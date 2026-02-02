Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 02 Febbraio 2026

02/02/2026 08:38 3 commenti
Francesco Forti nella foto
FRA ATP 250 Montpellier – indoor hard
Q2 Grenier ESP – Vavassori ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH 75 Tenerife – hard
R32 J Berrettini ITA – Shelbayh JOR Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Pujol Navarro ESP – Colombo ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Kachmazov RUS – Piraino ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare




ARG CH 125 Rosario – terra
R16 Agamenone ITA/Rodriguez Taverna ARG – Fernandez BRA/Zarate ARG 2° inc. ore 22:30
Il match deve ancora iniziare



ITA CH 50 Cesenatico – Indoor hard
Q2 Angelini ITA – Poljak CZE Inizio 11:00

ATP Cesenatico
Lorenzo Angelini
6
7
David Poljak
4
6
Vincitore: Angelini
Mostra dettagli

Q2 Oradini ITA – Rottoli ITA 2° inc. ore 11:00

ATP Cesenatico
Giovanni Oradini [5]
40
0
Lorenzo Rottoli [10]
A
0
Mostra dettagli

Q2 Bilardo ITA – Iannaccone ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Lokoli FRA – Caniato ITA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Forti ITA – Basile ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Dalla Valle ITA – Rahmani IRI Inizio 11:00

ATP Cesenatico
Enrico Dalla Valle [1]
6
6
Kasra Rahmani [11]
3
1
Vincitore: Dalla Valle
Mostra dettagli

Q2 Mecarelli ITA – Simundza CRO 2° inc. ore 11:00

ATP Cesenatico
Michele Mecarelli
15
5
Josip Simundza [8]
30
1
Mostra dettagli

Q2 Visker NED – Tabacco ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Gakhov RUS – Arnaboldi ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Kopp AUT – Fellin ITA 2° inc. ore 15:30

Il match deve ancora iniziare

3 commenti

Andreas Seppi 02-02-2026 12:25

Forza Pira e Jaci, due battaglie da vincere

 3
Betafasan 02-02-2026 11:07

Nardi dopo le fatiche del Bahrain gioca a Montpellier??!! Che miope programmazione!

 2
sem 40 (Guest) 02-02-2026 09:05

Ottima chance per Piraino

 1
