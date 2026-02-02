Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Enrico Dalla Valle nella foto
CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – Turno Qualificazione – 1° Turno md, cemento (al coperto)
Center Court (9) – ore 11:00
Lorenzo Angelini
vs David Poljak
ATP Cesenatico
Lorenzo Angelini
6
7
David Poljak
4
6
Vincitore: Angelini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
df
8-8*
9*-8
9*-9
9-10*
10-10*
11*-10
11*-11
12-11*
6-6 → 7-6
L. Angelini
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-5 → 5-5
D. Poljak
15-0
30-0
ace
40-15
ace
40-30
df
4-4 → 4-5
L. Angelini
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Poljak
15-0
15-15
15-30
30-40
df
2-4 → 3-4
L. Angelini
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
D. Poljak
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Angelini
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
D. Poljak
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Giovanni Oradini vs Lorenzo Rottoli
ATP Cesenatico
Giovanni Oradini [5]•
0
0
Lorenzo Rottoli [10]
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Rottoli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
G. Oradini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Jacopo Bilardo vs Federico Iannaccone
Il match deve ancora iniziare
Laurent Lokoli vs Carlo Alberto Caniato (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Francesco Forti vs Pierluigi Basile (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand (7) – ore 11:00
Enrico Dalla Valle vs Kasra Rahmani
ATP Cesenatico
Enrico Dalla Valle [1]
6
6
Kasra Rahmani [11]
3
1
Vincitore: Dalla Valle
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Rahmani
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
E. Dalla Valle
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Rahmani
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
E. Dalla Valle
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
E. Dalla Valle
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
2-1 → 3-1
K. Rahmani
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
1-1 → 2-1
E. Dalla Valle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Michele Mecarelli vs Josip Simundza
ATP Cesenatico
Michele Mecarelli•
30
6
0
Josip Simundza [8]
15
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Simundza
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
M. Mecarelli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-1 → 5-1
J. Simundza
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-1 → 4-1
J. Simundza
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
M. Mecarelli
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 2-0
J. Simundza
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Niels Visker vs Fausto Tabacco
Il match deve ancora iniziare
Ivan Gakhov vs Federico Arnaboldi (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Sandro Kopp vs Pietro Fellin
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento
Abama Arena – ore 11:00
Dali Blanch
vs Benjamin Winter Lopez
ATP Tenerife
Dali Blanch [1]
7
6
Benjamin Winter Lopez [9]
6
3
Vincitore: Blanch
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Blanch
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Blanch
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-1 → 1-2
B. Winter Lopez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Blanch
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
6-6 → 7-6
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
40-30
ace
4-5 → 5-5
B. Winter Lopez
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
D. Blanch
15-15
ace
30-15
40-15
ace
ace
2-3 → 3-3
B. Winter Lopez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
B. Winter Lopez
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Alejo Sanchez Quilez vs Mario Mansilla Diez
ATP Tenerife
Alejo Sanchez Quilez [4]•
30
1
Mario Mansilla Diez
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Sanchez Quilez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
M. Mansilla Diez
1-1 → 1-2
A. Sanchez Quilez
0-1 → 1-1
M. Mansilla Diez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Jacopo Berrettini vs Abdullah Shelbayh (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Michael Mmoh vs Mikhail Kukushkin
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 11:00
Filip Peliwo vs Izan Almazan Valiente
ATP Tenerife
Filip Peliwo [2]
6
3
4
Izan Almazan Valiente [7]
3
6
6
Vincitore: Almazan Valiente
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Almazan Valiente
4-5 → 4-6
F. Peliwo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
I. Almazan Valiente
4-3 → 4-4
I. Almazan Valiente
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
I. Almazan Valiente
2-1 → 2-2
I. Almazan Valiente
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
F. Peliwo
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Almazan Valiente
3-5 → 3-6
F. Peliwo
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
I. Almazan Valiente
3-3 → 3-4
I. Almazan Valiente
2-2 → 2-3
I. Almazan Valiente
1-1 → 1-2
F. Peliwo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
0-1 → 1-1
I. Almazan Valiente
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Peliwo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
I. Almazan Valiente
5-2 → 5-3
I. Almazan Valiente
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
I. Almazan Valiente
2-1 → 2-2
I. Almazan Valiente
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Bruno Pujol Navarro vs Andrea Colombo
ATP Tenerife
Bruno Pujol Navarro
0
0
Andrea Colombo [11]
0
0
Alibek Kachmazov vs Gabriele Piraino (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Gauthier Onclin vs George Loffhagen
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Oscar Weightman vs Iiro Vasa
ATP Tenerife
Oscar Weightman [5]
1
4
Iiro Vasa
6
6
Vincitore: Vasa
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Weightman
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
O. Weightman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-3 → 4-3
O. Weightman
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
2-2 → 3-2
O. Weightman
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Vasa
0-15
0-30
0-40
30-40
ace
40-40
A-40
1-5 → 1-6
O. Weightman
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
O. Weightman
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
Thomas Faurel vs Filip Pieczonka
ATP Tenerife
Thomas Faurel [3]
15
5
Filip Pieczonka [8]•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Faurel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
F. Pieczonka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
T. Faurel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Benjamin Willwerth vs Pablo Llamas Ruiz (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Centre Court – ore 10:00
Matthew William Donald
vs Stijn Slump
ATP Koblenz
Matthew William Donald [5]
7
6
Stijn Slump [11]
5
3
Vincitore: Donald
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. William Donald
5-3 → 6-3
M. William Donald
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
4-2 → 4-3
S. Slump
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
M. William Donald
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
M. William Donald
2-0 → 3-0
M. William Donald
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. William Donald
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. William Donald
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
M. William Donald
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. William Donald
1-3 → 2-3
S. Slump
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
1-2 → 1-3
M. William Donald
30-0
30-30
30-40
40-A
40-40
df
1-1 → 1-2
S. Slump
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
M. William Donald
0-0 → 1-0
John Sperle vs Liam Gavrielides
ATP Koblenz
John Sperle•
15
3
5
Liam Gavrielides
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Gavrielides
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
J. Sperle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
J. Sperle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Sperle
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
J. Sperle
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Gavrielides
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
L. Gavrielides
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Gavrielides
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Max Hans Rehberg vs Louis Wessels
Il match deve ancora iniziare
Mae Malige vs Tibo Colson (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Michael Geerts vs Christoph Negritu (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Buvaysar Gadamauri
vs Alec Deckers
ATP Koblenz
Buvaysar Gadamauri [1]
7
6
Alec Deckers [9]
5
3
Vincitore: Gadamauri
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Deckers
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Deckers
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-5 → 6-5
B. Gadamauri
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Deckers
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
A. Deckers
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
B. Gadamauri
15-15
30-15
40-15
40-A
40-40
0-0 → 1-0
Mika Petkovic vs Matyas Cerny
ATP Koblenz
Mika Petkovic
6
6
Matyas Cerny
2
4
Vincitore: Petkovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cerny
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
M. Petkovic
15-0
ace
30-0
40-15
40-30
3-4 → 4-4
M. Cerny
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
M. Petkovic
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 1-3
M. Petkovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Petkovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
M. Cerny
0-15
30-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
M. Petkovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
M. Cerny
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
M. Cerny
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Johan Nikles vs Loann Massard
ATP Koblenz
Johan Nikles [3]•
0
0
Loann Massard [7]
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Massard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Vadym Ursu vs Jonas Forejtek (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta
Cancha Central – ore 19:00
Juan Estevez
vs Carlos Maria Zarate
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova vs Santiago De La Fuente
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena vs Juan Bautista Torres (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Roman Andres Burruchaga vs Lautaro Midon
Il match deve ancora iniziare
Cancha 1 – ore 19:00
Juan Manuel La Serna vs Bruno Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Luciano Emanuel Ambrogi vs Lucio Ratti
Il match deve ancora iniziare
Luciano Emanuel Ambrogi vs Lucio Ratti (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena vs Thiago Monteiro (Non prima 00:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 2 – ore 19:00
Igor Marcondes
vs Valerio Aboian
Il match deve ancora iniziare
Guido Ivan Justo vs Ezequiel Monferrer
Il match deve ancora iniziare
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Andrea Collarini (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Franco Agamenone / Santiago Rodriguez Taverna vs Bruno Fernandez / Carlos Maria Zarate
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Pavle Marinkov
vs Nikita Bilozertsev
ATP Brisbane
Pavle Marinkov [4]
6
6
Nikita Bilozertsev [11]
3
4
Vincitore: Marinkov
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Bilozertsev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
N. Bilozertsev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
N. Bilozertsev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Bilozertsev
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-2 → 5-3
N. Bilozertsev
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
P. Marinkov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
P. Marinkov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Bilozertsev
0-15
df
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Naoki Nakagawa vs Masamichi Imamura
ATP Brisbane
Masamichi Imamura [1]
4
4
Naoki Nakagawa [8]
6
6
Vincitore: Nakagawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Imamura
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
M. Imamura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Imamura
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
N. Nakagawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Imamura
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
N. Nakagawa
15-0
30-0
ace
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Imamura
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
N. Nakagawa
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Imamura
15-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Rei Sakamoto vs Philip Sekulic (Non prima 05:00)
ATP Brisbane
Rei Sakamoto [6]
6
6
Philip Sekulic
3
4
Vincitore: Sakamoto
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Sekulic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
R. Sakamoto
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
2-3 → 3-3
R. Sakamoto
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Sakamoto
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
P. Sekulic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Sakamoto
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
5-3 → 6-3
R. Sakamoto
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
R. Sakamoto
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
ace
3-1 → 4-1
P. Sekulic
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
2-1 → 3-1
R. Sakamoto
15-0
ace
30-0
30-15
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
1-1 → 2-1
Tristan Schoolkate vs Moerani Bouzige
ATP Brisbane
Moerani Bouzige
6
2
Tristan Schoolkate [2]
7
6
Vincitore: Schoolkate
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Schoolkate
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
T. Schoolkate
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
A-40
ace
1-4 → 1-5
T. Schoolkate
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
T. Schoolkate
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Bouzige
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
M. Bouzige
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Schoolkate
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
3-3 → 3-4
T. Schoolkate
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
ace
2-2 → 2-3
T. Schoolkate
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Show Court 1 – ore 02:00
Matt Hulme vs Scott Jones
ATP Brisbane
Scott Jones
1
0
Matt Hulme
6
6
Vincitore: Hulme
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
M. Hulme
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
S. Jones
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Hulme
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-5 → 1-6
S. Jones
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
1-4 → 1-5
S. Jones
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-2 → 1-3
M. Hulme
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-1 → 1-2
S. Jones
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Hulme
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Kokoro Isomura vs Chase Ferguson
ATP Brisbane
Kokoro Isomura [5]
6
6
Chase Ferguson [7]
3
3
Vincitore: Isomura
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ferguson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
C. Ferguson
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
3-1 → 3-2
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Ferguson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
2-0 → 2-1
K. Isomura
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
C. Ferguson
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Isomura
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
C. Ferguson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
4-3 → 5-3
C. Ferguson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. Isomura
0-15
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
C. Ferguson
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
ace
1-0 → 1-1
Yasutaka Uchiyama vs Hiroki Moriya (Non prima 05:00)
ATP Brisbane
Hiroki Moriya
2
1
Yasutaka Uchiyama [8]
6
6
Vincitore: Uchiyama
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 1-6
H. Moriya
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
0-4 → 1-4
Y. Uchiyama
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Y. Uchiyama
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Uchiyama
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-3 → 2-4
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Y. Uchiyama
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-1 → 0-2
H. Moriya
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Taro Daniel vs Jake Delaney (Non prima 07:00)
ATP Brisbane
Jake Delaney
3
5
Taro Daniel
6
7
Vincitore: Daniel
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Daniel
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
T. Daniel
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
T. Daniel
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
J. Delaney
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Delaney
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
30-40
1-0 → 1-1
T. Daniel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Delaney
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
J. Delaney
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
2-4 → 3-4
J. Delaney
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Show Court 2 – ore 02:00
Yuta Shimizu vs Renta Tokuda (Non prima 05:00)
ATP Brisbane
Yuta Shimizu
7
1
6
Renta Tokuda
6
6
4
Vincitore: Shimizu
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Tokuda
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Y. Shimizu
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
R. Tokuda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
R. Tokuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
R. Tokuda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Y. Shimizu
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Tokuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
R. Tokuda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-A
A-40
0-2 → 0-3
Y. Shimizu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
Y. Shimizu
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
R. Tokuda
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-4 → 5-5
Y. Shimizu
0-15
15-15
30-30
ace
40-30
3-3 → 4-3
R. Tokuda
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 10 – ore 02:00
Shunsuke Mitsui vs Colin Sinclair
ATP Brisbane
Shunsuke Mitsui [2]
7
6
6
Colin Sinclair [9]
6
7
4
Vincitore: Mitsui
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mitsui
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
6-6 → 6-7
C. Sinclair
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
C. Sinclair
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
S. Mitsui
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
5-3 → 5-4
C. Sinclair
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
C. Sinclair
15-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Sinclair
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
S. Mitsui
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
df
3*-3
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
ace
6-6 → 7-6
S. Mitsui
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
5-6 → 6-6
C. Sinclair
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
S. Mitsui
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
S. Mitsui
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Mitsui
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Shinji Hazawa vs Yuki Mochizuki
ATP Brisbane
Yuki Mochizuki [3]
1
4
Shinji Hazawa [12]
6
6
Vincitore: Hazawa
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Mochizuki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
S. Hazawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Y. Mochizuki
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
2-5 → 3-5
S. Hazawa
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 2-4
S. Hazawa
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Y. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
S. Hazawa
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Hazawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hazawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Y. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
0-4 → 1-4
Y. Mochizuki
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Y. Mochizuki
0-15
df
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)
Stadium – ore 16:00
Quinn Vandecasteele
vs Micah Braswell
Il match deve ancora iniziare
Stefan Dostanic vs Evan Zhu
Il match deve ancora iniziare
Justin Boulais vs Strong Kirchheimer
Il match deve ancora iniziare
Daniel Milavsky vs Kaylan Bigun (Non prima 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Antoine Ghibaudo vs Bernard Tomic (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
James Hopper / Keegan Smith vs Justin Boulais / Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 16:00
Ben Jones vs Felix Corwin
Il match deve ancora iniziare
Finn Bass vs Matt Kuhar
Il match deve ancora iniziare
Tristan McCormick vs Joshua Sheehy
Il match deve ancora iniziare
Stefan Kozlov vs Cedrik-Marcel Stebe (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Finn Bass / Ben Jones vs Joshua Sheehy / Tyler Zink (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Alex Rybakov vs Christian Langmo
Il match deve ancora iniziare
