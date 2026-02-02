Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 02 Febbraio 2026

Francesco Forti nella foto
ATP 250 Montpellier – indoor hard
Q2 Grenier – Vavassori 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Tenerife – hard
R32 J Berrettini – Shelbayh Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Pujol Navarro – Colombo 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Kachmazov – Piraino Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Rosario – terra
R16 Agamenone
/Rodriguez Taverna
– Fernandez
/Zarate 2° inc. ore 22:30
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Cesenatico – Indoor hard
Q2 Angelini – Poljak Inizio 11:00
ATP Cesenatico
Lorenzo Angelini
6
7
David Poljak
4
6
Vincitore: Angelini
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
df
8-8*
9*-8
9*-9
9-10*
10-10*
11*-10
11*-11
12-11*
6-6 → 7-6
L. Angelini
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-5 → 5-5
D. Poljak
15-0
30-0
ace
40-15
ace
40-30
df
4-4 → 4-5
L. Angelini
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-4 → 4-4
D. Poljak
15-0
15-15
15-30
30-40
df
2-4 → 3-4
L. Angelini
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
D. Poljak
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Angelini
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
D. Poljak
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Q2 Oradini – Rottoli 2° inc. ore 11:00
ATP Cesenatico
Giovanni Oradini [5]•
40
0
Lorenzo Rottoli [10]
A
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Oradini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
Q2 Bilardo – Iannaccone 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Lokoli – Caniato Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Forti – Basile Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Q2 Dalla Valle – Rahmani Inizio 11:00
ATP Cesenatico
Enrico Dalla Valle [1]
6
6
Kasra Rahmani [11]
3
1
Vincitore: Dalla Valle
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Rahmani
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
E. Dalla Valle
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Rahmani
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
E. Dalla Valle
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
E. Dalla Valle
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
2-1 → 3-1
K. Rahmani
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
1-1 → 2-1
E. Dalla Valle
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Q2 Mecarelli – Simundza 2° inc. ore 11:00
ATP Cesenatico
Michele Mecarelli
15
5
Josip Simundza [8]•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mecarelli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
4-1 → 5-1
J. Simundza
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
3-1 → 4-1
J. Simundza
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
M. Mecarelli
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 2-0
J. Simundza
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Q2 Visker – Tabacco 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Gakhov – Arnaboldi Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Kopp – Fellin 2° inc. ore 15:30
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
Forza Pira e Jaci, due battaglie da vincere
Nardi dopo le fatiche del Bahrain gioca a Montpellier??!! Che miope programmazione!
Ottima chance per Piraino