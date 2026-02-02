Montpellier 250 | Hard | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: +5 per Elisabetta Cocciaretto. Lisa Pigato in top 200
02/02/2026 11:41 7 commenti
Classifica Wta Entry System Singolo (02-02-2026)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4267
Punti
19
Tornei
51
Best: 29
▲
5
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1099
Punti
28
Tornei
107
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
728
Punti
30
Tornei
139
Best: 99
--
0
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
518
Punti
29
Tornei
165
Best: 150
▼
-1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
22
Tornei
191
Best: 191
▲
47
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
374
Punti
23
Tornei
215
Best: 203
▼
-1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
336
Punti
28
Tornei
226
Best: 201
▼
-1
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
325
Punti
22
Tornei
230
Best: 205
▼
-2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
27
Tornei
236
Best: 236
▼
-2
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
309
Punti
20
Tornei
287
Best: 287
▲
46
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
236
Punti
20
Tornei
318
Best: 318
▼
-5
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
326
Best: 292
▼
-6
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
339
Best: 339
▼
-3
Samira De Stefano
ITA, 0
186
Punti
23
Tornei
341
Best: 341
▲
2
Francesca Pace
ITA, 0
185
Punti
19
Tornei
354
Best: 322
▼
-4
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
358
Best: 358
▼
-3
Giorgia Pedone
ITA, 0
174
Punti
26
Tornei
360
Best: 310
▼
-3
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
174
Punti
20
Tornei
373
Best: 347
▲
36
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
167
Punti
20
Tornei
375
Best: 375
▼
-5
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
32
Tornei
420
Best: 420
▼
-7
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
423
Best: 423
▼
-5
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
449
Best: 449
▼
-5
Federica Urgesi
ITA, 0
126
Punti
24
Tornei
495
Best: 495
▼
-8
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
504
Best: 504
▼
-6
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
520
Best: 520
▼
-1
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
530
Best: 491
▼
-2
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
96
Punti
14
Tornei
531
Best: 531
▲
7
Camilla Zanolini
ITA, 0
96
Punti
19
Tornei
539
Best: 143
▼
-3
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
543
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
22
Tornei
559
Best: 559
▲
26
Isabella Maria Serban
ITA, 0
88
Punti
15
Tornei
609
Best: 604
▼
-4
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
20
Tornei
626
Best: 515
▼
-5
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
631
Best: 631
▼
-4
Laura Mair
ITA, 0
73
Punti
16
Tornei
636
Best: 5
▼
-6
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
679
Best: 380
▼
-2
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
688
Best: 688
▼
-3
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
693
Best: 192
▼
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
701
Best: 18
▼
-5
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
706
Best: 706
▼
-5
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
55
Punti
13
Tornei
776
Best: 776
▼
-5
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
779
Best: 658
▼
-4
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
792
Best: 792
▲
30
Noemi Maines
ITA, 0
44
Punti
18
Tornei
793
Best: 793
▼
-4
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
827
Best: 827
▼
-2
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
840
Best: 840
▲
4
Maddalena Giordano
ITA, 0
36
Punti
16
Tornei
847
Best: 847
▼
-2
Lavinia Luciano
ITA, 0
35
Punti
16
Tornei
854
Best: 627
▼
-2
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
890
Best: 890
▲
1
Camilla Gennaro
ITA, 0
30
Punti
15
Tornei
919
Best: 919
▼
-1
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
953
Best: 953
--
0
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
963
Best: 963
--
0
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
971
Best: 970
▼
-1
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
990
Best: 990
▼
-2
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1028
Best: 1028
▼
-1
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1034
Best: 1034
▲
35
Giulia Paterno
ITA, 0
18
Punti
11
Tornei
1071
Best: 660
▼
-6
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1076
Best: 1076
▼
-7
Giuliana Bestetti
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1087
Best: 1087
▼
-5
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
15
Punti
5
Tornei
1138
Best: 428
▼
-6
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1147
Best: 1147
▼
-5
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1154
Best: 1154
▼
-4
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1225
Best: 1225
▼
-4
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1239
Best: 1229
▼
-4
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1239
Best: 1239
▼
-4
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1259
Best: 1259
▼
-5
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1274
Best: 1274
▼
-8
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1312
Best: 1312
▼
-6
Micol Salvadori
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1325
Best: 1325
▼
-8
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1345
Best: 1345
▼
-6
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1387
Best: 1387
▼
-7
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1387
Best: 1387
▼
-7
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1387
Best: 1387
▼
-7
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1461
Best: 1461
▼
-10
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1461
Best: 1461
▼
-10
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1461
Best: 1461
▼
-10
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1490
Best: 1490
▼
-8
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1490
Best: 1490
▼
-8
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1490
Best: 1490
▼
-8
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1490
Best: 1490
▼
-8
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1490
Best: 1490
▼
-8
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
La classifica pubblicata è quella non aggiornata della settimana scorsa (valida fino a ieri), se confrontate nella classifica attuale (giustamente pubblicata da Silvio74) le posizioni con le precedenti, combaciano tutte.
Classifica completamente errata :
Bronzetti 110
Stefanini 140
Brancaccio 166
Ambrosio 203
Rosatello 221
J. Pieri 248
Spiteri 272
Grant 273
De Stefano 288
Posizione ranking corrette solo per Paolini, Cocciaretto e Pigato .
Ma mi sono limitato alla top 300
@ JOA20 (#4557637)
Esattamente
Mi sa che la classifica non è aggiornata, quella WTA dice che de Stefano è al suo BR di 288
Inoltre questa classifica non corrisponde a quella che si ricava nella live al netto delle variazioni…
Mi sono chiesto la stessa “cosa”…
ma quando accreditano i punti alla de stefano?