1-0

Incrociamo le dita

6 tornei vinti su Tb
4 tornei vinti su Erba

