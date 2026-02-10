WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Les Sables d’Olonne, Midland: La situazione aggiornata Md e Quali dei tornei in programma la prossima settimana
🎾 WTA DUBAI 2026
WTA 1000 • DAL 15 FEBBRAIO • HARD COURT
TABELLONE PRINCIPALE
|1
|SABALENKA, Aryna
|🇧🇾 BLR
|2
|ŚWIĄTEK, Iga
|🇵🇱 POL
|3
|GAUFF, Coco
|🇺🇸 USA
|•
|ANISIMOVA, Amanda
|🇺🇸 USA
|•
|RYBAKINA, Elena
|🇰🇿 KAZ
|•
|PEGULA, Jessica
|🇺🇸 USA
|•
|ANDREEVA, Mirra
|🇷🇺 RUS
|★
|PAOLINI, Jasmine 🇮🇹
|ITA
|•
|KEYS, Madison
|🇺🇸 USA
|•
|BENCIC, Belinda
|🇨🇭 SUI
|•
|ALEXANDROVA, Ekaterina
|🇷🇺 RUS
|•
|SVITOLINA, Elina
|🇺🇦 UKR
|•
|NOSKOVA, Linda
|🇨🇿 CZE
|•
|TAUSON, Clara
|🇩🇰 DEN
|•
|NAVARRO, Emma
|🇺🇸 USA
|•
|MBOKO, Victoria
|🇨🇦 CAN
|•
|OSAKA, Naomi
|🇯🇵 JPN
|•
|SAMSONOVA, Liudmila
|🇷🇺 RUS
|•
|MUCHOVA, Karolina
|🇨🇿 CZE
|•
|KOSTYUK, Marta
|🇺🇦 UKR
|•
|MERTENS, Elise
|🇧🇪 BEL
|•
|FERNANDEZ, Leylah
|🇨🇦 CAN
|•
|SHNAIDER, Diana
|🇷🇺 RUS
|•
|OSTAPENKO, Jelena
|🇱🇻 LAT
|•
|ZHENG, Qinwen
|🇨🇳 CHN
|•
|BADOSA, Paula
|🇪🇸 ESP
|•
|YASTREMSKA, Dayana
|🇺🇦 UKR
|•
|KENIN, Sofia
|🇺🇸 USA
|•
|RADUCANU, Emma
|🇬🇧 GBR
|•
|JOVIC, Iva
|🇺🇸 USA
|•
|JOINT, Emerson
|🇦🇺 AUS
|•
|KALINSKAYA, Anna
|🇷🇺 RUS
|•
|VONDROUSOVA, Marketa
|🇨🇿 CZE
|•
|KESSLER, McCartney
|🇺🇸 USA
|•
|CRISTIAN, Jaqueline
|🇷🇴 ROU
|•
|LI, Ann
|🇺🇸 USA
|•
|BOUZAS MANEIRO, Jessica
|🇪🇸 ESP
|•
|CIRSTEA, Sorana
|🇷🇴 ROU
|•
|MARIA, Tatjana
|🇩🇪 GER
|•
|KASATKINA, Daria
|🇷🇺 RUS
|•
|BOUZKOVA, Marie
|🇨🇿 CZE
|•
|KREJCIKOVA, Barbora
|🇨🇿 CZE
|•
|PLISKOVA, Karolina
|🇨🇿 CZE
❌ RITIRATE
Kudermetova, Veronika 🇷🇺 •
Boisson, Carole 🇫🇷 •
Lys, Eva 🇩🇪
QUALIFICAZIONI
|•
|SINIAKOVA, Katerina
|🇨🇿 CZE
|•
|WANG, Xinyu
|🇨🇳 CHN
|•
|PAVLYUCHENKOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|•
|SIEGEMUND, Laura
|🇩🇪 GER
|•
|EALA, Alex
|🇵🇭 PHI
|•
|LINETTE, Magda
|🇵🇱 POL
|•
|BUCSA, Cristina
|🇪🇸 ESP
|•
|VALENTOVA, Sona
|🇸🇰 SVK
|•
|POTAPOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|★
|COCCIARETTO, Elisabetta 🇮🇹
|ITA
|•
|FRĘCH, Magdalena
|🇵🇱 POL
|•
|TJEN, Siska
|🇮🇩 INA
|•
|JACQUEMOT, Elsa
|🇫🇷 FRA
|•
|SIERRA, Marina
|🇪🇸 ESP
|•
|RUZIC, Mia
|🇭🇷 CRO
|•
|KARTAL, Sonay
|🇬🇧 GBR
|•
|STEARNS, Peyton
|🇺🇸 USA
|•
|BAPTISTE, Hailey
|🇺🇸 USA
|•
|VEKIC, Donna
|🇭🇷 CRO
|•
|SRAMKOVA, Rebecca
|🇸🇰 SVK
|•
|BONDAR, Anna
|🇭🇺 HUN
|•
|ZHANG, Shuai
|🇨🇳 CHN
|•
|BIRRELL, Kimberly
|🇦🇺 AUS
|•
|GRACHEVA, Varvara
|🇫🇷 FRA
|•
|RUSE, Elena-Gabriela
|🇷🇴 ROU
|•
|MARCINKO, Lucija
|🇭🇷 CRO
|•
|SEIDEL, Ella
|🇩🇪 GER
|•
|OSORIO, Camila
|🇨🇴 COL
OUT Ritirata
WTA Dubai 2026 • Entry List ufficiale
🎾 WTA 125 OEIRAS 2
DAL 16 FEBBRAIO • INDOOR HARD COURT 🇵🇹
TABELLONE PRINCIPALE
|DANILOVIC, Olga
|🇷🇸 SRB
|GOLUBIC, Viktorija
|🇨🇭 SUI
|GALFI, Dalma
|🇭🇺 HUN
|LAMENS, Suzan
|🇳🇱 NED
|KRAUS, Sinja
|🇦🇹 AUT
|BOULTER, Katie
|🇬🇧 GBR
|JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria
|🇦🇩 AND
|TOMOVA, Viktoriya
|🇧🇬 BUL
|QUEVEDO, Laia
|🇪🇸 ESP
|YUAN, Yue
|🇨🇳 CHN
|FRUHVIRTOVA, Linda
|🇨🇿 CZE
|KLIMOVICOVA, Nikola
|🇸🇰 SVK
|SNIGUR, Daria
|🇺🇦 UKR
|TIMOFEEVA, Maria
|🇷🇺 RUS
|CHWALIŃSKA, Maja
|🇵🇱 POL
|AVANESYAN, Elina
|🇷🇺 RUS
|SHYMANOVICH, Iryna
|🇧🇾 BLR
|MONNET, Carole
|🇫🇷 FRA
|KNUTSON, Ashlyn
|🇺🇸 USA
|KOSTOVIC, Dea
|🇭🇷 CRO
|KALININA, Anhelina
|🇺🇦 UKR
|JORGE, Francisca
|🇵🇹 POR
|KOEVERMANS, Stephanie
|🇳🇱 NED
❌ RITIRATE
Bartunkova 🇨🇿 •
Stakusic 🇨🇦
QUALIFICAZIONI
|RAKOTOMANGA RAJAONAH, Irina
|🇲🇬 MAD
|HRUNCAKOVA, Viktoria
|🇸🇰 SVK
|MA, Ye-Xin
|🇨🇳 CHN
|PALICOVA, Barbora
|🇨🇿 CZE
|CRAWLEY, Heather
|🇬🇧 GBR
|WERNER, Celine
|🇩🇪 GER
|GUERRERO ALVAREZ, Eva
|🇪🇸 ESP
|TIKHONOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|AKLI, Selena
|🇫🇷 FRA
|PARRIZAS DIAZ, Nuria
|🇪🇸 ESP
|FITA BOLUDA, Mar
|🇪🇸 ESP
|JORGE, Matilde
|🇵🇹 POR
|JAKUPOVIC, Dalila
|🇸🇮 SLO
|SORRIBES TORMO, Sara
|🇪🇸 ESP
🎾 WTA 125 LES SABLES D’OLONNE
DAL 16 FEBBRAIO • INDOOR HARD COURT 🇫🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|SEMENISTAJA, Darja
|🇱🇻 LAT
|BRONZETTI, Lucia 🇮🇹
|ITA
|PARRY, Diane
|🇫🇷 FRA
|MINNEN, Greet
|🇧🇪 BEL
|KORPATSCH, Tamara
|🇩🇪 GER
|RADIVOJEVIC, Lola
|🇷🇸 SRB
|STEFANINI, Lucrezia 🇮🇹
|ITA
|COSTOULAS, Eleni
|🇧🇪 BEL
|SALKOVA, Dominika
|🇨🇿 CZE
|LEPCHENKO, Varvara
|🇺🇸 USA
|FRIEDSAM, Anna-Lena
|🇩🇪 GER
|PONCHET, Jessika
|🇫🇷 FRA
|GORGODZE, Ekaterine
|🇬🇪 GEO
|LAZARO GARCIA, Andrea
|🇪🇸 ESP
|WANG, Xiyu
|🇨🇳 CHN
|PIGATO, Lisa 🇮🇹
|ITA
|LEONARD, Taylor
|🇺🇸 USA
|GJORCHESKA, Lina
|🇲🇰 MKD
|GAO, Xinxin
|🇨🇳 CHN
|YOUNG SUH LEE, Celine
|🇰🇷 KOR
|KORNEEVA, Alina
|🇷🇺 RUS
|AMBROSIO, Federica 🇮🇹
|ITA
|FERRO, Fiona PR
|🇫🇷 FRA
QUALIFICAZIONI
|TAN, Harmony
|🇫🇷 FRA
|ROSATELLO, Camilla 🇮🇹
|ITA
|BARTHEL, Mona
|🇩🇪 GER
|BOLSOVA, Aliona
|🇪🇸 ESP
|PAQUET, Chloe
|🇫🇷 FRA
|SERBAN, Raluca
|🇷🇴 ROU
🎾 WTA 125 MIDLAND
DAL 16 FEBBRAIO • INDOOR HARD COURT 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|KRUEGER, Ashlyn
|🇺🇸 USA
|MCNALLY, Catherine
|🇺🇸 USA
|DOLEHIDE, Caroline
|🇺🇸 USA
|BRENGLE, Madison
|🇺🇸 USA
|VIDMANOVA, Nikola
|🇨🇿 CZE
|OSUIGWE, Whitney
|🇺🇸 USA
|CHARAEVA, Alina
|🇷🇺 RUS
|GUO, Hanyu
|🇨🇳 CHN
|CHIRICO, Louisa
|🇺🇸 USA
|MANDLIK, Elizabeth
|🇺🇸 USA
|BRACE, Isabelle
|🇺🇸 USA
|SANCHEZ, Ana Sofia
|🇲🇽 MEX
|CROSS, Kayla
|🇨🇦 CAN
|HIBINO, Nao
|🇯🇵 JPN
|KALIEVA, Elvina
|🇺🇸 USA
|STOIANA, Alexandra
|🇷🇴 ROU
|LIU, Claire
|🇺🇸 USA
|PIERI, Jessica
|🇺🇸 USA
|SEBOV, Katherine
|🇨🇦 CAN
|DAY, Kayla
|🇺🇸 USA
|ROGERS, Amanda
|🇺🇸 USA
|KARATANCHEVA, Sesil
|🇧🇬 BUL
|YOU, Xiaodi
|🇨🇳 CHN
❌ RITIRATE
Jones, Francesca 🇬🇧 •
Andreescu, Bianca 🇨🇦 •
Sakatsume, Himeno 🇯🇵
QUALIFICAZIONI
|HOSOGI, Sara
|🇯🇵 JPN
|ANSARI, Nidhi
|🇺🇸 USA
|SCOTT, Katrina
|🇺🇸 USA
|JOKIC, Ivana
|🇷🇸 SRB
|CHANG, Hanna
|🇺🇸 USA
|LEE, Gabriela
|🇷🇴 ROU
|MA, Lacey
|🇺🇸 USA
|MORVAYOVA, Lenka
|🇸🇰 SVK
|TKACHEVA, Mariia
|🇷🇺 RUS
|HARRISON, Catherine
|🇺🇸 USA
|APPLETON, Alicia
|🇺🇸 USA
|CAPURRO TABORDA, Matilde
|🇦🇷 ARG
|HU, Victoria
|🇺🇸 USA
|STRAKHOVA, Valeriya
|🇺🇦 UKR
PR Protected Ranking
OUT Ritirata
WTA 125 Series • Entry List ufficiale
TAG: Circuito WTA
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit