Challenger Cesenatico, Brisbane, Cleveland, Tenerife, Koblenz e Rosario: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Enrico Dalla Valle nella foto
CHALLENGER Cesenatico (Italia 🇮🇹) – Turno Qualificazione – 1° Turno md, cemento (al coperto)

Center Court (9) – ore 11:00
Lorenzo Angelini ITA vs David Poljak CZE
ATP Cesenatico
Lorenzo Angelini
6
7
David Poljak
4
6
Vincitore: Angelini
Mostra dettagli

Giovanni Oradini ITA vs Lorenzo Rottoli ITA

ATP Cesenatico
Giovanni Oradini [5]
0
0
Lorenzo Rottoli [10]
0
2
Mostra dettagli

Jacopo Bilardo ITA vs Federico Iannaccone ITA

Il match deve ancora iniziare

Laurent Lokoli FRA vs Carlo Alberto Caniato ITA (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA vs Pierluigi Basile ITA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand (7) – ore 11:00
Enrico Dalla Valle ITA vs Kasra Rahmani IRI

ATP Cesenatico
Enrico Dalla Valle [1]
6
6
Kasra Rahmani [11]
3
1
Vincitore: Dalla Valle
Mostra dettagli

Michele Mecarelli ITA vs Josip Simundza CRO

ATP Cesenatico
Michele Mecarelli
30
6
0
Josip Simundza [8]
15
1
0
Mostra dettagli

Niels Visker NED vs Fausto Tabacco ITA

Il match deve ancora iniziare

Ivan Gakhov RUS vs Federico Arnaboldi ITA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare

Sandro Kopp AUT vs Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Tenerife (Spagna 🇪🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Abama Arena – ore 11:00
Dali Blanch USA vs Benjamin Winter Lopez ESP
ATP Tenerife
Dali Blanch [1]
7
6
Benjamin Winter Lopez [9]
6
3
Vincitore: Blanch
Mostra dettagli

Alejo Sanchez Quilez ESP vs Mario Mansilla Diez ESP

ATP Tenerife
Alejo Sanchez Quilez [4]
30
1
Mario Mansilla Diez
40
2
Mostra dettagli

Jacopo Berrettini ITA vs Abdullah Shelbayh JOR (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Michael Mmoh USA vs Mikhail Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Filip Peliwo POL vs Izan Almazan Valiente ESP

ATP Tenerife
Filip Peliwo [2]
6
3
4
Izan Almazan Valiente [7]
3
6
6
Vincitore: Almazan Valiente
Mostra dettagli

Bruno Pujol Navarro ESP vs Andrea Colombo ITA

ATP Tenerife
Bruno Pujol Navarro
0
0
Andrea Colombo [11]
0
0
Mostra dettagli

Alibek Kachmazov RUS vs Gabriele Piraino ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Gauthier Onclin BEL vs George Loffhagen GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Oscar Weightman GBR vs Iiro Vasa FIN

ATP Tenerife
Oscar Weightman [5]
1
4
Iiro Vasa
6
6
Vincitore: Vasa
Mostra dettagli

Thomas Faurel FRA vs Filip Pieczonka POL

ATP Tenerife
Thomas Faurel [3]
15
5
Filip Pieczonka [8]
30
2
Mostra dettagli

Benjamin Willwerth USA vs Pablo Llamas Ruiz ESP (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Koblenz (Germania 🇩🇪) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Centre Court – ore 10:00
Matthew William Donald CZE vs Stijn Slump NED
ATP Koblenz
Matthew William Donald [5]
7
6
Stijn Slump [11]
5
3
Vincitore: Donald
Mostra dettagli

John Sperle GER vs Liam Gavrielides GER

ATP Koblenz
John Sperle
15
3
5
Liam Gavrielides
40
6
5
Mostra dettagli

Max Hans Rehberg GER vs Louis Wessels GER

Il match deve ancora iniziare

Mae Malige FRA vs Tibo Colson BEL (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Michael Geerts BEL vs Christoph Negritu GER (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:00
Buvaysar Gadamauri BEL vs Alec Deckers NED
ATP Koblenz
Buvaysar Gadamauri [1]
7
6
Alec Deckers [9]
5
3
Vincitore: Gadamauri
Mostra dettagli

Mika Petkovic GER vs Matyas Cerny CZE

ATP Koblenz
Mika Petkovic
6
6
Matyas Cerny
2
4
Vincitore: Petkovic
Mostra dettagli

Johan Nikles SUI vs Loann Massard FRA

ATP Koblenz
Johan Nikles [3]
0
0
Loann Massard [7]
0
1
Mostra dettagli

Vadym Ursu UKR vs Jonas Forejtek CZE (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Rosario (Argentina 🇦🇷) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Cancha Central – ore 19:00
Juan Estevez ARG vs Carlos Maria Zarate ARG
Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Santiago De La Fuente ARG

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Juan Bautista Torres ARG (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare



Cancha 1 – ore 19:00
Juan Manuel La Serna ARG vs Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare

Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Lucio Ratti ARG

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Thiago Monteiro BRA (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare




Cancha 2 – ore 19:00
Igor Marcondes BRA vs Valerio Aboian ARG
Il match deve ancora iniziare

Guido Ivan Justo ARG vs Ezequiel Monferrer ARG

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Andrea Collarini ARG (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Franco Agamenone ITA / Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Bruno Fernandez BRA / Carlos Maria Zarate ARG

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Brisbane (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione – 1° turno Md, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Pavle Marinkov AUS vs Nikita Bilozertsev UKR
ATP Brisbane
Pavle Marinkov [4]
6
6
Nikita Bilozertsev [11]
3
4
Vincitore: Marinkov
Mostra dettagli

Naoki Nakagawa JPN vs Masamichi Imamura JPN

ATP Brisbane
Masamichi Imamura [1]
4
4
Naoki Nakagawa [8]
6
6
Vincitore: Nakagawa
Mostra dettagli

Rei Sakamoto JPN vs Philip Sekulic AUS (Non prima 05:00)

ATP Brisbane
Rei Sakamoto [6]
6
6
Philip Sekulic
3
4
Vincitore: Sakamoto
Mostra dettagli

Tristan Schoolkate AUS vs Moerani Bouzige AUS

ATP Brisbane
Moerani Bouzige
6
2
Tristan Schoolkate [2]
7
6
Vincitore: Schoolkate
Mostra dettagli



Show Court 1 – ore 02:00
Matt Hulme AUS vs Scott Jones AUS

ATP Brisbane
Scott Jones
1
0
Matt Hulme
6
6
Vincitore: Hulme
Mostra dettagli

Kokoro Isomura JPN vs Chase Ferguson AUS

ATP Brisbane
Kokoro Isomura [5]
6
6
Chase Ferguson [7]
3
3
Vincitore: Isomura
Mostra dettagli

Yasutaka Uchiyama JPN vs Hiroki Moriya JPN (Non prima 05:00)

ATP Brisbane
Hiroki Moriya
2
1
Yasutaka Uchiyama [8]
6
6
Vincitore: Uchiyama
Mostra dettagli

Taro Daniel JPN vs Jake Delaney AUS (Non prima 07:00)

ATP Brisbane
Jake Delaney
3
5
Taro Daniel
6
7
Vincitore: Daniel
Mostra dettagli



Show Court 2 – ore 02:00
Yuta Shimizu JPN vs Renta Tokuda JPN (Non prima 05:00)

ATP Brisbane
Yuta Shimizu
7
1
6
Renta Tokuda
6
6
4
Vincitore: Shimizu
Mostra dettagli



Court 10 – ore 02:00
Shunsuke Mitsui JPN vs Colin Sinclair NMI

ATP Brisbane
Shunsuke Mitsui [2]
7
6
6
Colin Sinclair [9]
6
7
4
Vincitore: Mitsui
Mostra dettagli

Shinji Hazawa JPN vs Yuki Mochizuki JPN

ATP Brisbane
Yuki Mochizuki [3]
1
4
Shinji Hazawa [12]
6
6
Vincitore: Hazawa
Mostra dettagli





CHALLENGER Cleveland (USA 🇺🇸) – Turno Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

Stadium – ore 16:00
Quinn Vandecasteele USA vs Micah Braswell USA
Il match deve ancora iniziare

Stefan Dostanic USA vs Evan Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN vs Strong Kirchheimer USA

Il match deve ancora iniziare

Daniel Milavsky USA vs Kaylan Bigun USA (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare

Antoine Ghibaudo FRA vs Bernard Tomic AUS (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

James Hopper GBR / Keegan Smith USA vs Justin Boulais CAN / Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
Ben Jones GBR vs Felix Corwin USA

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR vs Matt Kuhar USA

Il match deve ancora iniziare

Tristan McCormick USA vs Joshua Sheehy USA

Il match deve ancora iniziare

Stefan Kozlov USA vs Cedrik-Marcel Stebe GER (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / Ben Jones GBR vs Joshua Sheehy USA / Tyler Zink USA (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare

Alex Rybakov USA vs Christian Langmo USA

Il match deve ancora iniziare

