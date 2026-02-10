Circuito WTA Copertina, Entry List, WTA

WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Les Sables d’Olonne, Midland: La situazione aggiornata Md e Quali dei tornei in programma la prossima settimana

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
🎾 WTA DUBAI 2026

WTA 1000 • DAL 15 FEBBRAIO • HARD COURT

TABELLONE PRINCIPALE

1 SABALENKA, Aryna 🇧🇾 BLR
2 ŚWIĄTEK, Iga 🇵🇱 POL
3 GAUFF, Coco 🇺🇸 USA
ANISIMOVA, Amanda 🇺🇸 USA
RYBAKINA, Elena 🇰🇿 KAZ
PEGULA, Jessica 🇺🇸 USA
ANDREEVA, Mirra 🇷🇺 RUS
PAOLINI, Jasmine 🇮🇹 ITA
KEYS, Madison 🇺🇸 USA
BENCIC, Belinda 🇨🇭 SUI
ALEXANDROVA, Ekaterina 🇷🇺 RUS
SVITOLINA, Elina 🇺🇦 UKR
NOSKOVA, Linda 🇨🇿 CZE
TAUSON, Clara 🇩🇰 DEN
NAVARRO, Emma 🇺🇸 USA
MBOKO, Victoria 🇨🇦 CAN
OSAKA, Naomi 🇯🇵 JPN
SAMSONOVA, Liudmila 🇷🇺 RUS
MUCHOVA, Karolina 🇨🇿 CZE
KOSTYUK, Marta 🇺🇦 UKR
MERTENS, Elise 🇧🇪 BEL
FERNANDEZ, Leylah 🇨🇦 CAN
SHNAIDER, Diana 🇷🇺 RUS
OSTAPENKO, Jelena 🇱🇻 LAT
ZHENG, Qinwen 🇨🇳 CHN
BADOSA, Paula 🇪🇸 ESP
YASTREMSKA, Dayana 🇺🇦 UKR
KENIN, Sofia 🇺🇸 USA
RADUCANU, Emma 🇬🇧 GBR
JOVIC, Iva 🇺🇸 USA
JOINT, Emerson 🇦🇺 AUS
KALINSKAYA, Anna 🇷🇺 RUS
VONDROUSOVA, Marketa 🇨🇿 CZE
KESSLER, McCartney 🇺🇸 USA
CRISTIAN, Jaqueline 🇷🇴 ROU
LI, Ann 🇺🇸 USA
BOUZAS MANEIRO, Jessica 🇪🇸 ESP
CIRSTEA, Sorana 🇷🇴 ROU
MARIA, Tatjana 🇩🇪 GER
KASATKINA, Daria 🇷🇺 RUS
BOUZKOVA, Marie 🇨🇿 CZE
KREJCIKOVA, Barbora 🇨🇿 CZE
PLISKOVA, Karolina 🇨🇿 CZE

❌ RITIRATE

Kudermetova, Veronika 🇷🇺 •
Boisson, Carole 🇫🇷 •
Lys, Eva 🇩🇪

QUALIFICAZIONI

SINIAKOVA, Katerina 🇨🇿 CZE
WANG, Xinyu 🇨🇳 CHN
PAVLYUCHENKOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
SIEGEMUND, Laura 🇩🇪 GER
EALA, Alex 🇵🇭 PHI
LINETTE, Magda 🇵🇱 POL
BUCSA, Cristina 🇪🇸 ESP
VALENTOVA, Sona 🇸🇰 SVK
POTAPOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹 ITA
FRĘCH, Magdalena 🇵🇱 POL
TJEN, Siska 🇮🇩 INA
JACQUEMOT, Elsa 🇫🇷 FRA
SIERRA, Marina 🇪🇸 ESP
RUZIC, Mia 🇭🇷 CRO
KARTAL, Sonay 🇬🇧 GBR
STEARNS, Peyton 🇺🇸 USA
BAPTISTE, Hailey 🇺🇸 USA
VEKIC, Donna 🇭🇷 CRO
SRAMKOVA, Rebecca 🇸🇰 SVK
BONDAR, Anna 🇭🇺 HUN
ZHANG, Shuai 🇨🇳 CHN
BIRRELL, Kimberly 🇦🇺 AUS
GRACHEVA, Varvara 🇫🇷 FRA
RUSE, Elena-Gabriela 🇷🇴 ROU
MARCINKO, Lucija 🇭🇷 CRO
SEIDEL, Ella 🇩🇪 GER
OSORIO, Camila 🇨🇴 COL

WTA Dubai 2026 • Entry List ufficiale

🎾 WTA 125 OEIRAS 2

DAL 16 FEBBRAIO • INDOOR HARD COURT 🇵🇹

TABELLONE PRINCIPALE

DANILOVIC, Olga 🇷🇸 SRB
GOLUBIC, Viktorija 🇨🇭 SUI
GALFI, Dalma 🇭🇺 HUN
LAMENS, Suzan 🇳🇱 NED
KRAUS, Sinja 🇦🇹 AUT
BOULTER, Katie 🇬🇧 GBR
JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria 🇦🇩 AND
TOMOVA, Viktoriya 🇧🇬 BUL
QUEVEDO, Laia 🇪🇸 ESP
YUAN, Yue 🇨🇳 CHN
FRUHVIRTOVA, Linda 🇨🇿 CZE
KLIMOVICOVA, Nikola 🇸🇰 SVK
SNIGUR, Daria 🇺🇦 UKR
TIMOFEEVA, Maria 🇷🇺 RUS
CHWALIŃSKA, Maja 🇵🇱 POL
AVANESYAN, Elina 🇷🇺 RUS
SHYMANOVICH, Iryna 🇧🇾 BLR
MONNET, Carole 🇫🇷 FRA
KNUTSON, Ashlyn 🇺🇸 USA
KOSTOVIC, Dea 🇭🇷 CRO
KALININA, Anhelina 🇺🇦 UKR
JORGE, Francisca 🇵🇹 POR
KOEVERMANS, Stephanie 🇳🇱 NED

❌ RITIRATE

Bartunkova 🇨🇿 •
Stakusic 🇨🇦

QUALIFICAZIONI

RAKOTOMANGA RAJAONAH, Irina 🇲🇬 MAD
HRUNCAKOVA, Viktoria 🇸🇰 SVK
MA, Ye-Xin 🇨🇳 CHN
PALICOVA, Barbora 🇨🇿 CZE
CRAWLEY, Heather 🇬🇧 GBR
WERNER, Celine 🇩🇪 GER
GUERRERO ALVAREZ, Eva 🇪🇸 ESP
TIKHONOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
AKLI, Selena 🇫🇷 FRA
PARRIZAS DIAZ, Nuria 🇪🇸 ESP
FITA BOLUDA, Mar 🇪🇸 ESP
JORGE, Matilde 🇵🇹 POR
JAKUPOVIC, Dalila 🇸🇮 SLO
SORRIBES TORMO, Sara 🇪🇸 ESP

🎾 WTA 125 LES SABLES D’OLONNE

DAL 16 FEBBRAIO • INDOOR HARD COURT 🇫🇷

TABELLONE PRINCIPALE

SEMENISTAJA, Darja 🇱🇻 LAT
BRONZETTI, Lucia 🇮🇹 ITA
PARRY, Diane 🇫🇷 FRA
MINNEN, Greet 🇧🇪 BEL
KORPATSCH, Tamara 🇩🇪 GER
RADIVOJEVIC, Lola 🇷🇸 SRB
STEFANINI, Lucrezia 🇮🇹 ITA
COSTOULAS, Eleni 🇧🇪 BEL
SALKOVA, Dominika 🇨🇿 CZE
LEPCHENKO, Varvara 🇺🇸 USA
FRIEDSAM, Anna-Lena 🇩🇪 GER
PONCHET, Jessika 🇫🇷 FRA
GORGODZE, Ekaterine 🇬🇪 GEO
LAZARO GARCIA, Andrea 🇪🇸 ESP
WANG, Xiyu 🇨🇳 CHN
PIGATO, Lisa 🇮🇹 ITA
LEONARD, Taylor 🇺🇸 USA
GJORCHESKA, Lina 🇲🇰 MKD
GAO, Xinxin 🇨🇳 CHN
YOUNG SUH LEE, Celine 🇰🇷 KOR
KORNEEVA, Alina 🇷🇺 RUS
AMBROSIO, Federica 🇮🇹 ITA
FERRO, Fiona PR 🇫🇷 FRA

QUALIFICAZIONI

TAN, Harmony 🇫🇷 FRA
ROSATELLO, Camilla 🇮🇹 ITA
BARTHEL, Mona 🇩🇪 GER
BOLSOVA, Aliona 🇪🇸 ESP
PAQUET, Chloe 🇫🇷 FRA
SERBAN, Raluca 🇷🇴 ROU

🎾 WTA 125 MIDLAND

DAL 16 FEBBRAIO • INDOOR HARD COURT 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

KRUEGER, Ashlyn 🇺🇸 USA
MCNALLY, Catherine 🇺🇸 USA
DOLEHIDE, Caroline 🇺🇸 USA
BRENGLE, Madison 🇺🇸 USA
VIDMANOVA, Nikola 🇨🇿 CZE
OSUIGWE, Whitney 🇺🇸 USA
CHARAEVA, Alina 🇷🇺 RUS
GUO, Hanyu 🇨🇳 CHN
CHIRICO, Louisa 🇺🇸 USA
MANDLIK, Elizabeth 🇺🇸 USA
BRACE, Isabelle 🇺🇸 USA
SANCHEZ, Ana Sofia 🇲🇽 MEX
CROSS, Kayla 🇨🇦 CAN
HIBINO, Nao 🇯🇵 JPN
KALIEVA, Elvina 🇺🇸 USA
STOIANA, Alexandra 🇷🇴 ROU
LIU, Claire 🇺🇸 USA
PIERI, Jessica 🇺🇸 USA
SEBOV, Katherine 🇨🇦 CAN
DAY, Kayla 🇺🇸 USA
ROGERS, Amanda 🇺🇸 USA
KARATANCHEVA, Sesil 🇧🇬 BUL
YOU, Xiaodi 🇨🇳 CHN

❌ RITIRATE

Jones, Francesca 🇬🇧 •
Andreescu, Bianca 🇨🇦 •
Sakatsume, Himeno 🇯🇵

QUALIFICAZIONI

HOSOGI, Sara 🇯🇵 JPN
ANSARI, Nidhi 🇺🇸 USA
SCOTT, Katrina 🇺🇸 USA
JOKIC, Ivana 🇷🇸 SRB
CHANG, Hanna 🇺🇸 USA
LEE, Gabriela 🇷🇴 ROU
MA, Lacey 🇺🇸 USA
MORVAYOVA, Lenka 🇸🇰 SVK
TKACHEVA, Mariia 🇷🇺 RUS
HARRISON, Catherine 🇺🇸 USA
APPLETON, Alicia 🇺🇸 USA
CAPURRO TABORDA, Matilde 🇦🇷 ARG
HU, Victoria 🇺🇸 USA
STRAKHOVA, Valeriya 🇺🇦 UKR

WTA 125 Series • Entry List ufficiale

