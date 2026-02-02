Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Ostrava, Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

02/02/2026 08:53 1 commento
Jelena Ostapenko nella foto - Foto Getty Images
🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – 1° Turno, cemento

Stadium Court – ore 08:00
(8) Paula Badosa ESP vs Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 08:00
WTA Abu Dhabi
Paula Badosa [8]
4
6
1
Aliaksandra Sasnovich
6
3
6
Vincitore: Sasnovich
Mostra dettagli

Janice Tjen INA vs Maya Joint AUS

WTA Abu Dhabi
Janice Tjen
7
3
6
Maya Joint
6
6
3
Vincitore: Tjen
Mostra dettagli

Dayana Yastremska UKR vs Beatriz Haddad Maia BRA

WTA Abu Dhabi
Dayana Yastremska
15
1
Beatriz Haddad Maia
0
1
Mostra dettagli

Oksana Selekhmeteva RUS vs (7) Jelena Ostapenko LAT Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Eala PHI vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare




ADCB Court 1 – ore 08:00
Sonay Kartal GBR vs Cristina Bucsa ESP Inizio 08:00
WTA Abu Dhabi
Sonay Kartal
0
6
7
0
Cristina Bucsa
0
3
6
0
Vincitore: Kartal
Mostra dettagli

Daria Kasatkina AUS vs Simona Waltert SUI

WTA Abu Dhabi
Daria Kasatkina
6
6
4
Simona Waltert
7
3
6
Vincitore: Waltert
Mostra dettagli

(3) Ellen Perez AUS / (3) Demi Schuurs NED vs Shuko Aoyama JPN / Vera Zvonareva RUS

WTA Abu Dhabi
Ellen Perez / Demi Schuurs [3]
40
1
Shuko Aoyama / Vera Zvonareva
30
1
Mostra dettagli

Ekaterina Alexandrova RUS / Maya Joint AUS vs Teodora Kostovic SRB / Dayana Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 08:00
Ashlyn Krueger USA vs Sara Bejlek CZE Inizio 08:00

WTA Abu Dhabi
Ashlyn Krueger
0
3
0
0
Sara Bejlek
0
6
6
0
Vincitore: Bejlek
Mostra dettagli

Darija Jurak Schreiber CRO / Katarzyna Piter POL vs (4) Tereza Mihalikova SVK / (4) Olivia Nicholls GBR Non prima 09:30

WTA Abu Dhabi
Darija Jurak Schreiber / Katarzyna Piter
0
5
3
0
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls [4]
0
7
6
0
Vincitore: Mihalikova / Nicholls
Mostra dettagli

Hao-Ching Chan TPE / Clara Tauson DEN vs Irina Khromacheva RUS / Andreja Klepac SLO

WTA Abu Dhabi
Hao-Ching Chan / Clara Tauson
0
5
3
0
Irina Khromacheva / Andreja Klepac
0
7
6
0
Vincitore: Khromacheva / Klepac
Mostra dettagli






🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:00
Karolina Pliskova CZE vs Anastasia Zakharova RUS Inizio 10:00
WTA Cluj-Napoca
Karolina Pliskova
6
2
2
Anastasia Zakharova
4
6
6
Vincitore: Zakharova
Mostra dettagli

Miriam Bulgaru ROU vs (7) Olga Danilovic SRB

WTA Cluj-Napoca
Miriam Bulgaru
0
4
0
Olga Danilovic [7]
0
6
0
Mostra dettagli

Maja Chwalinska POL vs Ana Bogdan ROU Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Emma Raducanu GBR vs Greet Minnen BEL Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Kamilla Rakhimova UZB vs (3) Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Elena Ruxandra Bertea ROU vs Kaja Juvan SLO Inizio 10:00

WTA Cluj-Napoca
Elena Ruxandra Bertea
0
3
4
0
Kaja Juvan
0
6
6
0
Vincitore: Juvan
Mostra dettagli

Veronika Erjavec SLO vs Tamara Zidansek SLO

WTA Cluj-Napoca
Veronika Erjavec
0
1
3
Tamara Zidansek
0
6
2
Mostra dettagli

(4) Qianhui Tang CHN / (4) Yue Yuan CHN vs Jaqueline Cristian ROU / Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

(1) Ulrikke Eikeri NOR / (1) Magali Kempen BEL vs Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs (2) Mariia Kozyreva RUS / (2) Iryna Shymanovich BLR

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) –1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 10:30
Diane Parry FRA vs Oceane Dodin FRA Inizio 10:30
WTA Ostrava
Diane Parry
0
6
6
0
Oceane Dodin
0
1
4
0
Vincitore: Parry
Mostra dettagli

Alycia Parks USA vs Julia Grabher AUT

WTA Ostrava
Alycia Parks
0
7
1
Julia Grabher
15
6
1
Mostra dettagli

Tamara Korpatsch GER vs Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare

Brenda Fruhvirtova CZE vs Fiona Ferro FRA

Il match deve ancora iniziare

Nikola Bartunkova CZE vs (3) Anna Blinkova RUS Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

Linda Fruhvirtova CZE vs Mona Barthel GER

Il match deve ancora iniziare



Ridera Court – ore 12:00
Anna-Lena Friedsam GER / Viktorija Golubic SUI vs Isabelle Haverlag NED / Maia Lumsden GBR Inizio 12:00

WTA Ostrava
Anna-Lena Friedsam / Viktorija Golubic
0
6
0
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden
15
7
2
Mostra dettagli

Dalma Galfi HUN / Martyna Kubka POL vs Madeleine Brooks GBR / Shuo Feng CHN Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Anastasia Detiuc CZE / (4) Sabrina Santamaria USA vs Laura Pigossi BRA / Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

Emiliana Arango COL / Panna Udvardy HUN vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA

Il match deve ancora iniziare





🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 07:30
Mai Hontama JPN vs Alevtina Ibragimova RUS Inizio 07:30
WTA Mumbai 125
Mai Hontama
0
6
6
0
Alevtina Ibragimova
0
1
4
0
Vincitore: Hontama
Mostra dettagli

Mananchaya Sawangkaew THA vs Viktoria Morvayova SVK

WTA Mumbai 125
Mananchaya Sawangkaew
0
6
6
0
Viktoria Morvayova
0
2
1
0
Vincitore: Sawangkaew
Mostra dettagli

(1) Lulu Sun NZL vs Misaki Matsuda JPN

WTA Mumbai 125
Ankita Raina
0
4
0
0
Misaki Matsuda
0
6
6
0
Vincitore: Matsuda
Mostra dettagli

(3) Leolia Jeanjean FRA vs Vaidehee Chaudhari IND Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:30
(8) Polina Iatcenko RUS vs Mei Yamaguchi JPN Inizio 10:30
WTA Mumbai 125
Polina Iatcenko [8]
7
3
3
Mei Yamaguchi
5
6
6
Vincitore: Yamaguchi
Mostra dettagli

Nicole Fossa Huergo ARG vs Miho Kuramochi JPN Non prima 12:30

WTA Mumbai 125
Nicole Fossa Huergo
0
0
Miho Kuramochi
0
0
Mostra dettagli

